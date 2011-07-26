Языком владеете? Без работы не останетесь.

Упорно и настойчиво надо оттачивать в себе навык видеть в происходящем вокруг и положительные моменты тоже.
Заметил по городу, что часть отделений почты стали закрываться на ремонт. Положительно. То отделение, которое наблюдаю ежедневно, ремонтировалось очень долго. Должно быть, качественно. Денег потрачено прилично. Плитка, подвесные потолки, новая мебель. Хорошо. Зашел после длительного перерыва в отдел доставки за заказной корреспонденцией (оказался конверт с квитанцией об оплате налога) – вроде просторней стало и светлее. Хорошо. Окошки, правда, остались в том же количестве и бизнес-процесс совсем не поменялся. У нового, но, по-прежнему, практически единственного, окошка в стене на новой панели заботливо на место вернули старую ручку на веревочке, приклеенной скотчем. Хотя, скорее всего, и скотч и ручка, все-таки, тоже обновлены. Хорошо. Но главное в услуге что? Правильно. Чтобы человек хороший попался. Смотрю – у сотрудницы на одежде свежий бэдж с именем. Хорошо. Видна тяга к лучшему. И вот он контрастный душ - вялая унылость, как и в доремонтные времена, бьет тебя по ушам, глазам, голове. Всего тебя выворачивает от того, как бедные они еще больше теперь путаются в обновленной обстановке в поисках корреспонденции. Стабильность, говорят, признак мастерства. Скорость обслуживания в этом смысле можно назвать мастерской. Стабильно продолжительной. Как и в старые добрые доремонтные времена.
Однозначно радует, что предстоит еще много улучшений в этом ведомстве. Сколько всего нового и прогрессивного предстоит открыть для себя! Вот если бы можно было пофантазировать и представить себе рядом с входом в отделение почты еще одну дверь с надписью «Альтернативная почта»...
Напоследок, порадовал незаметно расширившийся спектр (иногда незаметно навязанных) услуг. Прочитав чек, не смог удержаться от того, чтобы им поделиться. На радость тем, кто владеет языком. Без работы мы не останемся. Если что, пойдем на почту.
Хорошего дня.
Комментарии 31
"Почта России" готовится провести серьезную модернизацию. Это вопрос не сегодняшнего дня, а вопрос о том, будет ли такая нужная и востребованная для любого государства функция, как почтовая связь, существовать в ближайшие 10-15 лет, отметил глава почтового ведомства Александр Киселёв в эфире "России-24".
"При недоинвестировании в модернизацию почтовой инфраструктуры за последние 30 лет, мы 2 года назад были по уровню автоматизации, механизации и доли ручного труда примерно на уровне 18 – начала 19 века", – рассказал Киселев. По его словам, на балансе у "Почты России" до сих пор есть гужевые повозки и даже несколько собачьих упряжек. "Это несет не какой-то винтажный или пиаровский смысл, это реальное средство транспорта, которое может быть использовано безальтернативно в некоторых регионах нашей страны", – подчеркнул глава "Посты России".
Александр Киселев отметил, что по ценам государственная почта является наиболее демократичным и недорогим видом связи.
Так, кстати, заодно не только Российская почта тестируется, но и ихняя, заграничная.
самые дорогие переводы- почтовые!
а почему? на дом то перевод не носят? да и уведомление бывает приходит спустя неделю, как денежки получены.
пару раз оформляла покупку, так за так называемый "наложенный платеж"- 10% практически отстегнула..
Ну а обстановка- хотите увидеть склочников, идите на почту- они там!
Забавно было, когда с началом так наз. модернизации в доремонтном почтовом отделении повесили огромный телевизор. Интерьер советских времен и панель в полстены.
Почтовые переводы - это анахронизм. Как и наложенный платеж. Да и не выгоден он, по большому счету, ни отправителю, ни получателю. Получателю - высокой комиссией. Отправителю - тем, что если посылку не заберут, придется оплачивать доставку в оба конца. Имхо, в дистанционной торговле гораздо удобнее оплатить товар картой (в т.ч. вместе с доставкой, если она платная), а потом получить его безо всяких проволочек.
А вот собственно почтовые услуги (посылки-пересылки) на почте дешевы. В разы дешевле, чем курьерские службы, которые и представляют ту самую "альтернативную почту".
Почтовых работников мне жалко. Время от времени на почте попадаются на глаза объявления о наборе сотрудников. С вопиюще низкой зарплатой. Неудивительно, что туда никто не идет, а на оставшихся нагрузка возрастает. Я часто бываю на почте, на мой взгляд, там очень много ручного труда. Декларацию надо заполнять от руки, предварительно сотрудник должен найти бланк в специальной папке. Много бестолковых движений, ходьбы туда-сюда - все это можно было бы организовать намного эффективнее. Да и кой-какая автоматизация не помешает.
Совсем совсем скоро не нужно будет и писем бумажных слать. Следующее поколение идет со своими страницами в сетях. Засканировал на одном конце, бросил "на стену" в контакте или в личку и все.
Бумага в целом становится анахронизмом. Останутся раритетные ниши как и в книгах. Например, сервис посткроссинга - обмена бумажными открытками через существующую почту с совсем незнакомыми людьми по всему свету.
Учебники школьные - первые кандидаты на переход с бумаги в цифру. Представьте, сколько бумаги (деревьев) сохранится. Надо только чтобы типографии успели свои основные средства окупить до того, как они станут не нужными. Так что печатники тоже в зоне риска.
Я бы тоже согласился, если бы эта тема не касалась большого количества, извиняюсь, дармоедов. Куча народу кормится на ежегодном переиздании учебников. Комплект за 5 класс пока обошёлся в 5 000 рублей. Найти электронный вариант математики, например, не удалось. История 2007 года есть, скачал. Отличается очень незначительно, проверил по 1 разделу. Но родителей заставляю брать новые, страницы уже расходятся, ребёнку трудно будет иметь разную с учителем нумерацию
На мой взгляд, переход к электронным учебникам должен проходить более централизованно, а не на уровне самодеятельности "скачал-сравнил". Список учебников утвержден, разослать их электронные версии по школам, залить в ебуки - и у всех учащихся одинаковые страницы.
Но уйдет на это время. На осознание. Хотя была уже четкая, внятная, близкая к реализации идея от г-на Васильева. Того, который в юные годы пел вместе с Иващенко, а потом занимался бизнесом, в том числе в ведущих операторах связи итп. Стандартный школьный электронный учебник. Дешевый, легкий, с ожидаемыми необходимыми учебниками в едином формате. Кто-то пролоббировал решение забыть эту идею пока. Видимо, основные фонды не отбились еще. Чуть-чуть рано было. И сейчас еще почти рано, но, вот-вот и будет уже в самый раз. Так что, не надо дремать, уважаемые разработчики электронных учебников.
Список учебников не утверждён, программ куча. Мы в прошлом году поменяли школу, а с ней и весь комплект учебников. Не можешь изменить мир, поробуй изменить пространство около себя . Я твёрдо намерен решить с классом и с учителями этот вопрос
Дайте, пожалуйста, знать, что у Вас в итоге получится с классом. Возьму на вооружение. Тоже актуально. Спасибо.
1) Сегмент приверженцев получать все-таки бумажные отправления (посткроссинг, открытки сами себе, просто настальгия)
2) Посылки (их, действительно, пока сканировать не получается).
3) Регионы, где цифра еще не стала повседневностью.
Уверен.В ближайшие 30 лет(при самых оптимистичных взглядах)они не будут переписаны в угоду цифровому "прогрессу".Да думаю и в ближайшие 100 лет тоже.Более консервативных институтов не существует(и я с этим полностью согласен). В далеко не колхозных США,по части технологий,со всеми их Долинами Силиконовыми ,в суде,в процессе, зарисовки до сих пор от руки рисуют.
Нет.Классическая почта - foreva.
По поводу Долин Силиконовых - может получится как уже пару раз было. Наше сильное отставание в прошлом дает нам почти всегда шансы перепрыгнуть через длительный промежуточный этап и бежать быстрее других (пока еще более развитых) экономик. Так точно было с бумажными чеками, которые мы просто проскочили, не заметив. Почти так было с проводной телефонией - мы сразу на беспроводную стали переходить. Интересно будет, как мы с цифрой будем с ними соревноваться.
До "электронного правосудия" нам еще очень далеко.
Те же Штаты с 1988 года потихоньку внедряют.У нас в ту пору на печатных машинках в судах еще печатали.
Арбитраж наиболее близок,учитывая,что как правило стороны спора имеют необходимую технологическую базу для этого.Чего нельзя никак сказать об участниках гражданского спора.
ЭЦП...В судопроизводстве во всем мире она применяется только в Австрии.
Эх,не захвачу я эти светлые времена,когда с материалами дела можно ознакомится будет не выходя из кабинета.В Штатах адвокату выдают логин и пароль и он работает в внутренней системе судопроизводства.
В Японии уже при регистрации юрлица,наравне с "ЕГРЮЛ" выдается смарт-карта для доступа к судебным,налоговым и прочим электронным услугам.
Остается надеятся что русский мужик запрягает долго,да едет быстро.
Но вначале, а нужна ли почта? Конечно, "бросил на стену", это здорово. Заедьте в какую-нибудь деревеньку, где ещё и электроэнергии-то нет, расскажите им про "контакт" Почта вполне способна зарабатывать и зарабатывает деньги. Причём, может это делать не только на продаже стиральных порошков. DHL и FedEx находят себе бизнес, работают на поле Почты России. Правильно,
Сотрудники - это отражение желания боссов. Нельзя быть святее Папы Римского, если боссам Почты не хочется быть лучшими, или хотя бы - хорошими, то оператору связи за 5-6 тыщ это точно не нужно
Не хотелось бы, чтобы в погоне за прибылью и повышением качества почта приблизилась по тарифам к федексу. Да, это здорово - переслать вещь через полмира за три дня. Но иногда нужно не быстро и дорого, а медленно и дешево.
Претензии не к низовым работникам. Если им по технологии положено заполнять десяток бумажек от руки, они это и делают. Мне кажется устаревшей сама технология. Почтовое отделение обслуживает три с половиной улицы, все адреса забиты в базе - зачем, ну зачем писать уведомление от руки, указывая ФИО, адрес, номер и тип отправления, когда все то же самое можно сделать, поставив три галки в программе и жамкнув кнопку "печать".
Мне приходится иметь дело с Почтой, печально, что почтари сами рекомендуют пользоваться альтернативой для быстрой доставки корреспонденции. Да и "медленно" - не синоним "дёшево" Почта, как и любая другая компания сферы услуг, может и должна предложить т.н. "линейку", выбирай - "либо маленькие, но по три, или большие по пять". Причем, и то, и другое - сегодня
конечно, к боссам.
Когда-нибудь так обязательно и будет. Или как-то по другому, но не так как сейчас. Без вариантов.
А сейчас дорого и медленно.
Самое интересное, что посылки с трекингом (номером и штрихкодом для отслеживания) при выдаче сканируют специальной штуковиной, что-то там отмечают в компьютере и выдают. Но уведомления, что бросают в почтовый ящик, для получения этих посылок всегда написаны кем-то от руки. Парадокс.
На почте выясняется, что теперь надо заплатить порядка 100 рублей за хранение письма.
Вот такой нехитрый способ заработать.
Но и мы не так просты: я спрашиваю от кого письмо и часто просто не получаю.
Так что почта возвращает его отправителю , так и не получив "платы за хранение". Потом такая же история происходит у отправителя, и возможно таки почтовой службе удается отбить свое "хранение свыше... дней".
Как и писал в этом сообщении блога - Упорно и настойчиво надо оттачивать в себе навык видеть в происходящем вокруг и положительные моменты тоже.