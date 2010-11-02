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Сон или не сон

02.11.2010 23:08 20 1 853 просмотра
Не секрет, что практически всё, что создано человеком (и банковские продукты не есть исключение), обладает некоторыми не предусмотренными изначальной идеей особенностями или дополнительными возможностями. Например, микроскопом (если очень нужно) можно забить гвоздь, зубным порошком - довести до блеска старую медаль, водкой в смеси с жидкостью для мытья посуды - заменить содержимое бачка стеклоомывателя в машине. Ну да впрочем давайте о банках. Порой в некоторых услугах находятся хитрости и особенности, которые конечно не в забивание гвоздей можно обратить, а в добывание дополнительного дохода и прочих бонусов. Банки, разумеется, пытаются эти самые лазейки закрывать. Некоторые - выставив заграждения во всех возможных направлениях, некоторые подробнейшим образом анализируя все возможности. А есть те, кто или не закрывает ("потери от этой дыры меньше, чем затраты на её закрытие") или не знает до поры, до времени о существовании "фичи".

Отдельные из таких возможностей обсуждаются да даже здесь на форуме в открытую. Ну или почти в открытую - в объёме, достаточном для грамотного потребителя финансовых услуг. Некоторые шифруются (помню, как в знаковой ветке форума "Про Евро" обсуждались банки с именами - Петя, Рая, Юля, Боря...). Некоторое - не озвучивается вовсе, обнаруживший действует сам для себя и не несет свет знаний окружающим.

И приснилось мне на днях, что один из уважаемых банков пригласил некоторых известных форумян на такой своеобразный контракт: полный доступ к услугам с точки зрения потребителя, возможность и право (перерастающее в обязанность) "качать нефть" из любой прорехи в условиях и тарифах. Но с одним условием - регулярно обнаруживший благоприятную (не для банка smile:) ) возможность информирует банк о "дыре", банковские же специалисты не то что отнимают хитроприобретённое - но прибавляют ещё столько же в порядке вознаграждения за находку. И закрывают брешь.

Или это был не сон?

@.

Комментарии 20

kimpatsu  (kimpatsu)
#
У разных банков - разные фазы сна и бодрствования.

К примеру, Райффайзенбанк и СМП Ваш сон вряд ли заинтересует. Авангард, судя по всему, и сам не теряет бдительности даже по ночам. Ситибанк, который для Вас, видимо, не так актуален, тоже не проявляет склонности допускать клиентов в интимную область своих сновидений.

А один из уважаемых банков, страдающий инсомнией, вполне возможно, будет рад видеть Вас в рядах некоторых известных форумян, тестирующих его продукты. Так что можно не бояться его разбудить даже обращением в ЛС.
@mike  (@mike)
#
Вы будете удивлены - но как раз первый из названных Вами банков - Райффайзен - было дело приглашал участников интернет-сообщества, активно обсуждающих банк, на импровизированный "круглый стол". Стороны обменялись мыслями и мнениями и остались весьма довольны общением.

@.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Не буду удивлена: согласитесь, что организовать "круглый стол", чтобы услышать мнения и пожелания клиентов, и предоставить клиентам приснившиеся Вам возможности - это два, с позволения сказать, совершенно различных проекта.
@mike  (@mike)
#
Ведь мнения и пожелания могут быть разными... Когда на честный вопрос "Так за что же вам нравится наш банк?" следует ответ "А вот например за то, что можно сделать вот так" (и далее на заботливо припасённом компьютере проделывается нечто). Это уже в чём-то близкий формат.

@.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Если честный ответ на честный вопрос, а не рассуждения на тему полисемии слова "smart", то да, пожалуй)). Но сейчас Вы уже говорите о своем сне, а не о Райффайзенбанке, верно?
Сергей Савельев  (kev)
#
Если я правильно понял, предлагается круглосуточно пахать на банк в режиме суперэксперта-аналитика, юриста, экономиста, бухгалтера и т.п., получая при этом на свои размещённые в банке 3 копейки ещё столько же от банка? Похоже на лохотрон в стиле 90-х с презентабельной вывеской "сетевой маркетинг"... smile8)
@mike  (@mike)
#
Я никому ничего не предлагаю и никого пахать на банк не зову smile:) Считайте это просто "мыслями по поводу".

С 3 копеек и в самом деле особо ничего не заработать. А вот с 20 копеек можно делать по 1000% в день. Или даже больше. Всё зависит исключительно от знаний, жадности и моральных принципов.

@.
Сергей Савельев  (kev)
#
...гладко стелите, в наших банках 1000% в день? Я очень жадный, но всё равно позволю себе не поверить smile:cry:
@mike  (@mike)
#
Сумма важна. Я утверждаю, что в ряде банков возможно, совершая операции (важно - не нарушающие регламент и тарифы), за сутки превратить 20 копеек в 20 рублей. Но из сказанного не следует делать вывод, что используя те же приёмы, можно вырастить из 20 тыс. рублей полновесные два миллиона.

P.S. Это пример. Всего лишь пример. Один из очень многих. В других присутствуют другие порядки цифр и другая эффективность.

@.
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Своеобразный "Тайный покупатель" ?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Так используют хакеров. Ловят их и предлагают заниматься тем же, чем и раньше, но в песочнице крупной организации и получать за это деньги.
@mike  (@mike)
#
Если смотреть фильмы - то да, таких примеров нам преподнесут массу. Но в реальной жизни чаще организация возьмёт в штат нормального сотрудника с незапятнанной репутацией, а не "вольного стрелка". Потому что есть опасность что хакер, раз уж он однажды сломал защиту извне и обманул контору, сможет проделать (причём гораздо легче) нечто похожее, находясь в штате, но действуя по-прежнему в своих корыстных интересах.

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Играл я в подобные игры с московским индустриальным банком лет 5 наверное.
Так как я ИП, то мне естетственно нужна наличка на личные свои расходы. Как её вывести с р/счета?. "Заведите чековую книжку за 100 руб, и платите 1.5% за обнал".
Неее думаю. Не буду так делать. Открыл вклад до востребования, положил туда 10 руб и стал деньги на этот вклад переводить. За это брали 0.5%, а за снятие со вклада ничего. Даже внаглую подобные процедуры проводил в 1 день. Тетки ихние возмущались, но если можно, то как мне отказать. Года через два они лавочку прикрыли введя комиссию за снятие налички со вклада в случае если деньги на него поступили безналичным путем.
Потом снова придумал лазейку. Подарил мне другой банк кредитку. Перевод на нее стоил 20 руб, а не 0.5% от суммы. Стал в магазинах рассчитываться кредиткой и через месяц пополнять её одним платежом. О - думаю - здорово придумал.
Лафа закончилась спустя полгода - они ввели комиссию за перевод средств в том числе и на картсчета в размере 1%
Такого отношения я не выдержал и перебежал в Авангард
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Вам решать - сон это или реальность.
Данные были даны всем, на равных.
Секундомер - запущен.

Чего ждем-то? smile;)
@mike  (@mike)
#
А вот задумаемся на секундочку... Нужно ли такое представителям небанковской стороны такого симбиоза? Для изыскателя что интереснее - получить допустим вдвое больше сейчас или впятеро больше за счёт того, что банк не найдёт без подсказки в ближайшие несколько месяцев? С другой стороны, если "тест-клиент" договаривается на такие условия, то банк может со своей стороны более пристально смотреть именно за его modus vivendi - и закрыть брешь раньше, чем клиент решит, что достаточно выращивать всходы. Да ещё в это ситуации банк может сказать, что он обнаружил дыру сам. И значит никакого вознаграждения не положено.

Так что я лично ничего не жду...

@.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Это была метафора, которая не предполагала что чего-либо ждете именно вы.

Как мне кажется, вы достаточно прозорливы в гнозисе. Поэтому, вы, скорее всего, понимаете что любое знание имеет функцию защиты: так, допустим, ваши сны полностью функциональны как знаниевый комплекс только для вас, с учетом ваших ключей. Вы можете распаковать это знание, сделав при этом его частично или полностью доступным для решения каких-то проблем в целом, но знание в целом все равно принадлежит вам. Опосредуя реальность через свои инструменты, всегда нужно быть готовым к тому, что внимательные заметят образцы вашего поведения, но это не должно тревожить, потому что вайшьи всегда останутся самими собой, вне зависимости от того будут ли они подражать брахманам. Один брахман всегда действует быстрее кучи хорошо организованных вайшьи; поэтому решения корпорации всегда будут "запаздывать". smile:shuffle:
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Кстати, идея богатая!. Мы, например, платим и клиентам в случае их недовольства любыми процессами. Но платить за то, что находят дыры! Интересно...
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