Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Наталья Найденкова 04.07.2014 12:45 Наталья Найденкова
ETF - три буквы, которые заменят вам портфель
Сегодня я хочу рассказать об интересном инструменте инвестирования, который называется ETF. Что такое ETF? ETF - Exchange Traded Fund - это инвестиционный фонд, паи которого торгуются на фондовой бирже и могут быть куплены и проданы, как обычные акции. В США первые ETF появились в 1993 году, в Европе в 1999 году и быстро завоевали популярность инвесторов. Упрощенно биржевой фонд ETF представляет собой корзину активов (акций, облигаций, товаров), текущая стоимость которой равномерно распределяется на каждый пай (акцию) фонда. В чём преимущество ETF? Они похожи на взаимные фонды, но в отличие от них, имеют ряд преимуществ: низкие затраты, легкость приобретения, высокая ликвидность, широкие возможности инвестирования, открытость и налоговая эффективность. ETF на 90% копируют фондовый индекс, а 10% фондов не имеют точной копии, при этом в управлении фондами используются в том числе и чисто спекулятивные стратегии. Как можно купить ETF? Читать далее
Комментировать
Наталья Найденкова 27.05.2014 14:49 Наталья Найденкова
Кредит на мечту
Уплатой кредитов в срок, увы, россияне похвастаться не могут: в мае платежеспособность россиян, по данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», оказалась самой малой за последние годы. Объем просрочки по кредитам в этом году увеличился на 17 %, при этом составив 514,8 миллиарда рублей. Сравнение с предыдущими годами подтверждает сказанное: за те же 4 месяца 2013 года просрочка выросла на 12 %, в 2012 году – на 4,3 %. При этом рост объема кредитования замедляется. С начала года он увеличился только на 3,5 процента до 10,3 триллиона рублей, что является минимумом за четыре года. В январе-апреле 2013 года рост составлял 8,4 процента. Вот некоторые из причин: увеличение безработицы, продолжение роста инфляции, уменьшение доходов граждан. Положение дел в экономике у нас сейчас не самое лучшее. Возросло количество кредитов для рефинансирования «старых», не погашенных ещё кредитов. Если человек берет новый кредит для погашения предыдущего (учитывая, что ставки по кредитам сегодня очень высоки), то мы наблюдаем не сокращение долговой нагрузки на экономику домашнего хозяйства, а напротив, ее увеличение. Читать далее
3 Комментировать
Наталья Найденкова 19.05.2014 14:53 Наталья Найденкова
Банковская «зачистка»
Банковская отрасль переживает нелегкие времена. Подтверждение тому – отзыв лицензий у нескольких российских банков, начавшийся в конце прошлого года и продолжающийся по сей день. Совсем недавно лицензии лишился «Первый республиканский банк» (ПРБ). Почему отбирают лицензии? Банкротами банки становятся по схожему фактору: разрыв в «срочности» пассивов и активов. По данным «Интерфакс-ЦЭА», полтора месяца назад суммарный объем депозитов физических лиц в банке составлял 24,6 млрд рублей, при этом юридическим лицам было выдано кредитов объемом 30,7 млрд рублей (одновременно в розничном кредитном портфеле было лишь 600 млн). По сумме чистых активов «Первый республиканский банк» занимает 106-е место среди всех российских банков. Похожие неприятности имеются не у одного ПРБ, но и у других банков. Исправить проблему банки могут, одолжив денежные средства у ЦБ под залог активов и ценных бумаг. В канун майских праздников кредитные учреждения взяли у Банка России заем – рекордные 3,15 трлн руб. Читать далее
2 Комментировать
Наталья Найденкова 13.05.2014 02:05 Наталья Найденкова
Карточный переполох
Львиная доля всех банковских карт, выпущенных в России, это карты международных систем MasterCard и Visa (95 % из 217 миллионов по сведениям Банка России). Как раз они и стали первой ступенью антироссийских санкций, принятых со стороны США. Ситуация получилась следующая: российские граждане, которые едут за границу, могут оказаться без денег, если операции их банка будут заблокированы (банк попадёт в «черный список»). Кто никуда не едет – могут лишиться карт Visa и MasterCard. Две крупнейшие международные платежные системы сейчас решают, оставаться на российском рынке или нет. Американские контрмеры продолжаются, но теперь уже в отношении Собинбанка, который является частью банка «Россия», СМП Банка и «Инвесткапиталбанка», дочерней структуры СМП Банка. Еще в марте эти три банка стали объектами риска, так как именно их акционеры подверглись американским ограничениям. Оказалось, что санкции отразились не только «заморозкой» средств на корсчетах в США, но и означали блокировку операций по картам Visa и Mastercard. Читать далее
1 Комментировать
Наталья Найденкова 01.05.2014 10:42 Наталья Найденкова
Как санкции против России повлияют на рядовых граждан?
В связи со сложной политической обстановкой все чаще мои клиенты из России задают вопрос: «Могут ли санкции в отношении России ударить по карману рядовых граждан?». Инвесторы и финансисты в России опасаются введения новых, более жестких санкций в отношении России. Точечные меры против чиновников не сработали и теоретически у Запада есть ряд инструментов, которые могут быть использованы против рядовых граждан нашей страны. Речь идет о возможности отключить страну от межбанковских и платежных систем, а также расчетов в долларах и евро. Впрочем, нефти и газа это не коснется, потому что Европа не сможет отказаться от этого. На практике же большую часть санкций применить невозможно. Во-первых, из-за взаимозависимости финансовых рынков (экономика давно глобализирована); а, во-вторых, арест российских активов приведет к симметричным действиям со стороны России, что очень сильно ударит по западной экономике. Что касается США, то с их стороны возможен только лишь один шаг — заблокировать расчеты по энергоносителям, которые осуществляются в долларах. Читать далее
2 Комментировать
Наталья Найденкова 16.04.2014 19:00 Наталья Найденкова
Идеально ли инвестирование в недвижимость?
Россияне традиционно считают инвестиции в недвижимость одними из самых выгодных. Скажу сразу – идеальных инвестиций не существуют. Существуют инструменты, которые подходят именно вам. Есть несколько составляющих, такие как степень риска и срок, которые и определяют «идеальность» инвестирования для каждого человека в отдельности. Недвижимость как объект инвестирования заслуживает внимания. Некоторые профессиональные инвесторы сделали состояние именно на инвестициях в недвижимость, например, Роберт Кийосаки. Но идеальны ли инвестиции в недвижимость лично для вас? Давайте попробуем разобраться. Вопрос первый: Сколько нужно вложить? Недвижимость – не из дешёвых инструментов. Привлекательнее всего с точки зрения доходности выглядит коммерческая и жилая недвижимость в Москве и области, и городах, которые стремительно развиваются (Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону). Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве (80 кв. Читать далее
2 Комментировать
Наталья Найденкова 12.02.2014 13:18 Наталья Найденкова
Как вести свой финансовый учет
Вместе с доходами у 99% людей растут расходы. Хотя нет, они растут у 100 % людей. Но я часто слышу что-то вроде «я стал зарабатывать в 2 раза больше, но не понимаю, куда деваются деньги!» Знаете, есть такое выражение: «неважно, сколько ты зарабатываешь, важно – сколько у тебя остаётся». Я бы перефразировала так: считай, сколько ты заработал, следи, сколько потратил, и будет оставаться столько, сколько ты запланировал. Даже если вы не учились бухгалтерии, рассеяны или иногда транжирите, наладить личный финансовый учет возможно. И это не сложно. Для тех, кто совсем не может себя дисциплинировать в расходах, есть проверенный метод «четырёх конвертов». Он действительно работает! Суть метода: 1. Подсчитайте общую ожидаемую сумму доходов в месяц 2. Из общей суммы нужно вычесть расходы на крупные покупки и инвестиционные цели (10-20%) 3. Из остатка вычитаем деньги на регулярные расходы (аренда, оплата коммунальных платежей, обучения, платежи по кредитам и т. Читать далее
4 Комментировать
Наталья Найденкова 11.12.2013 11:51 Наталья Найденкова
10 советов как инвестировать на фондовый рынок
Фондовый рынок привлекает инвесторов разнообразием инструментов, стратегий и невысокой стоимостью большинства ценных бумаг. Минимальный лот акций на Московской Бирже можно купить за 1 тысячу рублей. Ценные бумаги как объект вложения подходят и консервативным инвесторам, и любителям рискованной игры. Если вы решили самостоятельно попробовать фондовый рынок на вкус, то вот вам мои 10 советов – надеюсь, они помогут вам стартовать успешно. Совет №1. Инвестируйте только ту сумму, которую вы готовы безболезненно потерять. Да, именно потерять. Надо психологически быть готовым к худшему, но надеяться, как говорится, на лучшее. Играйте на бирже теми деньгами, без которых вы и ваша семья смогут нормально жить. Ни в коем случае не играйте заёмными или кредитными деньгами. Совет №2. Подготовьтесь как следует. Сотни книг, тысячи учебных пособий и курсов и миллионы статей рассказывают о премудростях биржевой игры. Потратьте время на изучение основ биржевой торговли. Читать далее
4 Комментировать
Наталья Найденкова 27.11.2013 00:45 Наталья Найденкова
Мастер-банка больше нет
Шокирующей новостью стала новость о лишении лицензии крупнейшего банка страны - Мастер-банка. Счета заблокированы, банкоматы не работают. А ведь банк занимал 72 место по активам и входил в пятёрку – по количеству банкоматов. Объем средств физлиц в кредитной организации, по данным отчетности на 1 ноября, составлял почти 47 млрд руб. ЦБ уличил кредитную организацию в финансовых махинациях, указывая на то, что банк неоднократно нарушал требования закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Активов у банка оказалось меньше, чем обязательств перед вкладчиками и кредиторами, рассказала Эльвира Набиуллина. Но это не единственный комментарий. Зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что Мастер-банк предоставил аффилированным лицам и компаниям кредиты на сумму не менее 20 млрд руб. По его словам, общий объем сомнительных операций, которыми занималась кредитная организация, составил 200 млрд руб. Читать далее
5 Комментировать
Наталья Найденкова 05.11.2013 13:30 Наталья Найденкова
Письмо Карнеги
ВЕДОВЕР РОУД, 27 ФОРЕСТ ХИЛЛС Г.НЬЮ-ЙОРК Г-ну Фрэнку Беттджеру. Компания страхования жизни «Фиделити Мьючуал» г. Филадельфия, штат Пенсильвания Мой дорогой Фрэнк Беттджер! Недавно я потратил час, разбирая все свои страховые полисы. Свой первый полис я купил у Вас 16 марта 1920г. Знаете ли Вы, что, глядя на этот и другие полисы, купленные мною у Вас за всё время, я задаюсь вопросом: «Что бы стало с этими деньгами, если бы я не вложил их в страхование жизни?». Вероятно, от них ничего бы не осталось сегодня. Вероятно, их постигла бы та же участь, что и большинство моих сбережений. Я потерял очень много на бирже, и лишь незначительная часть этих займов принесла или принесёт прибыль. Я также делал другие капиталовложения, которые привели не только к финансовым потерям, но и к беспокойству и головной боли. А моё страхование жизни не принесло мне ни головной боли, ни потерь. Разбирая полисы, я говорил себе: «Как же мне повезло, что я вложил эти деньги в страхование жизни». Читать далее
1 Комментировать
Наталья Найденкова 29.10.2013 13:18 Наталья Найденкова
Пенсионный вопрос: основные проблемы
В 2002-м году в российской пенсионной системе были проведены существенные изменения. В первую очередь, была пересмотрена система формирования и учета прав на пенсию. Одним из наиболее серьезных нововведений можно назвать страховые принципы: акцент стали делать на накопительный компонент обязательного пенсионного страхования. Однако, первого января 2010-го пенсионные права были существенно пересмотрены. Проведенная переоценка пенсионных накоплений привела к тому, что единый соцналог заменили страховыми взносами, которые шли теперь напрямую в Пенсионный и другие социальные внебюджетные фонды России. Казалось бы, это должно было пойти на благо. На деле же пенсионная система по-прежнему работает через пень-колоду. Вот основные претензии к системе (договоримся, что далее везде слово «пенсия» подразумевает пенсию по старости, а не за выслугу лет или какие-то иные типы пенсий): 1. Нет или же имеется незначительное количество страховых источников, гарантирующих в долгосрочной перспективе вменяемые размеры пенсий. Читать далее
5 Комментировать
Наталья Найденкова 15.10.2013 18:45 Наталья Найденкова
Что может помешать получать доход от инвестирования?
1. Промедление и оттягивание. Начать инвестировать никогда не поздно. Но чем раньше вы начнете это делать, тем больший капитал вы сможете себе создать за счет капитализации, наращивания денег, превращения части прибыли в добавочный капитал. Например , если инвестировать 1000$ в месяц под 12% годовых, то через 5 лет вы накопите 80 000$, через 10 лет - 229 000$, через 15 лет - 498 000$, через 20 лет - 988 000$. 2. Cначала – выплата долгов, потом – инвестирование. Если вы начнете инвестировать до того, как расплатитесь по банковским кредитам, может случиться так, что доход от инвестирования будет покрывать лишь процент, который вы уплачиваете банку. Например, вы намереваетесь вложить 100,000 рублей в акции фондов в то время, как ваш долг по потребительскому кредиту тоже составляет 100,000 рублей, и средний процент годовых равен 20%. Значит, если вы получите доход в размере 20%, то он всего лишь компенсирует убытки по вашему кредиту. Сначала уплатите долги! Читать далее
3 Комментировать
Наталья Найденкова 08.10.2013 16:47 Наталья Найденкова
Жизнь и смерть всегда стоят рядом…
Я долго думала, о чем написать, но, к сожалению, в этот раз жизнь сама дала мне тему. Вчера мне сообщили, что мой клиент умер... Заснул 6 ноября ночью и не проснулся. Сердце остановилось. Андрей К., бизнесмен, 43 года, был женат, жена домохозяйка, сыну 16 лет. Когда мы начали с ним работать, он поставил передо мной задачу: за пять лет купить активы (недвижимость, акции с дивидендами), чтобы часть денег осталась в бизнесе (25%), а все остальное в другие активы переложить, чтобы отойти от дел и получать пассивный доход. Я приступила к реализации данной цели, сейчас покупали дом в Испании, акции с дивидендами. Но помимо всего прочего, я настояла, чтобы он сделал себе страхование жизни, чтобы защитить свою семью. К страхованию он относился, как к чему-то ненужному, говорил, что рано умирать не собирается, поэтому не видел в нем смысла. Но он очень любил своих близких. Так как деньги в основном были в бизнесе и быстро оттуда их не возьмешь, даже с депозита можно будет снять только через полгода, то решил на всякий случай сделать страховку на себя. Читать далее
8 Комментировать
Наталья Найденкова 04.10.2013 17:06 Наталья Найденкова
5 причин заняться финансовым планированием
Прежде чем перейти к размышлениям на эту тему, приведу личный пример, как наличие финансового плана помогло мне в жизни. В 2005-м году я взяла ипотеку на покупку квартиры в Москве. Но сперва я какое-то время накапливала деньги на первоначальный взнос. После того, как сделала ремонт в новой квартире, я решила, что можно расслабиться и наконец-то начать спускать всю свою зарплату на удовольствия. Подруги тратят, чем я хуже? Два года я ни в чем себе не отказывала, а потом вдруг словно очнулась и поняла, что пока копила, у меня были активы (квартира, депозиты), а вот беспорядочные траты «на удовольствия» никаких новых активов не принесли вовсе. И я решила, что такой расклад меня совершенно не устраивает. (PS: я использую понятие актив, как в бухгалтерии, а не по Киосаки) Тут совершенно случайно мне в руки попала книга о финансовом планировании, а в дополнение к ней я пошла на специальные курсы. В результате, у меня появился собственный финансовый план, охватывающий мою жизнь вплоть до, не удивляйтесь, девяностолетнего возраста. Читать далее
5 Комментировать
Наталья Найденкова 01.10.2013 11:40 Наталья Найденкова
Банки - короли коротких денег
На днях на мою почту пришло письмо из одного известного банка. В письме мне предлагался льготный потребительский кредит под 20% годовых, а заканчивалось оно призывом: «Воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас. Осуществите свою мечту сразу. Зачем терять время и копить на нее деньги?». Банки являются королями в области краткосрочных целей, и данное письмо – очередное свидетельство: банковская реклама-пропаганда составляется таким образом, чтобы потенциальные клиенты тоже далеко в будущее не заглядывали. Банки зарабатывают, в основном, на том, что привлекают дешевые деньги, кредитуют и получают проценты. Что делает их пропаганда? Ее главный лозунг: «Покупай сегодня, плати завтра». В первую очередь на этот манок покупаются люди, живущие не по средствам. Банки предоставляют кредиты под проценты просто и быстро. Они как бы пытаются уверить вас в вашей финансовой безопасности, в том, что без средств вы не останетесь. Но если вы регулярно тратите больше, чем зарабатываете, вы попадаете в порочный круг: чем доступнее деньги, тем легче и быстрее вы их спускаете, забывая, что завтра за это удобство придется заплатить. Читать далее
3 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения