Систему учета иностранных ценных бумаг можно представить в виде пирамиды.Вверху - международный расчетно-клиринговый центр (МРКЦ)Ниже – НРД (национальный расчетный депозитарий)Еще ниже – просто депозитарии.Ну а на земле – депоненты, т.е. те лица, которые и являются держателями ценных бумаг иностранных эмитентов.Согласно данным официального сайта, НРД открыты счета лица, действующего в интересах других лиц и их агентов в:• Euroclear Bank S.A./N.V.;• Clearstream Banking S.A. /Institutional Shareholder Services Inc.;• The Bank of New York Mellon.Все возможные действия, которые только могут быть совершены с ценными бумагами описаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД. Этот документ размешен на официальном сайте НРД.Там же дается понятие корпоративного действия, под которым понимаются совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.Иными словами, корпоративные действия с ценными бумагами — это действия, которые направлены на то, чтобы владельцы ценных бумаг смогли реализовать свои права, которые они получили в результате владения конкретной ценной бумагой. Это могут быть права как имущественного, так и не имущественного характера, в том числе и права, связанные с участием в управлении.Существуют международные стандарты, специально установленные коды корпоративного действия. Есть специальные справочники, где они все перечисляются. Каждый депозитарий знает эти коды и их расшифровки.Например, код DSCL означает Раскрытие информации - требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.Назначение корпоративного действия - требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам.Т.е. суть корпоративного действия с таким кодом состоит в том, чтобы дать сигнал владельцам – Эмитент или другое уполномоченное лицо хочет знать кто именно владеет ценными бумагами.Для чего? Это вопрос другой. Для ответа на этот вопрос нужно обладать определенными знаниями и информацией по конкретному финансовому инструменту.ПРОЦЕДУРА КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯПосле того, как депозитарий получает уведомления о корпоративном действии, исходящее от МРКЦ, он обязан установить депонентов – субъектов конкретного корпоративного действия и направить им соответствующие уведомления.Уведомление получают депозитарии второго звена – профессиональные участники. А уже они извещают об этом своих клиентов – депонентов и направляют им соответствующие инструкции.Нужно знать, что Счет депо может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, в частности могут быть разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами.Т.е. когда начинается корпоративное действие, то происходит блокировка ЦБ на счете депо.Многих это пугает, многие это не понимают. Но блокировка делается для того, чтобы то лицо, которое владеет ЦБ и которое заявило о себе как о владельце, не распорядилось этими ЦБ до того момента, когда корпоративное действие закончится.Правила блокировки описываются в конкретных нормативных актах депозитария.Следует очень внимательно относится к заполнению соответствующих документов. Большое внимание уделяется именно формальному признаку – все документы должны быть заполнены правильно, по соответствующей форме, нужно внимательно читать содержание текста и ставить соответствующие галочки правильно, обозначать именно то действие, которое вы действительно хотите совершить.В любом корпоративном действии установлены сроки. Задача держателей – выполнить инструкции до истечения конкретного срока, указанного в инструкции. Держателю не нужно обращаться к эмитенту или к кому - то еще. Нужно идти к своему депозитарию, который обязан все разъяснить и помочь, ответить на все вопросы. Например, как правильно заполнить заявление или Поручение на участие в корпоративном действии, что означает тот или другой пункт, принято ли Поручение, каков его статус и т.д.Следует помнить, что при корпоративном действии используются международные стандарты, которые и для НРД и, соответственно, для других депозитариев являются обязательными.Полезную информацию можно почерпнуть здесь: Корпоративные действия по иностранным ценным бумагам: особенности проведения, информирование клиентов – стр. 13