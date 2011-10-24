О как! Теперь писать в блог в ...

Першинг (Першинг) 24.10.2011 11:50 # Да, я тоже вчера воспользовалась! А как Вы заголовочек который над фамилией сделали? Я тоже хочу! 0
Комментарии 15
А как Вы заголовочек который над фамилией сделали?
Я тоже хочу!
"Шутки в сторону" - заголовок Вашего блога, который видно в любой записи.
Отредактировать его самостоятельно, почему-то, не получится - настроить Профайл блога через "шестерёнку" у меня не получилось
Шутить, шутить и ещё раз шутить!
так есть же вроде...
А что мешает посмотреть в профиле интересующего форумчанина?