Сегодня я хочу рассказать об интересном инструменте инвестирования, который называется ETF.
Что такое ETF?
ETF - Exchange Traded Fund - это инвестиционный фонд, паи которого торгуются на фондовой бирже и могут быть куплены и проданы, как обычные акции. В США первые ETF появились в 1993 году, в Европе в 1999 году и быстро завоевали популярность инвесторов.
Упрощенно биржевой фонд ETF представляет собой корзину активов (акций, облигаций, товаров), текущая стоимость которой равномерно распределяется на каждый пай (акцию) фонда.
В чём преимущество ETF?
Они похожи на взаимные фонды, но в отличие от них, имеют ряд преимуществ: низкие затраты, легкость приобретения, высокая ликвидность, широкие возможности инвестирования, открытость и налоговая эффективность.
ETF на 90% копируют фондовый индекс, а 10% фондов не имеют точной копии, при этом в управлении фондами используются в том числе и чисто спекулятивные стратегии.
Как можно купить ETF?
ETF можно купить через биржевого брокера, через банк, страховые компании (например, UPP компании «Хансард»).
Количество ETF с каждым годом увеличивается, поэтому выбор уже сейчас довольно велик.
Исходя из валютной корзины, смотрим, в какой валюте должен быть фонд. Часто фонды в долларах США более ликвидны, можно выбрать их, обратив внимание на распределение портфеля фонда по странам.
Где искать информацию о ETF?
Есть хороший сайт www.etfunds.ru, с большой подборкой аналитического материала по биржевым фондам.
Поиск ETF есть на сайтах бирж. Например, вот фонды ETF на Московской Бирже http://moex.com/s221 . Можно смотреть информацию о ETF на сайте Morningstar - http://www.morningstar.com/Cover/ETFs.aspx и других сайтах, предлагающих информацию по ETF.
Интерактивные графики с текущими значениями можно смотреть на YAHOO! Finance http://finance.yahoo.com/echarts?s=JJN
Примеры фондов ETF
В зависимости от выстраиваемой инвестиционной политики фонда инвестиционные средства клиентов фонда могут быть направлены на вложения в:
• акции
• fixed income instruments (государственные займы и облигации иных субъектов)
• производные инструменты фондовых рынков
• недвижимость
• покупку страховых полисов
• долгосрочные проекты, так называемые фонды прямых инвестиций (например, строительство).
Это позволяет существенно страховать риски, связанные с вложением
средств вкладчиков в различные доходные направления инвестирования.
Рассмотрим конкретный фонд. Market Vectors India Small-Cap ETF - страновой биржевой индексный фонд, инвестирующий в акции компаний малой капитализации фондового рынка Индии, копирующий доходность индекса Market Vectors India Small-Cap Index (ETF тикер: SCIF)
Доходность фонда в годовом выражении, то есть с июля 2013 по июль 2014 составила 84, 38 %
На рисунке изображен график фонда (источник - YAHOO! Finance)
Риски ETF
Основной риск, который принимают инвесторы при вложении в ETF, — это рыночный риск. Рыночный риск проявляется при ухудшении экономической и политической ситуации и выражается в снижении цен на базовый индекс или актив.
При вложении в ETF на облигации инвестор сталкивается с кредитными рисками и рисками изменения процентных ставок.
Кроме этого, ETF присущи те же риски, что и обыкновенной акции — риски ликвидности и изменчивости цены. Однако за счет диверсифицированного портфеля ETF менее изменчив (волатилен), чем отдельно взятая акция.
Расходы на создание и деятельность фонда
За управление вашими средствами фонды берут деньги, в среднем комиссия колеблется от 0,15 до 1%.
Покупка ETF позволяет минимизировать расходы на управление, если вы работаете через брокерский счет самостоятельно, а не через страховую компанию.
Перечень лидеров рынка ETF
Наиболее известные на американском рынке эмитенты фондов (выпускающие фонды) ETF компании: iShares,Invesco, PowerShares, ProShares, State Street Global Advisors, First Trust, Barclays iPath,Guggenheim, Vanguard, Van Eck, WisdomTree, Direxion, VelocityShares, Charles Schwab,PIMCO, Fidelity.
Формирование портфелей: на что смотрим?
При формировании портфелей выбираем для себя уровень «агрессивности». Чем более агрессивный портфель – тем больше в нем фондов акций, фондов, работающих с сырьем и спекулятивных фондов .
Чем более консервативней портфель - тем больше в нем фондов облигаций.
В среднем, уровень доходности портфеля, как и его просадки, пропорционален уровню его агрессивности. Диапазон доходности составляет от 6 до 30% в год.
Выбирая из нескольких фондов, обязательно обратите внимание на статистику работы фондов, коэффициенты, доходность, соотношение доходности и риска. Выбирайте тот фонд, у которого большинство показателей – лучше.
Если у вас есть вопросы относительно работы с фондами ETF, я готова вам помочь. Пишите мне на почту pfinance4u@gmail.com
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