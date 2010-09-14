О кардинге в России.

Сегодня пришло информационное сообщение Альфа Банка, которое вновь натолкнуло на мысль о недопустимости кардинга в России.
Само сообщение:
Уважаемый клиент!
В последнее время участились попытки мошенничества в отношении клиентов с целью получения конфиденциальной информации. Обращаем Ваше внимание на ряд правил, которыми необходимо руководствоваться:
Интернет-банк «Альфа-Клик» доступен только по ссылке https://click.alfabank.ru
Совершение операции в интернет-банке невозможно без ввода одноразового пароля
Одноразовые пароли по SMS предназначены только для той операции, информация о которой находится в тексте SMS-сообщения. Вводя одноразовый пароль, Вы подтверждаете согласие с этой операцией.
Сотрудники Альфа-Банка никогда не просят Вас сообщить или куда-либо ввести какую-либо конфиденциальную информацию (логин, пароль, одноразовый пароль для операции и т.д.).
Одноразовый пароль по SMS действует только на подтверждение операции, отменить операцию в интернет-банке «Альфа-Клик» невозможно.
Если у Вас есть какие-либо подозрения относительно попыток мошенничества, просим самостоятельно связаться с Банком по телефону в Москве +7 (495) 78-888-78 или
8-800-2-000-000 (для бесплатного звонка из регионов).
Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться со всеми правилами безопасной работы в интернет-банке «Альфа-Клик».
А теперь обращение к кардерам:
Господа мошенники, аферисты и т.д.(а я уверен, что вы читаете мой блог, ведь на каждом кардерском форуме он цитируется), в своем интервью на банки.ру я очень категорично высказался в отношении кардеров против СНГ, но повторюсь. Как только я услышу о крупном мошенничестве, сразу начинаю соответствующее расследование среди кардеров о выявлении крысы! И не волнуйтесь, я обязательно сдам его отделу "К". Ибо электронно воровать в Рашке "ТАБУ"! Далее, господа "школьники", которым не хватает мозгов на отмыв денег - не делайте это через РУ банки, ибо "палево". Поймите же наконец, как только зародился кардинг в эксСССР, так сразу было принято правило не работать против СНГ. И правило это нерушимо. Есть мозги и смелость противостоять Интерполу - Бог тебе судья, нет мозгов - не суйся!
Обращение к клиентам банков и картодержателям:
Берегите свои деньги! И пользуйтесь услугами банков, защищающих ваши средства.
С уважением к вам и вашим финансам, Я.
Комментарии 19
Алексей, у вас получилось такое развернутое обращение к кардерам, и так мало "инфы" для держателей карт. Пишите что необходимо в первую очередь делать клиентам банков для сбережения своих денег. Будь-то повседневное использование карты, или интернет доступ к своим счетам.
в следующих постах будем больше говорить и о самих кардхолдерах.
Вы в самом деле в это верите? Наверное не в России живете... пардон, не в "Рашке".
Да и, в любом случае, воровство остается воровством, какими бы "красивыми" лозунгами жулье не прикрывалось.
"Противостоять Интерполу" -- детсад прям. Воруйте непосредственно у Интерпола (организации), тогда это, с некоторой натяжкой, можно будет назвать "противостоянием". А воровать деньги у простых граждан (любой страны) -- это воровство и есть.
Ни дать, ни взять, робингуды от пластика.
вы так пишите, как будто разрешен кардинг, если жертвы из-за рубежа.
вместе с тем по запросу "кардинг россия" гугл выдает первую ссылку на сайт http://carding-russia.ru/, где совершенно спокойно предлагаются подобные карты, т.е. никакого преследования со стороны отдела К нет. Я понимаю, хостинг не в россии, но отобрать домен, как у торрентс.ру ничего не мешает, к тому же тут криминал на лицо.
зы. решил изучить вопросы безопасности пластиковых карт, в том числе и вопрос кардинга. был бы признателен за инфу по теме