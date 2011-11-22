Популярные сообщения

Атака
Жилой квартал столичного мегаполиса. Деловая суета завлекла бОльшую часть обитателей многоквартирных домов ближе к местам деловой активности. Вокруг тихо и спокойно. Мамы, детские коляски. Так что, можно сказать, врасплох. Удобная обувь позволяет шагать быстро, передвигаясь динамично от подъезда к подъезду. Основное оружие – сумка через плечо с правильно организованным содержанием. Широкое рабочее отверстие сумки позволяет работать складно и без задержек. Пик применяемой технологии – хитрым образом приспособленный тюбик с клеем. Итак, поехали. Быстрый подход, несколько ловких движений вокруг основного рабочего инструмента и – полная победа. Три, а то и пять разноцветных листков с пестрой информацией, неважно о чем, прочно завладели пространством доски для объявлений, присосавшись всем своим канцелярским составом, который в периоды особой агрессии доукомплектовывается устрашающим ПВА. Все. До утра просто никаких шансов.
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