Привет всем!
Это – Мухин. Надоедаю разговорами про «тандем» и куда бежать, от кого спасаться…
Надоели разговоры про то, что противостояние Медведева и Путина неизбежно, а премьер собирается выставлять свою кандидатуру на очередной президентский срок в 2012 году или даже раньше.
Мне кажется, что последний больше заинтересован формированием своей глобальной бизнес-системы, ключевыми элементами которой становятся его друзья. При этом, он создает себе репутацию того, кто делится доходами, то есть, поступает «по понятиям».
В противовес этому, вбрасываются идеи, что в 90-х годах была создана «несправедливая олигархия», основанная на воровстве бюджетных средств. Нынешняя же «новая олигархия» (путинский призыв) будет базироваться на «справедливом распределении средств» между участниками процесса. Имеются в виду, конечно, нынешнее руководство «госхолдингов» (так сказать, прототипы «новых олигархов») и электоральные группа, с которыми придется работать в 2011-2012 годах: бюджетники, пенсионеры военные и другие, а также – государственные служащие, включая бюрократию.
И это, несмотря на то, что против части последней, как известно, участники «властного тандема» объявили крестовый поход, который известен, как «антикоррупционная кампания».
Такая кампания вообще — отдельная электоральная линия, которую сегодня курирует Сергей Нарышкин, по-моему, вообще приоритетный кандидат на президентский пост в 2012-м.
В толпе преемников уже сейчас можно различить Сергея Собянина, который электорально сосредоточен, в том числе, на работе с регионами (он, как и Нарышкин, — докладчик на совещаниях по региональной тематике) и Игоря Шувалова, который подвизается на антикризисной работе и проектах по привлечению иностранных инвесторов.
Сам же Медведев уже располагает принципиальной схемой действий в 2011-2012 году, поэтому и не лезет на чужое поле (или — в чужой огород, если хотите). Его тема — судебная вертикаль.
Что думаете?...
Комментарии 23
А по поводу Бортникова сказать могу одно: мне нравится его умный взляд. Все остальные его достижения сомнительны. Впрочем, это неважно в системе, где не нужны объективные успехи или умение быть публичной фигурой. Россия - достойный продолжатель византийских традиций, и наверху окажется тот, кто в полной мере осознает какими методами следует бороться за достижение успеха.
Расскажите, а какие организации в основном являются заказчиками услуг Вашего центра?
Про написанное, Вы всё таки склоняетесь что выбор падёт на одного из 3 кандидатов, включая Нарышкина, Собянина и Шувалова?
Да, склоняюсь к С.Нарышкину. Впрочем, ситуация, конечно, может измениться.
Кстати, тема преемничества в коридорах БД и Старой площади обсуждается живо. От этого зависит многое.
Появился и еще один фактор, косвенно подтверждающий то, что ВВП на третий срок не пойдет. Говорят, у него наследник появился. А это значит, что он поменял систему ценностей.
http://www.youtube.com/watch?v=4idzd0MQ5tM
Неужели Вы не верите слову Вождя?
Впрочем, сейчас, конечно, интереснее, чем же все-таки закончится первый этап восстановления СССР, который задуман питерскими.
Уже есть ОДКБ (военный союз, правда, он еще не работает), есть Таможенный союз (который, правда, тоже не совсем работает, но уже существует).
ВВП - союзный президент. Похоже, вот цель.
Что бы эта цель была завидной, необходима передача членами союзов серьёзных полномочий "созюному президенту", да и иммунитет от развития событий по беловежскому сценарию очень желателен. Сомнительно, что главы Белоруссии, Украины, Казахстана, Туркмении, Узбекистана добровольно их уступят даже взамен на низкие цены на топливо или какие другие субвенции. Можно конечно войти в "союз" с Абхазией, Южной Осетией,которых можно уломать(купить) на всё, но смысл? Мало того, что возникнут огромные проблемы с легитимностью такого "союза", так и собственные граждане(по крайней мере вменяемые) будут воспринимать такого президента как опереточного. Думаю никто не сомневается, что ВВП никогда не согласится на опереточную роль.
Алексей, а с какой целью в такой спешке менялась конституция в плане увеличения президентского срока? Следующий ведь будет 6 лет сидеть на троне.
И почему просто не переизбрать Медведева? Не замечал за ним тяги к судебной власти, будет в некоторой степени смешно видеть бывшего президента в роли всего лишь верховного судьи.
Мои источники информации, конечно, слабее ваших - лишь то что можно накопать на просторах и-нета.
Спасибо
ДАМ просто переизбрать можно, но тогда у ВВП будут проблемы с усилением позиций: все просто "перебегут" к ДАМ. Как говорил мастер Ояма (создатель Кёкушин-карате): Если Вы стоите на месте, на самом деле Вы двигаетесь назад. Поэтому ВВП необходимо постоянно наращивать харизму. Но президентский пост для него - пройденный этап (это, как река, в которую дважды нельзя...). Вот и получается, что нужна принципиально новая конфигурация власти. Очевидно и то, что эта конфигурация создается: ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенный союз. Напоминает воссоздание Союзного государства со всеми вытекающими.
А Медведев он кто? Бывший председатель совета директоров Газпрома, куда его любезно посадил (и высадил) Путин, никто не перебежит на сторону "всего лишь президента".
Хотя подозреваю, что держатель бизнеса на самом деле Абрамович Фокус, провернутый Абрамовичем со Сколково показывает, что у него как минимум очень хороший бизнес с правящей верхушкой
Какой смысл обсуждать ДАМ и ВВП? Что поменяется от перестановки этих двух руководящих слагаемых?
Я не социолог, но похоже в стране вызревают какие-то социальные процессы, которые поменяют облик власти в значительно бОльшей степени. Вот бы социолога послушать о том, что представляют собой россияне в настоящее время. Или даже не социолога, а спеца по социальной психологии...Алексей, вы знаете что-нибудь о подобных исследованиях?
А по сути вы абсолютно правы. Общество, как и страну (в страну, как бы там всяким не хотелось, по большей части входит Казахстан, Украина и Белорусия и не входит северный Кавказ) уже все эти достали. Реальные рейтинги ВВП и ДАМ собираются и анализируются, только и у первого и у второго в мало-мальски приличной стране с такими рейтингами были бы проблемы...
Кстати я был не очень доволен, т.к. сам ставил на "третий срок" и даже проспорил некую сумму в валюте на этом
В этом же году мне осведомленный источник сообщил по секрету, что третий срок будет после ДАМ. И не позже, чем осенью он уже во-первых скажет окончательный ответ, во-вторых заверит опять перед нотариусом свое заявление.
Самое смешное - что источником является иностранный бизнесмен. Т.е. там у себя они уже давно все знают... А мы тут с вами комедию ломаем
Да, наследник обсуждается на СП, но у этих людей, которые обсуждают, как бы это сказать-с (с)... а, "пропуск не во все подъезды", кхе-кхе.
Я тоже склоняюсь к тому, что могут быть и варианты, но то, как дела складываются на данный момент подсказывает мне, что их по сути два - ДАМ или ВВП. Второй срок ДАМ - 50%, третий ВВП - 40%, Нарышкин - 10%. Последний возможен только если он сильно нагнет ВВП и будет вместо него. На данный момент градус нагибания растет не по дням, но что будет дальше, профанам все равно не угадать.
За сим раскланяюсь.