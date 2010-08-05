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Спасибо!

05.08.2010 21:32 2 1 424 просмотра
Итак:
К сожалению, совсем выпало из головы разместить вначале второй книги благодарности(( Посему, пишу тут:
- Спасибо Александру Анатольевичу, Никите Александровичу, Ирине Васильевне (она же Лакост) и Людмиле Анатольевне - вы лучшие!
- Спасибо Женьке Гарину с его рыжей Масей, Диме Кивенко и Ольге - вы молодцы, очень ценю то, что вы всегда рядом, пусть и онлайн.
- Спасибо Сереже Коваленко и Вите Жаринову - очень меня выручаете в морально-трудные моменты.
- Спасибо Антону - за то, что терпит мои "авторские выкрутасы"(такие как срыв дедлайна и периодические пропажи) и понимает творческий порыв. А также за то, что поверил в меня и мое творчество.
- Спасибо Елене Ищеевой, ее замечательному мужу Филиппу и всему коллективу банки.ру - мне очень нравится с вами дружить!
- Спасибо моим питерским друзьям - ваша поддержка неоценима.
- Спасибо моим московским друзьям - пить с вами одно наслаждение.
- Спасибо Марку Херпелу (главному редактору американского журнала DGC Magazine) - за то, что понимаешь русский дух.
- Спасибо Елене - за то, что заставляете краснеть.
- Спасибо всем читателям и особенно тем, кто состоит в группе вКонтакте и общается на моем форуме - я очень рад, что вы есть!

P.S. Решил закрыть свой счет и карту в Альфа-банке. О причинах в следующем посте.
P.P.S. Я вернулся в Мск, посему продолжим писать в блоге о кардинге и банках smile:).
P.P.P.S> Когда уже банки.ру соберет всех своих блогеров и устроит великую попойку? smile:) (за идею денег не беру)

Комментарии 2

Олег Трегубов  (TreOV)
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Цитата
Решил закрыть свой счет и карту в Альфа-банке.

Это как-то связано с этим постом или нет: http://www.banki.ru/blog/loginov/377.php
Да и зачем так уж негативно про Альфу? Что случилось?
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