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С Совестью могут быть проблемы, но они решаемы.

22.10.2017 09:12 2 1 313 просмотров
Первый мой пост, благодаря 2-м людям, что поставили оценки - могу писать. Совесть как говорится "взыграла".
Буквально вчера стал обладателем активированной карты Киви Банка - "Совесть", хотя до этого момента раза 4 мне просто отказывали в её оформлении. Дизайн прикольный - Совесть "Чистая" совершенно. В том плане что белая

По базе числится что дебетовая, видимо нет такого понятия как "карта рассрочки".

А теперь немного о том как я её получал, и зачем она вообще.
Отказы получал стабильно, причины конечно не объясняются, но за 3 минуты уже решение на сайте появляется. Проблема в том, что другой человек через терминалы закидывал мне деньги, а я оплачивал ими коммуналку (все остальные способы - идти далеко), сначала всё шло гладко, пока терминалы не сменили на Qiwi, а в них без комиссии только Совесть можно пополнять, либо кошелёк - но там лимит от 500 и выше. 100 руб уже не закинешь. Конечно многие скажут что с Совести ведь нельзя оплачивать ничего кроме магазинов, согласен, так я в магазине что нибудь могу спокойно купить на карту, а за нужные услуги уже своими деньгами заплатить, на это и был расчёт.

Примерно через неделю после отказов вновь заполнил заявку на сайте, и всё одобрили. Пришла смс с информацией об одобрении, и с датой получения, потом позвонил оператор, согласовали день получения карты и всё. По идее на этом и закончиться должна эпопея, но нет. )))) Утром в день получения мне вновь позвонили уточнить жду или нет. После уже курьер набрала. Работа у меня с разъездами связана, потому изначальный адрес пришлось поменять, этот вопрос уже решался напрямую с курьером, в этом плане она (курьер) вообще молодец. Согласовали новый адрес, приехала красивая, приятная девушка. Сфотографировала меня, потом договор, меня с паспортом. И уехала... Чуть позже уже перезвонила - одна фотография получилась не чёткая - нужно переснять... Тут я понял что с Совестью у меня небольшие проблемы smile8)

На следующий день мне позвонил уже оператор с банка - "Фотография не чёткая пришла, когда вам удобно будет ещё раз с нашим представителем встретиться?". Я то думал что так с курьером созвонимся и встретимся на неделе, а оказалось вон как всё серьёзно smile:vnature: . Договорились на следующий день. Утром уже курьер мне позвонила и согласовали встречу, приехала вновь та же приятная девушка, сфотографировала меня и больше я её не видел. smile:cry:

Теперь про активацию. Получение карты ещё не означает что вам её одобрят и вы сможете ей пользоваться в полной мере. Пластик у вас в наличии - доставлен курьером, а вот дальнейшее уже зависит от службы проверки. Когда все фотографии уже в банке, то вам звонят и уточняют всю информацию, параллельно проверяя её по базам. Какие кредиты, что где брали, просрочки, кем работаете и т.п. У меня ИП - проверили по ИНН (спросили последние 4 цифры), нашли 3 !!!! моих номера - и на все оператор позвонил )))))). Здоровались в тот день раза 4 smile:D По контактным номерам указанным в качестве родственников/знакомых оператор тоже звонил. Правда я никого не предупредил, потому жена трубку брать не стала - пробила номер входящий через инет, узнала что это qiwi банк и решила что опять чего то будут "впаривать", пришлось дать контакты других людей. Минут через 30 после общения пришла смс о том что карта одобрена и можно её активировать - отправив номер карты смской и получив пин код. В итоге одобрили лимит в 30 т.р. smile:relax: Не уточнял, но вроде лимит они одобряют на своё усмотрение smile8) , нельзя "запросить" нужную сумму. А дальше уже проще - активация в мобильном приложении по одноразовому коду и в интернете с браузера - там уже код надо назначать побольше (7 знаков разных и т.п.).

Мобильное приложение не сильно отличается от интернет версии личного кабинета с первого взгляда только масштабом. История операций в инет-версии на главной странице, а в мобильном - в отдельной вкладке "История"


Ничего лишнего - только баланс и история, да ссылка на вкладку "Пополнить". smile:ок:



Информация что " 0% комиссии " выделена жирным шрифтом



И внизу уже обычным, что возможно снятие комиссии сторонними банками. smile:quotes:



Если пополнять карту с другой карты - то это будет как операция "снятия наличных", либо "перевод на карту стороннего банка". В большинстве случаем банки берут за это комиссию, размер которой зависит от того свои или кредитные средства используются для перевода, да и от самого тарифа карты.

Теперь немного о недостатках.
Не понятно зачем в личном кабинете вкладка о "заказе карты" smile:scratch:



Если у меня уже есть карта в наличии и в личный кабинет без карты не зайти, можно только телефон зарегистрировать и всё. О возможности завести несколько карт "Совесть" на одно физическое лицо информации не нашёл, но наверняка она где то есть. только нужно хорошо искать. Причём в мобильной версии этого нету, только в браузерной.

Хорошо бы было добавить поиск партнёров на карте, точнее когда на карте все отображаются сразу, а не открывать каждого отдельно и смотреть адреса. В том плане, что карту я открыл - и пожалуйста, могу посмотреть кто ближе всего ко мне. Не зависимо от типа - а вообще любой партнёр. Пока такого сервиса нету ни в мобильном ни в web-ном сервисе. Только список и сортировка по типам. Обратил на это внимание - когда просто весь список просматривал, и оказалось что Obi есть в партнёрах - он не далеко от меня, а так бы не нашёл, и платил бы как обычно остальными картами.

"Собрался - и продолжаю"
Восстановить старый пароль я способа не нашёл - только генерация нового, и только через браузер. Номер телефона привязанный к карте меняется также только в браузерной версии, с телефона номер не сменить. Не знаю удобно это или нет, и на сколько безопасно - для смены номера предыдущая симка не нужна совершенно. Все смс приходят уже на новый номер. При этом мобильное приложение, после смены номера к карте, сообщает что "У вас нет привязанных карт" и предлагает вновь авторизацию пройти. Если пароль очень надёжно сложный, то нет проблем. В приложении можно выбрать "не помню пароль" и тогда придёт смс с короткой авторизацией, после чего спокойно заходите в приложение, а дальше уже отмечаете "вход по отпечатку", либо придумываете "код доступа" - 4 цифры


Пополнение без комиссии, как и писал выше через терминалы Qiwi, причём минимальной суммы нет. Можно хоть 10 руб, но есть одно маленькое "НО", номер телефона можете указывать совершенно любой (но лучше конечно тот к которому у вас есть доступ), иначе может оказаться что деньги не дойдут (((( как на вот этой картинке

А проблема оказалась в том что данный Qiwi кошелёк заблокирован smile:wall: smile:wall: smile:wall: , и все операции по нему не проходят - то есть деньги то он принимает спокойно, а вот дальнейшее их движение невозможно. Соответственно на карту ничего не придёт, а на кошельке они будут лежать "в анабиозе" smile:zzz: . Сама операция пополнения не напрямую, а через кошельки происходит, деньги сначала поступают на Qiwi кошелёк, и сразу с него на Совесть. Даже если у вас кошелёк не зарегистрирован, это не имеет значения. Если в дальнейшем захотите открыть его (кошелёк) к номеру который при пополнении указывали, то операции с картой Совесть будут там отображаться.

По поводу того заблокирован кошелёк по вашему номеру или нет это можно узнать уже в процессе "эксплуатации", но это единичные случаи, так сказать "исключение из правил", так что сильно можно не беспокоиться smile:relax: , но иметь ввиду smile:!: .

Пока что по карте Совесть всё, если вдруг появится у меня новая инфа - напишу. smile:quotes: smile:quotes: smile:quotes:

Спасибо за внимание. smile:gramercy:

Комментарии 2

Карта Совесть  (Карта Совесть)
#
Спасибо за подробный отзыв! Ждем продолжения smile:)
Makmerfy  (makmerfy)
#
)))) опечатался - исправила редакция. Спасибо за внимательность
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