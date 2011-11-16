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Интернетизация всея Руси

16.11.2011 16:16 6 1 246 просмотров
Подоспела тут давече свеженькая статистика по развитию интернета в нашей необъятной. Ну и, естественно, кто же из инет-идеологов не сдержал восторженных криков и избежал трёхдневного запоя: Россия впервые вышла на первое место в Европе по числу пользователей.
У меня возник вопрос: каких пользователей?
Насколько важен в паутине статус пользователя: потребитель торрентов, блоггер, зарабатывающий на продвижении, социальщик?

Цитата
Россия стала европейским лидером по количеству пользователей сети Интернет. В сентября в стране таковых насчитывалось 50,8 миллиона человек. Таким образом, Россия обогнала в рейтинге Германию, долгое время лидировавшую по этому показателю – там Интернетом пользуются 50,1 миллиона человек. В пятерку лидеров входят также Франция, Великобритания и Италия, такие данным опубликовала исследовательская компания ComScore.

Аналитики также подсчитали, на каких сайтах европейцы проводят больше всего времени. Здесь первое место также занимает Россия, вернее, отечественная социальная сеть "ВКонтакте", в которой пользователи, согласно данным за сентябрь, проводят примерно 7,1 часа в месяц.


Вконтакте... Достояние республики, национальная гордость... smile:wall:
Более того, исследования, проведённые Фондом "Общественное мнение", показали, что 40% россиян вообче не желают подключаться к паутине. Принципиально. Токмо исследователи сразу подчеркнули, что нам с ними не по-пути, фу:

Цитата
лица, не желающие пользоваться Сетью, по своим социально-демографическим характеристикам отличаются от населения в целом. Как правило, в данной группе представлены женщины старше 55 лет с образованием ниже среднего специального и низким финансовым доходом. При этом 59% "отказников" проживают в малых городах и селах.


Вот и не пойму, чем гордиться: инновационным развитием Родины, тотальному внедрению соцсетей в реал, сохранению непорочности рассейского села или просто радостно хлопать в ладоши, глядя на выкладки аналитиков? smile:)

Комментарии 6

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Опрос в интернете показал, что 100% Россиян подключены к сети. (с)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ага, при беглом осмотре блогов видно, что только один блогер не умеет управлять страной. (с) smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Видимо, исследователи не беспокоятся из-за неподключившихся, поскольку считают, что те скоро вымрут естественным путём. Беспокоиться теперь придётся тв, поскольку к "вымирающим" относится как раз его аудитория!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну зомбоящик-то всегда аудиторию найдёт smile:)
К  (shlomo_chavez)
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Жалко что спутник АМ-4 на расчетную орбиту не вышел. От этого хлопать в ладоши почему то не хочется smile:(
А Ростелеком-собака всем желающим подключиться к сети видите ли организовать не может. По два-три года люди на очереди стоят и ничего не меняется. Как государство популяризирует услуги в электронном виде без интернета, не понимаю? Мобильные операторы в глубинке, кстати, в плане доступа к Сети - НИ-О-ЧЕМ.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вот и я говорю: не пойму, из чего сенсацию сделали? smile:)
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