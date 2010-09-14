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О кардинге в России.

14.09.2010 22:47 19 4 620 просмотров
Сегодня пришло информационное сообщение Альфа Банка, которое вновь натолкнуло на мысль о недопустимости кардинга в России.

Само сообщение:

Уважаемый клиент!

В последнее время участились попытки мошенничества в отношении клиентов с целью получения конфиденциальной информации. Обращаем Ваше внимание на ряд правил, которыми необходимо руководствоваться:

Интернет-банк «Альфа-Клик» доступен только по ссылке https://click.alfabank.ru
Совершение операции в интернет-банке невозможно без ввода одноразового пароля
Одноразовые пароли по SMS предназначены только для той операции, информация о которой находится в тексте SMS-сообщения. Вводя одноразовый пароль, Вы подтверждаете согласие с этой операцией.
Сотрудники Альфа-Банка никогда не просят Вас сообщить или куда-либо ввести какую-либо конфиденциальную информацию (логин, пароль, одноразовый пароль для операции и т.д.).
Одноразовый пароль по SMS действует только на подтверждение операции, отменить операцию в интернет-банке «Альфа-Клик» невозможно.
Если у Вас есть какие-либо подозрения относительно попыток мошенничества, просим самостоятельно связаться с Банком по телефону в Москве +7 (495) 78-888-78 или
8-800-2-000-000 (для бесплатного звонка из регионов).

Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться со всеми правилами безопасной работы в интернет-банке «Альфа-Клик».


А теперь обращение к кардерам:
Господа мошенники, аферисты и т.д.(а я уверен, что вы читаете мой блог, ведь на каждом кардерском форуме он цитируется), в своем интервью на банки.ру я очень категорично высказался в отношении кардеров против СНГ, но повторюсь. Как только я услышу о крупном мошенничестве, сразу начинаю соответствующее расследование среди кардеров о выявлении крысы! И не волнуйтесь, я обязательно сдам его отделу "К". Ибо электронно воровать в Рашке "ТАБУ"! Далее, господа "школьники", которым не хватает мозгов на отмыв денег - не делайте это через РУ банки, ибо "палево". Поймите же наконец, как только зародился кардинг в эксСССР, так сразу было принято правило не работать против СНГ. И правило это нерушимо. Есть мозги и смелость противостоять Интерполу - Бог тебе судья, нет мозгов - не суйся!

Обращение к клиентам банков и картодержателям:
Берегите свои деньги! И пользуйтесь услугами банков, защищающих ваши средства.

С уважением к вам и вашим финансам, Я.

Комментарии 19

Гектор  (Гектор)
#
Это мне напоминает историю из советского прошлого. Воры различного профиля собрались перед фестивалем молодежи и студентов в Москве в 1957 году и приняли декларацию: не грабить во время фестиваля представителей социалистических и развивающихся стран. Только капиталистов! smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Алексей, как бы заполучить твою книжку про кардхолдера?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
ничего сложного, вбейте в яндексе Исповедь кардера, сразу увидите множество вариантов.
Hipster  (Hipster)
#
Кстати, одна из немногих книжек, которую я купил в бумажном виде, почитав первые главы на сайте smile:) Очень жаль, что нет электронной версии (хотя причины этого понятны и можно их не объяснять), исключительно с той точки зрения, что давно уже читаю все с экрана покетбука: банально неудобно с собой лишнюю книгу/журнал возить по командировкам. Можно было дождаться, пока кто-нибудь когда-нибудь распознает книгу и выложит, но, честно - не хотелось, в том смысле, что своих денег, я считаю, книга вполне стоит, почитать любопытно. Жду в продаже вторую часть.
К  (shlomo_chavez)
#

Алексей, у вас получилось такое развернутое обращение к кардерам, и так мало "инфы" для держателей карт. smile:cry: Пишите что необходимо в первую очередь делать клиентам банков для сбережения своих денег. Будь-то повседневное использование карты, или интернет доступ к своим счетам.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
по сути, если отбить у кардеров желание воровать в России, то и держателям карт не будет за что переживать smile:)
в следующих постах будем больше говорить и о самих кардхолдерах.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Алексей да какие понятия. Вон Гектор тоже вспомнил далекий 1957 год про воров. С началом эры капитализма в России нет никких понятий. Как в криминальном мире, так и у мошенников с картами. Абсолютно все равно где воровать и у кого.
Scud  (Scud)
#
Цитата
Ибо электронно воровать в Рашке "ТАБУ"

Вы в самом деле в это верите? smile:o Наверное не в России живете... пардон, не в "Рашке".
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
в России. я не верю, я вижу это на закрытых кардер форумах.
Scud  (Scud)
#
Это не более, чем манерность. Жулье ворует там, где проще.

Да и, в любом случае, воровство остается воровством, какими бы "красивыми" лозунгами жулье не прикрывалось.

"Противостоять Интерполу" -- детсад прям. Воруйте непосредственно у Интерпола (организации), тогда это, с некоторой натяжкой, можно будет назвать "противостоянием". А воровать деньги у простых граждан (любой страны) -- это воровство и есть.
Гектор  (Гектор)
#
Все эти обращения имеют не очень большое значение для преступных сообществ. Однако, если бы они напряглись и подумали, то очень вероятно поступили бы именно так, как советует Алексей. Если воровать деньги с заграничных карт, то вероятность загреметь существенно снижается. Главный аргумент: Россия не выдаст их западным правоохранительным органам, расследование хищения денег с западных счетов скорее всего если начнется, то ни к чему не придет. И последнее: в случае неудачи сроки для таких преступников гораздо меньше, чем на Западе. Последнее, впрочем нивелируется нечеловеческими условиями содержания в наших тюоьмах.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Это все было продумано еще в конце 90-х. Все верно.
Scud  (Scud)
#
Да ладно, я еще не забыл, что "запрет на работу против СНГ" "мотивировался" тем, что буржуев подоить не грех, ибо денег у них много и нажиты неправедно (да и часто просто не замечают "лишние" транзакции).

Ни дать, ни взять, робингуды от пластика. smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Отзыв месяца за август в народном рейтинге показывает, что можно бороться с этим самостоятельно.
Гектор  (Гектор)
#
Большое везение. Найти похитителя самому почти нереально. И потом: ну нашел, а привлечь-то его не удается. Более того: здесь есть дополнительная опасность: раз есть похититель, то по нашему законодательству требовать возмещения надо с него. Хорошо, что банк оказался вменяемым и просто возместил похищенные средства.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Почитал сей отзыв. Просто повезло - и сам мошенник полный лузер, даже, скорее всего, обычный дроп.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Вот дело в чем, потерпевшему вернули деньги. Дальнейшее потерпевшего не волнует. Ну а СБ банка только можно пожелать совершенстоваться дальше.
kotii  (kotii)
#
У русских воровать то нечего...©
smile;)
melkor512  (melkor512)
#
Цитата
И не волнуйтесь, я обязательно сдам его отделу "К". Ибо электронно воровать в Рашке "ТАБУ"! Далее, господа "школьники", которым не хватает мозгов на отмыв денег - не делайте это через РУ банки, ибо "палево". Поймите же наконец, как только зародился кардинг в эксСССР, так сразу было принято правило не работать против СНГ

вы так пишите, как будто разрешен кардинг, если жертвы из-за рубежа.
вместе с тем по запросу "кардинг россия" гугл выдает первую ссылку на сайт http://carding-russia.ru/, где совершенно спокойно предлагаются подобные карты, т.е. никакого преследования со стороны отдела К нет. Я понимаю, хостинг не в россии, но отобрать домен, как у торрентс.ру ничего не мешает, к тому же тут криминал на лицо.
зы. решил изучить вопросы безопасности пластиковых карт, в том числе и вопрос кардинга. был бы признателен за инфу по теме
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