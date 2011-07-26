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Языком владеете? Без работы не останетесь.

26.07.2011 16:10 31 1 813 просмотров
Упорно и настойчиво надо оттачивать в себе навык видеть в происходящем вокруг и положительные моменты тоже.

Заметил по городу, что часть отделений почты стали закрываться на ремонт. Положительно. То отделение, которое наблюдаю ежедневно, ремонтировалось очень долго. Должно быть, качественно. Денег потрачено прилично. Плитка, подвесные потолки, новая мебель. Хорошо. Зашел после длительного перерыва в отдел доставки за заказной корреспонденцией (оказался конверт с квитанцией об оплате налога) – вроде просторней стало и светлее. Хорошо. Окошки, правда, остались в том же количестве и бизнес-процесс совсем не поменялся. У нового, но, по-прежнему, практически единственного, окошка в стене на новой панели заботливо на место вернули старую ручку на веревочке, приклеенной скотчем. Хотя, скорее всего, и скотч и ручка, все-таки, тоже обновлены. Хорошо. Но главное в услуге что? Правильно. Чтобы человек хороший попался. Смотрю – у сотрудницы на одежде свежий бэдж с именем. Хорошо. Видна тяга к лучшему. И вот он контрастный душ - вялая унылость, как и в доремонтные времена, бьет тебя по ушам, глазам, голове. Всего тебя выворачивает от того, как бедные они еще больше теперь путаются в обновленной обстановке в поисках корреспонденции. Стабильность, говорят, признак мастерства. Скорость обслуживания в этом смысле можно назвать мастерской. Стабильно продолжительной. Как и в старые добрые доремонтные времена.

Однозначно радует, что предстоит еще много улучшений в этом ведомстве. Сколько всего нового и прогрессивного предстоит открыть для себя! Вот если бы можно было пофантазировать и представить себе рядом с входом в отделение почты еще одну дверь с надписью «Альтернативная почта»...

Напоследок, порадовал незаметно расширившийся спектр (иногда незаметно навязанных) услуг. Прочитав чек, не смог удержаться от того, чтобы им поделиться. На радость тем, кто владеет языком. Без работы мы не останемся. Если что, пойдем на почту.

Хорошего дня.


Комментарии 31

Александр  (Forest Gump)
#
Уникальная ситуация smile:wall:
"Почта России" готовится провести серьезную модернизацию. Это вопрос не сегодняшнего дня, а вопрос о том, будет ли такая нужная и востребованная для любого государства функция, как почтовая связь, существовать в ближайшие 10-15 лет, отметил глава почтового ведомства Александр Киселёв в эфире "России-24".

"При недоинвестировании в модернизацию почтовой инфраструктуры за последние 30 лет, мы 2 года назад были по уровню автоматизации, механизации и доли ручного труда примерно на уровне 18 – начала 19 века", – рассказал Киселев. По его словам, на балансе у "Почты России" до сих пор есть гужевые повозки и даже несколько собачьих упряжек. "Это несет не какой-то винтажный или пиаровский смысл, это реальное средство транспорта, которое может быть использовано безальтернативно в некоторых регионах нашей страны", – подчеркнул глава "Посты России".

Александр Киселев отметил, что по ценам государственная почта является наиболее демократичным и недорогим видом связи. smile:) smile:) smile:)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Гужевые повозки? Должно быть и голуби где-то остались.
Першинг  (Першинг)
#
Очень хотелось бы получить бумажное письмо! smile:shuffle:
Сергей Попов  (sonnert)
#
Скажите адрес, я Вам напишу smile:) Уже три или четыре года отправляю сам себе открытки из загранотпуска smile:) И вид, и штемпель. Вот Дмитрий Негоро, который по всему свету ездит отправил бы мне хоть пару smile:)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Тоже, Сергей, практикую такой подход. Приятно после возвращения откуда-нибудь получить открытку, напоминающую об еще свежих впечатлениях.

Так, кстати, заодно не только Российская почта тестируется, но и ихняя, заграничная.
Першинг  (Першинг)
#
Правда? Скажу! Напишете? smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Конечно! Открытку с видами или письмо "за жись":"...корова вот околела, кабачки помёрзли..."?
Першинг  (Першинг)
#
Интересно всё! Документ истории! smile:D
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
да с навязанными услугами на почте все прекрасно..
самые дорогие переводы- почтовые!
а почему? на дом то перевод не носят? да и уведомление бывает приходит спустя неделю, как денежки получены.
пару раз оформляла покупку, так за так называемый "наложенный платеж"- 10% практически отстегнула..
Ну а обстановка- хотите увидеть склочников, идите на почту- они там!
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
У меня двойственные ощущения по поводу ремонта. С одной стороны, серый пластик, современный офисный стиль, после ремонта помещение смотрится просторнее. С другой, офисная же безликость, вдобавок акустика в помещении становятся хуже - звуки не гасятся, а отражаются от поверхностей, и остаточный гул давит на уши. Долго находится в таком помещении тяжело. С третьей, на время ремонта клиентов переводят в соседнее отделение - туда, как правило, дольше добираться, да и толкучка создается.

Забавно было, когда с началом так наз. модернизации в доремонтном почтовом отделении повесили огромный телевизор. Интерьер советских времен и панель в полстены.

Почтовые переводы - это анахронизм. Как и наложенный платеж. Да и не выгоден он, по большому счету, ни отправителю, ни получателю. Получателю - высокой комиссией. Отправителю - тем, что если посылку не заберут, придется оплачивать доставку в оба конца. Имхо, в дистанционной торговле гораздо удобнее оплатить товар картой (в т.ч. вместе с доставкой, если она платная), а потом получить его безо всяких проволочек.

А вот собственно почтовые услуги (посылки-пересылки) на почте дешевы. В разы дешевле, чем курьерские службы, которые и представляют ту самую "альтернативную почту".

Почтовых работников мне жалко. Время от времени на почте попадаются на глаза объявления о наборе сотрудников. С вопиюще низкой зарплатой. Неудивительно, что туда никто не идет, а на оставшихся нагрузка возрастает. Я часто бываю на почте, на мой взгляд, там очень много ручного труда. Декларацию надо заполнять от руки, предварительно сотрудник должен найти бланк в специальной папке. Много бестолковых движений, ходьбы туда-сюда - все это можно было бы организовать намного эффективнее. Да и кой-какая автоматизация не помешает.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Мне видится, что интернет с онлайном и прочими атрибутами нашего времени бросают серьезный вызов нашим уважаемым почтовикам.

Совсем совсем скоро не нужно будет и писем бумажных слать. Следующее поколение идет со своими страницами в сетях. Засканировал на одном конце, бросил "на стену" в контакте или в личку и все.

Бумага в целом становится анахронизмом. Останутся раритетные ниши как и в книгах. Например, сервис посткроссинга - обмена бумажными открытками через существующую почту с совсем незнакомыми людьми по всему свету.

Учебники школьные - первые кандидаты на переход с бумаги в цифру. Представьте, сколько бумаги (деревьев) сохранится. Надо только чтобы типографии успели свои основные средства окупить до того, как они станут не нужными. Так что печатники тоже в зоне риска.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Даже безо всяких страниц в соцсетях замечаю, что пишу от руки намного хуже с тех пор, как основная часть писанины перешла в компьютер. Насчет учебников согласна. Электронные книги удобнее, и таскать их легче. Однако пересылка товаров никуда не денется. И возможно, будет только развиваться с появлением новых интернет-магазинов или выходом на российский рынок уже существующих.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Насчет учебников согласна

Я бы тоже согласился, если бы эта тема не касалась большого количества, извиняюсь, дармоедов. Куча народу кормится на ежегодном переиздании учебников. Комплект за 5 класс пока обошёлся в 5 000 рублей. Найти электронный вариант математики, например, не удалось. История 2007 года есть, скачал. Отличается очень незначительно, проверил по 1 разделу. Но родителей заставляю брать новые, страницы уже расходятся, ребёнку трудно будет иметь разную с учителем нумерацию smile:(
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Тяжело расставаться со стабильностью. Перемены, даже если они очевидно ведут к прогрессу, всегда страшат. И, честно говоря, при всех плюсах цифры, предполагаю, что будет через некоторое время определенный (но уже не сильный) откат обратно к нецифровым технологиям.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
Найти электронный вариант математики, например, не удалось. История 2007 года есть, скачал.

На мой взгляд, переход к электронным учебникам должен проходить более централизованно, а не на уровне самодеятельности "скачал-сравнил". Список учебников утвержден, разослать их электронные версии по школам, залить в ебуки - и у всех учащихся одинаковые страницы.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Пожалуй, +1.

Но уйдет на это время. На осознание. Хотя была уже четкая, внятная, близкая к реализации идея от г-на Васильева. Того, который в юные годы пел вместе с Иващенко, а потом занимался бизнесом, в том числе в ведущих операторах связи итп. Стандартный школьный электронный учебник. Дешевый, легкий, с ожидаемыми необходимыми учебниками в едином формате. Кто-то пролоббировал решение забыть эту идею пока. Видимо, основные фонды не отбились еще. Чуть-чуть рано было. И сейчас еще почти рано, но, вот-вот и будет уже в самый раз. Так что, не надо дремать, уважаемые разработчики электронных учебников. smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
У меня нет времени ждать, дочь сейчас ходит с портфелем, который весит более 8 кг, вместо 4-х (если правильно помню).
Список учебников не утверждён, программ куча. Мы в прошлом году поменяли школу, а с ней и весь комплект учебников. Не можешь изменить мир, поробуй изменить пространство около себя smile:). Я твёрдо намерен решить с классом и с учителями этот вопрос
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Поддерживаю. Разделяю такой подход к жизни, Сергей. Своим примером уменьшил очередь в сбербанке, например. Плачу все через интернет.

Дайте, пожалуйста, знать, что у Вас в итоге получится с классом. Возьму на вооружение. Тоже актуально. Спасибо.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Таким образом, пока обнаружились три четкие потребности для сохранения почтовых служб в том или ином виде:

1) Сегмент приверженцев получать все-таки бумажные отправления (посткроссинг, открытки сами себе, просто настальгия)
2) Посылки (их, действительно, пока сканировать не получается).
3) Регионы, где цифра еще не стала повседневностью.
CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.Удивительно.Как то все забыли о существовании Гражданского,Уголовного и Арбитражного Процессуальных Кодексов.И многие,многие производные от них.
Уверен.В ближайшие 30 лет(при самых оптимистичных взглядах)они не будут переписаны в угоду цифровому "прогрессу".Да думаю и в ближайшие 100 лет тоже.Более консервативных институтов не существует(и я с этим полностью согласен). В далеко не колхозных США,по части технологий,со всеми их Долинами Силиконовыми smile:D ,в суде,в процессе, зарисовки до сих пор от руки рисуют. smile;)
Нет.Классическая почта - foreva.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
В то же время, Евгений, совсем недавно реально в практической плоскости обсуждалось электронное делопроизводство в судах (это ж сколько деревьев можно сберечь итп!). Правительство вон почти перешло на цифру в документообороте. И недавний закон об ЭЦП как нельзя в кассу. Мы, например, на сервисе вдолг.ру перешли на цифру в документообороте. И судебная инстанция подтвердила правомочность, рассматривая первые иски по долгам. (Правда, суд был пока "бумажный", не цифровой smile:) ).
По поводу Долин Силиконовых - может получится как уже пару раз было. Наше сильное отставание в прошлом дает нам почти всегда шансы перепрыгнуть через длительный промежуточный этап и бежать быстрее других (пока еще более развитых) экономик. Так точно было с бумажными чеками, которые мы просто проскочили, не заметив. Почти так было с проводной телефонией - мы сразу на беспроводную стали переходить. Интересно будет, как мы с цифрой будем с ними соревноваться.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да я только за.Просто реально смотрю на вещи.Для отправки правосудия,почта в ближайшие десятилетия необходима будет.
До "электронного правосудия" нам еще очень далеко.
Те же Штаты с 1988 года потихоньку внедряют.У нас в ту пору на печатных машинках в судах еще печатали. smile:)
Арбитраж наиболее близок,учитывая,что как правило стороны спора имеют необходимую технологическую базу для этого.Чего нельзя никак сказать об участниках гражданского спора.
ЭЦП...В судопроизводстве во всем мире она применяется только в Австрии.
Эх,не захвачу я эти светлые времена,когда с материалами дела можно ознакомится будет не выходя из кабинета.В Штатах адвокату выдают логин и пароль и он работает в внутренней системе судопроизводства.
В Японии уже при регистрации юрлица,наравне с "ЕГРЮЛ" выдается смарт-карта для доступа к судебным,налоговым и прочим электронным услугам.
Остается надеятся что русский мужик запрягает долго,да едет быстро. smile:)
Дмитрий  (mitac)
#
У нас в стране есть несколько организаций которые бесполезно реформировать, только разогнать и, если надо уж так, по новой создать. Почта России одна из них.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Не разделяю радикализм мнений на предмет "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..." Неужели ещё не наелись перестройки? Это по "реформированию".
Но вначале, а нужна ли почта? Конечно, "бросил на стену", это здорово. Заедьте в какую-нибудь деревеньку, где ещё и электроэнергии-то нет, расскажите им про "контакт" smile:) Почта вполне способна зарабатывать и зарабатывает деньги. Причём, может это делать не только на продаже стиральных порошков. DHL и FedEx находят себе бизнес, работают на поле Почты России. Правильно,
Цитата
Много бестолковых движений, ходьбы туда-сюда - все это можно было бы организовать намного эффективнее. Да и кой-какая автоматизация не помешает.
, вопрос в организации.
Сотрудники - это отражение желания боссов. Нельзя быть святее Папы Римского, если боссам Почты не хочется быть лучшими, или хотя бы - хорошими, то оператору связи за 5-6 тыщ это точно не нужно
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Припоминаю, что помимо процессов на почте, сильно вставляют палки в колеса таможенные процедуры по почтовым отправлениям на границе. Вроде даже какие-то отказы от услуг каких-то почтовых компаний звучали в прессе некоторое время назад.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
DHL и FedEx находят себе бизнес, работают на поле Почты России.

Не хотелось бы, чтобы в погоне за прибылью и повышением качества почта приблизилась по тарифам к федексу. Да, это здорово - переслать вещь через полмира за три дня. Но иногда нужно не быстро и дорого, а медленно и дешево.
Цитата
если боссам Почты не хочется быть лучшими, или хотя бы - хорошими, то оператору связи за 5-6 тыщ это точно не нужно

Претензии не к низовым работникам. Если им по технологии положено заполнять десяток бумажек от руки, они это и делают. Мне кажется устаревшей сама технология. Почтовое отделение обслуживает три с половиной улицы, все адреса забиты в базе - зачем, ну зачем писать уведомление от руки, указывая ФИО, адрес, номер и тип отправления, когда все то же самое можно сделать, поставив три галки в программе и жамкнув кнопку "печать".
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Не хотелось бы, чтобы в погоне за прибылью и повышением качества почта приблизилась по тарифам к федексу. Да, это здорово - переслать вещь через полмира за три дня. Но иногда нужно не быстро и дорого, а медленно и дешево.

Мне приходится иметь дело с Почтой, печально, что почтари сами рекомендуют пользоваться альтернативой для быстрой доставки корреспонденции. Да и "медленно" - не синоним "дёшево" smile:) Почта, как и любая другая компания сферы услуг, может и должна предложить т.н. "линейку", выбирай - "либо маленькие, но по три, или большие по пять". Причем, и то, и другое - сегодня smile:)
Цитата
Мне кажется устаревшей сама технология

конечно, к боссам. smile:)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Цитата
Почтовое отделение обслуживает три с половиной улицы, все адреса забиты в базе - зачем, ну зачем писать уведомление от руки, указывая ФИО, адрес, номер и тип отправления, когда все то же самое можно сделать, поставив три галки в программе и жамкнув кнопку "печать".


Когда-нибудь так обязательно и будет. Или как-то по другому, но не так как сейчас. Без вариантов.
D K  (baltics)
#
Цитата
Да, это здорово - переслать вещь через полмира за три дня. Но иногда нужно не быстро и дорого, а медленно и дешево.

А сейчас дорого и медленно.

Цитата
ну зачем писать уведомление от руки, указывая ФИО, адрес, номер и тип отправления, когда все то же самое можно сделать, поставив три галки в программе и жамкнув кнопку "печать".

Самое интересное, что посылки с трекингом (номером и штрихкодом для отслеживания) при выдаче сканируют специальной штуковиной, что-то там отмечают в компьютере и выдают. Но уведомления, что бросают в почтовый ящик, для получения этих посылок всегда написаны кем-то от руки. Парадокс. smile:)
Людмила  (Luydmila D)
#
В нащшем почтовом отделении зарабатывают не только языком, но и склерозом. Каждый раз на заказное письмо приходит квитанция с пометкой "повторно". Вроде как раньше уже было "не повторно", хотя ящик почтовый надежный и хакерским атакам состороны малолетних соседей не подвергался smile:) Доказать отсутствие первого извещения невозможно.
На почте выясняется, что теперь надо заплатить порядка 100 рублей за хранение письма.
Вот такой нехитрый способ заработать.
Но и мы не так просты: я спрашиваю от кого письмо и часто просто не получаю.
Так что почта возвращает его отправителю , так и не получив "платы за хранение". Потом такая же история происходит у отправителя, и возможно таки почтовой службе удается отбить свое "хранение свыше... дней".
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Вот это творческий подход, Людмила. Но, думаю, не со зла и не специально они так подзарабатывают. Система мотивации сотрудников вряд ли выстроена так, что от роста выручки отделения растут премии сотрудникам. Если это вдруг так, то, я бы добавил этот пункт к позитивным, подающим надежду, моментам.

Как и писал в этом сообщении блога - Упорно и настойчиво надо оттачивать в себе навык видеть в происходящем вокруг и положительные моменты тоже. smile:)
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