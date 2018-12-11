и на старуху бывает проруха

.Стараюсь следить за всеми изменениями условиях, грейс-периодами кредиток и прочими подводными и надводными камнями своей скромной финансовой жизни. Но все равно время от времени допускаю проколы. Например, давно собиралась закрыть бесплатную кредитку ляляля банка, которой не пользуюсь уже года три, и один раз мне ее даже перевыпустили по сроку, позвонили и предложили забрать. Забрала, убрала в дальнюю коробочку в сейфе и решила, что как-нибудь закрою, а вообще пусть лежит на всякий случай, есть не просит. Дело осложнялось тем, что ближайшее отделение закрыли, а оставшееся было не по пути. А вот сегодня в рамках расхламления взяла я и выбросила эту коробочку,только в процессе полета ее в мусорный контейнер вспомнив о кредитке. Пошла в ИБ, чтобы заблокировть ее, и попутно обнаружила очень милую вещь. Оказывается, у меня несколько месяцев списывают комиссию за НЕиспользование еврового счета! Кругленькую сумму евро! Вот такие вот у банка произошли изменения в РКО в октябре, о которых они не удосужились меня уведомить НИКАК.Ни по смс, ни по электронке.

Пусть мое возмущение пока полежит здесь, возможно, продублирую его в НР....