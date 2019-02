Итак, в первой части обзора я постаралась перечислить самые на мой взгляд яркие тренды в social media в уходящем году. Кто им на смену в 2011? Давайте обсудим.По данным TNS Web Index 8.7 млн. чел., или 25% пользователей пользовались сотовым телефоном для выхода в Интернет, причем 16% делают это каждый день или несколько раз в неделю.При том, что в ряде организаций социальные сети закрыты для посещения по корпоративной сети, самртфоны и мобильный интернет используются и для общения на этих ресурсах. Популярность мобильного интернета и смартфонов приводит к созданию все большего количества качественных приложений.Геосервисы - популярны уже сегодня. Так, к примеру, по данным TNS Web Index по Monthly Reach проект Яндекс Карты почти догнал почту на Yandex (24,3 и 30,6% / 10 620.2 и 13 103.8 соответственно). Если же мы говорим про мобильность и распространение смартфонов, то уже в этом году на вопросы "Где я?" и "Кто и что вокруг меня?" можно было получить исчерпывающие ответы, воспользовавшись гео сервсиами. Бейджи, отзывы, и даже гео контекст задач в популярных инструментах планирования вроде OmniFocus - набирают обороты. Тут стоит упомянуть и популярные на западе foursquare и Go Walla, и наш российский ОGOROD от Time Out.Мы ждем этого уже 4 долгих года. Да, в России пока еще нет собственного digg, delicious или stumble upon, но даже не совсем качественный в плане отбираемого контента Smi2.ru (на момент написания данного обзора новостью номер 2 на ресусе было "Милиция ищет бомжа, похитившего у бизнесмена 3 млн. руб, хранившиеся в подвале") имеет Monthly Reach (2 655.5 тысяч человек / 6,1% в населении 12-54). Казалось бы не так и много. Но это вдвое выше того же slon.ru (1 153.8 тыс. / 2.6%) с качественным контентом, профессиональными редакторами и спецпроектами и даже, страшно подумать, но больше чем у kommersant.ru (1 914.4 тыс. / 4.4%) и bfm.ru (1 145.1 тыс. / 2,6%) обладающих теми же преимуществами.В мире по разным данным до 50% блогов в данный момент ведется на платформе Wordpress, чуть меньше, порядка 30 - 40% на Blogger от Google. Так же, благодаря широкому распространению аггрегации, получает все более широкое распространение тенденция stand alone блоггинга. Пользователи стремятся вести блог на собственном домене, чтобы не быть связанными правилами ресурса и иметь возможность общаться с аудиторией, выходящей за рамки аудитории конкретного блогхостинга. Привлекают их и возможности свободного размещения рекламы. Появление и развитие сервисов Open ID и Gravatars дает возможность комментировать любой блог без необходимости дополнительных регистраций. Что это значит для Livejournal, когда то бывшему крайне популярным и в США - наверное, понятно.Все больше пользователей предпочитают делиться новостями, ссылками и фото не посредством электронной почты, а при помощи своих аккаунтов в социальных сетях. Говорить об угасании электронной почты, как средства коммуникации пока преждевременно, мало того, именно этот канал коммуникации - безусловный лидер рунета на данный момент. Но тренд достаточно сильный и социальные медиа постепенно отвоевывают аудиторию у электронной почты и мессенджеров уже не первый год.Вот несколько новых тенденций, которые приходят мне на ум - Мне интересно и важно услышать, что Вы думаете. А, поэтому, пожалуйста, поделитесь Вашими мыслями. Какими Вы видите социальные медиа в новом году? Что Вам, кажется будет дальше?