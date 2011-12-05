Банкомат-мечта

Но не простого клиента, а тех, кто эти самые банкоматы (вопреки их желанию) забирает и потом, оказавшись в укромном месте, вскрывает. Теперь злоумышленники могут заранее, "не вскрывая чёрный ящик" узнать, какое же вознаграждение ждёт их внутри. На всякий случай название банка и адрес я убрал с чека, плюс дал достаточно времени, чтобы информация об остатке в сейфе перестала быть актуальной.
Комментарии 10
Умается и уснёт. Тут его и возьмут!
Хитро!
Судя по чеку это ограничения Вашей карты в банкомате данного банка. Т.к. он не дает Вам получить более 6000р. за раз означает, что банкомат "чужой" по отношению к карте (не банка эмитента), а 1300000р. это Ваш ежедневный лимит на снятие наличных, потому что карта у Вас видимо золотая.
А сколько на данный момент в банкомате денег никто Вам не скажет
Я так думаю.
Это я видел в банкомате только одного банка.
Першинг,
Злоумышленник подходит один раз. С транспортным средством, приспособленным для транспортировки банкоматов.
Oleg Sudnik,
Спасибо, об этом я не подумал... Карта повыше голда будет. Нужно было ради интереса попробовать запросить как эта кнопка называется "Справочная информация" что ли - по Электрону. И сравнить результат. Нужно в следующий раз попробовать.
Евгений Курашов,
Баланс-то, конечно, позволял. Но снимать в стороннем банкомате. По кредитной карте... Я не настолько экстремален, да и не нужны были в тот момент наличные в таком количестве.
@.
Вероятность того, что в другом банкомате вдруг остаток составит ровно такую же сумму (причём не какую-то странную, а "красивую" - кратную 100 тыс. руб. - оцениваю как исчезающе малую. Карта в этот раз категорией на несколько ступеней ниже (да ещё и другой платёжной системы). По ней в родном банкомате лимит 100 тыс в сутки, 600 в месяц.
Таким образом вывод - это лимит, проставленный для любых сторонних карт на стороне банка-владельца банкомата. Кто-то с этим ограничением столкнётся, но большинство натолкнутся на ограничения со стороны банка-эмитента карты. То ли категорией и лимитами карта не вышла, то ли вдруг (ой!) на счёте закончились деньги.
Тревога ложная. Но фича забавная.
@.