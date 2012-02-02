По стопам Петера Шулака: "Надо же, до чего техника дошла-2"

Цитата Приложение i*** позволяет принимать к оплате карты Visa и MasterCard с мобильного телефона, планшета и персонального компьютера.

Для использования приложения i*** необходим ридер – устройство, считывающее пластиковые карты. После подключения ридера и активации приложения Вы можете использовать мобильный телефон или планшет в качестве терминала для приема платежей.

Ридер можно заказать через пункт "Заказать терминал" в главном меню приложения i*** или получить в любом отделении ***банка.



Для работы с приложением на Вашем телефоне или планшете должно быть настроено интернет-соединение.



Как принять платеж?

* Подключите ридер к стандартному аудиоразъему Вашего телефона.

* Открыв пункт меню "Прием платежа", решительно проведите картой через ридер.

* Укажите сумму платежа и подтвердите оплату.



Пункты главного меню:



Активировать услугу

Позволяет активировать платежный терминал, выбрать метод возмещения платежей.



Принять платеж

I*** позволяет принимать платежи с карт Visa и MasterCard.



Архив платежей.

Просмотр списка транзакций, совершенных ранее.



Заказать терминал

Предоставляет возможность заказа платежного терминала.



Связаться с банком

Дает возможность связаться с банком по телефону, электронной почте, Скайпу или при помощи чата.



Условия использования

При использовании платежного терминала деньги будут зачислены на Ваш счет в ***Банке или на счет Вашего мобильного телефона через систему LiqPay.com.



Тарифы:

Платеж с карты ***Банка - 1.5%

С карт других банков - 2,7%.

Цитата Несколько месяцев стоит прога, НИ ОДНОГО РАЗА ПЛАТЕЖ ГЕ ПРОШЕЛ, ВСЕ ЗАБРАКОВАНЫ С РАЗНЫХ КАРТ, все приложения автора ни какие, что делают не понятно,положительные отзывы сами пишут наверно

Цитата Карты не читаются. Смартфон глючит так, что приходится вынимать батарею. Причем глюки разные: то просто экран потухнет, и телефон даже не включается, то при включенномэкране перестает реагировать на любые нажатия, то выдает овтановку программы и предлаает подожать или закрыть, хотя все без. Толку, все рауно дальше нтчего не происходит и приходится внова вскрывать отсек аккумулятора. Х....., чтоб не сказать хуже

Цитата Идея супер, но риадер часто не читает карточку или не находит реадер... Работать надо еще над софтиной

Цитата 2 месяца ждал это чудо, которое судя по рекламному ролику, разве что только наличные деньги не выдает. Да и то, возможно потому, что отверстие для их высыпания не придумано в Асер Е-130. В общем полнейший отстой. НЕ РАБОТАЕТ, господа хорошие, Ваше "чудо". И переустанавливал приложение, и зажигал благовония над Его Величеством, и танцевал ритуальные танцы. Не помогло(((

iPhone, iPad... Это всё, конечно, замечательно и к шедеврам гения Джобса отношусь почтительно. Более того, эти девайсы в руках побывали и плохого ничего сказать не могу (iPhone и сейчас использую в качестве будильника, читалки и звонилки).Но в один прекрасный момент понял, что руки чешутся препарировать что-нибудь на платформе Android. Сказано - сделано. iPad отдал бате, дабы постигал основы интернетов, а сам приобрёл samsung galaxy tab 10.1.Впрочем, это всё лирика и холиварить, что лучше не стану - триллер "Apple vs Samsung" и так всем оскомину, аки Санта-Барбара.Собственно то, что с помощью iДевайсов и док-устройств к ним можно даже "в космос летать", это всем давно известно, но сегодня, совершенно случайно, в AndroidMarket (гугловский аналог AppStore) обнаружил приложение, установив которое на андроид-устройство и подключив через аудио-разъём (внимание!!!) платёжный терминалможно использовать пластиковые карты для оплаты "чего-либо" (пока не тестировал, но очень любопытно: скорее всего попробую). Предоставляет услугу, как и приложение с терминалом, один известный (на мой взгляд, иногда странный в своём подходе к инновациям) банк, по-этому название приложения заменю на i***, а название банка - на ***Банк (это что бы не говорили, что Абрамычу за рекламу заплатили). Приложение, скорее всего, портировано из AppStore - этим я объясняю начальное i в названии.Итак, описание возьму с AndroidMarket:В общем, идея (насколько она новая - не знаю) кажется интересной.Эквайринг, однако!Завтра прикреплю пару скриншотов меню (сейчас кабеля нет на ПК перекинуть)Теперь о весёлом - отзывы к программеИзвиняюсь перед Петером, но уж очень хотелось этот заголовок сплагиатить.