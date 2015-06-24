Это расширение информации, предоставленной Натальей Смирновой в своем блоге.
Там описан только токен от ВТБ24, увы без картинок. По своему опыту знаю, что если не только расскажут, но и покажут - это гораздо интереснее и полезнее. Итак, начнем с токена ВТБ24. Вот как они выглядят
Для работы непременно нужна карта ВТБ24 с чипом.
Есть и другие решения по защите, далеко не все связаны с картами.
Начнем с простейших.
Здесь нет ничего, ни кнопок, ни картридера. Только высокоточные внутренние часы, качественная батарейка, которая обязана прожить весь гарантированный производителем срок службы (2 или 3 года, не помню уже; при мне меняли такой токен 1 раз) и криптопроцессор, который по определенному алгоритму генерирует одноразовый код. После замены выдали более новую модель; принцип работы остался прежним.
Код на экране отображается всегда, привязан только ко времени. А собственно оставшееся время "жизни" кодика указывает число штрихов в левой части дисплея. Если осталась одна полоска, лучше подождать обновления кода и ввести тот, на предъявление которого системе заведомо хватит времени.
Есть токены, которые выдают код только по требованию, достаточно нажать кнопку, базой для расчета очередного кода является порядковый номер обращения к прибору.
Есть токены с подключением к компьютеру, они выдают код, который может (в зависимости от драйвера и программы-клиента) содержать помимо собственно переменного кода также контрольную сумму документа, что исключает возможность подмены подписанного сообщения.
Но всё это - дополнительные приборы. Наверняка найдётся и тот, кто не захочет носить что-то "лишнее", хоть мы и знаем, что безопасность не бывает излишней. В этом случае вам поможет генератор кодов, встроенный в карту.
Скажете не код там, bal= как бы намекает, что дисплей на карте готов показать баланс. Это демо-образец, не боевой. А вот вам пример реально рабочей карты
Коды, которые выдает именно эта карта, можно использовать для подтверждения операций в интернет-банке и для верификации транзакций по технологии 3d secure.
Пользуйтесь безопасными технологиями, и да минует вас фрод!
@.
Комментарии 10
Номос уже не Номос - но должно это устройство лет пять проработать, всё-таки второй раз дали хороший.
@.
@mike
Жутко полезная штука, если потерял карту. В смысле - я знаю, что там нужен 3DS-PIN, главное что бы кнопочки не затирались со временем как на старых подъездных домофонах, когда подобрать тот PIN дело 3-х минут.
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<br />Владимир Тихонов
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<br />@.
Мне всегда было интресно, а если на таком токене играючи "понажимать" кнопку, что будет? Если реально важен именно порядковый номер запроса - рассинхронизация будет чудовищная...
Самое крутое - это последняя карточка, черная...но банки внедрять не спешат-с...
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<br />Мне больше всего импонирует софтовый способ двухфакторной авторизации... например GrIDsure от Safenet
Но что-то мне кажется, что токены на прогрессивных технологиях мы увидим очень нескоро. Санкции, контрсанкции, взаимные ограничения и запреты на передачу современных разработок. Как бы до втаптывания в грязь генетики и кибернетики не дойти вновь...
@.
Так что вариант "FORMAT C: [ENTER] [ENTER]" малореалистичен
Кроме того, Yubikey (один из главных производителей этих токенов) изначально запрещает обновлять прошивку в них, так что никакой малвари....
Но да, у нас даже просто токены мало распространены в банках, а что говорить о новой разработке...