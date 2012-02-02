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По стопам Петера Шулака: "Надо же, до чего техника дошла-2"

02.02.2012 16:52 6 1 504 просмотра
iPhone, iPad... Это всё, конечно, замечательно и к шедеврам гения Джобса отношусь почтительно. Более того, эти девайсы в руках побывали и плохого ничего сказать не могу (iPhone и сейчас использую в качестве будильника, читалки и звонилки smile:) ).
Но в один прекрасный момент понял, что руки чешутся препарировать что-нибудь на платформе Android. Сказано - сделано. iPad отдал бате, дабы постигал основы интернетов, а сам приобрёл samsung galaxy tab 10.1.
Впрочем, это всё лирика и холиварить, что лучше не стану - триллер "Apple vs Samsung" и так всем оскомину, аки Санта-Барбара.
Собственно то, что с помощью iДевайсов и док-устройств к ним можно даже "в космос летать", это всем давно известно, но сегодня, совершенно случайно, в AndroidMarket (гугловский аналог AppStore) обнаружил приложение, установив которое на андроид-устройство и подключив через аудио-разъём (внимание!!!) платёжный терминал smile:o можно использовать пластиковые карты для оплаты "чего-либо" (пока не тестировал, но очень любопытно: скорее всего попробую). Предоставляет услугу, как и приложение с терминалом, один известный (на мой взгляд, иногда странный в своём подходе к инновациям) банк, по-этому название приложения заменю на i***, а название банка - на ***Банк (это что бы не говорили, что Абрамычу за рекламу заплатили) . Приложение, скорее всего, портировано из AppStore - этим я объясняю начальное i в названии.
Итак, описание возьму с AndroidMarket:

Цитата
Приложение i*** позволяет принимать к оплате карты Visa и MasterCard с мобильного телефона, планшета и персонального компьютера.
Для использования приложения i*** необходим ридер – устройство, считывающее пластиковые карты. После подключения ридера и активации приложения Вы можете использовать мобильный телефон или планшет в качестве терминала для приема платежей.
Ридер можно заказать через пункт "Заказать терминал" в главном меню приложения i*** или получить в любом отделении ***банка.

Для работы с приложением на Вашем телефоне или планшете должно быть настроено интернет-соединение.

Как принять платеж?
* Подключите ридер к стандартному аудиоразъему Вашего телефона.
* Открыв пункт меню "Прием платежа", решительно проведите картой через ридер.
* Укажите сумму платежа и подтвердите оплату.

Пункты главного меню:

Активировать услугу
Позволяет активировать платежный терминал, выбрать метод возмещения платежей.

Принять платеж
I*** позволяет принимать платежи с карт Visa и MasterCard.

Архив платежей.
Просмотр списка транзакций, совершенных ранее.

Заказать терминал
Предоставляет возможность заказа платежного терминала.

Связаться с банком
Дает возможность связаться с банком по телефону, электронной почте, Скайпу или при помощи чата.

Условия использования
При использовании платежного терминала деньги будут зачислены на Ваш счет в ***Банке или на счет Вашего мобильного телефона через систему LiqPay.com.

Тарифы:
Платеж с карты ***Банка - 1.5%
С карт других банков - 2,7%.

В общем, идея (насколько она новая - не знаю) кажется интересной.
Эквайринг, однако! smile:)
Завтра прикреплю пару скриншотов меню (сейчас кабеля нет на ПК перекинуть)
Теперь о весёлом - отзывы к программе smile:D :
Цитата
Несколько месяцев стоит прога, НИ ОДНОГО РАЗА ПЛАТЕЖ ГЕ ПРОШЕЛ, ВСЕ ЗАБРАКОВАНЫ С РАЗНЫХ КАРТ, все приложения автора ни какие, что делают не понятно,положительные отзывы сами пишут наверно

Цитата
Карты не читаются. Смартфон глючит так, что приходится вынимать батарею. Причем глюки разные: то просто экран потухнет, и телефон даже не включается, то при включенномэкране перестает реагировать на любые нажатия, то выдает овтановку программы и предлаает подожать или закрыть, хотя все без. Толку, все рауно дальше нтчего не происходит и приходится внова вскрывать отсек аккумулятора. Х....., чтоб не сказать хуже

Цитата
Идея супер, но риадер часто не читает карточку или не находит реадер... Работать надо еще над софтиной

Цитата
2 месяца ждал это чудо, которое судя по рекламному ролику, разве что только наличные деньги не выдает. Да и то, возможно потому, что отверстие для их высыпания не придумано в Асер Е-130. В общем полнейший отстой. НЕ РАБОТАЕТ, господа хорошие, Ваше "чудо". И переустанавливал приложение, и зажигал благовония над Его Величеством, и танцевал ритуальные танцы. Не помогло(((


Извиняюсь перед Петером, но уж очень хотелось этот заголовок сплагиатить. smile:D

Комментарии 6

Scud  (Scud)
#
Интересно, что приложение назвается iP**, а банк -- П*****Банк smile8)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Непонятно чем это приложение лучше стабильно
работающего GSM терминала, который еще к тому же банк даст
тебе бесплатно? Тем более что терминалы (Verifone - в частности) размером
стали с iPhone.
А тут в торг.точку нужно купить смартфон с андроидом, ридер, да еще наверное и за софтину за эту заплатить. А какой смысл? Если в другом банке обычный терминал бесплатно дадут
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Тут, скорее всего, идёт речь не о применении в торговых точках, так как там по-любому принятие оплаты надо как то подтвердить.
Честно говоря, в голове не рождается особо много мыслей по области применения такого личного терминала. Разве что с друга "долг до зарплаты" с карточки снести.
Сама идея понравилась.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Андрей, кто о чём, а чайник - всё о безопасности. smile:wall: Интересно, пользование таким личным терминалом не даст хакерам дополнительные возможности увести наши денежки? smile:notiam:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, как вариант - способ перевода средств с копий карт после скимминга.
Однако, со счёта банка надо всё равно обналичивать. Если только работать в сговоре и счёт открывать по поддельным документам... smile:shuffle:
Но "это не наши методы" (с) smile:)
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