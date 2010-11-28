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Кардеры обсуждают политический строй...

28.11.2010 03:42 24 1 732 просмотра
В моей группе ВКонтакте началась живая дискуссия среди кардеров)))
http://vkontakte.ru/club8625461 (ни в коем случае не реклама)
Начали обсуждать кардеры политический строй РФ.

Обсуждали долго, большинство идей националистических (ну а что еще ожидать от людей, не ворующих в рашке). Пришли к мнению, что давно пора создавать свое общественное движение. В защиту Отчизны и патриотов, хоть и криминальных (главное чтобы против Рашки не работали, извиняюсь, против России!).

P.S. Обращение к Редактору - усильте безопасность против брута, недавно, совершенно случайно, методом брута был открыт аккаунт моего любимого путешественника и инвестора (он сам поймет, ник начинается на ne....). У Вас стоит 10 попыток и режим блокировки на н-минут, это много. В смысле, попыток много)) За сутки работы компа акк открывается smile:).

P.P.S. Дорогие соблогеры, ставьте пассы похитрее, ибо я тут слежу ненароком за вашей безопасностью smile:)

Комментарии 24

К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, зачем?
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
что зачем?)

зачем в воскресный день в блоге затрагивать вопросы безопасности сайта? smile:nunu: ЛС нету? или метода самовыражения? smile:evil:
Bald  (Bald)
#
А-ха-ха! Отчизна так нуждается в криминальных патриотах! smile:D
Ждем регистрации патриотических движений карманников, барсеточников, драгдилеров.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
ну вот, хоть кто-то да проникся нашими идеями))) Вступай к нам, ТОВАРИЩ!
Bald  (Bald)
#
Нет, не товарищ я вам smile:)
Понятно, что сабж - провокация, но слабенькая.
Гораздо интереснее было бы открыть тему "Мы - патриоты" в разделе
Конфликтные ситуации и поведать о патриотизме кардеров там smile:D
Дмитрий  (asd1979)
#
Не в рашке,а в России smile:!: Свою Родину надо уважать и не бросаться хамскими словечками. Алексей,в Египте и Болгарии читают ваши книги smile:?: Кто записал Вас в народные писатели smile:?:
Максим  (Sebastian)
#
Только самый близкий человек может сказать какой ты есть на самом деле. Граждане РФ - самые близкие люди для России. Так что право каждого выбирать эпитеты.
Lofa  (Lofa)
#
Свобода слова - это штука хорошая, но как писатель может называть патриотами тех, кто называет Россию - ..., даже не буду повторять это, так называемое, слово. smile:| И, если уж патриот пишет "это слово", заменяющее имя Родины, то стоит хотя бы написать его с большой буквы.
Максим  (Sebastian)
#
Патриотизм - зло, лицимерие и инструмент сильных мира сего.
Lofa  (Lofa)
#
Зло? Интересно узнать, почему?
Лицемерие? На мой взгляд, индивидуальная особенность отдельно взятых "патриотов", но не обязательная характеристика.
Максим  (Sebastian)
#
Зло, потому что патритизм часто использует в военных целях.

Лицимерие, потому что "патриоты" часто агрессивно настроены к своим согражданам - а ведь именено из них и состоит само государство.

Я не могу любить участок земли только за то, что в нем находится российский флаг.
Lofa  (Lofa)
#
Ключевой момент - часто, но не обязательно.Такое значение патриотизм приобретает именно благодаря абсолютно необоснованным присвоениям этого звания недостойным личностям. Однако,истинный (первозданный)смысл ничего общего со всем этим не имеет.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Эти люди намного большие патриоты, нежели те, кто сидят на своих чиновничьих местах, берут взятки, воруют местные бюджеты, и гордо называют свою страну РОССИЯ!
Lofa  (Lofa)
#
Зачем называть патриотами результат отбора "лучшие из худших"? Уж лучше считать, что патриотов вовсе нет, чем "пачкать" такой прекрасный эпитет, дарованный действительно достойным людям на протяжении веков.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Дядя Дима простите нас молодежь неотесанную, что говорим рашка порой, сленг это, вам старикам умудренным жизнью поди и не понять. Но мы не обижаемся на ваши замечания, мы их смиренно принимаем, ибо лучше кивнуть и пройти мимо, нежели спорить с бабушкой у подъезда. Хотя, коль вы внимательно читали пост, то я в нем исправился: главное чтобы против Рашки не работали, извиняюсь, против России! (это для невнимательных).
По поводу книг, возможно и читают. Знаю точно (по отзывам), что читают в Италии. А на счет народного писателя, то прочитайте это "звание" еще раз, внимательней только.
С Уважением и смирением.
smile:)
Bald  (Bald)
#
Умудренные жизнью в курсе сленга и знают, что вместе со словом Рашка часто употребляется
один эпитет.
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
P.S. ну а если уж на то пошло, то в народные писатели обычно записывает народ, то бишь читатели. А не всякие бюрократические союзы, которых благодаря таким как Вы, псевдо-патриотам, развелось пруд-пруди.
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
то в народные писатели обычно записывает народ, то бишь читатели
Скоро высокохудожественные труды "народных писателей" современности будут изучать в школах.А Чехов и Гоголь так,мимо проходили...
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Дядя Дима, там классиков изучают, хотя кому я говорю, коль вы настолько невнимательно читаете тут, то что от вас было ждать в школе... smile:cry:
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