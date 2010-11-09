КНСС (как надо сокращать словосочетания)

Всяко бывает. Некоторое время назад одна из преставительниц нашего менеджерского отдела у меня интересуется сугубо профессиональным вопросом. Какие бывают графические форматы для того, чтобы сохранить оригинал-макет? Перечисляю с чем мы работаем, а с чем - предпочитаем не связываться. После списка вопрос: а есть ли такой формат "асап". Честно признаюсь, что как-то не припомню такого сразу. Если возможно - контекст, в котором Заказчик употребил этот термин. Оригинальная фраза звучит примерно так: "прошу внести нижеследующие правки и прислать макет асап". Ну в таком разе уже всё более ясно - тот самый асап относится к словам "внести" и "прислать" и является транслитерацией английского сокращения ASAP. As Soon As Possible - так скоро, как это возможно. А отчего ж пришла мысль, что это формат файла? Вспоминаю: примерно за месяц до этого у меня просили макет "озуп". Тоже аббревиатура. От английского названия профессионального объединения - Joint Photographic Expert Group, короче jpeg, Для некоторых быть может привычен ещё более короткий вариант jpg. Ставший сейчас широко известным не только среди профессионалов формат сохранения изображений. Только раскладка не та.
@.
Комментарии 12
das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
И таки Вы полагаете, што она с ними и ушла? Учитывая тот очевидный факт, что сами-то большевики остались (ну называются теперь какимитороссами - что с того?), не так много и изменилось. Вот, например, из нынешнего времени и ближе к теме: Инвестстройбанк или даже и святое: Газпромбанк. Ну покороче Ленбумснабсбыта, но не на много.
А вообще не люблю эту аббревиатуру. Использование таких слов с головой выдаёт неудавшегося менеджера, IMHO