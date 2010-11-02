Сон или не сон

Не секрет, что практически всё, что создано человеком (и банковские продукты не есть исключение), обладает некоторыми не предусмотренными изначальной идеей особенностями или дополнительными возможностями. Например, микроскопом (если очень нужно) можно забить гвоздь, зубным порошком - довести до блеска старую медаль, водкой в смеси с жидкостью для мытья посуды - заменить содержимое бачка стеклоомывателя в машине. Ну да впрочем давайте о банках. Порой в некоторых услугах находятся хитрости и особенности, которые конечно не в забивание гвоздей можно обратить, а в добывание дополнительного дохода и прочих бонусов. Банки, разумеется, пытаются эти самые лазейки закрывать. Некоторые - выставив заграждения во всех возможных направлениях, некоторые подробнейшим образом анализируя все возможности. А есть те, кто или не закрывает ("потери от этой дыры меньше, чем затраты на её закрытие") или не знает до поры, до времени о существовании "фичи".
Отдельные из таких возможностей обсуждаются да даже здесь на форуме в открытую. Ну или почти в открытую - в объёме, достаточном для грамотного потребителя финансовых услуг. Некоторые шифруются (помню, как в знаковой ветке форума "Про Евро" обсуждались банки с именами - Петя, Рая, Юля, Боря...). Некоторое - не озвучивается вовсе, обнаруживший действует сам для себя и не несет свет знаний окружающим.
И приснилось мне на днях, что один из уважаемых банков пригласил некоторых известных форумян на такой своеобразный контракт: полный доступ к услугам с точки зрения потребителя, возможность и право (перерастающее в обязанность) "качать нефть" из любой прорехи в условиях и тарифах. Но с одним условием - регулярно обнаруживший благоприятную (не для банка ) возможность информирует банк о "дыре", банковские же специалисты не то что отнимают хитроприобретённое - но прибавляют ещё столько же в порядке вознаграждения за находку. И закрывают брешь.
Или это был не сон?
@.
Комментарии 20
К примеру, Райффайзенбанк и СМП Ваш сон вряд ли заинтересует. Авангард, судя по всему, и сам не теряет бдительности даже по ночам. Ситибанк, который для Вас, видимо, не так актуален, тоже не проявляет склонности допускать клиентов в интимную область своих сновидений.
А один из уважаемых банков, страдающий инсомнией, вполне возможно, будет рад видеть Вас в рядах некоторых известных форумян, тестирующих его продукты. Так что можно не бояться его разбудить даже обращением в ЛС.
@.
@.
С 3 копеек и в самом деле особо ничего не заработать. А вот с 20 копеек можно делать по 1000% в день. Или даже больше. Всё зависит исключительно от знаний, жадности и моральных принципов.
@.
P.S. Это пример. Всего лишь пример. Один из очень многих. В других присутствуют другие порядки цифр и другая эффективность.
@.
@.
Так как я ИП, то мне естетственно нужна наличка на личные свои расходы. Как её вывести с р/счета?. "Заведите чековую книжку за 100 руб, и платите 1.5% за обнал".
Неее думаю. Не буду так делать. Открыл вклад до востребования, положил туда 10 руб и стал деньги на этот вклад переводить. За это брали 0.5%, а за снятие со вклада ничего. Даже внаглую подобные процедуры проводил в 1 день. Тетки ихние возмущались, но если можно, то как мне отказать. Года через два они лавочку прикрыли введя комиссию за снятие налички со вклада в случае если деньги на него поступили безналичным путем.
Потом снова придумал лазейку. Подарил мне другой банк кредитку. Перевод на нее стоил 20 руб, а не 0.5% от суммы. Стал в магазинах рассчитываться кредиткой и через месяц пополнять её одним платежом. О - думаю - здорово придумал.
Лафа закончилась спустя полгода - они ввели комиссию за перевод средств в том числе и на картсчета в размере 1%
Такого отношения я не выдержал и перебежал в Авангард
Данные были даны всем, на равных.
Секундомер - запущен.
Чего ждем-то?
Так что я лично ничего не жду...
@.
Как мне кажется, вы достаточно прозорливы в гнозисе. Поэтому, вы, скорее всего, понимаете что любое знание имеет функцию защиты: так, допустим, ваши сны полностью функциональны как знаниевый комплекс только для вас, с учетом ваших ключей. Вы можете распаковать это знание, сделав при этом его частично или полностью доступным для решения каких-то проблем в целом, но знание в целом все равно принадлежит вам. Опосредуя реальность через свои инструменты, всегда нужно быть готовым к тому, что внимательные заметят образцы вашего поведения, но это не должно тревожить, потому что вайшьи всегда останутся самими собой, вне зависимости от того будут ли они подражать брахманам. Один брахман всегда действует быстрее кучи хорошо организованных вайшьи; поэтому решения корпорации всегда будут "запаздывать".