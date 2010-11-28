Кардеры обсуждают политический строй...

В моей группе ВКонтакте началась живая дискуссия среди кардеров)))
http://vkontakte.ru/club8625461 (ни в коем случае не реклама)
Начали обсуждать кардеры политический строй РФ.
Обсуждали долго, большинство идей националистических (ну а что еще ожидать от людей, не ворующих в рашке). Пришли к мнению, что давно пора создавать свое общественное движение. В защиту Отчизны и патриотов, хоть и криминальных (главное чтобы против Рашки не работали, извиняюсь, против России!).
P.S. Обращение к Редактору - усильте безопасность против брута, недавно, совершенно случайно, методом брута был открыт аккаунт моего любимого путешественника и инвестора (он сам поймет, ник начинается на ne....). У Вас стоит 10 попыток и режим блокировки на н-минут, это много. В смысле, попыток много)) За сутки работы компа акк открывается .
P.P.S. Дорогие соблогеры, ставьте пассы похитрее, ибо я тут слежу ненароком за вашей безопасностью
Комментарии 24
зачем в воскресный день в блоге затрагивать вопросы безопасности сайта? ЛС нету? или метода самовыражения?
Ждем регистрации патриотических движений карманников, барсеточников, драгдилеров.
Понятно, что сабж - провокация, но слабенькая.
Гораздо интереснее было бы открыть тему "Мы - патриоты" в разделе
Конфликтные ситуации и поведать о патриотизме кардеров там
Лицемерие? На мой взгляд, индивидуальная особенность отдельно взятых "патриотов", но не обязательная характеристика.
Лицимерие, потому что "патриоты" часто агрессивно настроены к своим согражданам - а ведь именено из них и состоит само государство.
Я не могу любить участок земли только за то, что в нем находится российский флаг.
По поводу книг, возможно и читают. Знаю точно (по отзывам), что читают в Италии. А на счет народного писателя, то прочитайте это "звание" еще раз, внимательней только.
С Уважением и смирением.
один эпитет.