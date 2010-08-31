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Остаться в обойме «статусных»...

31.08.2010 13:53 6 1 891 просмотр
Активность Д. Медведева, которую некоторые ошибочно принимают за начало избирательной кампании, на самом деле, имеет определенную цель: остаться в обойме «статусных питерских», какое бы решение ни принял В.Путин в 2011 году относительно кандидата на президентский пост.

Дело в том, что до 2008 года Д.Медведев не был «своим» для т.н. узкого круга друзей и соратников В.Путина, составивших в 2003-2005 годах новую властную группу (бизнес-сообщество)*.

В нее, напомним, входят, помимо самого В.Путина: И.Сечин (ТЭК, промышленность, судостроение), А.Кудрин (финансы), С.Иванов (авиастроение, ВПК), С.Чемезов (ВТС, автомобилестроение, технологии), В.Зубков (АПК, алкоголь), С.Нарышкин (аппаратные функции), В.Якунин (РЖД), а также - Ю.Ковальчук (банкинг, страхование, медиа) и Г.Тимченко (энерготрейдинг).

Примыкают к этой группе и «москвичи»: М.Фрадков (ТЭК, ВТС – неофициально), И.Шувалов (иностранные инвестиции, аппаратные функции), П.Авен (спецпроекты), и даже «тюменец» С.Собянин (ядерная отрасль).

Для того, чтобы Д.Медведеву в 2012 году не выйти из игры, нынешний Президент начал собственную раскрутку, но – очень осторожно, используя только те методы и клише, которые уже опробовал его предшественник.

Кстати, «противопожарная тематика» больше, похоже, не занимает аппараты премьера и Президента: там считают, что справились с ситуацией блестяще. Кадровые выводы, которые ожидались, было решено пока не делать, а подождать реакции общественности. Если таковой не последует – сосредоточится на исправлении системных ошибок в организации пожаротушения в стране, то есть воссоздать систему лесного надзора.

*Эта группа вызывает устойчивые ассоциации с бессмертными (неприкосновенными) олимпийскими богами – тоже есть главный (Зевс-громовержец) и идет строгое разделение по сферам компетенции (Гефест – огонь и кузнечное ремесло, В.Якунин – РЖД; Арес – война, С.Чемезов – ВТС и т.д.). Вмешательство в сферу чужой компетенции не приветствуется.

Комментарии 6

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Вообще было бы странно, если бы Медведев начал свою игру. Он прямой ставленник Путина и не сомневаюсь, что при его назначении было оговорено, что он оставит пост по первой же просьбе старшего товарища. На полном серьезе вести конкуренцию с Путиным для него, имхо, слишком опасно: выборы вряд ли выиграет, а в случае проигрыша угодит в опалу.

Но и в версию о масштабной PR-кампании с целью остаться в команде питерских верится с трудом: как мне кажется, такие вопросы решаются по-другому. Если Медведев не будет нарушать правила игры, то статусное и доходное место он обязательно получит.

Скорее всего, мы видим попытку Администрации создать иллюзию борьбы за пост президента. Как раньше была создана иллюзия многопартийности. Кстати, очень успешно: многие, к примеру, уверены, что "Справедливая Россия" - оппозиционная партия. smile:)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Для них не слышен за стеной народный глас-собачий вой! smile:nunu:
Пенсионер  (Пенсионер)
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Да, в такую обойму попадешь и все, это на всю оставшуюся жизнь.
Сергей  (С73)
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ну не скажите вон лужок и вылетел smile:ura:
Михаил Казаков  (сотник)
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Так ведь самомнение грызёт и давит и душит, да иденег хочется,....
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