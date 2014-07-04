Популярные сообщения

Я долго думала, о чем написать, но, к сожалению, в этот раз жизнь сама дала мне тему.
Вчера мне сообщили, что мой клиент умер... Заснул 6 ноября ночью и не проснулся. Сердце остановилось. Андрей К., бизнесмен, 43 года, был женат, жена домохозяйка, сыну 16 лет. Когда мы начали с ним работать, он поставил передо мной задачу: за пять лет купить активы (недвижимость, акции с дивидендами), чтобы часть денег осталась в бизнесе (25%), а все остальное в другие активы переложить, чтобы отойти от дел и получать пассивный доход. Я приступила к реализации данной цели, сейчас покупали дом в Испании, акции с дивидендами. Но помимо всего прочего, я настояла, чтобы он сделал себе страхование жизни, чтобы защитить свою семью.
К страхованию он относился, как к чему-то ненужному, говорил, что рано умирать не собирается, поэтому не видел в нем смысла. Но он очень любил своих близких. Так как деньги в основном были в бизнесе и быстро оттуда их не возьмешь, даже с депозита можно будет снять только через полгода, то решил на всякий случай сделать страховку на себя.
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