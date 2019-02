Я не могу…Я не могу больше жить в стране, где нелегально заработать проще, чем легально.Я не могу больше жить в стране, где воруют и нелегально зарабатывают в сотни раз больше, чем зарабатывают легально.Я не могу больше жить в стране, где правительству наплевать на свой народ.Я не могу больше жить в стране, где законы только для бедных. Я не могу больше жить в стране, где покерный клуб находится практически через дорогу от ГУВД по Санкт-Петербургу. Я сам люблю спортивный покер, но закон не нарушаю!Я не могу больше жить в стране, где нет доступного жилья.Я не могу больше жить в стране, где ипотека является хомутом на всю жизнь.Я не могу больше жить в стране, где арендная плата за квартиру составляет половину месячной зарплаты.Я не могу больше жить в стране, где сделать официальную регистрацию в столице на год стоит половину зарплаты, а иначе процесс затянется на несколько месяцев.Я не могу больше жить в стране, где требуют два паспорта, а не один, как во всех цивилизованных государствах. (даже в Казахстане один!)Я не могу больше жить в стране, где добывают нефть, а цены на бензин приравнены к мировым.Я не могу больше жить в стране, где монополии неоправданно завышают цены на товары, а ФАС им не указ.Я не могу больше жить в стране, где большинство чиновников берут взятки.Я не могу больше жить в стране, где лишь 30% сотрудников органов МВД и ГИБДД могу назвать гордым словом «Милиционер», а остальные и названия «Менты» не заслуживают.Я не могу больше жить в стране, где малый бизнес давят административным ресурсом.Я не могу больше жить в стране, где кавказцы в столице безнаказанно режут русских парней и стреляют сотрудников правопорядка.Я не могу больше жить в стране, где проститутки стоят прямо под носом у органов МВД, а те с них собирают подань. (давно пора легализовать)Я не могу больше жить в стране, где…Этот список я могу продолжать бесконечно.И посему выход один – уезжать!Все вышеизложенное является лишь моим мнением и не претендует на объективность.P.S. Интересно, сколько данный пост будет жить?P.P.S. А вот это для подстраховки:Alekcey Malov: If I disappear - write an article about me, about what I was for freedom and equalityDGC Magazine (editor in chief of the American Journal): ok