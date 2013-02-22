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"Банки года". Режиссёрская версия

22.02.2013 00:10 18 2 841 просмотр
Есть такая традиция - существует некоторая версия известного опубликованного произведения, версия "якобы не для всех", но которую при этом достаточно несложно найти. Традиционно, такой прием используется в кино - когда создатели фильма хотят разъяснить (или наоборот подчеркнуть) какую-то недосказанность в официальной версии, или просто часть сцен исключена из-за ограничений по хронометражу или же в стремлении получить более мягкую возрастную категорию.

Дабы не злоупотреблять вниманием зала, я тоже решил подсократить (этак раз в пять) изначальный вариант благодарственной речи. Но для заинтересовавшихся - пожалуйста, я раскрываю тайну.

"Я с 2001 года пытаюсь в меру своих сил и возможностей показывать и доказывать посетителям интернет-форумов, что пользование банковскими услугами - это не страшно, не сложно, а как правило при наличии некоторых базовых подсказок - сравнительно просто, удобно и порой даже выгодно. В том числе, разумеется, показываю это на своём примере. Не секрет, что не все приемлют такую точку зрения. Больше скажу - среди присутствующих здесь в зале можно найти как сторонников этого подхода, так и абсолютных идейных противников. Однако (и я специально чтобы убедиться провёл неделю назад очередной эксперимент, подтверждающий это), как правило и союзники, и оппоненты объединены тем, что они достаточно внимательно прислушиваются к тем мыслям, что я пытаюсь донести. Хотел бы надеяться, что это оттого, что публикуемые мною мысли, хотя и не всегда бесспорны, но свежи, оригинальны и интересны. И, дабы не нарушать традицию, хочу поделиться с уважаемым собранием очередной мыслью, которая мне представляется интересной.

Не секрет, что на форуме Банки.ру достаточно немало людей, собирающих информацию по клиентам, старающимся наиболее эффективно и прибыльно использовать банковские продукты. Более того, их - этих "коллекционеров" на самом деле больше, чем можно было бы представить. Так получилось, что некоторое время назад мне предоставилась возможность поверхностно ознакомиться с наработками одного из таких "охотников за головами". Практически сразу я обратил внимание на то, что состав продвинутых клиентов, аккуратно занесенных в табличку, существенно отличается от типичного пользователя интернета, даже от типичного посетителя Банки.ру. Чем? Среди участников списка преобладают люди, профессиональная деятельность которых напрямую связана с глубоким пониманием принципов работы вычислительной техники. То есть программисты, системные администраторы и т.п.

Естественно, как любая выявленная закономерность, это повод по крайней мере для обдумывания. И вот какое объяснение феномена IT-клиента банка я нашел.

Дело в том, что деятельность банка в целом тоже сродни некому вычислительно-алгоритмическому процессу. Вот создается некий новый продукт. Собираются макетологи и составляют некое общее видение того, что они хотят. Появляется, условно говоря, техническое задание на разработку нового продукта. Затем аналитики, экономисты, юристы составляют уже подробнейшее описание - в виде пошаговых инструкций для исполнителей, документации - регламентов, условий, договоров. Так появляется алгоритм реализации нового продукта. Затем на основании уже проработанной идеи вносятся корректировки либо дополнения в АБС и\или процессинг, возможно пишутся новые модули. Это уже собственно программный код, созданный на основании алгоритма. Ну а дальше банк, обслуживая этот новый продукт, "работает по заложенной программе".

И для людей, плотно знакомых с вычислительной техникой, совсем не новость, что любая программа, пусть и вот в таком варианте "банк исполняет договор и ОУ", может содержать глюки, баги или фичи. Выявив и помня про которые, вполне можно использовать их себе во благо, зная что однажды выявленная фича будет продолжать благополучно срабатывать при определённых начальных условиях."

@.

Комментарии 18

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Вот создается некий новый продукт. Собираются макетологи и составляют некое общее видение того, что они хотят.

...потом приходят Самые умные smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"потом приходят Самые умные"

ТОЧНО! Причем приходят не только к маркетологам...
И не только в банках...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Цитата
Ну а дальше банк, обслуживая этот новый продукт, "работает по заложенной программе".

Не совсем.
Тут стоит уточнить что банк "программу", а точнее договор, постоянно меняет и ищет лазейки сменить так чтоб клиенты и в суде ничего доказать не могли.

К примеру выдумывают правила которых не было при запуске продукта, покупку непокупкой называют, меняют начало программы на конец.

Ну а что ай ти касается, то есть хакеры взламывающие не только банки, так почему не быть хакерам взламывающим лимиты или еще что в рамках закона и договора.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Может потому, что текст "урезан раз в пять", а может еще почему.
Но я не понял!
smile:o Почему называется "Банки года". Режиссёрская версия?
Что касается "Банки года"? И в каком плане?

Уж извините...
@mike  (@mike)
#
Очень просто. Потому что изложенное в основном посте в кавычках представляло собой не сказанный (но подготовленный) фрагмент речи, которая в урезанном до первого абзаца (который сюда не вошел) как я изначально планировал, прозвучала бы во время церемонии.

Так, я понял. Возможно придется объяснить еще более с начала. На этой неделе прошла церемония "Банк года", где так уж получилось, что мне тоже досталась награда. По традиции оскароподобных церемоний, при получении награждаемый произносит речь.

@.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Очень просто .... На этой неделе прошла церемония. .... По традиции оскароподобных церемоний, при получении награждаемый произносит речь".
smile:o НУ?
Вы прямо Америку мне открыли!

... "в кавычках представляло собой не сказанный (но подготовленный) фрагмент речи, которая в урезанном до первого абзаца (который сюда не вошел) как я изначально планировал, прозвучала бы во время церемонии ..."

smile:!: Теперь понятно, почему я не понял: вы думаете, что кроме ваших коллег (по банки.ру) никто этого не читает.
Звеняйте, что прочёл... smile:|
koza nostra  (maestro tuk)
#
Точно, собираются маркетологи, (чаще всего по "указанию" руководства, услышавшего про "новый продукт" и захотевшие идти в ногу со времнем). высасывается из пальца "новое видение", и наконец общими усилиями создается новый продукт, нужный непонятно кому, но "ооочень хороший". Далее по накатанной: запускается, тестируется на клиентах (очень часто выступающих в роли подопытных кроликов), а затем либо со скрипом развивается, либо тихо умирает никому не нужный и невостребованный.
Денис  (munkustrap)
#
вообще интересное наблюдение. И вполне логичный резулбтат. Люди с хакерским складом ума и любовью к деталям, зачастую находят себя в IT.
Интересно другое, что потом эти охотники за головами с этим списком делают? Закидывают ненавязчивыми личными сообщениями?
@mike  (@mike)
#
Вроде банкам сдают. Или пытаются сдать.

@.
Денис  (munkustrap)
#
Еще интереснее. Зачем банкам форумные ники?
@mike  (@mike)
#
Денис, там отнюдь не только ники. ФИО (или ФИ), дата рождения, отрасль деятельности, e-mail, skype, ICQ, краткий коммент. В общем, достаточно годные данные.

@.
Денис  (munkustrap)
#
Откуда такое досье? Неужели плод кропотливого труда?
@mike  (@mike)
#
А это у авторов творения надо спрашивать. Я не то чтобы очень плотно с ними общался....
Но раз собирают (и это отнюдь не единичный случай, то есть просто на экстравагантный поступок не получится списать) - значит считают, что предполагаемый результат будет по меньшей мере адекватен затраченным усилиям.

@.
В  (Cheerokee)
#
будут звонить по skype и говорить: "эй ты, а ну ка отменяй эту транзакцию, живо! а то мы тебе и карту к едрени-фени заблокируем и все деньги на других счетах заблокируем!"
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Напился, веди себя прилично (фотку давай) smile:D
В  (Cheerokee)
#
Так было, есть и будет.
Помимо "Голь на выдумку хитра", а в среднем занимаются этим небогатые, но достаточно умные люди, хотелось бы сказать что страдают от этого не только жалкие российские банчишки, но и целые буржуйские страны! smile:D smile:D smile:D
Вон как бедную Европу арабы, турки и даже наши чечены(!) успешно колонизируют!! Заводят по 5-6 детей, живут на пособия и горя не знают. Некоторые пакистанцы аж лордами становятся!!! И пока в Европе никого не обзывают СУ, хотя разумные возгласы начинают раздаваться...


Мне интересно к чему в логическом итоге придет ведение этого списка?
Мне, например, один банк (или сотрудники этого банка что не суть) уже 2й раз блокирует использование своих кредитных продуктов, но, скорее всего, из-за жалоб на г...е качество работы своих сотрудников, а не из-за прокручивания/обналичивания кредитных миллионов smile:D smile:D smile:D smile:D
@mike, ваше мнение --- логический итог построения подобного списка каков?
Думаю что для лиц которые нашли лазейки в банковских продуктах обойти запрет на оформление этих продуктов ну просто раз плюнуть: тут и родственники с другими фамилиями и жены/любовницы да и просто банально дебетовый пластик продают на левых лиц, да еще и с sim-картами... smile:-p
Проблема-то в низком качестве продукта, который делали либо банковские тупые сотрудники либо тупые родственники руководства банка (и даже неважно нанятые в штат или в сторонней организации)...
Кирил Князев  (kirilkniazew)
#
К сожалению недоработки есть и довольно серьезные.
С одной стороны, благодаря внедрению новых технологий, банку удаётся как бы облегчить работу с клиентами, улучшить качество обслуживания и т.д. Но, как всегда есть это каверзное НО.
Взять простой пример с банковскими картами, в частности "MOBILE-banking".
На днях я стал свидетелем довольно курьёзной истории в одном из отделений Приват Банка в г. Яготин Пожилой человек, судя по всему пенсионер, получал ежемесячные переводы из пенсионного фонда через банкомат с помощью пенсионной карты, но пришло время её сменить в связи с истечением срока эксплуатации. Когда сотрудник банка выдал мужчине новую карту, человек стал возмущаться, объясняя своё негодование тем, что ему не нужна карта "MOBILE-banking" так как он не собирается пользоваться подобными услугами и настоятельно требовал выдать ему Пенсионную карточку для пользования банкоматом образца каким он пользовался ранее. Человеку стали объяснять, что новая карта гораздо лучше и удобней, но в результате клиент закрыл счёт и ушёл в другой банк.
Думаю это не единичный случай и если посмотреть, то от части это ошибка сотрудников банка разработавших данный проект.
Мораль из всей этой истории такова - нельзя навязывать клиенту любой (пусть даже самый идеальный продукт), можно лишь предложить и объяснить какие выгоды и возможности открываются перед клиентом.
P.S.
Не думаю что большинство людей в восторге от множества новшеств которые больше пугают их, нежели привлекают (тем более людей в возрасте), к тому же если по телевидению идёт бесконечным потоком информация о воровстве денежных средств с помощью тех же технологий. Это пугает людей.
Если так дело пойдёт дальше, скоро все будут держать деньги в банке, только в стекляной и под кроватью. Чем грозит такой "банкинг" думаю объяснять не нужно.
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