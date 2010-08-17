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Я не могу...

16.08.2010 22:45 116 5 369 просмотров
Я не могу…

Я не могу больше жить в стране, где нелегально заработать проще, чем легально.
Я не могу больше жить в стране, где воруют и нелегально зарабатывают в сотни раз больше, чем зарабатывают легально.
Я не могу больше жить в стране, где правительству наплевать на свой народ.
Я не могу больше жить в стране, где законы только для бедных.
Я не могу больше жить в стране, где игровые автоматы открывают в 500 метрах от Администрации Президента.
Я не могу больше жить в стране, где покерный клуб находится практически через дорогу от ГУВД по Санкт-Петербургу. Я сам люблю спортивный покер, но закон не нарушаю!
Я не могу больше жить в стране, где нет доступного жилья.
Я не могу больше жить в стране, где ипотека является хомутом на всю жизнь.
Я не могу больше жить в стране, где арендная плата за квартиру составляет половину месячной зарплаты.
Я не могу больше жить в стране, где сделать официальную регистрацию в столице на год стоит половину зарплаты, а иначе процесс затянется на несколько месяцев.
Я не могу больше жить в стране, где требуют два паспорта, а не один, как во всех цивилизованных государствах. (даже в Казахстане один!)
Я не могу больше жить в стране, где добывают нефть, а цены на бензин приравнены к мировым.
Я не могу больше жить в стране, где монополии неоправданно завышают цены на товары, а ФАС им не указ.
Я не могу больше жить в стране, где большинство чиновников берут взятки.
Я не могу больше жить в стране, где лишь 30% сотрудников органов МВД и ГИБДД могу назвать гордым словом «Милиционер», а остальные и названия «Менты» не заслуживают.
Я не могу больше жить в стране, где малый бизнес давят административным ресурсом.
Я не могу больше жить в стране, где кавказцы в столице безнаказанно режут русских парней и стреляют сотрудников правопорядка.
Я не могу больше жить в стране, где проститутки стоят прямо под носом у органов МВД, а те с них собирают подань. (давно пора легализовать)
Я не могу больше жить в стране, где…

Этот список я могу продолжать бесконечно.

Господин Путин, я всегда верил в ваш курс, но больше не могу. Я отлично понимаю, что вы лишь верхушка и многого не знаете, а точнее чиновники вам многого не показывают, скрывая правду за красивыми отчетами на вашем столе. Согласен, что один человек не может уследить за всем, и даже вся ваша команда не имеет такой возможности, но это не оправдание.
Я верил Вам, я верил в Ваш курс, но больше не могу жить в «Вашей стране»… (Хотя с детства считал ее и своей).

И посему выход один – уезжать!

Все вышеизложенное является лишь моим мнением и не претендует на объективность.

P.S. Интересно, сколько данный пост будет жить?
P.P.S. А вот это для подстраховки:
Alekcey Malov: If I disappear - write an article about me, about what I was for freedom and equality
DGC Magazine (editor in chief of the American Journal): ok

Комментарии 116

bugnut  (bugnut)
#
Хммм... "Господин Путин, я всегда верил в ваш курс"
Улыбнуло. И что же Вам открыло, наконец, глаза? smile:|
bugnut  (bugnut)
#
ну лучше поздно, чем...
А, если не секрет, куда теперь? Уже решили?
Очень любопытно. Собираю статистику. В моем близком кругу общения уже не осталось тех, кто хотел бы жить в РФ. Лидируют Германия с Австралией - по 3 семьи. 2 в Канаду. И ещё по одной в несколько европейских стран. Знаете, очень интересно наблюдать за приготовлениями. smile8)
Вы тогда тоже держите нас тут в курсе.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
подумываю о православной стране. Греция, Болгария, Сербия, Черногория...
bugnut  (bugnut)
#
Однако, я упустил один интересный момент в Вашем посте, тогда добавлю и от себя...

Я не могу больше жить в стране, где фашисты регулярно и безнаказанно режут иностранных гостей (и граждан России) неславянской внешности, сотрудники правопорядка(?) выдают это за бытовуху, а внимание общественности пугающиеся своей тени журналисты привлекают только к фактам, когда пострадавшей стороной являются "русские парни". smile:evil:

Мне стыдно быть гражданином страны, в которую правительство Южной Кореи вводило запрет на поездку своих граждан из-за фактов их убийства на расовой почве. smile:wall:

И я никогда не верил в курс выходца из организации, десятки лет терроризировавшей и убивавшей собственных граждан. И процессы над журналистами и учеными только укрепляли мои сомнения. smile:nunu:
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
сотрудники правопорядка(?) выдают это за бытовуху
Неважно как это преподносит милиция,105-статью ук еще никто не отменял.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Статью никто не отменял.Но очень мало осуждают по 105 ч 2.п 11 (или "Л").
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
P.S. "На национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды"
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Я не могу больше жить в стране, где фашисты регулярно и безнаказанно режут иностранных гостей (и граждан России) неславянской внешности, сотрудники правопорядка(?) выдают это за бытовуху, а внимание общественности пугающиеся своей тени журналисты привлекают только к фактам, когда пострадавшей стороной являются "русские парни".

а вот это в стиле НАШИх. хотя также с этим согласен.
Наталья Романова  (NNatalia)
#
какая странная критика, Алексей.
по вашим предыдущим постам и по вашей книге мне казалось, что в душе вы скорее приверженец движения "Наши"...
bugnut  (bugnut)
#
Да уж, и пассаж о кавказцах здесь также в подтверждение Вашей догадки. smile:(
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Пассаж о кавказцах, если вы разбираетесь в молодежных движениях, как раз не в стиле НАШИх.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
в душе я приверженец комсомола, который так и не успел застать, но очень много о нем наслышан и начитан. если говорить о НАШИх, то у них была попытка создать что-то подобное, что мне весьма импонирует. о результах этой попытки говорить не готов, ибо не обладаю достаточной информацией.
Гектор  (Гектор)
#
Ну, Вам значит просто повезло: не успели застать! А я там активно покрутился и иллюзии по поводу комсомола растерял впервый же год работы.
Piligrim  (Piligrim)
#
AlekceyM ..."Господин Путин, я всегда верил в ваш курс, но больше не могу. Я отлично понимаю, что вы лишь верхушка и многого не знаете, а точнее чиновники вам многого не показывают, скрывая правду за красивыми отчетами на вашем столе. Согласен, что один человек не может уследить за всем, и даже вся ваша команда не имеет такой возможности, но это не оправдание."

Ну как то вот smile:cry: ...нельзя же так ,прям крушение надежд . smile:(
Путин талантливый топ-менеджер ,одаренный человек ,выбранный "советом директоров" smile8) .
И кстати выбранный в том числе за свою преданность и надежность тем , кто организовал его выборы .
Нет ,не выборы как процесс ,а его единогласный ВЫБОР всем народом .
Уверен , он это понимает,какие могут быть иллюзии ?
И кстати не самый плохой выбор .
Могло быть хуже .
Мы все ,как один ,почти единогласно ,могли бы выбрать другого .
Ну всмысле на истребитель посадили бы другого ,24 часа в сутки по телеку показывали бы другого ,ездил бы по стране другой и.т.д ...
Поймите же ,у наших обоих президентов не абсолютная власть .
Они талантливые исполнители . smile:ura:
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Поймите же ,у наших обоих президентов не абсолютная власть .
Они талантливые исполнители .

ВОООТ ОНО!!! Я счастлива, что хоть некоторые понимают, что люди, которые РЕАЛЬНО управляют страной не видны никогда, их фамилии не мелькают по ТВ, мы их даже не знаем.
Скажите, Пилигрим, а Вы ВЕРИТЕ, что Андропов умер от болезни?
Piligrim  (Piligrim)
#
Лоймила
Нет , про Андропова не знаю .
А вообще , тяжелыми хроническими заболеваниями он страдал задолго до того как возглавил страну.
Но ведь ни для кого не секрет что Перестройка и последующие экономические и политические преобразования у нас в стране происходили при активном участии спецслужб .А некоторые историки считают что именно они все и начали . smile8)
Гектор  (Гектор)
#
Какая перестройка от спецслужб? Это когда ловили людей на улице в рабочее время???
Сказки все это. Соданы и поддерживаются самими спецслужбами.
Piligrim  (Piligrim)
#
Гектор ...Какая перестройка от спецслужб? Это когда ловили людей на улице в рабочее время???
smile:D smile:ura:
Узко.
Имелось ввиду перераспределение власти и денег в стране ,даже путем смены гос.строя .
Никакой романтики .
Нажива да и только .
Ну а под каким лозунгом Перестройка ,Модернизация ,Трансмедитация - не важно .
Полюбому ..."По просьбам трудящихся" . smile:ura:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
И посему выход один – уезжать!

И это правильно! Одна вот только заковыка - кто ж там будет читать творения "русского народного писателя" - Алексея Малова, да ещё и оплачивать труды их создателя? Или есть задумка на чужбине перековаться из гуманитария в неквалифицированного вспомогательного работника на временных и сезонных работах? А что, после революции графы и князья запросто осваивали в Европе почётные профессии лакея, ассенизатора,извозчика... smile:idea: А это мысль! Алексей Малов в роли бомбилы на Манхэттене..даже романтично smile:)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
необязательно жить в России, чтобы писать для русских.
CreditWay  (CreditWay)
#

If I disappear - write an article about me, about what I was for freedom and equality
Мрак. smile:o smile:o smile:o
Алексей,Вы всерьез полагали,что за вами через полчаса придут люди в черных кожанках? smile:D
По моему Вы "слегка" преувеличиваете. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
кстати мог бы и без ошибок написать smile:D
Алекс, какие варианты насчет уехать? Куда в смысле
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
для меня главное, чтобы страна была православной, или уважительно относилась к моей религии. очень трепетен в данном вопросе.
дятел  (WoodMan)
#
Украина... других православных стран нету
Crazy_bird  (Crazy_bird)
#
Согласна на все 100.
поколение *МедвеПутов* (уж сорри, но как есть - наролный слэнг) ничего не делает для страны.
экономика в ЖП, внешняя политика - шантаж, соц.политика - поддержание на плаву. Конструктива - ноль.

только изменить мын ичего не в силах... ибо "серыке кардиналы" с рыжей прической, управляющие страной не допустят перемен.

Пы.сы. собираюсь уехжать...в Индию. Страна будущего. Потенциал огромный.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Стих в тему:

Я не умею прогибаться,
Пожалуй, в этом и беда.
Я не умею продаваться;
Писать для спонсора – херня!

Я лучше буду прозябать,
Как истинный талант на днище,
Здоровье по утрам ломать
От литров выпитых винища.

Я проще буду голодать,
И о еде слагать поэмы,
Чем для зажравшихся писать
Решая сущные проблемы.

Убить поэта - накормив
Дармовыми харчами бизнесмена.
Рабом насущным сотворив,
Из журналиста – олигофрена.

Но не предам свою Отчизну,
Пускай правительство не то,
Я буду жить, писать, не киснуть
И восхвалять свободу вновь.

Уеду в лес, запрусь, закроюсь,
Сроднюсь с природой для забвенья,
И лишь ухмылкою своей
Я вспомню… «деловые предложенья»!

сам писал
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Накипело? Бывает. Если жить в этой стране уже невмоготу, то можно действительно уехать в Европу, тем более, что интернет позволяет оставаться в своей социальной среде.
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Если жить в этой стране уже невмоготу
В таком словесном обороте о Родине не пишут smile:!: smile:evil: Так пишут люди ненавидящие Россию smile:!: smile:evil:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
лол! советую пойти на курсы для чтения. где вы в моем посте увидели слово Родина или Россия?, я писал о стране, которую казнокрады сделали из моей Родины. Я писал о политической системе, коль до вас не дошло. Родина для меня - это земля и друзья, родные деревни и города, леса и горы, но никак не политическая система основанная на коррупции и воровстве.
Дмитрий  (asd1979)
#
Я прекрасно понял о чем вы писали.Каких целей вы добиваетесь написав тему в блоге smile:?:
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Ах, юноша, опять вы здесь? Не учите меня жить
Я знал что вам нечего мне ответить.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А что я должен на ваш бред отвечать? Могу только молча в бан отправить за хамство.
Максим Белугин  (Белугин)
#
Никого нельзя обвинять в том, что он хочет жить нормальной жизнью. Хорошо когда есть выбор и возможность.
У меня есть возможность и даже иногда желание, но только ради чего скажите жили и умирали наши предки, деды и отцы. Ради того чтобы дети жили в страхе в своей же стране, либо бежали из неё?
Мне больно видеть нашу страну в сегодняшнем состоянии, великая держава превратилась в банановую республику. Нам говорят, что могло бы быть и хуже, что нет выбора, говорят о положительной динамике, о том, что в СССР было гораздо хуже - нам постоянно лгут. Но черт возьми, это наша страна и если мы не будем в нее верить и пытаться изменить, то значит все усилия отцов были напрасны.
bugnut  (bugnut)
#
"ради чего скажите жили"
А ради чего живёте Вы сами? Это уже философия.
Они жили, надеюсь, там, где им было удобно (в крайнем случае, где была возможность). Уж никак не за идею о славе будущих поколений.

"все усилия отцов"
Вы живёте и постите здесь умные мысли. Бессмысленная цепочка (пере)рождений и смертей продолжается. Возрадуйтесь, усилия, вроде как, увенчались успехом. smile:ura:
николай олейник  (kolyakrym)
#
Алексей,а что ВЫ можете предложить нам,которые не верят в политику этого тандема уже давно,но у кого возраст,да и профессия не позволяют уехать куда-либо?И здесь мы не нужны,и там мы не нужны.А пожить ещё ох как хочется,да ещё чтобы хорошо.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Вам я бы советовал надеятся на своих детей. Например, я давно предлагаю своим родителям переехать в более комфортные условия. Они всю жизнь отдали армии, а в итоге остались чуть ли не у разбитого корыта. Сейчас пенсия у гражданского больше, нежели военная пенсия у моей матери.
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Вам я бы советовал надеятся на своих детей. Например, я давно предлагаю своим родителям переехать в более комфортные условия
Правильное замечание.
Я-то знаю, что не моя мама, нии Витина никуда уже не поедут, правда надо отдать должное моей матери, она и тут неплохо устроилась.
А вот я в чём-то надеюсь...не НА ребёнка, а на то, что мой ребёнок устроится лучше меня и желательно не здесь:(
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