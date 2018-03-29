Что делать если вы не должник? Какой способ защиты избрать в суде?

Мне написал один из участников форума Банки.ру с просьбой помочь «страдальцу»
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=341361#forum-message-list
И ситуация действительно интересная, думаю не единичный случай в практике. И самое ужасное заключается в том, что люди в такой ситуации оказываются совершенно беззащитными.
И так..ситуация.
Гражданин брал кредит в банке. В связи с тем, что он нарушил условия договора, Банк обратился в суд, расторг договор и взыскал с него сумму задолженности по кредиту в судебном порядке. Дальше было исполнительное производство, приставы… Наш гражданин всю сумму приставам оплатил и начал жизнь с чистой совестью. Но..не тут то было. На горизонте появились коллекторы, которые утверждали, что Банк передал им право требования к этом гражданину. И теперь он им должен. Но наш гражданин оказался человеком принципиальным, он решил доказать незаконность действий коллекторов в судебном порядке. Только вот одна беда - не знает он с какой стороны подойти к этой проблеме.
Сразу оговорюсь – рассматриваем данную ситуацию только с точки зрения выбора способа защиты нарушенного права в суде. О всех внесудебных способах защиты через механизм административно – правового воздействия речь пойдет в другой статье.
Шаг первый – выбираем способ защиты.
Мы с вами имеем гражданско – правовой спор. А в этом случае главное правило заключается в том, что все способы защиты перечислены в статье 12 ГК РФ. Самый последний способ – иные способы, установленные Законом.
Шаг второй – идем искать Закон.
В нашем случае таким Законом является Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", который в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств (статья 1).
В статье 11 этого Закона сформулировано правило о том, что Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненные их неправомерными действиями должнику и иным лицам. Именно это и будет являться установленным Законом способом защиты.
Шаг третий – формулируем предмет иска.
Каждый иск имеет свой предмет и основание.
Предмет - материально-правовое требование истца к ответчику
Исковое заявление о взыскании убытков и возмещении морального вреда - название нашего иска
Прошу:
Взыскать с ответчика убытки в размере ____ рублей и ____ рублей в возмещение морального вреда – это наш предмет.
К формулированию предмета нужно подойти очень основательно, ибо в статье 39 ГПК установлено императивное правило о том, что истец может изменить основание или предмет иска. Как правило, в состязательном процессе постоянно всплывают какие то новые обстоятельства, а потому должен быть маневр – при четком предмете всегда можно дополнить или видоизменить основания иска.
Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст.15 ГК РФ).
Нужно помнить, что правила компенсации морального вреда изложены в статье 151 ГК РФ и в данном случае компенсацию морального вреда мы просим по причине того, что это прямо установлено Законом – ст. 11 ФЗ N 230-ФЗ.
Размер указываем сами и обосновываем его. Но окончательную сумму будет определять суд.
Шаг четвертый – формулируем основание иска
Основание иска означает обстоятельства, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца и на которых истец их основывает. При этом в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения.
В данном случае истцу нужно доказать неправомерные действия ответчика.
Как утверждает форумчанин, он не является должником, он все обязательства перед конкретным банком исполнил, а потому банк и не мог передать право требования к нему какому-то иному лицу. В силу этих обстоятельств к нему и не могли применить никаких действий по возврату просроченной задолженности, которой по факту не существует.
Для этого ему нужно представить как минимум копию постановления об окончании исполнительного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" ( фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе).
Помимо всех других документов, подтверждающих отсутствие задолженности, необходимо представить доказательства того, что в отношении истца ответчик действительно предпринимал определенные действия по возврату просроченной задолженности.
Нужно знать, что в силу п. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. А потому при рассмотрении дела можно заявить ходатайство об истребовании конкретных доказательств по правилам, установленным в п. 2 ст. 57 ГПК РФ.
В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства.
Комментарии 11
Спасибо за юридический ликбез!!!!
А вам тоже СПАСИБО! За то, что поблагодарили. Читают многие, а благодарят единицы...хоть и специальный инструмент есть
В рамках этого иска можно добавить дополнительные требования сразу или заявить их в процессе суда?
Например, обязать МФО/банк исправить КИ кредитную историю???
Можно использовать эту тему в блоге, как руководство к действию?
В рамках этого иска можно добавить дополнительные требования сразу или заявить их в процессе суда?
С одной стороны, лицо может соединить в одном заявлении несколько исковых требований, связанных между собой ( п.1 ст. 151 ГПК РФ). Но контрольное слово здесь - СВЯЗАННЫХ, т.е. требования должны вытекать из тех же доказательств и должны быть обращены к одному ответчику.
С другой стороны, иск можно предъявить и к нескольким ответчикам. Это тоже не запрещено Законом. А способ защиты выбирает истец. Главное условие - избранный способ защиты должен быть основан на Законе.
В рамках этого иска можно добавить дополнительные требования сразу или заявить их в процессе суда?
Например, обязать МФО/банк исправить КИ кредитную историю???
НЕЛЬЗЯ!!! Нельзя заявить такое требование в этом процессе по причине того, что данное правоотношение регулируется совершенно иными нормами права.
Есть Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О кредитных историях"
Статья 8. Права субъекта кредитной истории
3. Субъект кредитной истории вправе полностью или частично оспорить информацию, содержащуюся в его кредитной истории, подав в бюро кредитных историй, в котором хранится указанная кредитная история, заявление о внесении изменений и (или) дополнений в эту кредитную историю.
4. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, обязано, за исключением случаев, определенных настоящим Федеральным законом, провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования кредитной истории. В случае, если субъект кредитной истории указал в заявлении о наличии у него обоснованных причин, в том числе обстоятельств, угрожающих причинением вреда жизни или здоровью, для получения соответствующей информации в более короткий срок, бюро кредитных историй проводит проверку в указанный им срок. На время проведения такой проверки в кредитной истории делается соответствующая пометка.
4.1. Источник формирования кредитной истории обязан в течение 14 дней со дня получения запроса бюро кредитных историй, а в случае наличия у субъекта кредитной истории обоснованных причин для получения такой информации в более короткий срок - в срок, указанный бюро кредитных историй, представить в письменной форме в бюро кредитных историй информацию, подтверждающую достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитных историй, либо исправить его кредитную историю в оспариваемой части, направив соответствующие достоверные сведения или просьбу об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй.
4.2. В случае, если в течение установленного срока бюро кредитных историй не получило ответ на запрос, указанный в части 4.1 настоящей статьи, от источника формирования кредитной истории в связи с заявлением субъекта кредитной истории о внесении изменений в его кредитную историю, источник формирования кредитной истории несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
5. Бюро кредитных историй обновляет кредитную историю в оспариваемой части или аннулирует кредитную историю, если по заявлению субъекта кредитной истории на основании информации, полученной от источника формирования кредитной истории в соответствии с частью 4.1 настоящей статьи, было принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории, в случае подтверждения указанного заявления, или оставляет кредитную историю без изменения. О результатах рассмотрения указанного заявления бюро кредитных историй обязано в письменной форме сообщить субъекту кредитной истории по истечении 30 дней со дня его получения. Отказ в удовлетворении указанного заявления должен быть мотивированным.
5.1. Субъект кредитной истории вправе направить в то бюро кредитных историй, в котором хранится его кредитная история, заявление об изменениях сведений, содержащихся в титульной части кредитной истории, с приложением копий документов, подтверждающих изменение указанных сведений, либо обратиться в бюро кредитных историй с заявлением через кредитную организацию - источник формирования кредитной истории. Копии соответствующих документов могут быть удостоверены работодателем субъекта кредитной истории, сотрудником кредитной организации, через которую подается заявление. Также субъект кредитной истории вправе обратиться непосредственно в бюро кредитных историй, предоставив оригиналы документов или их копии, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бюро кредитных историй вносит соответствующие изменения в титульную часть кредитной истории такого субъекта кредитных историй с проставлением пометки о том, что по информации, полученной от субъекта кредитной истории, паспорт, данные которого внесены в титульную часть кредитной истории ранее, недействителен. Бюро кредитных историй доводит информацию об изменениях сведений, содержащихся в титульной части кредитной истории субъекта кредитных историй, и о недействительности паспорта, данные которого внесены в титульную часть кредитной истории ранее.
6. Бюро кредитных историй не обязано проводить в дальнейшем проверку ранее оспариваемой, но получившей подтверждение информации, содержащейся в кредитной истории.
7. Субъект кредитной истории вправе обжаловать в судебном порядке отказ бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, а также непредставление в установленный настоящей статьей срок письменного сообщения о результатах рассмотрения его заявления.
Например, обязать МФО/банк исправить КИ кредитную историю???
https://www.nbki.ru/serviceszaem/spor/ - здесь форма
Т.е. сначала нужно обратиться. А уж если откажут, то тогда в суд. Это прямо прописано в Законе.
В случае, который описан автором, механизм может быть разным.
Он может обратиться в суд с иском, о котором написано в статье. Дождаться решения. Если оно будет в его пользу - предъявить в бюро кредитных историй после вступления в законную силу.
А можно пойти другим путем - обратиться в бюро. Добиться исправления и использовать этот факт как доказательство в основном процессе о взыскании убытков
А как быть в такой ситуации - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=117&TID=342941&MID=6336382&result=repl
Можно использовать эту тему в блоге, как руководство к действию?
Информацию статьи использовать можно. Но ситуация там другая и способ защиты я вижу по - другому. Если найду время - дам рекомендации и по этой ситуации.
В рамках этого иска можно добавить дополнительные требования сразу или заявить их в процессе суда?
Например, обязать МФО/банк исправить КИ кредитную историю???
НЕЛЬЗЯ!!! Нельзя заявить такое требование в этом процессе по причине того, что данное правоотношение регулируется совершенно иными нормами права.
Есть Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О кредитных историях"
А если права субъекта КИ уже нарушены, в т.ч. и в рамках того что будет решать иск?. Исправлять КИ пробовали через БКИ даже платной услугой. Банк просто проигнорировал запрос со стороны БКИ и так же оставил без ответа мое обращение в банк (мне дали отписку что банк не меняет условий кредитного договора, т.е. отписку не по существу).
И тогда в рамках этого дела сначала принуждаем банк признать свою ошибку и сразу, что бы не ждать 2-3 месяца волокиты, и не идти потом опять в суд (куда меня БКИ сейчас и отправляет), и потребовать от банка внесение соответсвующих изменений. Доказательная база - одна, ответчик - один. Подтверждение от БКИ что банк игнорирует обращения БКИ имеются. В чем проблема сразу банк и за это "наказать"?
где я не прав?
Шаг пятый: Покупаем нормальный ствол с парой сотен соответствующих "маслят"... Шучу.
Ну а если серьезно - уже мне 2 знакомых сказали с проблемами в получении "закрывающих доков" от крупных банков. Это ВТБ и Сбер. В одном случае - фигня вроде, по кредитке закрываемой вдруг что-то там насчитали, хотя пока не было закрытия - все было ок, - а вот в другом - не хотят давать доки для росреестра по выплаченной чуть досрочно ипотеке. Для снятия обременеия. А время идет.
В крупных банках - не дурдом, они просто с учетом политики тети Эли - стали абсолютно "неклиентоориентированы".
А уж кто у нас "чемпионы" по блокам счетов без предупреждений - это явно сбер и втб
Особенно со сбером - лучше вообще не связываться.