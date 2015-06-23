Не ходите дети в Африку гулять!

Все, что сейчас происходит сейчас на рынке кредитования частных лиц - напоминает африканские джунгли, где правит сильный, большой и в любой момент ты можешь быть заживо съеденным, или покусанным мелкой тварью. Обман, подлог, откровенное стяжательство со стороны банков, нежелание организовать эффективную и удобную схему для потребителей – все это становится проблемами клиентов, которые подписали договор и платят за все косяки и амбиции банка! Нас уверяют, что все прозрачно и законно, но на самом деле реальная ситуация позволяет банкам жульничать и проявлять агрессию к клиенту. Правительство России уверяет нас, что контроль за банками осуществляет ЦБ РФ. Но на самом деле контроль ЦБ РФ ведет только за активами и рентабельностью банков, а также осуществляет надзор за отмыванием денег. Все что касается частных лиц, это проблемы самого клиента, так как носит гражданско-правовой характер! Даже обращение к юристам и антиколлекторным конторам не гарантирует вам цивилизованного выхода из ситуации и разрешения вопроса. Есть только один путь - через суд, который может быть тернистым, так как суды переполнены подобными исками и банки пытаются перенести дело в суд по своему адресу, в то место где у них все схвачено и вся схема взаимодействия отлажена. Это повышает шансы благополучного исхода дела в сторону банка.



Обращение в суд - это путь кто верит в себя, в свои силы, информационно подкован и имеет достаточно времени и денег. С помощью этого пути можно очистит кредит от грабительских неустоек, к примеру: неустойка которую может назначит вам суд это 8,25% годовых. Банки умудряются брать до 1000 % (тысячи!) в год, оправдывая свое подобное поведение внутренними документами.

Есть еще одна поведенческая модель населения в сложной финансовой ситуации – для тех, кто не имеет финансовой возможности и потенциала решать вопросы на Букве Закона - люди предпочитают не платить вообще и избегают общения с банками. Общение с банками, в настоящий момент не эффективно и утомительно, и имеет единственную цель – сломать психологически клиента заставить играть по правилам игры банка. Изначально все правила игры были составлены так, что Банк всегда прав, даже если он не прав! Банк всегда указывает на договор, который клиент подписал! Но при этом банк себя даже не утруждает разъяснением основных пунктов договора, не предоставляет возможность ознакомиться с договором и делает это целеноправлено. Некоторые банки практикуют - подписание заявления на кредит, вместо договора, тем самым получают карт-бланш делать с клиентом что угодно, мол у нас общие условия такие и вы их подписали! То, что банк не донес изначально информацию до клиента о последствиях нарушения договора и то, что служба безопасности банка не проверяет на добропорядочность потенциальных клиентов – на самом деле это косяки банка за которые платят клиенты!

Сейчас нам со всех сторон говорят, что мы безответственны, что набрали кредитов! Но брав кредит, большинство клиентов полагались на свою реальную финансовую ситуацию на тот момент. Никто не прогнозировал, что политического и экономического ухудщения ситуации в России. По Конституции РФ, государство обязано поддерживать достойный прожиточный уровень населения. Но пока со своими обязательствами не справилось правительство, и многие люди просто обнищали! Очень надеюсь, что мое обращение будет замечено людьми, которые способны изменить негативную тенденцию в позитивную.



А пока мне хочется сказать словами из песни и не брать кредитов вообще, в будущем:

Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!

В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие КРЕДИТилы.

Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.

В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!



В настоящее время несовершенная банковская система кредитования и отсутствие квалифицированного и авторитетного контроля позволяет банкам, как диким тварям - кусать Вас, съедать Вас, ваши будущие деньги, ваше благополучие, ваше время (самый дорогой и невосполнимый ресурс в жизни!), ваши позитивные эмоции. Т.е мы платим очень большую цену за временный займ и услуги навязанные нам банками.