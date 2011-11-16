Интернетизация всея Руси

У меня возник вопрос: каких пользователей?
Насколько важен в паутине статус пользователя: потребитель торрентов, блоггер, зарабатывающий на продвижении, социальщик?
Цитата
|Россия стала европейским лидером по количеству пользователей сети Интернет. В сентября в стране таковых насчитывалось 50,8 миллиона человек. Таким образом, Россия обогнала в рейтинге Германию, долгое время лидировавшую по этому показателю – там Интернетом пользуются 50,1 миллиона человек. В пятерку лидеров входят также Франция, Великобритания и Италия, такие данным опубликовала исследовательская компания ComScore.
Аналитики также подсчитали, на каких сайтах европейцы проводят больше всего времени. Здесь первое место также занимает Россия, вернее, отечественная социальная сеть "ВКонтакте", в которой пользователи, согласно данным за сентябрь, проводят примерно 7,1 часа в месяц.
Вконтакте... Достояние республики, национальная гордость...
Более того, исследования, проведённые Фондом "Общественное мнение", показали, что 40% россиян вообче не желают подключаться к паутине. Принципиально. Токмо исследователи сразу подчеркнули, что нам с ними не по-пути, фу:
Цитата
|лица, не желающие пользоваться Сетью, по своим социально-демографическим характеристикам отличаются от населения в целом. Как правило, в данной группе представлены женщины старше 55 лет с образованием ниже среднего специального и низким финансовым доходом. При этом 59% "отказников" проживают в малых городах и селах.
Вот и не пойму, чем гордиться: инновационным развитием Родины, тотальному внедрению соцсетей в реал, сохранению непорочности рассейского села или просто радостно хлопать в ладоши, глядя на выкладки аналитиков?
Комментарии 6
А Ростелеком-собака всем желающим подключиться к сети видите ли организовать не может. По два-три года люди на очереди стоят и ничего не меняется. Как государство популяризирует услуги в электронном виде без интернета, не понимаю? Мобильные операторы в глубинке, кстати, в плане доступа к Сети - НИ-О-ЧЕМ.