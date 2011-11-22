Популярные сообщения

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Александр Морозов 22.11.2011 18:50 alexmoroz2010
Стоите в пробке? Ну стойте. Но пробку не выбрасывайте.
Те из нас, кто периодически вынужден вливаться в потоки автомобильного стояния в столичном мегаполисе, возможно заметили неожиданно образовавшийся информационный поток сообщений, которые оставляют участники движения в yandex карты. По сути, еще один ресурс по обмену мнениями, перетиранию косточек и выпусканию паров. Если последить повнимательнее, то видно как образуются целые микробеседы собеседников, объединенных тем, что они где-то поблизости друг от друга стоят в пробке. Мне лично показалось, что хорошие народные колкости и шутки облегчают дорожную ситуацию. Ну, или отношение к ней. Как вы думаете, эту информацию кто-то мониторит кроме непосредственно участников движения? Видно, что модерация на совсем плохие слова присутствует. И есть ли в этом информационном пространстве какие-нибудь возможности для бизнеса?
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Александр Морозов 30.09.2011 14:49 alexmoroz2010
Тоненькая линия маленького фронта. Загадка для ищущих.
Атака Жилой квартал столичного мегаполиса. Деловая суета завлекла бОльшую часть обитателей многоквартирных домов ближе к местам деловой активности. Вокруг тихо и спокойно. Мамы, детские коляски. Так что, можно сказать, врасплох. Удобная обувь позволяет шагать быстро, передвигаясь динамично от подъезда к подъезду. Основное оружие – сумка через плечо с правильно организованным содержанием. Широкое рабочее отверстие сумки позволяет работать складно и без задержек. Пик применяемой технологии – хитрым образом приспособленный тюбик с клеем. Итак, поехали. Быстрый подход, несколько ловких движений вокруг основного рабочего инструмента и – полная победа. Три, а то и пять разноцветных листков с пестрой информацией, неважно о чем, прочно завладели пространством доски для объявлений, присосавшись всем своим канцелярским составом, который в периоды особой агрессии доукомплектовывается устрашающим ПВА. Все. До утра просто никаких шансов. Читать далее
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Александр Морозов 19.08.2011 16:09 alexmoroz2010
Great Minds Think Alike, как говорится.
Хорошо когда совпадают разные положительные или просто приятные события. Вот, например, вчера у меня так и получилось – и удалось новости вечером посмотреть по первому каналу, и новость интересная вчера попала на экран. Речь идет об электронном учебнике для школьников. Прямо как будто почитали наше недавнее обсуждение в посте про «владеющую языками» почту. Читать далее
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Александр Морозов 26.07.2011 16:10 alexmoroz2010
Языком владеете? Без работы не останетесь.
Упорно и настойчиво надо оттачивать в себе навык видеть в происходящем вокруг и положительные моменты тоже. Заметил по городу, что часть отделений почты стали закрываться на ремонт. Положительно. То отделение, которое наблюдаю ежедневно, ремонтировалось очень долго. Должно быть, качественно. Денег потрачено прилично. Читать далее
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Александр Морозов 07.06.2011 11:19 alexmoroz2010
Тотальный онлайн и всепоглощающая виртуальность
Эпохи меняются незаметно, но очень молниеносно. То ли еще будет. Вот уже и нет такой надобности встречаться с другом, если можно все решить по эл почте или СМС. Даже голос по телефону пока отошел на второй план. Полным ходом идем в цифру. Там все проще и короче. Ноль или один. Да или нет. Лайк или не лайк. Вправду сказать, на письме всегда лаконичнее получается и часто краше, если владеть навыком письменной речи. Читать далее
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Александр Морозов 15.04.2011 10:15 alexmoroz2010
Всем кому должен, всем прощаю!
Дамы и господа, коллеги, доброе утро, еще раз. В интересное время живем. Какая острая тема и сколько эмоций вызывает! Спасибо Тамаре, что отправили весточку. Много всего накопилось, чем хотелось бы поделиться. Читать далее
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Александр Морозов 14.02.2011 09:34 alexmoroz2010
Благодарность активному читателю
Вот ведь как бывает. Ничего не знаю про человека кроме имени и фамилии из профиля пользователя и проблемы, с которой Даниил Суховеев столкнулся, купив СИМку, за которой числится задолженность. Хочу поблагодарить Даниила за прочтение свежим взглядом материалов с различных ресурсов по тематике коллекторского бизнеса. Посмотрим, что и как сможем использовать из комментариев Даниила для конструктивных целей. Ничто не остановит нас всех на пути к тому, чтобы стать лучше. И поскольку тема живая и вызывает много эмоций, опишу в ближайшее время, что за жалобы поступают в последнее время в НАПКА и какая работа с ними проводится. Хорошей нам всем трудовой недели.
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Александр Морозов 31.01.2011 15:16 alexmoroz2010
Пост, который пока никак не называется. Чтобы интрига была.
С опытом все меньше веришь в счастливый случай и неожиданно сваливающиеся ниоткуда сюрпризы. Глаз привыкает читать не только строки, но и между ними. Интересно, Вы или Ваши коллеги в Вашей компании, получив вот такое письмо, что бы там прочитали по строкам и между ними? Поэтому и не назвал никак пост, чтобы сразу не формировать то или иное мнение о корреспонденции.
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Александр Морозов 19.01.2011 09:57 alexmoroz2010
За себя и за того парня…
Может раньше не обращал внимания, но так сложилась ситуация, что стал свидетелем того, как наши с вами сограждане при входе на станцию метро четко делятся на два потока – тех, кто платит за проезд и идет к эскалатору, и тех, кто с полной невозмутимостью на лице берет турникеты на абордаж. Думал, может это случайное стечение обстоятельств. Поспрашивал вокруг, стал сам при случае присматриваться – к сожалению, нет, не случайность. Читать далее
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Александр Морозов 27.12.2010 12:34 alexmoroz2010
Ведь можем же, когда хотим! (или незаметно прошедшая годовщина).
Десять дней назад, оказывается, прошла годовщина запуска скоростных поездов САПСАН. Я бы тоже, наверное, ничего про годовщину не узнал, если бы не давелось воспользоваться. До этого все как-то не приходилось. Так вот, судя по материалам на борту поезда, почти 2 миллиона пассажиров уже успели воспользоваться этой новой услугой РЖД начиная с 17 декабря 2009 года. Читать далее
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Александр Морозов 21.12.2010 14:44 alexmoroz2010
Новогодний корпоративный ритуал
С каждым годом все больше задумываюсь над интересным ритуалом корпоративного поведения - дарить новогодние подарки своим контрагентам, так сказать, по бизнесу. Все, кто работает в мало-мальски уважающих себя компаниях и корпорациях, являются так или иначе свидетелями наростающего к концу года мандража, который называется "нужно поздравить всех наших бизнес партнеров и тех, кто может быть важен для нашего бизнесе в будущем году с Новым годом". Чем опытнее и организованее компания, тем раньше начинаются приготовления. По-хорошему, начать думать надо еще летом. Читать далее
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Александр Морозов 13.12.2010 14:23 alexmoroz2010
Шаг в правильном направлении
Пока свежи воспоминания, спешу поделиться. В пятницу в качестве Президента НАПКА довелось принять участие в Круглом Столе на тему "Переход к саморегулированию". Организатором выступал Комитет по собственности Государственной Думы РФ во главе с Виктором Семеновичем Плескачевским. Читать далее
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Александр Морозов 08.12.2010 15:25 alexmoroz2010
Время летит очень быстро
Предполагал, что будет непросто правильно "содержать" блог. Оказался прав. Будем это дело менять. Первым делом попросил ребят подправить очепятку в названии. Спасибо внимательным читателям. Можно сказать, что проверку на внимательность прошли Читать далее
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Александр Морозов 27.10.2010 20:25 alexmoroz2010
Дорогу осилит идущий
Наверняка каждый из нас с вами хоть раз в жизни задавался вопросом: «И что я до сих пор делаю в этой стране?». Восточные философы не зря говорили: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». И вот бог дал. Даже самые оптимистичные патриоты порой натыкаются на неожиданный внутренний позыв к стабильности, спокойствию и гарантиям светлого будущего. С физиологией и инстинктами самосохранения (а это, видимо, именно они) поспорить трудно. Читать далее
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