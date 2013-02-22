"Банки года". Режиссёрская версия

Есть такая традиция - существует некоторая версия известного опубликованного произведения, версия "якобы не для всех", но которую при этом достаточно несложно найти. Традиционно, такой прием используется в кино - когда создатели фильма хотят разъяснить (или наоборот подчеркнуть) какую-то недосказанность в официальной версии, или просто часть сцен исключена из-за ограничений по хронометражу или же в стремлении получить более мягкую возрастную категорию.
Дабы не злоупотреблять вниманием зала, я тоже решил подсократить (этак раз в пять) изначальный вариант благодарственной речи. Но для заинтересовавшихся - пожалуйста, я раскрываю тайну.
"Я с 2001 года пытаюсь в меру своих сил и возможностей показывать и доказывать посетителям интернет-форумов, что пользование банковскими услугами - это не страшно, не сложно, а как правило при наличии некоторых базовых подсказок - сравнительно просто, удобно и порой даже выгодно. В том числе, разумеется, показываю это на своём примере. Не секрет, что не все приемлют такую точку зрения. Больше скажу - среди присутствующих здесь в зале можно найти как сторонников этого подхода, так и абсолютных идейных противников. Однако (и я специально чтобы убедиться провёл неделю назад очередной эксперимент, подтверждающий это), как правило и союзники, и оппоненты объединены тем, что они достаточно внимательно прислушиваются к тем мыслям, что я пытаюсь донести. Хотел бы надеяться, что это оттого, что публикуемые мною мысли, хотя и не всегда бесспорны, но свежи, оригинальны и интересны. И, дабы не нарушать традицию, хочу поделиться с уважаемым собранием очередной мыслью, которая мне представляется интересной.
Не секрет, что на форуме Банки.ру достаточно немало людей, собирающих информацию по клиентам, старающимся наиболее эффективно и прибыльно использовать банковские продукты. Более того, их - этих "коллекционеров" на самом деле больше, чем можно было бы представить. Так получилось, что некоторое время назад мне предоставилась возможность поверхностно ознакомиться с наработками одного из таких "охотников за головами". Практически сразу я обратил внимание на то, что состав продвинутых клиентов, аккуратно занесенных в табличку, существенно отличается от типичного пользователя интернета, даже от типичного посетителя Банки.ру. Чем? Среди участников списка преобладают люди, профессиональная деятельность которых напрямую связана с глубоким пониманием принципов работы вычислительной техники. То есть программисты, системные администраторы и т.п.
Естественно, как любая выявленная закономерность, это повод по крайней мере для обдумывания. И вот какое объяснение феномена IT-клиента банка я нашел.
Дело в том, что деятельность банка в целом тоже сродни некому вычислительно-алгоритмическому процессу. Вот создается некий новый продукт. Собираются макетологи и составляют некое общее видение того, что они хотят. Появляется, условно говоря, техническое задание на разработку нового продукта. Затем аналитики, экономисты, юристы составляют уже подробнейшее описание - в виде пошаговых инструкций для исполнителей, документации - регламентов, условий, договоров. Так появляется алгоритм реализации нового продукта. Затем на основании уже проработанной идеи вносятся корректировки либо дополнения в АБС и\или процессинг, возможно пишутся новые модули. Это уже собственно программный код, созданный на основании алгоритма. Ну а дальше банк, обслуживая этот новый продукт, "работает по заложенной программе".
И для людей, плотно знакомых с вычислительной техникой, совсем не новость, что любая программа, пусть и вот в таком варианте "банк исполняет договор и ОУ", может содержать глюки, баги или фичи. Выявив и помня про которые, вполне можно использовать их себе во благо, зная что однажды выявленная фича будет продолжать благополучно срабатывать при определённых начальных условиях."
@.
Комментарии 18
...потом приходят Самые умные
ТОЧНО! Причем приходят не только к маркетологам...
И не только в банках...
Не совсем.
Тут стоит уточнить что банк "программу", а точнее договор, постоянно меняет и ищет лазейки сменить так чтоб клиенты и в суде ничего доказать не могли.
К примеру выдумывают правила которых не было при запуске продукта, покупку непокупкой называют, меняют начало программы на конец.
Ну а что ай ти касается, то есть хакеры взламывающие не только банки, так почему не быть хакерам взламывающим лимиты или еще что в рамках закона и договора.
Но я не понял!
Почему называется "Банки года". Режиссёрская версия?
Что касается "Банки года"? И в каком плане?
Уж извините...
Так, я понял. Возможно придется объяснить еще более с начала. На этой неделе прошла церемония "Банк года", где так уж получилось, что мне тоже досталась награда. По традиции оскароподобных церемоний, при получении награждаемый произносит речь.
@.
НУ?
Вы прямо Америку мне открыли!
... "в кавычках представляло собой не сказанный (но подготовленный) фрагмент речи, которая в урезанном до первого абзаца (который сюда не вошел) как я изначально планировал, прозвучала бы во время церемонии ..."
Теперь понятно, почему я не понял: вы думаете, что кроме ваших коллег (по банки.ру) никто этого не читает.
Звеняйте, что прочёл...
Интересно другое, что потом эти охотники за головами с этим списком делают? Закидывают ненавязчивыми личными сообщениями?
@.
@.
Но раз собирают (и это отнюдь не единичный случай, то есть просто на экстравагантный поступок не получится списать) - значит считают, что предполагаемый результат будет по меньшей мере адекватен затраченным усилиям.
@.
Помимо "Голь на выдумку хитра", а в среднем занимаются этим небогатые, но достаточно умные люди, хотелось бы сказать что страдают от этого не только жалкие российские банчишки, но и целые буржуйские страны!
Вон как бедную Европу арабы, турки и даже наши чечены(!) успешно колонизируют!! Заводят по 5-6 детей, живут на пособия и горя не знают. Некоторые пакистанцы аж лордами становятся!!! И пока в Европе никого не обзывают СУ, хотя разумные возгласы начинают раздаваться...
Мне интересно к чему в логическом итоге придет ведение этого списка?
Мне, например, один банк (или сотрудники этого банка что не суть) уже 2й раз блокирует использование своих кредитных продуктов, но, скорее всего, из-за жалоб на г...е качество работы своих сотрудников, а не из-за прокручивания/обналичивания кредитных миллионов
@mike, ваше мнение --- логический итог построения подобного списка каков?
Думаю что для лиц которые нашли лазейки в банковских продуктах обойти запрет на оформление этих продуктов ну просто раз плюнуть: тут и родственники с другими фамилиями и жены/любовницы да и просто банально дебетовый пластик продают на левых лиц, да еще и с sim-картами...
Проблема-то в низком качестве продукта, который делали либо банковские тупые сотрудники либо тупые родственники руководства банка (и даже неважно нанятые в штат или в сторонней организации)...
С одной стороны, благодаря внедрению новых технологий, банку удаётся как бы облегчить работу с клиентами, улучшить качество обслуживания и т.д. Но, как всегда есть это каверзное НО.
Взять простой пример с банковскими картами, в частности "MOBILE-banking".
На днях я стал свидетелем довольно курьёзной истории в одном из отделений Приват Банка в г. Яготин Пожилой человек, судя по всему пенсионер, получал ежемесячные переводы из пенсионного фонда через банкомат с помощью пенсионной карты, но пришло время её сменить в связи с истечением срока эксплуатации. Когда сотрудник банка выдал мужчине новую карту, человек стал возмущаться, объясняя своё негодование тем, что ему не нужна карта "MOBILE-banking" так как он не собирается пользоваться подобными услугами и настоятельно требовал выдать ему Пенсионную карточку для пользования банкоматом образца каким он пользовался ранее. Человеку стали объяснять, что новая карта гораздо лучше и удобней, но в результате клиент закрыл счёт и ушёл в другой банк.
Думаю это не единичный случай и если посмотреть, то от части это ошибка сотрудников банка разработавших данный проект.
Мораль из всей этой истории такова - нельзя навязывать клиенту любой (пусть даже самый идеальный продукт), можно лишь предложить и объяснить какие выгоды и возможности открываются перед клиентом.
P.S.
Не думаю что большинство людей в восторге от множества новшеств которые больше пугают их, нежели привлекают (тем более людей в возрасте), к тому же если по телевидению идёт бесконечным потоком информация о воровстве денежных средств с помощью тех же технологий. Это пугает людей.
Если так дело пойдёт дальше, скоро все будут держать деньги в банке, только в стекляной и под кроватью. Чем грозит такой "банкинг" думаю объяснять не нужно.