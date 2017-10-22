Популярные сообщения

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Makmerfy 22.10.2017 09:12 makmerfy
С Совестью могут быть проблемы, но они решаемы.
Первый мой пост, благодаря 2-м людям, что поставили оценки - могу писать. Совесть как говорится "взыграла". Буквально вчера стал обладателем активированной карты Киви Банка - "Совесть", хотя до этого момента раза 4 мне просто отказывали в её оформлении. Дизайн прикольный - Совесть "Чистая" совершенно. В том плане что белая По базе числится что дебетовая, видимо нет такого понятия как "карта рассрочки". А теперь немного о том как я её получал, и зачем она вообще. Отказы получал стабильно, причины конечно не объясняются, но за 3 минуты уже решение на сайте появляется. Проблема в том, что другой человек через терминалы закидывал мне деньги, а я оплачивал ими коммуналку (все остальные способы - идти далеко), сначала всё шло гладко, пока терминалы не сменили на Qiwi, а в них без комиссии только Совесть можно пополнять, либо кошелёк - но там лимит от 500 и выше. 100 руб уже не закинешь. Читать далее
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