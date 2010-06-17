Кракозябры, или О неодноликости

Раз уж я начинаю обустраивать на Банках "персональное пространство", неплохо бы рассказать, что за значок присутствует в моём нике и в конце каждого сообщения, тем более что меня попросили об этом напомнить.
Сперва вопрос: сколько по вашему мнению у человека может быть подписей? Речь здесь не о современных электронно-цифровых подписях и не о том случае, когда некто подписывается и называет себя то Васька Мокрый, то Пётр Семихвостов, то рецидивист Чугунок (имена условные и являются вымыслом автора, любое совпадение с реальностью является случайным). Нет, речь о простой закорючке на бумаге, которой человек обозначает личное отношение к чему-либо: авторство ли документа, факт получения посылки, подтверждение того, что "Не возражаю. ИванИваныч" действительно является осознанным решением ИванИваныча. Традиционно мы кривыкли, что подпись одна, "как в паспорте". Многие даже как-то об этом не задумываются. Или начинают задумываться тогда, когда традиционную подпись воспроизвести затруднительно, например, если она должна быть внутри набранного текста. Отчасти использование разных подписей может быть обусловлено "разграничением ответственности": для финансовых документов одна закорючка, для записки-напоминания коллеге - совсем другая. Говорят, такое очень популярно за границей.
Когда я пришёл к тому, что появилась неформальная подпись, - уже и не вспомню. Точно можно сказать только то, что первое достоверно подтверждённое использование (хранится в библиотеке им. Ленина, однако), - сентябрь 1992 года.
Собственно, сам значок выглядит так:
Он является гибридом сейчас (но не тогда, в начале 90-х) почти всем известного значка "коммерческое at", нынче для многих ассоциирующегося с электронной почтой или интернетом или даже компьютерами вообще. Вторая часть гибрида - рукописная буква "И", первая буква фамилии.
На очень многих компьютерах, на которых мне доводилось работать продолжительное время, в шрифте на месте стандартного символа @ появлялся "личный значок", для чего были поправлены версии некоторых русификаторов: внесены изменения в шрифты, зашитые в них.
Оттуда и идёт традиция ставить в конце каждого сообщения символ, который при нужном шрифте отобразится так, как задумано. Вот и нынешний блог-пост я завершу стандартным символом, теперь-то вы наверняка знаете, что он обозначает.
@.
Комментарии 3
Кстати, на @ у меня имя начинается.
О разных подписях одного человека в зависимости от важности момента я впервые задумалась много лет назад, когда наблюдала разные визы у В.А. Садовничего в МГУ: на официальном документе среднего масштаба можно увидеть подпись размашистую, красивую, но не воспроизводящую фамилию полностью; на масштабнейший документ, для буклетов и прочих представительских атрибутов - стилизованное «В. Садовничий», для документов совсем «местного разлива» - коротко и ясно: «В.С.»