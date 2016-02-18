ЦБ займется поиском «черных кредиторов» в интернете

Центральный банк начнет использовать технологию big data (больших данных) для поиска «черных кредиторов». Об этом в четверг на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ РФ рассказал начальник управления методологии и финансовой доступности ЦБ Михаил Мамута.



«Мы надеемся, что внедрим систему до конца этого года», — заявил Мамута, добавив, что сейчас прототип проходит тестирование.



Технология была разработана Yandex Data Factory. Специализированный алгоритм ищет сайты организаций, предлагающих потребительские займы. С помощью технологии машинного обучения «Матрикснет» оценивает их юридический статус (наличие или отсутствие в реестре организаций микрофинансирования, который ведет ЦБ). После внедрения технологии информация о подозрительных организациях будет передаваться в территориальные подразделения Центрального банка. По ней будут проводиться проверки, и в случае выявления незаконной выдачи кредитов сотрудники ЦБ будут передавать информацию в правоохранительные органы.