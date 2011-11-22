Популярные сообщения

Александр Морозов alexmoroz2010 Стоите в пробке? Ну стойте. Но пробку не выбрасывайте. Те из нас, кто периодически вынужден вливаться в потоки автомобильного стояния в столичном мегаполисе, возможно заметили неожиданно образовавшийся информационный поток сообщений, которые оставляют участники движения в yandex карты. По сути, еще один ресурс по обмену мнениями, перетиранию косточек и выпусканию паров. Если последить повнимательнее, то видно как образуются целые микробеседы собеседников, объединенных тем, что они где-то поблизости друг от друга стоят в пробке. Мне лично показалось, что хорошие народные колкости и шутки облегчают дорожную ситуацию. Ну, или отношение к ней. Как вы думаете, эту информацию кто-то мониторит кроме непосредственно участников движения? Видно, что модерация на совсем плохие слова присутствует. И есть ли в этом информационном пространстве какие-нибудь возможности для бизнеса? 5

Александр Морозов alexmoroz2010 Тоненькая линия маленького фронта. Загадка для ищущих. Атака Жилой квартал столичного мегаполиса. Деловая суета завлекла бОльшую часть обитателей многоквартирных домов ближе к местам деловой активности. Вокруг тихо и спокойно. Мамы, детские коляски. Так что, можно сказать, врасплох. Удобная обувь позволяет шагать быстро, передвигаясь динамично от подъезда к подъезду. Основное оружие – сумка через плечо с правильно организованным содержанием. Широкое рабочее отверстие сумки позволяет работать складно и без задержек. Пик применяемой технологии – хитрым образом приспособленный тюбик с клеем. Итак, поехали. Быстрый подход, несколько ловких движений вокруг основного рабочего инструмента и – полная победа. Три, а то и пять разноцветных листков с пестрой информацией, неважно о чем, прочно завладели пространством доски для объявлений, присосавшись всем своим канцелярским составом, который в периоды особой агрессии доукомплектовывается устрашающим ПВА. Все. До утра просто никаких шансов. Читать далее 4

Александр Морозов alexmoroz2010 Тотальный онлайн и всепоглощающая виртуальность Эпохи меняются незаметно, но очень молниеносно. То ли еще будет. Вот уже и нет такой надобности встречаться с другом, если можно все решить по эл почте или СМС. Даже голос по телефону пока отошел на второй план. Полным ходом идем в цифру. Там все проще и короче. Ноль или один. Да или нет. Лайк или не лайк. Вправду сказать, на письме всегда лаконичнее получается и часто краше, если владеть навыком письменной речи. Читать далее 4

Александр Морозов alexmoroz2010 Благодарность активному читателю Вот ведь как бывает. Ничего не знаю про человека кроме имени и фамилии из профиля пользователя и проблемы, с которой Даниил Суховеев столкнулся, купив СИМку, за которой числится задолженность. Хочу поблагодарить Даниила за прочтение свежим взглядом материалов с различных ресурсов по тематике коллекторского бизнеса. Посмотрим, что и как сможем использовать из комментариев Даниила для конструктивных целей. Ничто не остановит нас всех на пути к тому, чтобы стать лучше. И поскольку тема живая и вызывает много эмоций, опишу в ближайшее время, что за жалобы поступают в последнее время в НАПКА и какая работа с ними проводится. Хорошей нам всем трудовой недели. 3

Александр Морозов alexmoroz2010 Пост, который пока никак не называется. Чтобы интрига была. С опытом все меньше веришь в счастливый случай и неожиданно сваливающиеся ниоткуда сюрпризы. Глаз привыкает читать не только строки, но и между ними. Интересно, Вы или Ваши коллеги в Вашей компании, получив вот такое письмо, что бы там прочитали по строкам и между ними? Поэтому и не назвал никак пост, чтобы сразу не формировать то или иное мнение о корреспонденции. 3

Александр Морозов alexmoroz2010 За себя и за того парня… Может раньше не обращал внимания, но так сложилась ситуация, что стал свидетелем того, как наши с вами сограждане при входе на станцию метро четко делятся на два потока – тех, кто платит за проезд и идет к эскалатору, и тех, кто с полной невозмутимостью на лице берет турникеты на абордаж. Думал, может это случайное стечение обстоятельств. Поспрашивал вокруг, стал сам при случае присматриваться – к сожалению, нет, не случайность. Читать далее 2

Александр Морозов alexmoroz2010 Новогодний корпоративный ритуал С каждым годом все больше задумываюсь над интересным ритуалом корпоративного поведения - дарить новогодние подарки своим контрагентам, так сказать, по бизнесу. Все, кто работает в мало-мальски уважающих себя компаниях и корпорациях, являются так или иначе свидетелями наростающего к концу года мандража, который называется "нужно поздравить всех наших бизнес партнеров и тех, кто может быть важен для нашего бизнесе в будущем году с Новым годом". Чем опытнее и организованее компания, тем раньше начинаются приготовления. По-хорошему, начать думать надо еще летом. Читать далее 2