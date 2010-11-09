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КНСС (как надо сокращать словосочетания)

09.11.2010 00:03 12 1 878 просмотров
Всяко бывает. Некоторое время назад одна из преставительниц нашего менеджерского отдела у меня интересуется сугубо профессиональным вопросом. Какие бывают графические форматы для того, чтобы сохранить оригинал-макет? Перечисляю с чем мы работаем, а с чем - предпочитаем не связываться. После списка вопрос: а есть ли такой формат "асап". Честно признаюсь, что как-то не припомню такого сразу. Если возможно - контекст, в котором Заказчик употребил этот термин. Оригинальная фраза звучит примерно так: "прошу внести нижеследующие правки и прислать макет асап". Ну в таком разе уже всё более ясно - тот самый асап относится к словам "внести" и "прислать" и является транслитерацией английского сокращения ASAP. As Soon As Possible - так скоро, как это возможно. А отчего ж пришла мысль, что это формат файла? Вспоминаю: примерно за месяц до этого у меня просили макет "озуп". Тоже аббревиатура. От английского названия профессионального объединения - Joint Photographic Expert Group, короче jpeg, Для некоторых быть может привычен ещё более короткий вариант jpg. Ставший сейчас широко известным не только среди профессионалов формат сохранения изображений. Только раскладка не та.

@.

Комментарии 12

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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"HИИ ВТОР СЫР ЧЕР МЕТ БРЕД БРАК МРАК СHАБ СТЫД СБЫТ ЗАГРАHПОСТАВКА"(С) Задорнов. smile:D
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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В советские времена в городе Ленинграде была (на самом деле) организация, носившая название Ленбумснабсбыт.
snark hunter  (jsmir)
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Есть скромное частное мнение, что мода на Ленбумснабсбыты пришла к нам с большевиками. Warum?
das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
мода на Ленбумснабсбыты пришла к нам с большевиками

И таки Вы полагаете, што она с ними и ушла? Учитывая тот очевидный факт, что сами-то большевики остались (ну называются теперь какимитороссами - что с того?), не так много и изменилось. Вот, например, из нынешнего времени и ближе к теме: Инвестстройбанк или даже и святое: Газпромбанк. Ну покороче Ленбумснабсбыта, но не на много.
smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Иностранные слова слишком замусорили русский язык, произносить и читать их не интересно. Значительно ближе и теплее русские сокращения - КПСС, КГБ, Главрыба, ГОЭЛРО, МПС, ВАЗ, на худой конец - ЦБ РФ... smile:shuffle:
Вася Пупкин  (086)
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а также УТТ, ЦДНГ, БПТиК, НГДУ, ГТНГС и тому подобное smile:)
ASEr  (ASEr)
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Сам очень часто исползую английские сокращения. Самое употребляемое в последнее время UAW. Благо коллеги понимают.
Константин  (jFinder)
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Мне кажется, ASAP, перекочевав в русский язык, утратил свой изначальный смысл. Если за бугром это может означать: бросай все свои дела, займись этим немедленно. То у нас более точное по духу: как только разгребусь со своими не менее важными задачами, так сразу и займусь. То есть действительно, как появится возможность - as possible. Я не прав?

А вообще не люблю эту аббревиатуру. Использование таких слов с головой выдаёт неудавшегося менеджера, IMHO smile;)
joys  (joys)
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Если бы только оно например английское слово virtual имеет в английском совсем не то значение, что изначально имело в нашем языке. И гораздо правильней было бы использовать в нашем великом и могучем другой слово, например квази в связке с новыми терминами, но увы, попса рулит.
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