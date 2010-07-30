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Надоедаю разговорами про «тандем» и куда бежать, от кого спасаться…

30.07.2010 14:46 23 1 945 просмотров
Привет всем!

Это – Мухин. Надоедаю разговорами про «тандем» и куда бежать, от кого спасаться…

Надоели разговоры про то, что противостояние Медведева и Путина неизбежно, а премьер собирается выставлять свою кандидатуру на очередной президентский срок в 2012 году или даже раньше.

Мне кажется, что последний больше заинтересован формированием своей глобальной бизнес-системы, ключевыми элементами которой становятся его друзья. При этом, он создает себе репутацию того, кто делится доходами, то есть, поступает «по понятиям».

В противовес этому, вбрасываются идеи, что в 90-х годах была создана «несправедливая олигархия», основанная на воровстве бюджетных средств. Нынешняя же «новая олигархия» (путинский призыв) будет базироваться на «справедливом распределении средств» между участниками процесса. Имеются в виду, конечно, нынешнее руководство «госхолдингов» (так сказать, прототипы «новых олигархов») и электоральные группа, с которыми придется работать в 2011-2012 годах: бюджетники, пенсионеры военные и другие, а также – государственные служащие, включая бюрократию.
И это, несмотря на то, что против части последней, как известно, участники «властного тандема» объявили крестовый поход, который известен, как «антикоррупционная кампания».

Такая кампания вообще — отдельная электоральная линия, которую сегодня курирует Сергей Нарышкин, по-моему, вообще приоритетный кандидат на президентский пост в 2012-м.

В толпе преемников уже сейчас можно различить Сергея Собянина, который электорально сосредоточен, в том числе, на работе с регионами (он, как и Нарышкин, — докладчик на совещаниях по региональной тематике) и Игоря Шувалова, который подвизается на антикризисной работе и проектах по привлечению иностранных инвесторов.

Сам же Медведев уже располагает принципиальной схемой действий в 2011-2012 году, поэтому и не лезет на чужое поле (или — в чужой огород, если хотите). Его тема — судебная вертикаль.

Что думаете?...

Комментарии 23

Гектор  (Гектор)
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Думаю, что судебная вертикаль (поле деятельности президента) не подкрепленная ни силовыми функциями, ни кадрами силовиков, ни деньгами (бизнес), благополучно загибается. Это напоминает построение высотной башни на песчаной почве. Хочу напомнить, что в 1936 году была принята "сталинская" конституция СССР. Очень правильный текст, только в жизни наших отцов и дедов это ничего не изменило: в России есть печальная традиция, согласно которой управление происходит не по законам, а на основе руководящих указаний. А закон, если нужно, подгоняется под потребности момента. Так было, так есть и изменений мы, пока, не наблюдаем.
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
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Дело в том (вернее - в том-то и дело!), что ДАМ не собирается выделяться в отдельную суверенную вертикаль и действовать вне команды - его связи с ВВП напоминают уже не пресловутую тандемность, а симбиоз. Такая форма политического существования подразумевает, что он также будет пользоваться и ресурсами "силовиков" (без ограничений). Просто, "силовики" это - другая вертикаль. Здесь "восходящая звезда" - Александр Бортников.
Гектор  (Гектор)
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Вы имеете ввиду, что холостой ход машины по организации правовой реформы уже предусмотрен создателями?
А по поводу Бортникова сказать могу одно: мне нравится его умный взляд. Все остальные его достижения сомнительны. Впрочем, это неважно в системе, где не нужны объективные успехи или умение быть публичной фигурой. Россия - достойный продолжатель византийских традиций, и наверху окажется тот, кто в полной мере осознает какими методами следует бороться за достижение успеха.
Uilenspiegel  (Uilenspiegel)
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Алексей,

Расскажите, а какие организации в основном являются заказчиками услуг Вашего центра?

Про написанное, Вы всё таки склоняетесь что выбор падёт на одного из 3 кандидатов, включая Нарышкина, Собянина и Шувалова?
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
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Вы можете быть заказчиком... Впрочем, я работаю с очень широким спектром клиентов: "олигархи", госструктуры, предприниматели средней руки, службы безопасности компаний. Политиков в этом списке нет. Есть люди, с которыми я просто дружу и помогаю им. Центр - на самоокупаемости. До неприличия независим (иногда самому тошно!).
Да, склоняюсь к С.Нарышкину. Впрочем, ситуация, конечно, может измениться.
Кстати, тема преемничества в коридорах БД и Старой площади обсуждается живо. От этого зависит многое.
Появился и еще один фактор, косвенно подтверждающий то, что ВВП на третий срок не пойдет. Говорят, у него наследник появился. А это значит, что он поменял систему ценностей.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Алексей, добро пожаловать в нашу блогосферу! Уверена, будет много плодотворных дискуссий и обсуждений. Велкам! smile;)
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
#
Катя, а можно фотку поменять. Я уже давно похудел... smile;) smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Алексей, приветствую! Я только-только добралась до нового места в новом офисе из-за моря-океана, поэтому простите за заминку. Что-нибудь придумаем smile;)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Алексей, мне думается, тема грядущих выборов мало обсуждается по одной простой причине - все понимают,что это опять будут выборы без выбора smile:cry: А все эти подковёрные схватки бульдогов не очень интересны, так как личность победителя очень незначительно повлияет на жизнь конкретного жителя РФ. А причина этого прежде всего в том, что за участниками предвыборной гонки стоят не разные экономические группы отраслей , а всего лишь те или иные номенклатурные междусобойчики, ориентированные исключительно на распил сырьевой ренты. Когда эта грустная ситуёвина может измениться? Видимо только тогда, когда обрабатывающие отрасли, ориентированные на отечественного потребителя, накопят достаточно жирка, чтобы выставить достойного кандидата, способного на равных бороться со ставленниками "пильщиков". Ну и конечно очень важно, станет ли участвовать в выборах активная часть населения, не так легко покупаемая повышениями пенсий и запугиваемая газетами "Не дай Бог!", как традиционные голосовальщики - пенсионеры. Тут бы очень помог W-сценарий развития кризиса с длительным периодом депрессии, истощением кубышки для подкормки пенсионеров, но скорее всего придётся надеяться на медленный эволюционный рост перерабатывающих отраслей и возможно взрывной рост альтернативных источников энергии в мире, который может понизить стоимость углеводородов.
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
#
Ну, зря Вы так - выборы, по моей информации, будут обставлены демократически: и выбор будет, и интрига...
Впрочем, сейчас, конечно, интереснее, чем же все-таки закончится первый этап восстановления СССР, который задуман питерскими.
Уже есть ОДКБ (военный союз, правда, он еще не работает), есть Таможенный союз (который, правда, тоже не совсем работает, но уже существует).
ВВП - союзный президент. Похоже, вот цель.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
ВВП - союзный президент. Похоже, вот цель.

Что бы эта цель была завидной, необходима передача членами союзов серьёзных полномочий "созюному президенту", да и иммунитет от развития событий по беловежскому сценарию очень желателен. Сомнительно, что главы Белоруссии, Украины, Казахстана, Туркмении, Узбекистана добровольно их уступят даже взамен на низкие цены на топливо или какие другие субвенции. Можно конечно войти в "союз" с Абхазией, Южной Осетией,которых можно уломать(купить) на всё, но смысл? Мало того, что возникнут огромные проблемы с легитимностью такого "союза", так и собственные граждане(по крайней мере вменяемые) будут воспринимать такого президента как опереточного. Думаю никто не сомневается, что ВВП никогда не согласится на опереточную роль.

Зашибись  (zashibis)
#
Утро доброе!
Алексей, а с какой целью в такой спешке менялась конституция в плане увеличения президентского срока? Следующий ведь будет 6 лет сидеть на троне.
И почему просто не переизбрать Медведева? Не замечал за ним тяги к судебной власти, будет в некоторой степени смешно видеть бывшего президента в роли всего лишь верховного судьи.
Мои источники информации, конечно, слабее ваших - лишь то что можно накопать на просторах и-нета.
Спасибо
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
#
Конституция менялась в соответствии с пацанскими представлениями ВВП (он обещал, что не изменит Основной закон), а ДАМ такого обещания не давал. Делалось это не в спешке и, судя по всему, было частью договоренностей, которые были достигнуты между участниками "тандема" ранее.
ДАМ просто переизбрать можно, но тогда у ВВП будут проблемы с усилением позиций: все просто "перебегут" к ДАМ. Как говорил мастер Ояма (создатель Кёкушин-карате): Если Вы стоите на месте, на самом деле Вы двигаетесь назад. Поэтому ВВП необходимо постоянно наращивать харизму. Но президентский пост для него - пройденный этап (это, как река, в которую дважды нельзя...). Вот и получается, что нужна принципиально новая конфигурация власти. Очевидно и то, что эта конфигурация создается: ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенный союз. Напоминает воссоздание Союзного государства со всеми вытекающими.
Н  (dsxd)
#
"Вброс защитан, деньги начислены" smile8)
Зашибись  (zashibis)
#
Таки "президент" и "держатель бизнеса" - разные вещи, и побегут то все ко второму.
А Медведев он кто? Бывший председатель совета директоров Газпрома, куда его любезно посадил (и высадил) Путин, никто не перебежит на сторону "всего лишь президента".
Хотя подозреваю, что держатель бизнеса на самом деле Абрамович smile:D Фокус, провернутый Абрамовичем со Сколково показывает, что у него как минимум очень хороший бизнес с правящей верхушкой
Jacob  (Jacob)
#
Надели донельзя оба тандемократора. У меня в последнее время крепнет ощущение, что их опереточные выборы-перевыборы на развитие страны уже не оказывают существенного влияния, равно как и они сами. Оглянитесь назад. Что вы можете вспомнить кроме череды мыльных PR-пузырей: нацпроекты, "вставание с колен", т.н. "союзное государство", "нанотехнологии". Теперь нано уже не модно, Сколково появилось.
Какой смысл обсуждать ДАМ и ВВП? Что поменяется от перестановки этих двух руководящих слагаемых?

Я не социолог, но похоже в стране вызревают какие-то социальные процессы, которые поменяют облик власти в значительно бОльшей степени. Вот бы социолога послушать о том, что представляют собой россияне в настоящее время. Или даже не социолога, а спеца по социальной психологии...Алексей, вы знаете что-нибудь о подобных исследованиях?
Н  (dsxd)
#
Вам надо спеца по социальной психологии или Алексея? Из вашего сказания ничего не понятно.
А по сути вы абсолютно правы. Общество, как и страну (в страну, как бы там всяким не хотелось, по большей части входит Казахстан, Украина и Белорусия и не входит северный Кавказ) уже все эти достали. Реальные рейтинги ВВП и ДАМ собираются и анализируются, только и у первого и у второго в мало-мальски приличной стране с такими рейтингами были бы проблемы...
Н  (dsxd)
#
Алексей, мне ещё в 2005 году осведомленный источник сообщил, что приемником будет Дмитрий Медведев. И даже заверил свое заявление перед нотариусом в одной из восточно-европейских стран.
Кстати я был не очень доволен, т.к. сам ставил на "третий срок" и даже проспорил некую сумму в валюте на этом smile8)
В этом же году мне осведомленный источник сообщил по секрету, что третий срок будет после ДАМ. И не позже, чем осенью он уже во-первых скажет окончательный ответ, во-вторых заверит опять перед нотариусом свое заявление.
Самое смешное - что источником является иностранный бизнесмен. Т.е. там у себя они уже давно все знают... А мы тут с вами комедию ломаем smile:oops:
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
#
Вы знаете, ситуация меняется и не все иногда зависит от решения двух человек. По поводу ДАМ в 2005 - такое подозрение было и у меня (просто было больше вариантов: можно проверить это по моим книжкам, которые как раз тогда выходили часто). Кроме того, есть жизненные обстоятельства, которые у ВВП поменялись сейчас и о которых говорить не принято. Так что третий срок - под сомнением. Ну, а комедию ломать всегда приятно - это ж не трагедия...
Н  (dsxd)
#
Алексей, вы очень точно подметили, что "и не все иногда зависит...". От кого она зависит тоже уже очень давно секрет, который известен многим.
Да, наследник обсуждается на СП, но у этих людей, которые обсуждают, как бы это сказать-с (с)... а, "пропуск не во все подъезды", кхе-кхе.
Я тоже склоняюсь к тому, что могут быть и варианты, но то, как дела складываются на данный момент подсказывает мне, что их по сути два - ДАМ или ВВП. Второй срок ДАМ - 50%, третий ВВП - 40%, Нарышкин - 10%. Последний возможен только если он сильно нагнет ВВП и будет вместо него. На данный момент градус нагибания растет не по дням, но что будет дальше, профанам все равно не угадать.
За сим раскланяюсь. smile:oops:
Гектор  (Гектор)
#
А так ли важно кто конкретно будет президентом, если реальным руководителем страны останется ВВП?
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
#
Я думаю, что нет во власти людей, которые занимаются реально необходимом построении правового поля отношений в гражданском обществе. Все убого занимаются хозяйственными операциями и построением структуры власти. Я думал, что первичный раздел власти пройдет ну тогда уж начнут заниматься построением гражданского общества. Нет. Такое впечатление, что власть политэкономику за науку не считает и опять "наступает на грабли" в построении механизма распределения труда. Денежные отношения и банковская система существует в правовом поле по уровню развития феодального общества. И никакая современная информационная технология не заменит отсталое правовое поле в распределении труда. Феодалы распределяли во власти землю, как источник ренты, оброка, отработки (дохода), в нашем гражданском обществе по лицензии на право эмиссии финансового обязательство распределяется доход трудовых коллективов. Причем само финансовое обязательство не имеет практически производственной стоимости и не имеет обращения. Финансовый документ пригоден лишь для покрытия долга, путем оплаты или исполнения поручения, т.е. просто происходит погашение долга, а обращения у документа нет. Эквивалент называется, которые мало чего стоит, да и обращения не имеет, т.е. им оплатить ничего нельзя. И этот не обязательный к приему документ, трудовой коллектив обязан покупать. Безнравственный механизм распределения труда. Любой общественный строй начиная от первобытно общинного строя основывается на механизме распределения труда. Так мы вернулись во времена, когда денег (обращаемого права или обязательства)не было. Все распределение строится на административно-командной обязанности, а не на праве. Этот общественный строй долго не продержится. Природу общественных явлений не обмануть.
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