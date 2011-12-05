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Банкомат-мечта

05.12.2011 14:40 10 3 941 просмотр
Но не простого клиента, а тех, кто эти самые банкоматы (вопреки их желанию) забирает и потом, оказавшись в укромном месте, вскрывает. Теперь злоумышленники могут заранее, "не вскрывая чёрный ящик" узнать, какое же вознаграждение ждёт их внутри. На всякий случай название банка и адрес я убрал с чека, плюс дал достаточно времени, чтобы информация об остатке в сейфе перестала быть актуальной.

Комментарии 10

Алексей Сорокин  (Ambr)
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Это при запросе баланса такую инфу выдаёт? Или надо всё-таки чит-код знать? smile:D
Першинг  (Першинг)
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То есть злоумышленник должен подходить более 21 раза?
Умается и уснёт. Тут его и возьмут!
Хитро!
user135773  (user135773)
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Тамара, подходить 21 раз, и даже 216 никому не нужно. Достаточного одного. Теперь, злоумышленникам не надо надеяться на "авось", они точно будут знать загружен банкомат или нет, и на какую сумму можно рассчитывать.
Першинг  (Першинг)
#
Нет, 216 раз с хвостиком! Тут уж точно будет пойман!
Oleg Sudnik  (olger)
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@mike, а с чего Вы взяли, что на чеке отражаются данные банкомата? smile:)
Судя по чеку это ограничения Вашей карты в банкомате данного банка. Т.к. он не дает Вам получить более 6000р. за раз означает, что банкомат "чужой" по отношению к карте (не банка эмитента), а 1300000р. это Ваш ежедневный лимит на снятие наличных, потому что карта у Вас видимо золотая.
А сколько на данный момент в банкомате денег никто Вам не скажет smile:)
Я так думаю.
@mike  (@mike)
#
Ambr,
Это я видел в банкомате только одного банка.
Першинг,
Злоумышленник подходит один раз. С транспортным средством, приспособленным для транспортировки банкоматов.
Oleg Sudnik,
Спасибо, об этом я не подумал... Карта повыше голда будет. Нужно было ради интереса попробовать запросить как эта кнопка называется "Справочная информация" что ли - по Электрону. И сравнить результат. Нужно в следующий раз попробовать.
Евгений Курашов,
Баланс-то, конечно, позволял. Но снимать в стороннем банкомате. По кредитной карте... Я не настолько экстремален, да и не нужны были в тот момент наличные в таком количестве.

@.
Oleg Sudnik  (olger)
#
Карта может быть и выше, просто для голда характерна сумма в районе 40 килобаксов в день. А главное - этой суммы может и не быть в банкомате smile:) он просто показывает Ваши текущие лимиты. Так что для грабителей информация совершенно бесполезна smile:)
@mike  (@mike)
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Не люблю я откладывать тестирование "на потом", время сейчас не такое. Поэтому мини-отчёт. Доехал до совершенно другого банкомата того же банка, попросил погадать на этот раз по карте Visa Electron. Результат тот же - 1 млн 300 тыс в день декларируются доступными к выдаче.

Вероятность того, что в другом банкомате вдруг остаток составит ровно такую же сумму (причём не какую-то странную, а "красивую" - кратную 100 тыс. руб. - оцениваю как исчезающе малую. Карта в этот раз категорией на несколько ступеней ниже (да ещё и другой платёжной системы). По ней в родном банкомате лимит 100 тыс в сутки, 600 в месяц.

Таким образом вывод - это лимит, проставленный для любых сторонних карт на стороне банка-владельца банкомата. Кто-то с этим ограничением столкнётся, но большинство натолкнутся на ограничения со стороны банка-эмитента карты. То ли категорией и лимитами карта не вышла, то ли вдруг (ой!) на счёте закончились деньги.

Тревога ложная. Но фича забавная.

@.
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