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Great Minds Think Alike, как говорится.

19.08.2011 16:09 46 1 761 просмотр
Хорошо когда совпадают разные положительные или просто приятные события. Вот, например, вчера у меня так и получилось – и удалось новости вечером посмотреть по первому каналу, и новость интересная вчера попала на экран.

Речь идет об электронном учебнике для школьников. Прямо как будто почитали наше недавнее обсуждение в посте про «владеющую языками» почту.

Представлял учебник Анатолий Борисович Чубайс на встрече с Премьером. Положительно. Позитивно.

Через некоторое время осознанное переварилось в вопросы:

1) Неужели есть такая прочная связь между передовыми нанотехнологиями и уже входящей в обиход читалкой, но только заполненной всеми необходимыми материалами для школьников?
2) Может это август и отсутствие новостных поводов? (Кстати, не поэтому ли и я этот пост вообще решил писать:))
3) Сказочная цена в 12 тысяч рублей, которая правда «должна пойти вниз, как только серийное производство будет запущено».
4) И неужели типографское лобби проспало в этот раз скорый неотвратимый переход на цифру в этом очевидном давно назревшем сегменте?

P.S. Очень надеюсь, что Сергей (sonnert) не забудет поделиться итогами разговора с родительским комитетом/учителями. Удалось ли приблизить прогресс в отдельно взятом классе, не дожидаясь его официального приближения по всему Министерству образования?

Хороших нам всем выходных.

Комментарии 46

Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Август-август smile:D Не замечали, как в новостях через день пускают сюжеты "жара, люди изнывают", "дожди, люди мокнут" или "холода, люди мерзнут"? Как будто в погодных изменениях есть что-то новое... Эфир забивать чем-то надо.

Странное у позитивных господ ценообразование. Массовые 6" электронные книги (тетрадный формат, удобно носить) сейчас стоят около 200 долл. А та же книга, но с учебниками - уже 12 тыс.?
fulltime  (fulltime)
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Вы не в теме, но это простительно. ибо и сама статья в "Ведомостях" и переписанная далее остальными агентствами безграмотна
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Нашел более точное описание аппарата.

Этот планшетник вроде как очень хорош тем, что абсолютно травмобезопасен. Он из пластика и - внимание - ГНЕТСЯ! Некоторые источники говорят, что даже если школьники захотят ими подраться, (а они, понятное дело, конечно же захотят), то все равно травм ни школьнику ни читалке не ожидается. Наверное как раз здесь и надо искать связь с нанотехнологиями ...
fulltime  (fulltime)
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Да не в теме, это было больше Теневой экономке адресовано)))

Это не планшетный компьютер. Это бук-ридер, ридер, электронная книга. Названий такого продукта масса.
Минобразование проводит эксперимент в школах по внедрению интерактивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ). Ридер Plastic Logic - это один из таких продуктов. Роснано является инвестором Plastic Logic. Компания пока представляет на росрынке уникальную технологию так называемой пластиковой электроники, они действительно в этом являются одним из мировых лидеров. Продукция у них не собирается на заводах Китая или Тайваня, в отличие от конкурентов. Высокопрочный пластиковый дисплей действительно выдерживает серьезные механические нагрузки, в отличие от тех, где использованы элементы стекла. У них самый большой дисплей в районе 10,7 дюймов. Там использована технология электронных чернил, она позволяет сделать нагрузку на глаза как при чтении обычной книги (у Покетбука она только на дорогих моделях тоже). Поэтому сравнивать с 200 долларовыми продуктами - этот ридер просто смешно.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Стоит добавить,что plastic logic достраивает свой завод в Зеленограде и набирает специалистов на обучение и стажировку в Германии.Увы,как-то все вяло и неубедительно,но остается надеяться что ПОКА...Присутствовала на презентации и -внимание-действительно ГНЕТСЯ.Думаю,что все плюсы гаджета,вряд ли затмят его стоимость и даже обещанное ее понижение..Напрашивается вопрос:За чей,собственно,счет будет приобретаться сие чудо техники? smile:)
fulltime  (fulltime)
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За счет местных бюджетов насколько я понимаю. Производителей много, под ИМЭУ попадает и планшетник и ридер. Так что на местах будут определять: кто?, куда? и зачем?. Не удивлюсь, если регионы попробуют разные виды устройств, типа в одну школу закупить одни, в другую другие. А дальше уже тот, кто выиграл конкурс именно на исследование использования ИМЭУ (это прога федерального бюджета) будет мониторить школы.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Чтобы не разбили дорогостоящую вещь? Дельно. Хотя... Регулярно вижу младшеклассников с айфонами. По-видимому, родители не боятся, что аппараты разобьют или потеряют.

Глубоко задумалась над проблемой травмобезопасности обычного школьного учебника в твердом переплете smile:idea: Не припомню таких проблем в школьные годы. Нельзя сказать, что школьники не дрались учебниками, но вот в контексте безопасности учебников их драки как-то не рассматривали smile:) Пожалуй, это очень - не подберу слово - современная постановка вопроса. Ведь понятно, что книги для драк не предназначены, и если книгами не драться, то и травм никаких не будет. А если подрался и расквасил нос - значит, сам виноват. Потом как-то незаметно оказалось, что школьник ни при чем, за него отвечают родители - не объяснили, не научили. Затем - что все дело в неправильном учебнике, недостаточно травмобезопасном. Такое вот перекладывание ответственности - бабка за дедку, дедка за репку. Не только в учебниках проявляется.
fulltime  (fulltime)
#
Вы правильно уловили суть, смысл в том, чтобы при драке электронными учебниками не пострадал сам учебник. В этом весь смысл эксперимента.
Алексей  (alif)
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На самом деле, это очень важное свойство. За интервал в год в ближайшем окружении погибло от легких бытовых трам 4 ридера. У одного я лично раздавил стекло локтем в кровати, неудачно повернувшись. Для детей эти штуки - просто расходный материал, поэтому живучий ридер - это очень ценно.
Вес, качество экрана, количество книг - это все имеет значение. Многие родители еще знакомы с ежегодной беготней в поисках раритетных учебников, которых и в библиотеке нет, и не купишь нигде, так что если туда будут вгружен полный комплект необходимых для школы учебников и дополнительных материалов - это будет счастье.
Единственное, чего в такой книжке реально не хватает по современным меркам - это постоянной связи. И опыт kindle 3g, который дает возможность в любой точке земного шара бесплатно быть постоянно онлайн (да, специфический, с медленной отрисовкой, и кино не посмотришь) убедительно это доказывает. Да, очень будет хотется бросить ядерную бомбу в область дата-центров всяких вконтактиков, но плюсов все равно больше.




fulltime  (fulltime)
#
А вот я бы не стал перегружать школьные электронные учебники дополнительными функциями. Внимание ученика должно быть сконцентрировано и все примочки, что есть в некоторых моделях типа аудио-плееров, закачкой видеоклипов и т.д., не считаю необходимыми.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Да, отвлечений от пути истинного по нашей жизни хоть отбавляй, поэтому специально их навязывать не надо, наверное. Но вот с точки зрения безопасности - поиск местоположения, "тревожная кнопка" - подобные вещи можно приветствовать.

По поводу гибкости аппаратов - представилась картина про цифровых туристов. Пришли, расположились на ночевку, развернули палатки, раскатали спальные мешки, достали рулон с телевизором, натянули между двумя деревьями, старший со смартфона включает блютус с видеороликом костра, остальные настраивают ароматизаторы ухи или картошки с тушенкой. Полный порядок. Хорошо если хоть на природе.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Мы в наногайках сверлим нанодырки
И в нанодырки вставим наноболт!"(с) smile:D
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Пытаюсь вспомнить стихотворение остроумное по поводу нано. Наверное Вишневского. В нем перебираются различные варианты сокращений от названия населенного пункта и со словом нано на конце. Роснано, Банано, и так далее. Остроумный был стишок.
CreditWay  (CreditWay)
#
Как то все,о железе да о железе...
Между делом в стоимоcти и авторские права авторов учебников...
Илm думаете с торрентов и прочих,качать - наполнять Минобр будет ? smile:D
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Очень тяжело дается нам привычка платить по заслугам за интеллектуальный труд, Евгений. Это правда. Но если посмотреть под другим углом - каждый год те, кто водит детей в школу, всегда доплачивают то за ту крутую рабочую тетрадь, то за этот неподражаемый учебник с дополнительными материалами. За 6 классов вполне может набежать и побольше, чем 200 долларов поверх железа.

Не знаю точно как устроен механизм авторских прав, но уверен, что и эта составляющая пойдет вниз вместе с запуском в серийное производство. Так что шансы сделать эту сторону прогресса доступной считаю высокими.
СОП  (СОП)
#
"Планшетник", "читалка" - все эти классы сближаются и переплетаются. Но это в КНР.
В России Чубайс пока реально обещает (в том же сюжете) выпускать светодиодные лампы по 1000р!! Какой дурак будет их покупать, если в магазине можно купить из КНР за 200р (может 250р).
Прежде чем браться за эфемерный электронный учебник, хоть ЧТО НИБУДЬ в России электронное выпустили сложнее проводного телефона (а может и их уже выпускать не в состоянии?).
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Накупили по случаю дорогих энергосберегающих лампочек
которые так рекламирует государство
Если обычная лампа накаливания служит годами
то эти новые посдыхали за три месяца.
Вот также и эти учебники ударит один школьник другого
этим учебником, или отбирать будут друг у друга и хана ему (учебнику электронному)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Хорошо, что не школьнику, Антон.

Про лампочки энергосберегающие - говорят они сильно боятся перепадов напряжения. И еще пугают, что если они разобьются, то вредные вещества из них прямо повалят наружу.

Такие мнения напрягают.
Александр  (Forest Gump)
#
"Нано так мало, что даже не видно,
Но деньги - как в пропасть, вот это - обидно." (С) smile:ura:

Если серьезно:

Россия инвестирует в нанотехнологии около 10 миллиардов долларов. smile:o Это заявление прозвучало сегодня на открытии в Москве международного форума. Один из его участников, министр образования и науки России Андрей Фурсенко, в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал о том, какие меры предпринимаются правительством для поддержки нанотехнологий. На развитие нанотехнологий в России до 2015 г. планируется направить 200 млрд рублей бюджетных средств. smile8)

"Система образования – система инерционная, но в последнее время в вузах открыты подразделения с нанотехнологиями, открыты новые лаборатории. Мы много делаем, чтобы возникла связь между академическим сектором, прикладной наукой и образовательным сектором. Вузы стремятся к этому. Самое главное, чтобы помимо стремления, была реальная возможность обеспечить качество образования. Многие вузы готовы к этой работе".

"Россия не позже других стран включилась в "наногонку". Проблема нанотехнологий обсуждались ещё в советские времена. По крайней мере 5 стран – США. Япония, ЕС, Россия, Китай – одинаково поддерживают поисковые усилия в этой сфере. smile:wall: Мы конкурентоспособны. Многие фундаментальные исследования ведут российские учёные, переехавшие в другие страны. Дела обстоят хорошо, я считаю. У нас огромный потенциал". smile:oops:

"Должна быть создана благожелательная атмосфера для сотрудничества науки и бизнеса. Есть целый ряд шагов: Госкорпорации, федеральные целевые программы". smile:ura:
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Как говорил нам профессор в институте (основы термодинамики нам преподавал) чем проще система тем она надежнее.
Лампочки Ильича стоят копейки и служат годами. А эти новые наверное специально так делают, чтобы мы их чаще покупали.
Также и обычная книга на порядок "надежнее" чем электронная.
И еще я тут вижу с контентом для этого устройства проблемы. А также увидел недавно презентацию iPad2.
Слава богу старшей дочке в школу еще только через 2 года, поэтому пока можно спать спокойно. Подождем пока Чубайс выпустит пятую версию своего учебника, а к тому времени глядишь и контент появится
Сергей Кириллов  (auni)
#
Светодиоды (и лампы на них) потенциально очень надежные. Но если к их выпуску Чубайса привлечь - бедет точно дорого и скорее всего ненадежно. "Учебник" же под крылом Чубайса (как и все руководимые им "нанотехнологии") - просто каналы распила средств. Ни один школьник от них не пострадает.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Спасибо, Александр, что помните smile:) Пока ситуация развивается так. В бескрайних просторах интернета удалось найти только учебник истории и атематики, но года издания у них не совсем подходящие. Совершенно справедливо выше указывали на контент. Минобразу и тем более писателям и правообладателям такой подход неинтересен. Остаётся самостоятельная оцифровка. Этим и занят, без электроннного содержания электрокнига полезна, как утюг. Хотя, нет, в свете обсуждения, утюг более травмоопасен, не подойдёт...
Со сканированием тоже проблема есть, чтобы качественно отсканировать нужен или специальный библиотечный скан, достаточно дорогой, или раздербанить книжку на листы.
Пока ничего умнее не придумал smile:( Но рад, что 2 книги уже есть, можно их с собой не таскать в школу, драться ридером.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Да, Сергей. Понял, что и тут вся жизнь борьба пока. Самому оцифровывать достаточно хлопотно получается. Но проактивный подход сделает свое дело. Уверен. Я вот, например, только что достал из ящика письмо - ответ ГИБДД на обращение по поводу скоростного режима, установленных камер и массовой рассылки писем. Напишу отдельно. Есть подвижки.

Про утюг - от души посмеялся. Представил себе картинку. Хотя, может если учителям их выдавать, то ученики станут на порядок лучше делать домашние задания? smile:) Это был черный юмор. Хорошего Вам воскресного вечера, Сергей.

Сергей Попов  (sonnert)
#
Александр, Вы в каком времени? Какой воскресный вечер??? smile:))
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Упс. Дааааа, Сергей. Просто суббота получилась рабочая, а вчера был в командировке, которая сильно напомнила однодневную поездку куда-нибудь в выходные.

И налицо еще один позитивный факт, кстати - сегодня не понедельник. (сверился с календарем на всякий случай). smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Про утюг - от души посмеялся

Я понял, что Коллектора тема утюга греет. Что-то очень близкое и родное, как лопата землекопа smile:)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Смотрите на вещи шире, Сергей.

Например еще один проект, который уверенно и интенсивно набирает обороты, это вдолг.ру. Очень четко выполняет свою целевую функцию.

Так что не фиксируемся на чем-то. Смотрим шире. На финансовый сектор в целом.

Удачи.
Сергей Попов  (sonnert)
#
тем более без утюга никак...вы теперь не только чужие должны возвращать,но и свои
fulltime  (fulltime)
#
Насколько я понимаю, на те электронные учебники, что будут поставляться на данный момент в рамках эксперимента, контент будет уже загружен в соответствии со школьной программой. Регионы сами определяют школы и классы, которым будут розданы электронные учебники и в которых потом будет вестись мониторинг.
Сергей Кириллов  (auni)
#
"Бангкок, Август 22 В следующем учебном году все учащиеся начальных школ в Таиланде получат компьютеры-планшеты вместо привычных учебников. Закупки новой техники начнутся в апреле-мае 2012 года. Об этом сообщает газета «The Bangkok Post»." smile:ura:
Чувствуется, что люди заинтересованы в образовании, а не лоббировании какой-то своей фирмочки.
Конечно, нужен компьютер, а не убогая читалка. Компьютер просто нужен.
Сергей Кириллов  (auni)
#
"Министерство обороны Сингапура обнародовало информацию о запланированном приобретении около 8 тысяч планшетов iPad, которые будут входить в боекомплект солдат"
И не боятся, что разобьются.
fulltime  (fulltime)
#
Вы из тех, кто читает только себя, видимо))) Где вы прочитали, что поставляться будут только те, что представил Чубайс, это во-первых? А, во-вторых, учитывая время, которое современные школьники проводят за компьютером и телевизором, Вы, видимо, поколение "кротов" собираетесь воспитать.
Сергей Кириллов  (auni)
#
"Где вы прочитали, что поставляться будут только те, что представил Чубайс" - четвертое сообщение в блоге.
"Учитывая время, которое современные школьники проводят за компьютером..." - вот за ним и будут проводить все время таиландцы.
Компьютер все равно нужен. Это понятно всем, кроме Чубайса, лоббирующего изделия Plastic Logic. И он прав, вряд ли его ридеры купят на свободном рынке по таким же завышенным ценам, по которым он планирует продавать светодиодные лампы. Будут заставлять школы покупать его ридеры и светодиодные лампы, как собираются принудительно внедрять Глонасс-приемники, не имеющие никаких преимуществ по сравнению с GPS, кроме завышенной цены (для чиновников это явное преимущество - а для потребителя?).
fulltime  (fulltime)
#
Чубайс говорит о Plastic Logic потому что "Роснано" туда инвестировало. Где Вы в четвертом сообщении прочитали, что будет поставляться только их электронная книга, я так и не понял. Насколько я слышал, там и покетбук (сам) и эктако и интел и дигитека и так далее со всеми остановками этим проектом интересовались. Чубайс обозначил только свой объем планируемый и все. Или по Вашему он должен был составить подробный отчет в разрезе всех производителей?
А насчет "не будут покупать в рознице", так это можно будет понять после того как они в сети войдут.
Правда, у меня создалось впечатление, что Вы - профессиональный критик Чубайса))) Меня вот тоже не все его действия в карьере устраивают, но говорить, что где Чубайс, там обязательно плохо, я не готов.
Игорь  (EvRoUmka)
#
Для чтения читалка-ридер на электронных чернилах (вот странно!) подходит лучше компьютеров планшетов в плане нагрузки на глаза. Заставлять детей (школьников) каждый урок пялиться в экран это убйственно для зрения. Учитывая, что еще потом и дома они по несколько часов посидят как ни крути.

Это не значит, что компьютеры не нужны вообще, но сидеть за ними круглосуточно тоже не вариант.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вот-вот, поэтому не планшет, а Е-ink.
А ждать, когда "лампочка Чубайса" дойдёт до нас в качестве эксперимента, не хочется.
fulltime  (fulltime)
#
Я думаю, что производители, получив обратную связь, от учителей, от организаций, что будут мониторить эксперимент, тоже будут видоизменять свои устройства. Насколько это быстро будет, сложно сказать, ибо электронные чернила в цвете пока устойчиво не идут, например.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Перечитал весь пост бегло. Надо сказать, что Вы, fulltime, похоже, больше всех нас в теме. Можно я еще раз отчетливо спрашу Вас - то, что они (электронные учебники) будут гибкими=травмобезопасными, это и есть главная непосредственная связь с нано? Или есть что-то еще? Спасибо.
fulltime  (fulltime)
#
Если Вы меня хотите спросить по каким критериям "Роснано" выбрал именно Plastic Logic и сочетается ли это с нанотехнологиями, то я не знаю. Вот пресс-релиз PL о сотрудничестве с Роснано, ибо в нашей прессе перепечатки оттуда http://plasticlogic.com/news/pr_rusnano_jan182011.php.
Считаю ли я технологию пластиковой электроники перспективной, да считаю. Станет ли этот проект плюсовым для Роснано, думаю станет, как в финансовом плане, так и технологическом.
Главными отличиями данного продукта, насколько я понимаю, от остальных на рынке, действительно, является ударопрочный пластик и самая большая (пока во всяком случае) представленная диагональ (10,7 дюймов). (Он достаточно легок при своих габаритах, менее 500 гр.)
Остальное: использование электронных чернил, сенсорное управление, количество "градаций серого", долгоиграющая батарея, объем памяти - все так или иначе есть и у других производителей.
Является ли он идеальным продуктом для школ - нет. Таких вообще нет на рынке. Производители (все) тоже будут учиться и подстраиваться. во всяком случае хотелось бы в это верить.
СОП  (СОП)
#
Хорошие дисплеи это хорошо. И что дальше?
Кому эти дисплеи будут нужны? Были времена, когда в России была компания, под брендом которой продавались китайские ноутбуки -Rover Book называлась. И где она?
Кроме электронных игр в Зеленограде никогда ничего путного не производилось. Знаю не понаслышке. Мертвое место. АБСОЛЮТНО.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Коротко, лаконично и по делу.

Благодарен, fulltime.

Этот пост, в принципе, можно и закрыть на этом. И следить за тем, как дальше развивается прогресс.

Но, если кто еще добавит оттенки или на попутные темы готов поделиться мнением - милости просим.
СОП  (СОП)
#
Производители наверно что-то будят мониторить. Но рынок планшетников-читалок развивается по своим законам, ориентированным на массового потребителя. Совершенно не верится, что Plastic Logic попадет именно в точку (к тому же это пока только слова).
Но в любом случае это должен быть именно компьютер. Век их не долог, постоянно появляются новые модели, новые дисплеи.
К Чубайсу претензия не в том, что он Чубайс (хотя его репутация крайне низкая у 99,99% россиян), а то, что он не ставит проблему именно как проблему обучения, а не перспектив какой-то пока совершенно эфемерной модели.
И второе - нужно нарабатываться контент и, естественно, не в виде pdf, который для читалок совершенно не приспособлен (для компьютеров еще более-менее), а в перспективном для компьютеров виде.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Хотелось бы верить, но мой мониторинг за "нацпроектами" показывает, что ГЛОНАСС неизвестно когда будет, а доступного жилья и здоровья, по моим опять же наблюдениям, вообще не будет. Нужны ли цветные учебники? Не знаю, может быть.Но что нужно, так это лёгкий портфель ученику. Я не в качестве соревнования с Чубайсом пытаюсь облегчить портфель дочери, а из-за проблем опорно-двигательного аппарата. А проблемы эти, как я понял, у большинства школьников.
СОП  (СОП)
#
"Нужны ли цветные учебники?"
В 21 веке странный вопрос. Конечно нет. Все кругом цветное - а учебники ч/б. Как на диковинку будут смотреть. Жаль, интерес быстро пропадет. Минут через пять.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Ну, смотрите их дома цветные, а в школу достаточно электробука нецветного. Что странного? Тем более, что и так всё вокруг цветное
Сергей Кириллов  (auni)
#
Кстати, и из сообщения следует - "цена в 12 тысяч рублей, которая должна пойти вниз, как только серийное производство будет запущено". Если это не продукция Plastic Logic - то серийного производства чего в Китае ждет Чубайс?
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