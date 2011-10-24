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О как! Теперь писать в блог в ...

24.10.2011 11:24 15 1 192 просмотра
О как!
Теперь писать в блог в сто пятьдесят раз проще: с верхнего тулбара, что и пробую. smile:) Товарищу дизайнёру - ещё один респект, всё нарядно и эстетично.

Комментарии 15

Першинг  (Першинг)
#
Да, я тоже вчера воспользовалась!
А как Вы заголовочек который над фамилией сделали?
Я тоже хочу!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Так у Вас, по-моему, есть заголовок: "Шутки в сторону"
Першинг  (Першинг)
#
Я имею в виду не заголовок конкретной записи, а слоган
Цитата
Блог не натурального не еврея
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Он и есть. smile:)
"Шутки в сторону" - заголовок Вашего блога, который видно в любой записи.
Отредактировать его самостоятельно, почему-то, не получится - настроить Профайл блога через "шестерёнку" у меня не получилось
Першинг  (Першинг)
#
Блин! сейчас попробую! Это было название одной из записей.
Першинг  (Першинг)
#
Ах вот оно что! Спасибо! поправила!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Можно было оставить, как оговорочку по Фрейду smile:-D
Першинг  (Першинг)
#
ну уж нетушки! Серьёзность нужна толлько в самых крайних случаях.
Шутить, шутить и ещё раз шутить!
Александр  (amarok)
#
А чё у тебя фотка в клетку smile:D
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Андрей, хочется, чтобы в общей ленте были даты постов smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Андрюха, скажи, можно ли посмотреть, какие пользователи открыли свои блоги или только по последним сообщением? Но если их много то многие авторы потонут в них и я например не узнаю есть ли блог у того или иного форумчанина
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Пока список всех блоггеров можно посмотреть внизу (сейчас это называется Топ авторов).
Цитата
не узнаю есть ли блог у того или иного форумчанина

А что мешает посмотреть в профиле интересующего форумчанина? smile:)
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