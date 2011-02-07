Глонасс российского банкинга

Этот пост я начинаю в черновике практически сразу как стало известно о введении новых тарифов славного банка Связной. Изначально я предполагал, что он будет вызревать и правиться по мере развития событий и "выйдет в свет" ближе к дате введения обновлённых принципов тарификации. Но сегодня есть ощущение, что мысль уже полностью выражена, и ею вполне можно поделиться с сообществом. Давайте обсудим.
Что же произошло? Связной банк, опираясь на своё право, закреплённое в договоре, и ничего не нарушая заблаговременно предупредил об изменении некоторых финансовых аспектов взаимодействия с клиентами. Но возникла буря негодования среди клиентов. Попробуем разобраться, почему.
Банк, придя на рынок, предложил революционный продукт. Если б про такое рассказали бы мне год-два назад, я бы сказал - дальше что-нибудь обсуждать, искать какие-нибудь другие банки неинтересно и бессмысленно. Всё! Это идеал, и банк доказал, что он достигнут. Эволюция завершена.
Посудите сами: бесплатная карта, которую можно получить в день обращения, карта доходная, с процентом, превышающим доход по вкладам в очень многих банках, снятие без комиссий со стороны банка где бы то ни было, в любом банкомате мира, бонусная программа на карте, если повезёт - кредитный лимит, при двойном везении - с беспроцентным периодом, интернет-банк без платы за подключение и обслуживание, да ещё и с бесплатными межбанковсими переводами, возможность пополнить в исключительно широкой сети салонов и терминалов, местами даже круглосуточно. Первая мысль - так не бывает. Но нашёлся банк, который сказал: бывает. Это реально прорыв.
Своими изначальными условиями банк совершенно чётко обозначил целевую аудиторию продукта, и реакция потенциальных клиентов не заставила ждать - очень быстро они становлись реальными клиентами банка с нереальными условиями. Банк для всех? Нет. Среди моих знакомых по крайней мере двое категорично сказали, что это "не их формат". Но в этой импровизированной выборке 2 человека - явное меньшинство. Большинство же восприняло новинку с нескрываемым энтузиазмом.
Но практически всё неожиданно хорошее, что появляется, ожидает один из двух путей. Первый - это стать привычным, обыденным и заурядным. Когда все остальные поймут, что это возможно и реально - и потянутся к выставленной планке. Второй - это сдуться, признать, что взятые на себя обязательства слишком высоки, чтобы им следовать. Или пойти на попятную, но немного по другой причине: под давлением конкурентов, которым такое предлодение как кость в горле.
Увы и ах, но в рассматриваемом случае имел место второй вариант. Банк признал, что взятые на себя стахановские планы - фантастичны, и надо бы вернуться в мир реальности. Однако, вместе с банком с облаков и мечтаний вернулись на землю и клиенты. Те, кто полностью и идеально подходил под первое прочтение тарифов. А вот сейчас - в новых тарифах - углядел для себя обидные и даже унизительные строчки. Банк развернулся на 180 градусов к своим клиентам, в чём-то даже рекламоносителям (потому что весть о появлении нового супербанка с мегасуперпуперусловиями распространялась исключительно быстрым и самоходным способом - слухами; можно сказать, что первоначальные тарифы являли собой пример вирусной рекламы). И теперь эти же клиенты, что нахваливали банк, с не меньшей (а может даже и большей) силой рассказывают всем насколько банк испортился.
Лично меня сами изменения тарифа не особо напугали - есть почти год бесплатного обслуживания карты, от СМСок откажусь, как это сделано во многих банках, которые считают нормой брать за эту услугу плату. Вполне можно обойтись интернет-банком. "Доходность" карты осталась, и я легко могу себе позволить держать обговоренный тарифом остаток. Переводы? Да, от этого придётся отказаться. Благо альтернативы имеются. Комиссия за снятие? Несложно обходится известным образом - для того, чтобы снять 100 рублей, нужно запросить 1100, а затем 1000 внести обратно на счёт.
Отчего же я тоже не в восторге от новости про тариф? Да оттого, что мне обидно за банк, я просто не понимаю, что могло подтолкнуть его к такому свёртыванию. Был хороший, просто феноменальный старт. Планы... 10% рынка... (по изначальным уловиям можно было предположить, что вначале банк намерен обменять карты Связной клуба без банковского приложения - а их прошу заметить около 13 млн штук в обращении - на новые банковские карты. Неплохой план эмиссии для нового проекта, не так ли?) Реклама, та самая, на волне "сарафанного радио". Внешне - концепция которая должна выстрелить. Но! Не хватило топлива для взлёта. Не достиг банк орбиты, на которой он вышел бы на окупаемость. Это как недавний запуск спутников Глонасс. И построили их хорошо. И ракеты наши одни из самых надёжных. Да собственно, РН и отработала без замечаний. Оставалась самая малость - дотолкнуть спутники до расчётной орбиты разгонным блоком. А его - вот ведь как бывает - заполнили окислителем на глазок (как позже выяснилось, ощутимо больше чем нужно). И не хватило топлива, чтобы доставить излишнюю массу. Да, для запуска нужны вложения и немалые - то самое топливо с оксилителем. Для столь резкого и агрессивного входа на рынок - возможно гораздо больше, чем можно было бы представить. Но если уже "поехали", то отступать некуда.
Запуск пошёл нештатно. Связной банк не достиг стационарной орбиты, стремительно теряет высоту и скоро войдёт в плотные слои атмосферы. Или нет?
@.
Комментарии 20
Что даст банку то, что клиент заплатит 600р в год, и вместо удобных платежей с сайта банка пойдет в отделение Авангарда доить банкомат и тут же вносить на свой счет?
Так что всяко следующий эволюционный шаг. Хотя, несомненно для своего времени Финсервис был прогрессивен.
P.S. Ещё вспомнил. У Связного карты были по-любому бесплатны, а в Финсервисе - бесплатна только дебетовая, если запрашивать кредитный лимит - то это уже за деньги.
@.
@.
Не так уж всё и трагично ) Понятно, что все эти шоколадные условия были маркетинговым ходом при запуске проекта, на который был определённый лимит в бюджете. Но лимиты рано или поздно кончаются, пора переводить проект на самоокупаемость или закрывать.
@.
Насколько я помню, Финсервис в своё время тоже взял резкий старт с мгновенным выпуском бесплатной карты, на которой при выдаче термопринтером выжигалось имя пользователя, плюс 7 % на остаток по картсчёту и бесплатный И-банкинг (при условии подключения платной услуги СМС-информирования), бесплатным съёмом нала в своих банкоматах с функцией КЭШ-ин которых полно.
Но через год он сдулся на ноль (по % на остаток) и эту карту я использовал просто как расчётную для И-магазинов, закидывая на неё нужную сумму перед операцией.
@.
@.
Присутствия Кэш-ин банкоматов ФС в магазинах 7-континент - это то самое "пополнение на самом углу", при том, что по Кэш-инам ФС вступил в конкуренцию с Мастербанком. Сравните тарифы даже сейчас.
Плюс карта ФС - это кобрэнд с 7-континентом, скидка с чека 5 % по классике и 10 % - по голду.
Короче - приятные воспоминания.
Голодранцы им не нужны , что и было донесено до клиентов продукта.
Даже после и обсуждать нечего, (до)набрали базу наивных простачков, затем врубили реальные условия с маленькими пряниками, фондирование за счет населения при условии не кредитования в своей же сети... Чудесный банк, стремящийся зарабатывать на депозитах и кредитах.
Чтож я рад что мое первоначальное предположение подтвердилось и я остался в своем банке с небольшими комиссиями, удобным сервисом, достаточным количеством плюсов, а не поскряжился и не открыл карту связного. Удобно не спорю, но не стоит расстраиваться что халяву прикрыли, это всего лишь грусть разочарования, что чудес экономической мысли не бывает. Кому же очень не хватает доброй денежной сказки - может появится очередная пирамида мавароди, удобная штука, даже до киоска связного идти не надо. Удачи вам и помните, что в нашей стране халява порой может дорого обойтись.))
Вклады выросли на 87,25%
Кредитный портфель снизился на 8,1%
Вложения в ценные бумаги выросли на 3,48%
По большому счету, весь негатив по новым тарифам, от того, что нет механизма удобно отказаться от карты и тарифы ни переводы в ИБ, на фоне конкурентов и возможности снять в банкомате бесплатно, заградительные.