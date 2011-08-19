Great Minds Think Alike, как говорится.

Хорошо когда совпадают разные положительные или просто приятные события. Вот, например, вчера у меня так и получилось – и удалось новости вечером посмотреть по первому каналу, и новость интересная вчера попала на экран.
Речь идет об электронном учебнике для школьников. Прямо как будто почитали наше недавнее обсуждение в посте про «владеющую языками» почту.
Представлял учебник Анатолий Борисович Чубайс на встрече с Премьером. Положительно. Позитивно.
Через некоторое время осознанное переварилось в вопросы:
1) Неужели есть такая прочная связь между передовыми нанотехнологиями и уже входящей в обиход читалкой, но только заполненной всеми необходимыми материалами для школьников?
2) Может это август и отсутствие новостных поводов? (Кстати, не поэтому ли и я этот пост вообще решил писать:))
3) Сказочная цена в 12 тысяч рублей, которая правда «должна пойти вниз, как только серийное производство будет запущено».
4) И неужели типографское лобби проспало в этот раз скорый неотвратимый переход на цифру в этом очевидном давно назревшем сегменте?
P.S. Очень надеюсь, что Сергей (sonnert) не забудет поделиться итогами разговора с родительским комитетом/учителями. Удалось ли приблизить прогресс в отдельно взятом классе, не дожидаясь его официального приближения по всему Министерству образования?
Хороших нам всем выходных.
Комментарии 46
Странное у позитивных господ ценообразование. Массовые 6" электронные книги (тетрадный формат, удобно носить) сейчас стоят около 200 долл. А та же книга, но с учебниками - уже 12 тыс.?
Этот планшетник вроде как очень хорош тем, что абсолютно травмобезопасен. Он из пластика и - внимание - ГНЕТСЯ! Некоторые источники говорят, что даже если школьники захотят ими подраться, (а они, понятное дело, конечно же захотят), то все равно травм ни школьнику ни читалке не ожидается. Наверное как раз здесь и надо искать связь с нанотехнологиями ...
Это не планшетный компьютер. Это бук-ридер, ридер, электронная книга. Названий такого продукта масса.
Минобразование проводит эксперимент в школах по внедрению интерактивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ). Ридер Plastic Logic - это один из таких продуктов. Роснано является инвестором Plastic Logic. Компания пока представляет на росрынке уникальную технологию так называемой пластиковой электроники, они действительно в этом являются одним из мировых лидеров. Продукция у них не собирается на заводах Китая или Тайваня, в отличие от конкурентов. Высокопрочный пластиковый дисплей действительно выдерживает серьезные механические нагрузки, в отличие от тех, где использованы элементы стекла. У них самый большой дисплей в районе 10,7 дюймов. Там использована технология электронных чернил, она позволяет сделать нагрузку на глаза как при чтении обычной книги (у Покетбука она только на дорогих моделях тоже). Поэтому сравнивать с 200 долларовыми продуктами - этот ридер просто смешно.
Глубоко задумалась над проблемой травмобезопасности обычного школьного учебника в твердом переплете Не припомню таких проблем в школьные годы. Нельзя сказать, что школьники не дрались учебниками, но вот в контексте безопасности учебников их драки как-то не рассматривали Пожалуй, это очень - не подберу слово - современная постановка вопроса. Ведь понятно, что книги для драк не предназначены, и если книгами не драться, то и травм никаких не будет. А если подрался и расквасил нос - значит, сам виноват. Потом как-то незаметно оказалось, что школьник ни при чем, за него отвечают родители - не объяснили, не научили. Затем - что все дело в неправильном учебнике, недостаточно травмобезопасном. Такое вот перекладывание ответственности - бабка за дедку, дедка за репку. Не только в учебниках проявляется.
Вес, качество экрана, количество книг - это все имеет значение. Многие родители еще знакомы с ежегодной беготней в поисках раритетных учебников, которых и в библиотеке нет, и не купишь нигде, так что если туда будут вгружен полный комплект необходимых для школы учебников и дополнительных материалов - это будет счастье.
Единственное, чего в такой книжке реально не хватает по современным меркам - это постоянной связи. И опыт kindle 3g, который дает возможность в любой точке земного шара бесплатно быть постоянно онлайн (да, специфический, с медленной отрисовкой, и кино не посмотришь) убедительно это доказывает. Да, очень будет хотется бросить ядерную бомбу в область дата-центров всяких вконтактиков, но плюсов все равно больше.
По поводу гибкости аппаратов - представилась картина про цифровых туристов. Пришли, расположились на ночевку, развернули палатки, раскатали спальные мешки, достали рулон с телевизором, натянули между двумя деревьями, старший со смартфона включает блютус с видеороликом костра, остальные настраивают ароматизаторы ухи или картошки с тушенкой. Полный порядок. Хорошо если хоть на природе.
И в нанодырки вставим наноболт!"(с)
Между делом в стоимоcти и авторские права авторов учебников...
Илm думаете с торрентов и прочих,качать - наполнять Минобр будет ?
Не знаю точно как устроен механизм авторских прав, но уверен, что и эта составляющая пойдет вниз вместе с запуском в серийное производство. Так что шансы сделать эту сторону прогресса доступной считаю высокими.
В России Чубайс пока реально обещает (в том же сюжете) выпускать светодиодные лампы по 1000р!! Какой дурак будет их покупать, если в магазине можно купить из КНР за 200р (может 250р).
Прежде чем браться за эфемерный электронный учебник, хоть ЧТО НИБУДЬ в России электронное выпустили сложнее проводного телефона (а может и их уже выпускать не в состоянии?).
которые так рекламирует государство
Если обычная лампа накаливания служит годами
то эти новые посдыхали за три месяца.
Вот также и эти учебники ударит один школьник другого
этим учебником, или отбирать будут друг у друга и хана ему (учебнику электронному)
Про лампочки энергосберегающие - говорят они сильно боятся перепадов напряжения. И еще пугают, что если они разобьются, то вредные вещества из них прямо повалят наружу.
Такие мнения напрягают.
Но деньги - как в пропасть, вот это - обидно." (С)
Если серьезно:
Россия инвестирует в нанотехнологии около 10 миллиардов долларов. Это заявление прозвучало сегодня на открытии в Москве международного форума. Один из его участников, министр образования и науки России Андрей Фурсенко, в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал о том, какие меры предпринимаются правительством для поддержки нанотехнологий. На развитие нанотехнологий в России до 2015 г. планируется направить 200 млрд рублей бюджетных средств.
"Система образования – система инерционная, но в последнее время в вузах открыты подразделения с нанотехнологиями, открыты новые лаборатории. Мы много делаем, чтобы возникла связь между академическим сектором, прикладной наукой и образовательным сектором. Вузы стремятся к этому. Самое главное, чтобы помимо стремления, была реальная возможность обеспечить качество образования. Многие вузы готовы к этой работе".
"Россия не позже других стран включилась в "наногонку". Проблема нанотехнологий обсуждались ещё в советские времена. По крайней мере 5 стран – США. Япония, ЕС, Россия, Китай – одинаково поддерживают поисковые усилия в этой сфере. Мы конкурентоспособны. Многие фундаментальные исследования ведут российские учёные, переехавшие в другие страны. Дела обстоят хорошо, я считаю. У нас огромный потенциал".
"Должна быть создана благожелательная атмосфера для сотрудничества науки и бизнеса. Есть целый ряд шагов: Госкорпорации, федеральные целевые программы".
Лампочки Ильича стоят копейки и служат годами. А эти новые наверное специально так делают, чтобы мы их чаще покупали.
Также и обычная книга на порядок "надежнее" чем электронная.
И еще я тут вижу с контентом для этого устройства проблемы. А также увидел недавно презентацию iPad2.
Слава богу старшей дочке в школу еще только через 2 года, поэтому пока можно спать спокойно. Подождем пока Чубайс выпустит пятую версию своего учебника, а к тому времени глядишь и контент появится
Со сканированием тоже проблема есть, чтобы качественно отсканировать нужен или специальный библиотечный скан, достаточно дорогой, или раздербанить книжку на листы.
Пока ничего умнее не придумал Но рад, что 2 книги уже есть, можно их с собой не таскать в школу, драться ридером.
Про утюг - от души посмеялся. Представил себе картинку. Хотя, может если учителям их выдавать, то ученики станут на порядок лучше делать домашние задания? Это был черный юмор. Хорошего Вам воскресного вечера, Сергей.
И налицо еще один позитивный факт, кстати - сегодня не понедельник. (сверился с календарем на всякий случай).
Я понял, что Коллектора тема утюга греет. Что-то очень близкое и родное, как лопата землекопа
Например еще один проект, который уверенно и интенсивно набирает обороты, это вдолг.ру. Очень четко выполняет свою целевую функцию.
Так что не фиксируемся на чем-то. Смотрим шире. На финансовый сектор в целом.
Удачи.
Чувствуется, что люди заинтересованы в образовании, а не лоббировании какой-то своей фирмочки.
Конечно, нужен компьютер, а не убогая читалка. Компьютер просто нужен.
И не боятся, что разобьются.
"Учитывая время, которое современные школьники проводят за компьютером..." - вот за ним и будут проводить все время таиландцы.
Компьютер все равно нужен. Это понятно всем, кроме Чубайса, лоббирующего изделия Plastic Logic. И он прав, вряд ли его ридеры купят на свободном рынке по таким же завышенным ценам, по которым он планирует продавать светодиодные лампы. Будут заставлять школы покупать его ридеры и светодиодные лампы, как собираются принудительно внедрять Глонасс-приемники, не имеющие никаких преимуществ по сравнению с GPS, кроме завышенной цены (для чиновников это явное преимущество - а для потребителя?).
А насчет "не будут покупать в рознице", так это можно будет понять после того как они в сети войдут.
Правда, у меня создалось впечатление, что Вы - профессиональный критик Чубайса))) Меня вот тоже не все его действия в карьере устраивают, но говорить, что где Чубайс, там обязательно плохо, я не готов.
Это не значит, что компьютеры не нужны вообще, но сидеть за ними круглосуточно тоже не вариант.
А ждать, когда "лампочка Чубайса" дойдёт до нас в качестве эксперимента, не хочется.
Считаю ли я технологию пластиковой электроники перспективной, да считаю. Станет ли этот проект плюсовым для Роснано, думаю станет, как в финансовом плане, так и технологическом.
Главными отличиями данного продукта, насколько я понимаю, от остальных на рынке, действительно, является ударопрочный пластик и самая большая (пока во всяком случае) представленная диагональ (10,7 дюймов). (Он достаточно легок при своих габаритах, менее 500 гр.)
Остальное: использование электронных чернил, сенсорное управление, количество "градаций серого", долгоиграющая батарея, объем памяти - все так или иначе есть и у других производителей.
Является ли он идеальным продуктом для школ - нет. Таких вообще нет на рынке. Производители (все) тоже будут учиться и подстраиваться. во всяком случае хотелось бы в это верить.
Кому эти дисплеи будут нужны? Были времена, когда в России была компания, под брендом которой продавались китайские ноутбуки -Rover Book называлась. И где она?
Кроме электронных игр в Зеленограде никогда ничего путного не производилось. Знаю не понаслышке. Мертвое место. АБСОЛЮТНО.
Благодарен, fulltime.
Этот пост, в принципе, можно и закрыть на этом. И следить за тем, как дальше развивается прогресс.
Но, если кто еще добавит оттенки или на попутные темы готов поделиться мнением - милости просим.
Но в любом случае это должен быть именно компьютер. Век их не долог, постоянно появляются новые модели, новые дисплеи.
К Чубайсу претензия не в том, что он Чубайс (хотя его репутация крайне низкая у 99,99% россиян), а то, что он не ставит проблему именно как проблему обучения, а не перспектив какой-то пока совершенно эфемерной модели.
И второе - нужно нарабатываться контент и, естественно, не в виде pdf, который для читалок совершенно не приспособлен (для компьютеров еще более-менее), а в перспективном для компьютеров виде.
В 21 веке странный вопрос. Конечно нет. Все кругом цветное - а учебники ч/б. Как на диковинку будут смотреть. Жаль, интерес быстро пропадет. Минут через пять.