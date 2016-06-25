Популярные сообщения

Юрий Максимов 12 mcsimov Защита прав потребителя в 1113 году Вторая половина 11 века на Руси была временем феодальной раздробленности когда некогда единой Древнерусское государство распалось на десятки частей, правители которых приходясь друг другу близкими родственниками с азартом и огоньком резали друг друга, вытаптывая поля и сжигая посады княжеских крепостей. Несколько офигевшие от такого веселья кочевники, ранее боявшиеся показать нос из Дикого поля, после успешных походов Ярослава Мудрого подняли голову и быстро наверстали упущенное. Поляки еще не додумавшись до бизнес – проекта «Лжедмитрий» с радостью включились в разгоравшуюся гражданскую войну и в 1069 году захватили Киев посадив на престол изгнанного киевлянами князя Изяслава Ярославовича, которого все равно снова изгнали из Киева. Вообще традиции «майдана» имеют давние исторические корни…))) http://nornegest.livejournal.com/186934.html 0

Юрий Максимов 12 mcsimov Забавное судебное решение Сужусь с ЗАО "Независимый строительный банк" у которого я якобы похитил 76 миллионов рублей. Конечно ересь полная, но начальник СБ банка господин Агошков Н.И. почему то в этом уверен. Толи обиделся, что взятку его подчиненные получили слишком маленькую (документы об это месть на руках) в свое время, то ли свою пятую точку прикрывает, а может это просто утверждает на почве личной неприязни. Но Бог ему судья, чужая душа потемки. Потратив 3 года на борьбу с родным МВД РФ получил на руки бумагу, что денег не похищал. Самое забавное, что сам заявитель все это время бегал от питерской полиции. Он и сейчас уклоняется от общения с полицейскими. Ну это лирика. Получил тут на руки определение Куйбышевского районного суда г. Санкт - Петербурга от 24 марта 2016 года за подписью судьи Любомирской Е.Е., как следует из документа филиал ЗАО "НС Банк" в г. Санкт - Петербурге не зарегистрирован... Таким образом мой горячо любимый банк осуществляет здесь на берегах Невы незаконную банковскую деятельность. Читать далее 0

Юрий Максимов 12 mcsimov В Екатеринбурге заставили красить стены менеджера "Домашних денег" «Домашние деньги» — ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания основана в 2007 году и уже 8 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к традиционным банковским кредитным продуктам. Является самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам. Так позиционирует себя это компания в сфере микрофинансирования. Жительница Екатеринбурга Ирина Кирилловна, проживающая по адресу улица Бабушкина, 12, считает совсем по-другому, сообщают «Ночные новости». Взяв микрозайм, женщина исправно оплачивала его, но в один из месяцев по вине сотрудника «Домашних денег» произошла просрочка. К пожилому человеку всегда приходил личный менеджер и забирал деньги, расписываясь в договоре, но в один из месяцев менеджер по разным причинам начал игнорировать женщину. Ирина Кирилловна звонила не только менеджеру, но и в Москву, в головной офис, где ей обещали устранить проблему в ближайшее время. Читать далее 1

Юрий Максимов 12 mcsimov В банк со свинными почками Банк ВТБ24 прокомментировал сегодняшний визит валютных заемщиков со свиными почками в свой офис на Лесном проспекте. "Да, действительно, сегодня в офисе ВТБ24 на Лесном проспекте, 63, в 16.00 появилась группа примерно из 40 человек, которые сразу же развернули плакаты с различными лозунгами, касающимися валютной ипотеки, и стали раскладывать на столах сотрудников субпродукты, – заявил Иван Макаров, представитель ВТБ24 в СЗФО. – После почти часа переговоров с директором допофиса и сотрудниками полиции данные граждане покинули офис, продолжив свою акцию на улице. Всего ими было подано около десяти заявлений, которые были должным образом зарегистрированы и в ближайшее время будут переданы руководству ВТБ24. Со своей стороны, мы в очередной раз хотели бы подчеркнуть, что банк продолжит работать в индивидуальном порядке с каждым из проблемных ипотечных заемщиков, в том числе и с теми, кредитные обязательства которых номинированы в валюте". Справка: Прийти в офис ВТБ24 на Лесном, 63, заемщики решили после того, как, по их словам, одному из них сотрудник именно этого отделения якобы предложил расплатиться по возросшему в 2 – 3 раза кредиту, продав почку. 0

Юрий Максимов 12 mcsimov Жизнь как ватрушка Жизнь, как ватрушка с творогом. Сначала ты терпишь сухое тесто, чтоб наконец-то подобраться к начинке, которую потом роняешь на пол. 0

Юрий Максимов 12 mcsimov ЦБ займется поиском «черных кредиторов» в интернете Центральный банк начнет использовать технологию big data (больших данных) для поиска «черных кредиторов». Об этом в четверг на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ РФ рассказал начальник управления методологии и финансовой доступности ЦБ Михаил Мамута. «Мы надеемся, что внедрим систему до конца этого года», — заявил Мамута, добавив, что сейчас прототип проходит тестирование. Технология была разработана Yandex Data Factory. Специализированный алгоритм ищет сайты организаций, предлагающих потребительские займы. С помощью технологии машинного обучения «Матрикснет» оценивает их юридический статус (наличие или отсутствие в реестре организаций микрофинансирования, который ведет ЦБ). После внедрения технологии информация о подозрительных организациях будет передаваться в территориальные подразделения Центрального банка. По ней будут проводиться проверки, и в случае выявления незаконной выдачи кредитов сотрудники ЦБ будут передавать информацию в правоохранительные органы. 0

Юрий Максимов 12 mcsimov Я фигею дорогая редакция Кировский районный суд Петербурга вынес приговор работнику ООО «Домашние деньги» Тарасу Ковалю. Он признан виновным в поджоге детских колясок, который устроил для устрашения должников. Как сообщает прокуратура города, мужчине вменяли ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Суд ограничился условным лишением свободы – полтора года с испытательным сроком в три года. Как удалось доказать в суде, в июне 2015 года Коваль совершил поджог двух детских колясок, оставленных в парадных. Ущерб получили не только владельцы колясок (которые стоили 16 500 рублей), но и жилищные организации (ущерб превысил 321 тысячу 129 рублей). «Целью поджога было запугивание граждан, не выплативших кредит, полученный в ООО «Домашние деньги». Однако злоумышленник допустил ошибку и уничтожил путем поджога имущество, не принадлежащее должникам», – считает следствие. http://www.fontanka.ru/2016/02/17/026/ 0

Юрий Максимов 12 mcsimov Гуманизм наших судов к уродам поражает... Кировский районный суд Петербурга вынес предельно мягкий приговор коллектору, который поджигал детские коляски в парадных. Скандально известный коллектор Тарас Коваль так и не получил реального судебного наказания. Как сообщает "Фонтанка", Кировский районный суд приговорил его к лишению свободы на 1.5 года условно. И это за то, что по ночам негодяй поджигал детские коляски в парадных своих должников. Жертвами колелктора становились простые соседи неплатильщиков, а главное, от поджогов страдали их дети. Заметим, что Тарас Коваль работал в структуре ООО "Домашние деньги". Пока что он успел поджечь только две детские коляски, но теперь преступник снова оказался на свободе. Не исключено, что он захочет вернуться к этому ужасному роду деятельности. http://piter.tv/event/Kollektor_iz_Peterburga_otdelalsya_smeshnim_nakazaniem_za_podzhog_detskih_kolyasok/ 0