Популярные сообщения

На рынке жилья, как и в жизни, начинают доминировать женщины, хотя внешне это не всегда заметно. Официальная статистика утверждает, что покупателей мужчин и женщин примерно поровну, но не торопитесь – очень часто мужчины лишь формальные игроки. А за ними – стоят их жены. Женщины пока зарабатывают значительно меньше мужчин, но это не мешает им либо покупать самим, либо (если денег недостаточно) делать это руками мужчины. Кроме того, матриархат как явление, разрушает традиционную семью, сепарирует мужчин от женщин, вынуждая и тех и других активнее скупать недвижимость.
Я отнюдь не утверждаю, что мужчины не заинтересованы в покупке квартиры. Однако их мотивация, если они принимают решение независимо от мнения своих подруг, существенно иная. Им значительно менее интересна квартира как материальное благо; не нужна огромная площадь, так как они понимают, что это повышает расходы на обслуживание; они менее подвержены маркетинговым уловкам застройщиков. С другой стороны, мужчины все равно могут клюнуть на квартиру, если она позиционируется как «престижное благо», а также могут рассматривать квартиру как «инвестицию» (точнее, спекуляцию, для получения гипотетического заработка).
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