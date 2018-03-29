Что делать если вы не должник? Какой способ защиты избрать в суде?

Мне написал один из участников форума Банки.ру с просьбой помочь «страдальцу»И ситуация действительно интересная, думаю не единичный случай в практике. И самое ужасное заключается в том, что люди в такой ситуации оказываются совершенно беззащитными.Гражданин брал кредит в банке. В связи с тем, что он нарушил условия договора, Банк обратился в суд, расторг договор и взыскал с него сумму задолженности по кредиту в судебном порядке. Дальше было исполнительное производство, приставы… Наш гражданин всю сумму приставам оплатил и начал жизнь с чистой совестью. Но..не тут то было. На горизонте появились коллекторы, которые утверждали, что Банк передал им право требования к этом гражданину. И теперь он им должен. Но наш гражданин оказался человеком принципиальным, он решил доказать незаконность действий коллекторов в судебном порядке. Только вот одна беда - не знает он с какой стороны подойти к этой проблеме.Сразу оговорюсь – рассматриваем данную ситуацию только с точки зрения выбора способа защиты нарушенного права в суде. О всех внесудебных способах защиты через механизм административно – правового воздействия речь пойдет в другой статье.– выбираем способ защиты.Мы с вами имеем гражданско – правовой спор. А в этом случае главное правило заключается в том, что все способы защиты перечислены в статье 12 ГК РФ. Самый последний способ – иные способы, установленные Законом.В нашем случае таким Законом является Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", который в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств (статья 1).В статье 11 этого Закона сформулировано правило о том, что Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненные их неправомерными действиями должнику и иным лицам. Именно это и будет являться установленным Законом способом защиты.Каждый иск имеет свой предмет и основание.- материально-правовое требование истца к ответчикуИсковое заявление о взыскании убытков и возмещении морального вреда - название нашего искаПрошу:Взыскать с ответчика убытки в размере ____ рублей и ____ рублей в возмещение морального вреда –К формулированию предмета нужно подойти очень основательно, ибо в статье 39 ГПК установлено императивное правило о том, что истец может изменить основание или предмет иска. Как правило, в состязательном процессе постоянно всплывают какие то новые обстоятельства, а потому должен быть маневр – при четком предмете всегда можно дополнить или видоизменить основания иска.Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст.15 ГК РФ).Нужно помнить, что правила компенсации морального вреда изложены в статье 151 ГК РФ и в данном случае компенсацию морального вреда мы просим по причине того, что это прямо установлено Законом – ст. 11 ФЗ N 230-ФЗ.Размер указываем сами и обосновываем его. Но окончательную сумму будет определять суд.Основание иска означает обстоятельства, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца и на которых истец их основывает. При этом в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения.В данном случае истцу нужно доказать неправомерные действия ответчика.Как утверждает форумчанин, он не является должником, он все обязательства перед конкретным банком исполнил, а потому банк и не мог передать право требования к нему какому-то иному лицу. В силу этих обстоятельств к нему и не могли применить никаких действий по возврату просроченной задолженности, которой по факту не существует.Для этого ему нужно представить как минимум копию постановления об окончании исполнительного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" ( фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе).Помимо всех других документов, подтверждающих отсутствие задолженности, необходимо представить доказательства того, что в отношении истца ответчик действительно предпринимал определенные действия по возврату просроченной задолженности.Нужно знать, что в силу п. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. А потому при рассмотрении дела можно заявить ходатайство об истребовании конкретных доказательств по правилам, установленным в п. 2 ст. 57 ГПК РФ.В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства.