Олег Трегубов (TreOV) 15.10.2010 06:59 # Покер все-таки не игровые автоматы или казино где, в основном, все построено на удаче. Покер - это обычная карточная игра с достаточно большой составляющей везения. Ну не запрещать же тогда игру в дурака, козла и т.д. К тому же серьезно, на деньги и в большом количестве играют через Интернет, даже по ТВ реклама идет. Блокировать сайты? Пойдем по пути Китая? Дело не в этом, дело у каждого в голове. Вон, в штатах оружие продают и что, у них от этого преступность что-ли зашкаливает. Представляете, если у нас в стране можно было бы легально покупать оружие... 0
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Дело не в этом, дело у каждого в голове. Вон, в штатах оружие продают и что, у них от этого преступность что-ли зашкаливает. Представляете, если у нас в стране можно было бы легально покупать оружие...
Давайте карты запретим продавать, закроем букмейкерские конторы (кстати, кажется, их уже закрыли), запретим делать ставки на скачках, запретим лотереи (которыми активно занимаются многие банки), лото и т.д.
Да, кстати, чем покер хуже лотерей? Лотереи чистой воды азартная игра! Там все построено только на везении.
Я не сторонник покера, играть умею, но не интересно. Я понять не могу - почему одни виды деятельности люди буквально линчуют, а аналогичные им считают нормальными и приемлимыми! Согласитесь было бы странным, если, например, гей-парады запретили, а шествия фашистов, педофилов и лесбиянок разрешили.
Люди лишаются этого не из-за игр, их туда не под дулом пистолета приводят, а из-за своей головы!!! Не нужно путать следствие с причиной.
Многие лишаются или денег, или свободы из-за своей глупости (то бишь головы) -это "причина", посредством разных вещей, например, возьмут огромный кредит в банке, купят машину, разобьют ее, т.к. ездить не умеют, а потом еще и не смогут платить за нее. Кредит - это "следствие". А судимость и отсутствие денег - это уже "следующее следствие". Так что же нам теперь запрещать давать банкам кредиты или запретить ввоз в страну красивых и дорогих машин? Нам что банки и автопроизводителей винить во всем в этом случае?
Исходя их собственного опыта (около 400000 раздач) могу сказать, что правила покера можно выучить за 5 минут, а учиться оптимально играть можно всю жизнь.
Покер - это микс мастерства и везения. На короткой дистанции везение является доминирующей составляющей, на длинной - мастерство. Игра ведется не с картами, а с человеком, и у каждого человека свои слабые места. Если знать эти слабости, то в свои карты можно вообще не смотреть
вот статсы моего ученика: http://www.pokerprolabs.com/AlienStars/pokerstars.aspx
+1 Если покер проходит за offline столом.
В случае с online покером теряется его изюминка, ведь не видно людей с которыми играешь? Тем более при online покере даже в уме ничего считать не надо, все можно автоматизировать лишь загоняя данные о себе и действиях противника.
1. маньяки и лудоманы никуда не делись: бОльшая часть из них теперь играет в интернет, что меня не может не радовать, т.к. грамотных игроков в покер среди таких нет.
2. вживую играл только с друзьями на кухне. Больше не буду, ибо как-то нехорошо отнимать деньги у своих же друзей