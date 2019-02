КНСС (как надо сокращать словосочетания)

Всяко бывает. Некоторое время назад одна из преставительниц нашего менеджерского отдела у меня интересуется сугубо профессиональным вопросом. Какие бывают графические форматы для того, чтобы сохранить оригинал-макет? Перечисляю с чем мы работаем, а с чем - предпочитаем не связываться. После списка вопрос: а есть ли такой формат "асап". Честно признаюсь, что как-то не припомню такого сразу. Если возможно - контекст, в котором Заказчик употребил этот термин. Оригинальная фраза звучит примерно так: "прошу внести нижеследующие правки и прислать макет асап". Ну в таком разе уже всё более ясно - тот самыйотносится к словам "внести" и "прислать" и является транслитерацией английского сокращения ASAP. As Soon As Possible - так скоро, как это возможно. А отчего ж пришла мысль, что это формат файла? Вспоминаю: примерно за месяц до этого у меня просили макет "озуп". Тоже аббревиатура. От английского названия профессионального объединения - Joint Photographic Expert Group, короче, Для некоторых быть может привычен ещё более короткий вариант. Ставший сейчас широко известным не только среди профессионалов формат сохранения изображений. Только раскладка не та.@.