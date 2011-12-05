Банкомат-мечта

Но не простого клиента, а тех, кто эти самые банкоматы (вопреки их желанию) забирает и потом, оказавшись в укромном месте, вскрывает. Теперь злоумышленники могут заранее, "не вскрывая чёрный ящик" узнать, какое же вознаграждение ждёт их внутри. На всякий случай название банка и адрес я убрал с чека, плюс дал достаточно времени, чтобы информация об остатке в сейфе перестала быть актуальной.