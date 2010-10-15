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Про покер

15.10.2010 03:18 14 2 241 просмотр
Многие кардеры отмывают деньги через покер, а я вот реально решил поиграть smile:)
Интересно, кто и что думает о покере? А также ваше отношение к запрету покера в России?

Комментарии 14

Олег Трегубов  (TreOV)
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Покер все-таки не игровые автоматы или казино где, в основном, все построено на удаче. Покер - это обычная карточная игра с достаточно большой составляющей везения. Ну не запрещать же тогда игру в дурака, козла и т.д. К тому же серьезно, на деньги и в большом количестве играют через Интернет, даже по ТВ реклама идет. Блокировать сайты? Пойдем по пути Китая?
Дело не в этом, дело у каждого в голове. Вон, в штатах оружие продают и что, у них от этого преступность что-ли зашкаливает. Представляете, если у нас в стране можно было бы легально покупать оружие...
Дмитрий  (asd1979)
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Цитата
Вон, в штатах оружие продают и что, у них от этого преступность что-ли зашкаливает. Представляете, если у нас в стране можно было бы легально покупать оружие...
Вот как раз из-за оружия она там и зашкаливает.Там у любого гопника имеется ствол и он не задумываясь применит его против мирного гражданина.А нашим Иванам противопоказано любое оружие,чуть что выхватывают травматику и стреляют в оппонента по любому поводу smile:!:
Дмитрий  (asd1979)
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Покер является азартной игрой и его надо запретить smile:!: Сколько народу от этих азартных игр лешилось денег и свободы smile:!: smile:evil:
Олег Трегубов  (TreOV)
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Я не согласен: покер - это карточная игра, построенная больше на психологии, не более того. Вот карточная игра в "Пиковой даме" (не помню как называется) - чистой воды азартная игра, т.к. построена только на везении. Азартные игры построены на удаче процентов на 95. В казино только в "21" еще как-то можно думать, остальные - чистой воды везение, т.е. азартные!
Давайте карты запретим продавать, закроем букмейкерские конторы (кстати, кажется, их уже закрыли), запретим делать ставки на скачках, запретим лотереи (которыми активно занимаются многие банки), лото и т.д.
Да, кстати, чем покер хуже лотерей? Лотереи чистой воды азартная игра! Там все построено только на везении.
Я не сторонник покера, играть умею, но не интересно. Я понять не могу - почему одни виды деятельности люди буквально линчуют, а аналогичные им считают нормальными и приемлимыми! Согласитесь было бы странным, если, например, гей-парады запретили, а шествия фашистов, педофилов и лесбиянок разрешили.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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полностью согласен. не пойму чем покер не понравился Мудко, что он исключил его из списка спортивных игр. Видать много проиграл и обиделся.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Цитата
Сколько народу от этих азартных игр лешилось денег и свободы

Люди лишаются этого не из-за игр, их туда не под дулом пистолета приводят, а из-за своей головы!!! Не нужно путать следствие с причиной.
Многие лишаются или денег, или свободы из-за своей глупости (то бишь головы) -это "причина", посредством разных вещей, например, возьмут огромный кредит в банке, купят машину, разобьют ее, т.к. ездить не умеют, а потом еще и не смогут платить за нее. Кредит - это "следствие". А судимость и отсутствие денег - это уже "следующее следствие". Так что же нам теперь запрещать давать банкам кредиты или запретить ввоз в страну красивых и дорогих машин? Нам что банки и автопроизводителей винить во всем в этом случае?
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Играю в турнирный Холдем покер онлайн около года. Текущий ROI - 647%.
Исходя их собственного опыта (около 400000 раздач) могу сказать, что правила покера можно выучить за 5 минут, а учиться оптимально играть можно всю жизнь.

Покер - это микс мастерства и везения. На короткой дистанции везение является доминирующей составляющей, на длинной - мастерство. Игра ведется не с картами, а с человеком, и у каждого человека свои слабые места. Если знать эти слабости, то в свои карты можно вообще не смотреть smile:D
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Отправь в приват где играешь и свой ник smile:) очень интересно.
FlamingWind  (FlamingWind)
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Цитата
Исходя их собственного опыта (около 400000 раздач) могу сказать, что правила покера можно выучить за 5 минут, а учиться оптимально играть можно всю жизнь.


+1 Если покер проходит за offline столом.

В случае с online покером теряется его изюминка, ведь не видно людей с которыми играешь? Тем более при online покере даже в уме ничего считать не надо, все можно автоматизировать лишь загоняя данные о себе и действиях противника.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Насчет запрета легального оффлайн покера - лично я поддерживаю по нескольким причинам:
1. маньяки и лудоманы никуда не делись: бОльшая часть из них теперь играет в интернет, что меня не может не радовать, т.к. грамотных игроков в покер среди таких нет.
2. вживую играл только с друзьями на кухне. Больше не буду, ибо как-то нехорошо отнимать деньги у своих же друзей smile:oops:
Алексей Малов  (AlekceyM)
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а я бы с удовольствием посидел за реальным столом. просто хочется узнать как это - смотреть оппоненту в глаза?
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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если просто посидеть, то ничего страшного. А если играть, то придется выслушивать в свой адрес не самые приятные вещи (если будешь выигрывать)
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