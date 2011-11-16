Интернетизация всея Руси

Цитата Россия стала европейским лидером по количеству пользователей сети Интернет. В сентября в стране таковых насчитывалось 50,8 миллиона человек. Таким образом, Россия обогнала в рейтинге Германию, долгое время лидировавшую по этому показателю – там Интернетом пользуются 50,1 миллиона человек. В пятерку лидеров входят также Франция, Великобритания и Италия, такие данным опубликовала исследовательская компания ComScore.



Аналитики также подсчитали, на каких сайтах европейцы проводят больше всего времени. Здесь первое место также занимает Россия, вернее, отечественная социальная сеть "ВКонтакте", в которой пользователи, согласно данным за сентябрь, проводят примерно 7,1 часа в месяц.

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Цитата лица, не желающие пользоваться Сетью, по своим социально-демографическим характеристикам отличаются от населения в целом. Как правило, в данной группе представлены женщины старше 55 лет с образованием ниже среднего специального и низким финансовым доходом. При этом 59% "отказников" проживают в малых городах и селах.

Подоспела тут давече свеженькая статистика по развитию интернета в нашей необъятной. Ну и, естественно, кто же из инет-идеологов не сдержал восторженных криков и избежал трёхдневного запоя: Россия впервые вышла на первое место в Европе по числу пользователей.У меня возник вопрос: каких пользователей?Насколько важен в паутине статус пользователя: потребитель торрентов, блоггер, зарабатывающий на продвижении, социальщик?Вконтакте... Достояние республики, национальная гордость...Более того, исследования, проведённые Фондом "Общественное мнение", показали, что 40% россиянне желают подключаться к паутине. Принципиально. Токмо исследователи сразу подчеркнули, что нам с ними не по-пути, фу:Вот и не пойму, чем гордиться: инновационным развитием Родины, тотальному внедрению соцсетей в реал, сохранению непорочности рассейского села или просто радостно хлопать в ладоши, глядя на выкладки аналитиков?