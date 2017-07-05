Немногие знают .что при новом подключение услуги "двойная выгода" на карту "кукуруза" начисление дополнительных бонусов идёт по дате фактического списания средств .То есть двойную выгоду можно подключить ""задним числом "" . Сначала сделать покупки , а потом подключить двойную выгоду и получить двойные бонусы за операции по которым ещё не произошло фактическое списание средств.Это может быть важно если например Вам нужно сделать срочную покупку . Что бы было наглядно вот пример моей покупки на ""чёрную пятницу "" в США появились реальные ,хорошие скидки ,пришлось срочно закупаться . Делал покупки 18 и 19 ноября. А 20 ноября решил подключить "двойную выгоду+" (до этого акция не была подключена) .Итог можете видеть на скриншоте . Акция подключена была 20 числа , а все покупки даже за 18 и 19 число прошли с "двойной выгодой" .Ну и ,что бы ни у кого не было сомнений ,фото чека и скриншот личного кабинета.