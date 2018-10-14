Постановление ФАС МО от 18.07.2018г. по делу № А40-11233/2018: значение для практики в области санации банков.

После того, как Банк России начал активную деятельность по санации банков, достаточно остро встал вопрос об обжаловании действий, совершаемых временной администрацией санируемых банков. Несмотря на то, что Верховный Суд РФ неоднократно обращал свое внимание на то, что вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как вытекающие из отношений несостоятельности (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2016 № 305-ЭС16-4051, от 27.10.2017 № 305-КГ17-9802, от 21 мая 2018 года № 305-ЭС17-22653), Арбитражный суд г. Москвы эти разъяснения игнорировал и каждый раз принимая судебный акт об отказе в принятии иска физических лиц или о прекращении производства по такого рода делам исходил из того, что обратившееся за судебной защитой физическое лицо не обладает статусом индивидуального предпринимателя.



Толкование процессуальных норм в рамках конкретного дела.



18.07.2018г. Постановлением Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-11233/18 было отменено Определение Арбитражного суда города Москвы от 08 февраля 2018 года об отказе в принятии искового заявления и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2018 года по делу № А40-11233/18, а дело направлено на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы для принятия судом искового заявления к производству.

Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанции, сделавших выводы о неподведомственности иска об оспаривании списания субординированных займов и взыскании убытков арбитражному суду, суд округа в своем постановлении сделал следующие выводы о том каким образом должны толковаться нормы права, подлежащие применению при разрешении настоящего дела :

1) Оценивая положения абзаца двенадцатого статьи 2, статей 31, 33 и 189.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд округа указал, что вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, в том числе оспаривание отказов в период санации временной администрации банка от исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении субординированного кредита, полученного за счет денежных средств вырученных от продажи кредитных нот физическим лицам, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как вытекающие из отношений несостоятельности, даже если в отношении кредитной организации не возбуждено дело о ее банкротстве (пункт 1 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

2) Толкуя нормы права о праве истцов избирать способ защиты, суд округа признал необоснованными выводы суда апелляционной инстанции, указавшей на то, что заявленные по настоящему иску требования о признании недействительным отказа временной администрации ПАО НБ «ТРАСТ» от исполнения обязательств не является надлежащим способом защиты, поскольку не приведет к восстановлению нарушенного права, и правильным в данном случае является иск об обязании выкупа кредитных нот, а требования физических лиц о взыскании с Банка убытков неподведомственно арбитражному суду. При этом суд округа обратил внимание на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в абзаце втором пункта 9 Постановления Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», где указывается на то, что если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения . В соответствии со статьей 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

3) Толкуя положения Конституцией Российской Федерации, гарантирующие право на судебную защиту, суд округа указал на недопустимость отказа в принятии арбитражным судом иска в силу того, что это лишит истцов права на судебную защиту, ибо Басманный районный суд города Москвы в апреле 2017г. вынес Определения об отказе в принятии исковых заявлений по мотиву неподведомственности спора об оспаривании списания субординированных займов суду общей юрисдикции.



Обязательность указаний суда кассационной инстанции в силу норм АПК РФ.



В соответствии с положениями статьи 287, пунктов 12, 15 части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции, отменяя судебный акт соответствующего арбитражного суда и направляя дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, указывает в постановлении на то, каким образом должен толковаться закон, подлежащий применению при разрешении дела. Такие постановления арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе по толкованию закона, являются обязательными для нижестоящих арбитражных судов. Невыполнение таких указаний суда округа является недопустимым в силу статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на что неоднократно в своих судебных актах указывал Верховный суд Российской Федерации (например, Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2016 N 305-ЭС15-18550 по делу N А40-32273/12, Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2016 г. N 306-ЭС16-16719, Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19 июля 2018 г. N 306-ЭС16-19550, Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2017 г. N 302-ЭС17-13163).

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.



Выводы Конституционного Суда РФ об обязательности указаний суда кассационной инстанции.



Как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2016 года N 130-О, в соответствии с положениями статьи 287, пункта 15 части 2 статьи 289 АПК Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции, отменяя решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции полностью или в части и направляя дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено, указывает в постановлении на те действия, которые должны быть выполнены вновь рассматривающим дело арбитражным судом первой или апелляционной инстанции. Такие постановления арбитражного суда кассационной инстанции являются обязательными для нижестоящих арбитражных судов. Законодательное возложение на арбитражный суд кассационной инстанции полномочий по проверке законности судебных актов арбитражных судов в связи с кассационными жалобами, равно как и придание принимаемым этим арбитражным судом решениям обязательного характера вытекают из положений статьи 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, закрепляющих право на судебную защиту, в рамках осуществления которого возможно обжалование в суд решений и действий (бездействия) любых государственных органов, включая судебные (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1996 года N 4-П, от 3 февраля 1998 года N 5-П, от 28 мая 1999 года N 9-П, от 11 мая 2005 года N 5-П, от 21 апреля 2010 года N 10-П и др.).

Исходя из смысла вышеуказанного толкования, а также норм арбитражного процессуального законодательства, устанавливающих порядок производства в арбитражном суде кассационной инстанции и находящихся в системной связи со статьей 6 АПК Российской Федерации, закрепляющей предъявляемые ко всем судебным актам (независимо от принявшей их инстанции) требования законности, содержащиеся в постановлении суда кассационной инстанции указания на действия, которые должны быть выполнены соответствующим арбитражным судом, вновь рассматривающим дело, представляют собой неотъемлемую составную часть такого постановления и имеют столь же обязывающий характер, как и любой иной судебный акт (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2014 года N 911-О).



Гарантия выполнения указаний суда кассационной инстанции нижестоящими судами.



Указания суда кассационной инстанции для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело, по которому были отменены судебные акты, носят обязательный характер ибо это обусловлено интересами единообразия судебной арбитражной практики, необходимостью обеспечения принципа правовой определенности.

Гарантией выполнения нижестоящими арбитражными судами указаний суда кассационной инстанции выступают установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации процедуры проверки постановлений арбитражных судов и основания для их отмены или изменения.

Как видно из Постановления ФАС МО от 18.07.2018г., судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, которыми истцам - держателям кредитных нот было отказано в принятии иска по мотиву неподведомственности, были отменены судом округа на основании пункта 3 части 1 статьи 287, частей 1, 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, т.е. из - за того, что выводы судов не соответствовали установленным по делу фактическим обстоятельствам, а также были неправильно применены нормы процессуального права.

В соответствии с положениями пунктом 4 части 1 статьи 287 АПК РФ в случае если обжалуемые судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, дело передаче на рассмотрение другого арбитражного суда первой инстанции в пределах одного и того же судебного округа.

Таким образом, судебный акт, который не соответствует указаниям суда кассационной инстанции, рассматривается процессуальным законодательством в качестве незаконного и подлежит безусловной отмене с передачей дела в другой суд в пределах того же округа, что подтверждается судебной практикой (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16 октября 2017 г. N Ф06-24035/17 по делу N А65-28004/2015 – другой суд округа, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 апреля 2016 г. N Ф02-916/16 по делу N А58-1581/2012, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 мая 2018 г. N Ф08-3426/18 по делу N А20-2880/2016) и не позволяет арбитражному суду первой инстанции игнорировать указания арбитражного суда кассационной инстанции

А потому содержащиеся в Постановлении суда кассационной инстанции от 18.07.2018г. указания на действия, которые должны быть выполнены арбитражным судом г. Москвы, вновь рассматривающим дело, а также указание на соответствующее толкование Закона, представляют собой неотъемлемую составную часть такого постановления и имеют столь же обязывающий характер, как и любой иной судебный акт (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.04.2014 N 911-О).