Я не могу…
Я не могу больше жить в стране, где нелегально заработать проще, чем легально.
Я не могу больше жить в стране, где воруют и нелегально зарабатывают в сотни раз больше, чем зарабатывают легально.
Я не могу больше жить в стране, где правительству наплевать на свой народ.
Я не могу больше жить в стране, где законы только для бедных.
Я не могу больше жить в стране, где игровые автоматы открывают в 500 метрах от Администрации Президента.
Я не могу больше жить в стране, где покерный клуб находится практически через дорогу от ГУВД по Санкт-Петербургу. Я сам люблю спортивный покер, но закон не нарушаю!
Я не могу больше жить в стране, где нет доступного жилья.
Я не могу больше жить в стране, где ипотека является хомутом на всю жизнь.
Я не могу больше жить в стране, где арендная плата за квартиру составляет половину месячной зарплаты.
Я не могу больше жить в стране, где сделать официальную регистрацию в столице на год стоит половину зарплаты, а иначе процесс затянется на несколько месяцев.
Я не могу больше жить в стране, где требуют два паспорта, а не один, как во всех цивилизованных государствах. (даже в Казахстане один!)
Я не могу больше жить в стране, где добывают нефть, а цены на бензин приравнены к мировым.
Я не могу больше жить в стране, где монополии неоправданно завышают цены на товары, а ФАС им не указ.
Я не могу больше жить в стране, где большинство чиновников берут взятки.
Я не могу больше жить в стране, где лишь 30% сотрудников органов МВД и ГИБДД могу назвать гордым словом «Милиционер», а остальные и названия «Менты» не заслуживают.
Я не могу больше жить в стране, где малый бизнес давят административным ресурсом.
Я не могу больше жить в стране, где кавказцы в столице безнаказанно режут русских парней и стреляют сотрудников правопорядка.
Я не могу больше жить в стране, где проститутки стоят прямо под носом у органов МВД, а те с них собирают подань. (давно пора легализовать)
Я не могу больше жить в стране, где…
Этот список я могу продолжать бесконечно.
Господин Путин, я всегда верил в ваш курс, но больше не могу. Я отлично понимаю, что вы лишь верхушка и многого не знаете, а точнее чиновники вам многого не показывают, скрывая правду за красивыми отчетами на вашем столе. Согласен, что один человек не может уследить за всем, и даже вся ваша команда не имеет такой возможности, но это не оправдание.
Я верил Вам, я верил в Ваш курс, но больше не могу жить в «Вашей стране»… (Хотя с детства считал ее и своей).
И посему выход один – уезжать!
Все вышеизложенное является лишь моим мнением и не претендует на объективность.
P.S. Интересно, сколько данный пост будет жить?
P.P.S. А вот это для подстраховки:
Alekcey Malov: If I disappear - write an article about me, about what I was for freedom and equality
DGC Magazine (editor in chief of the American Journal): ok
Комментарии 116
Улыбнуло. И что же Вам открыло, наконец, глаза?
А, если не секрет, куда теперь? Уже решили?
Очень любопытно. Собираю статистику. В моем близком кругу общения уже не осталось тех, кто хотел бы жить в РФ. Лидируют Германия с Австралией - по 3 семьи. 2 в Канаду. И ещё по одной в несколько европейских стран. Знаете, очень интересно наблюдать за приготовлениями.
Вы тогда тоже держите нас тут в курсе.
Я не могу больше жить в стране, где фашисты регулярно и безнаказанно режут иностранных гостей (и граждан России) неславянской внешности, сотрудники правопорядка(?) выдают это за бытовуху, а внимание общественности пугающиеся своей тени журналисты привлекают только к фактам, когда пострадавшей стороной являются "русские парни".
Мне стыдно быть гражданином страны, в которую правительство Южной Кореи вводило запрет на поездку своих граждан из-за фактов их убийства на расовой почве.
И я никогда не верил в курс выходца из организации, десятки лет терроризировавшей и убивавшей собственных граждан. И процессы над журналистами и учеными только укрепляли мои сомнения.
а вот это в стиле НАШИх. хотя также с этим согласен.
по вашим предыдущим постам и по вашей книге мне казалось, что в душе вы скорее приверженец движения "Наши"...
Ну как то вот ...нельзя же так ,прям крушение надежд .
Путин талантливый топ-менеджер ,одаренный человек ,выбранный "советом директоров" .
И кстати выбранный в том числе за свою преданность и надежность тем , кто организовал его выборы .
Нет ,не выборы как процесс ,а его единогласный ВЫБОР всем народом .
Уверен , он это понимает,какие могут быть иллюзии ?
И кстати не самый плохой выбор .
Могло быть хуже .
Мы все ,как один ,почти единогласно ,могли бы выбрать другого .
Ну всмысле на истребитель посадили бы другого ,24 часа в сутки по телеку показывали бы другого ,ездил бы по стране другой и.т.д ...
Поймите же ,у наших обоих президентов не абсолютная власть .
Они талантливые исполнители .
Они талантливые исполнители .
ВОООТ ОНО!!! Я счастлива, что хоть некоторые понимают, что люди, которые РЕАЛЬНО управляют страной не видны никогда, их фамилии не мелькают по ТВ, мы их даже не знаем.
Скажите, Пилигрим, а Вы ВЕРИТЕ, что Андропов умер от болезни?
Нет , про Андропова не знаю .
А вообще , тяжелыми хроническими заболеваниями он страдал задолго до того как возглавил страну.
Но ведь ни для кого не секрет что Перестройка и последующие экономические и политические преобразования у нас в стране происходили при активном участии спецслужб .А некоторые историки считают что именно они все и начали .
Сказки все это. Соданы и поддерживаются самими спецслужбами.
Узко.
Имелось ввиду перераспределение власти и денег в стране ,даже путем смены гос.строя .
Никакой романтики .
Нажива да и только .
Ну а под каким лозунгом Перестройка ,Модернизация ,Трансмедитация - не важно .
Полюбому ..."По просьбам трудящихся" .
И это правильно! Одна вот только заковыка - кто ж там будет читать творения "русского народного писателя" - Алексея Малова, да ещё и оплачивать труды их создателя? Или есть задумка на чужбине перековаться из гуманитария в неквалифицированного вспомогательного работника на временных и сезонных работах? А что, после революции графы и князья запросто осваивали в Европе почётные профессии лакея, ассенизатора,извозчика... А это мысль! Алексей Малов в роли бомбилы на Манхэттене..даже романтично
If I disappear - write an article about me, about what I was for freedom and equality
Мрак.
Алексей,Вы всерьез полагали,что за вами через полчаса придут люди в черных кожанках?
По моему Вы "слегка" преувеличиваете.
Алекс, какие варианты насчет уехать? Куда в смысле
поколение *МедвеПутов* (уж сорри, но как есть - наролный слэнг) ничего не делает для страны.
экономика в ЖП, внешняя политика - шантаж, соц.политика - поддержание на плаву. Конструктива - ноль.
только изменить мын ичего не в силах... ибо "серыке кардиналы" с рыжей прической, управляющие страной не допустят перемен.
Пы.сы. собираюсь уехжать...в Индию. Страна будущего. Потенциал огромный.
Я не умею прогибаться,
Пожалуй, в этом и беда.
Я не умею продаваться;
Писать для спонсора – херня!
Я лучше буду прозябать,
Как истинный талант на днище,
Здоровье по утрам ломать
От литров выпитых винища.
Я проще буду голодать,
И о еде слагать поэмы,
Чем для зажравшихся писать
Решая сущные проблемы.
Убить поэта - накормив
Дармовыми харчами бизнесмена.
Рабом насущным сотворив,
Из журналиста – олигофрена.
Но не предам свою Отчизну,
Пускай правительство не то,
Я буду жить, писать, не киснуть
И восхвалять свободу вновь.
Уеду в лес, запрусь, закроюсь,
Сроднюсь с природой для забвенья,
И лишь ухмылкою своей
Я вспомню… «деловые предложенья»!
сам писал
У меня есть возможность и даже иногда желание, но только ради чего скажите жили и умирали наши предки, деды и отцы. Ради того чтобы дети жили в страхе в своей же стране, либо бежали из неё?
Мне больно видеть нашу страну в сегодняшнем состоянии, великая держава превратилась в банановую республику. Нам говорят, что могло бы быть и хуже, что нет выбора, говорят о положительной динамике, о том, что в СССР было гораздо хуже - нам постоянно лгут. Но черт возьми, это наша страна и если мы не будем в нее верить и пытаться изменить, то значит все усилия отцов были напрасны.
А ради чего живёте Вы сами? Это уже философия.
Они жили, надеюсь, там, где им было удобно (в крайнем случае, где была возможность). Уж никак не за идею о славе будущих поколений.
"все усилия отцов"
Вы живёте и постите здесь умные мысли. Бессмысленная цепочка (пере)рождений и смертей продолжается. Возрадуйтесь, усилия, вроде как, увенчались успехом.
Я-то знаю, что не моя мама, нии Витина никуда уже не поедут, правда надо отдать должное моей матери, она и тут неплохо устроилась.
А вот я в чём-то надеюсь...не НА ребёнка, а на то, что мой ребёнок устроится лучше меня и желательно не здесь:(