Тоненькая линия маленького фронта. Загадка для ищущих.

Атака
Жилой квартал столичного мегаполиса. Деловая суета завлекла бОльшую часть обитателей многоквартирных домов ближе к местам деловой активности. Вокруг тихо и спокойно. Мамы, детские коляски. Так что, можно сказать, врасплох. Удобная обувь позволяет шагать быстро, передвигаясь динамично от подъезда к подъезду. Основное оружие – сумка через плечо с правильно организованным содержанием. Широкое рабочее отверстие сумки позволяет работать складно и без задержек. Пик применяемой технологии – хитрым образом приспособленный тюбик с клеем. Итак, поехали. Быстрый подход, несколько ловких движений вокруг основного рабочего инструмента и – полная победа. Три, а то и пять разноцветных листков с пестрой информацией, неважно о чем, прочно завладели пространством доски для объявлений, присосавшись всем своим канцелярским составом, который в периоды особой агрессии доукомплектовывается устрашающим ПВА. Все. До утра просто никаких шансов.
Оборона
Подойти на рассвете незаметно, не привлекая к себе внимания. Для маскировки можно использовать оранжевый жилет. Начать издалека, чтобы усыпить бдительность. Вывезти накопившийся за день мусор из мусоропровода, подмести и вымыть пол в подъезде, можно в лифтах тоже. И уже ненароком на обратном пути уверенным жестом голыми руками опустошить пространство доски объявлений, отправив жертв вдогонку вывезенному из мусоропровода. Уф!
Снова атака
Все резко по-другому. Светло, шумно. Люди. Правда, погруженные в свои мысли и наученные абстрагироваться от происходящего. Рабочий вид вооружения, видимо, сильно схож. Иногда, правда, проскакивает низкопрофессиональный скотч, нарезанный полосками и заранее зацепившийся одним краем за вожделенные листки с информацией. Профи давно перешли на конкретные наклейки. Поле боя – пространство вокруг дверей. Сверху, вообще, прайм локейшн. Лучше всего. Классная обозреваемость плюс быстрый вариант отхода через пока еще не закрывшийся дверной проем. Верный тактический ход. Оккупация состоялась, хотя много территории осталось пока не захваченной. Интересно, когда придет спасение?
И опять оборона
Работаем в группе. По двое или по трое. Оранжевый жилет и здесь будет кстати. Для эффекта неожиданности лучше выбрать время, когда можно быстро маневрировать. Не в часы пик. Быстро входим в передние двери. Начинаем операцию, не дожидаясь, когда двери подстрахуют сзади. Работать надо быстро, поскольку лимит времени ограничен временем в пути до следующего открывания дверей. Быстро передвигаемся от одних дверей к другим. Конечная цель – задние двери. Одно оружие - черный полиэтиленовый мешок - в левой руке. Запас боеприпасов в прямой зависимости от литража мешка. Другое – в зависимости от обстановки. Часто срабатывает та же «голая рука». Против скотчевых полосок – супер эффективно и с большой скорострельностью. И вот он апогей схватки – наклейки. Голыми руками не возьмешь. Нужно включать опцию «интеллект». Выбираем наиболее значимый семизначный цифровой участок, без которого информационная жизнь наклейки невозможна и отважно вычленяем обрывок свободного покроя. Все. Безжизненная, она остается висеть как немой укор атаковавшим и как сигнал остальным – так будет с каждым.
Интересная штука – жизнь.
Вопросы загадки:
1) Какое содержание листков преобладает у подъезда и в другом более шумном и светлом месте? (подсказка – как минимум одна тема близка к тематике портала банки.ру)
2) Зачем доска объявлений около Вашего подъезда?
3) От кого больше пользы нам с Вами – от атакующих или от обороняющихся?
4) Какой дозор в итоге победит?
Хороших Вам выходных, уважаемые.
Комментарии 26
Я понимаю, может быть досадно, когда объявления беззастенчиво расклеивают на стенах домов и подъездов. В результате здания начинают иметь неряшливый вид.
Доска объявлений - совсем другое дело. Размещённая на ней информация (о ремонте, грузоперевозках и проч.) может вполне оказаться полезной кому-то из жильцов. Зачем же кто-то единолично решает, нужна им эта информация или нет. Пусть соседи сами решают, принять ли размещённую на доске объявлений информацию к сведению или проигнорировать её, пройдя мимо.
На доске объявлений в подъезде моего дома размещается, как правило, полезная информация. Ну, хотя бы жилконтора предупреждает заранее об отключении горячей воды. Событие не очень радостное, но есть возможность подготовиться. Психологически...
Сегодня предложили оставить номер квартиры и телефона тем, у кого в батареях не появилась горячая вода. Вроде сантехник должен прийти.
Летом было объявление, что в связи со строительством эстакады, строительная фирма заменяет окна в доме. Непонятно, ради чего они расщедрились, но окна действительно заменили.
"Хороших Вам выходных"
Это уж кому как везёт: у кого - выходные, у кого - увы! - рабочие будни.
Вот и меня в тупик ставит как раз эта загадка. Одни объявления на досках размещают, другие (часто это дворники) скурпулезно объявления снимают. Должен же быть в этом какой-то смысл?
А про метро что думаете? На кольцевой линии особенно бросилось в глаза.
Искренне рад за Ваши новые окна. Реально повезло. Сегодня понедельник. У Вас, Динни, по-прежнему, будни?
Сегодня у меня как раз выходной. Мне нравится, когда мои выходные приходятся на будни. Соседи (коммуналка) и семья - на работе и в школе. Никто не мешает наслаждаться одиночеством!
Когда говорил про кольцевую в Москве, имел в виду как раз сюжет из второй атаки в своем посте.
Не обращали внимание, в Санкт-Петербурге в метро над дверными проемами в вагонах есть стихийная доска объявлений?
Поэтому реклама в вагонах метро как-то проходит мимо меня. Вроде там её не очень много. Или это только на мой взгляд?
Вы правы, количество отличается в зависимости от той или иной линии метро и, видимо, от каких-то других факторов.
Рада видеть Вас. Отличный текст. Это мастерство - из будничной рутинной работы сделать триллер.
О содержании досок объявлений знаю не по наслышке. В кризис этот род деятельности помог мне выжить. Основная тематика - ремонт, сдам-сниму-куплю-продам квартиру/комнату, сетевой маркетинг, грузоперевозки. Реже - юридические услуги. Реклама парикмахерских, салонов. Гадание и приворот.
Одна девушка предлагала услуги по стрижке собак и организации детских праздников. Полиграфические услуги. Ну и в последнее время - много предложений кредитов. в 2008-2009, когда я занималась этой деятельностью таких предложений почти не было.
Жители домов вполне лояльны. Ни одного плохого слова я не слышала.
Вполне себе рутина...
Интересное наблюдение про то, что в 2008-2009 объявлений про кредиты почти не было. Как Вы думаете, почему?
Хочется как-нибудь отдельным образом обсудить что это за услуга такая - кредиты за час, кредиты без документов итп. Мне кажется, там можно найти много занимательного. Как считаете?
Честно говоря, отношение к подобным расклейкам довольно скептическое со склоном в негативную сторону.
Под рекламу МФО это никоим образом не подходит, так как декларируемые суммы достаточно высоки, а значит это либо "незаконная предпринимательская деятельность с сильным запахом последствий применения паяльника" , либо просто мошенничество.
Может, ещё больший грех - легковерного обмануть.
Но и оно вряд ли будет долгосрочным.
Супер-стар`ых.
Ну Вы меня понимаете!
Главное, Тамара, чтобы ответы были. А уж туда или не туда - разберемся. Верно?
Моисей Абрамович (Андрей Максимов)
• 03.10.2011 09:38
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Приз - бесплатный визит коллекторов.
Першинг (Тамара Менешева)
• 03.10.2011 22:47
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А я бы не отказалась. Люблю общаться с новыми людьми. Хотя предпочла бы кое-кого из старых.
Супер-стар`ых. smile:D
Ну Вы меня понимаете!
Першинг (Тамара Менешева)
• 03.10.2011 22:47
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Беру!
Моисей Абрамович,