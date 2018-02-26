О чем должен знать каждый руководитель (на примере истории Э. Галумова - дело № А40-51276/16).

Сегодня заголовки газет и страниц в интернете пестрят сообщениями об аресте Эраста Галумова – бывшего гендиректора ФГУП Издательство «Известия». Так случилось, что я защищала интересы этого человека в рамках гражданского дела № А40-51276/16 по иску ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента к Галумову Э. А. о возмещении убытков. Сначала я не хотела брать это дело, так как оно не относилось к категории каких то глобальных дел, которые мне нравятся. Не было там чего то такого, что дало бы возможность сделать какое то новое открытие в юриспруденции. Но меня подкупило стремление этого человека доказать свою невиновность. Ведь согласитесь, мы очень часто отступаем в сторону, не желаем ввязываться в какой то бой ради собственного спокойствия. А в данном случае против Э. Галумова выступало не только ФГУП Издательство «Известия», но и Управление делами Президента РФ. И все вокруг твердили одно: «Не ввязывайся! Все равно проиграешь!» Но мы выиграли, выиграли все три инстанции.
ФАБУЛА ДЕЛА.
Э. А. Галумов, будучи генеральным директором утвердил акты о списании ненужного хлама - предметов бытового назначения в виде музыкальных инструментов, акустических систем, телевизоров и т.д. на общую сумму 431 411 руб. 31 коп. Новый руководитель сочла его действия незаконными и обратилась с соответствующим иском о взыскании убытков в Арбитражный суд г. Москвы.
Первое, что меня поразило после ознакомления с материалами дела так это то, что к иску не было приложено ни одного первичного документа. Как можно говорить о том, что конкретное имущество могло быть использовано и было списано незаконно, если в суд не были представлены документы о факте приобретения этого имущества, о его состоянии на момент списания?
ВСПОМНИМ..ФИЛЬМ «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»…
Я думаю все видели фильм «Служебный роман» и все помнят эпизод инвентаризации. Инвентаризацию проводит соответствующая комиссия и она же принимает решение о списании. Руководитель последним утверждает акт, который до этого согласуется всеми службами предприятия, что и имело место в данном случае.
Так в чем вина руководителя? Посмотрите эпизод, ничего не изменилось с тех пор. Руководитель в инвентаризации не участвует.
- А в том, что в комиссии не была включена главный бухгалтер, - утверждала представитель Истца.
Но ведь каждому известно, что в соответствии с пунктом 28 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119 н, бухгалтерская служба организации обязана:
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой проведения инвентаризаций;
- требовать сдачи материалов инвентаризаций в бухгалтерскую службу;
- следить за своевременным завершением инвентаризаций и документальным оформлением их результатов;
- отражать на счетах бухгалтерского учета выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета.
Если акт подписан главным бухгалтером, то именно она обязана была выполнять положения вышеуказанного нормативного акта и какие тогда претензии к руководителю, который утверждает акт последним, имея доказательство того, что бухгалтерская служба установила конкретный факт хозяйственной жизни, согласилась с итогами инвентаризации и более того, отразила их в бухгалтерском учете, составив соответствующий акт.
Тем более, что в данной ситуации представитель истца представила в материалы дела акты, в которых содержалась подпись, выполненная не Э. Галумовым, а иным лицом, что и установил суд.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!!!
Материалами дела было подтверждено, что Э. А. Галумов, как руководитель, имел право принимать решение о списании именно того имущества, о котором шла речь в иске, это входило в его компетенцию. Что удивительно, именно сторона Истца неправильно толкуя соответствующие нормы права, представила тому доказательства.
А в этом случае действует очень важный принцип, который сформулирован высшей судебной инстанцией - судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников). Суд не наделен компетенцией проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска ( п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62).
Наша позиция о необоснованности заявленного иска, поддержанная всеми тремя судебными инстанциями сводилась к тому, что нет оснований для удовлетворения иска по трем причинам:
1. Истец не доказал факт причинения убытков, так как представил в качестве доказательства акты на списание, которые приняты к бухгалтерскому учету и в которых содержится подпись об их утверждении, не принадлежащая Галумову Э. А. Актов, которые он утверждал, материалы дела не содержат.
2. Суд не наделен компетенцией оценивать экономическую целесообразность принятия руководителем решения, которое, как установлено материалами дела, было принято в пределах его компетенции. К тому же в материалы дела не представлено доказательств того, что имущество, указанное в актах на списание, действительно было пригодно к эксплуатации, как голословно утверждает Истец.
3. Учитывая, что принятие решения о списании конкретного имущества в соответствии с номами федерального и ведомственного законодательства находится в компетенции Комиссии, Истец не представил доказательств и не сослался на конкретные нормы права, которые бы возлагали ответственность за списание конкретного имущества на руководителя юридического лица.
Это реальная история. Здесь нет вымысла. Все основано на реальных событиях.
Комментарии 4
Масса чего покупается на любой даже мелкой конторе.... суммарно без привязки ко времени и документам - сама сумма в 400 тыс смешна.
У любого можно найти кучу покупок кресел, столов, компов, сейфов, канцелярщины... - но ни один главбух в здравом уме не поставит же это все на «основные средства»?!
Нет первички - нет ничего.
Хм, в случае предоставления актов с утверждающими подписями Галумова - как дело могло повернуться???
И куда делись акты, которые он таки утвердил? Или таковых не существовало вообще?
Увольняется старый директор, вручает новому три записки - № 1,№2 и № 3 со словами: "Когда ты придешь к первому тупику- открой первую записку, второму -записку №2,ну а в третьем случае - записка №3"
Прошла неделя и новый руководитель понимает, что все плохо и надо что то делать. Но что?
Открывает он записку № 1, а там написано: "Критикуй старого директора". Нуууу...и тут началось..
Прошел еще какое то время...все уже устали от критики, но ничего не меняется..открывает вторую записку, а там написано: "Начинай реформы". И начал новый директор бурную деятельность - переименовывать отделы, сокращать штат и т.д. Прошло какое то время, но "реформы" не дали никаких результатов...и тогда он открыл третью записку..А там написано:"Пиши три записки"..
Как правило, на первом этапе критика выливается в судебные иски.
И мораль данного дела заключается в том, что в компетенцию суда не входит проверка ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ решения, которое было принято руководителем в пределах его компетенции.
К сожалению суды не дали оценки данному доводу в своих судебных актах, но он был основным на всех стадиях рассмотрения дела.
И это может помочь каждому "старому директору", который оказывается в состоянии ответчика за действия, которые совершал в пределах предоставленных ему полномочий.
КМК суд исходил из того, что старый директор акты НЕ утверждал вовсе, то есть вышеуказанных действий не совершал, причем сие обстоятельство имело решающее значение.