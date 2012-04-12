Популярные сообщения

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Александр Непомнящий 12.04.2012 13:14 n_ep
Как победить коррупцию
К вопросу о коррупции во власти. Считаю, что одним из способов борьбы с коррупцией, это перевод оплаты труда чиновников на коммерческие рельсы. Например заступает губернатор на должность, условно в регионе доход от налоговых сборов 100 рублей. Если в следующем году сбор налогов с корректировкой на инфляцию, при сохранении уровня ставок поиналогам - 105 рублей, то с 5 рублей он получает личный бонус в виде процента. Можно выплачивать в форме акций гос. компаний и не сразу а через три года, при условии, что по отношению к этому чиновнику за это время не найдено никаких фактов коррупции и т.п. Такую систему можно разработать для чиновников любого уровня. Тогда зарабатывать деньги на взятках станет как-то западло по крайне мере для уважающих себя мужиков, ну мне так думается...
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Александр Непомнящий 22.09.2011 19:23 n_ep
Визуализацию показателей в государственную и муниципальную власть!!!
В США есть электронное табло на Уолт Стрит показывающее для всеобщего обозрения размер государственного долга страны. Почему нам не установить подобное табло на белом доме показывающее в динамике в виде графиков показатели экономического и социального положения в стране: реальный рост средней з/п, инфляция, уровень безработицы, потребление ключевых продуктов на душу населения, количество граждан выезжающих за границу отдых, % за чертой бедности, коэф.разрыва между богатыми и бедными, количество квадратных метров жилья на жителя, количество авто, смертность, рождаемость, уровень заболеваемости и т.д. Читать далее
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Александр Непомнящий 11.09.2011 07:25 n_ep
Банки могли бы стать фабриками малых бизнесов в России
Одним из важнейших источников экономического роста любой страны может быть частная инициатива - развитие малого предпринимательства. В России данный источник роста к сожалению используется мягко говоря неэффективно. С моей точки зрения ситуацию мог бы исправить Закон регламентирующий создание так называемых "Фабрик бизнесов", то есть организаций получивших соответсвующие лицензии, имеющие соответсвующие льготы, и занимающиеся СОЗДАНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С НУЛЯ! Читать далее
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Александр Непомнящий 09.08.2011 17:01 n_ep
Существующая мировая экономическая модель основана на катастрофическом расслоении на богатых и бедных и неминуемо ведет к краху
США зажаты в тиски! С одной стороны финансовая пирамида в виде государственных облигаций, растущая в геометрической прогрессии готовая в любой момент рухнуть и похоронить под собой все и вся. С другой стороны, сокращение государственных расходов, необходимое для балансирования бюджета и предотвращения безудержного роста гос.долга, приведет к снижению совокупного спроса в США и в итоге к рецессии, то есть к тому, что было в 2008-м, только уже без слепого доверия к американским гос.облигациям. И это в условиях наличия огромных проблем в корпоративных финансах и банковской сфере, а так же в условиях высокого уровня закредитованности населения. Такой огромный кредитный карточный домик! Читать далее
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Александр Непомнящий 21.05.2011 18:10 n_ep
Будем ли дальше развивать демократию?
Хочу немного поговорить о демократии. Что это такое? Вроде все просто, демократия – это власть народа. Но так ли это? За счет чего достигается власть народа? Ответ: за счет выборов. Мы выбираем парламент, президента. Причем например в США президента до сих пор выбирают через систему выборщиков, а не напрямую, так как демократия появилась у них тогда, когда еще не было средств связи. Анахронизм! Читать далее
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Александр Непомнящий 21.05.2011 18:02 n_ep
Прав ли Платон? Государством должны управлять философы?
Сразу беру быка за рога! Считаю, что государством должны управлять лучшие!!! И кстати говоря, в разные эпохи как раз разные политические системы пытались достигнуть именно этой цели. Например монархия, в основном в средние века: с самого рождения человека готовят, чтобы он встал во главе государства – обучают, дают соответствующие навыки. Ну кто еще лучше сможет управлять страной, кроме того, кого готовили к этому столько лет. Читать далее
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Александр Непомнящий 20.05.2011 19:12 n_ep
Что придет на смену идеологии ПОТРЕБЛЕНИЯ!
В США государственный долг достиг очередного законодательного максимума. При этом дефицит бюджета превышает 10 % ВВП, и практически уже составляет 40 % бюджетных расходов. Похоже конец уже близок, конец эпохи потребления! Не буду давать прогнозы по поводу экономики США - дело не благодарное. Но то, что это конец эпохи потребления - это точно! Что такое эпоха потребления? Это когда богатые и сильные зарабатывают больше не на том, что кого-то угнетают (как это было в более ранние эпохи) а на том, что стимулируют спрос, потребление (с помощью рекламы, кредитов, маркетинга и т.д.). Читать далее
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Александр Непомнящий 20.05.2011 17:11 n_ep
Как активизировать рост экономики России?
Не секрет, что отраслью с наибольшим мультипликационным эффектом является строительство. Это и понятно, цемент, кирпич, пиломатериалы, окна, двери гораздо проще произвести в России. Поэтому развитие данной отрасли вполне может быть одним из локомотивов нашей экономики. Поэтому одним из приоритетов государства должна быть поддержка строительства и в частности ипотеки. Я уже писал в своем блоге о том, что банкам стало выгодно выдавать ипотеку, и это так. Но считаю, что государство должно поддерживать данную тенденцию, чтобы она не захлебнулась. Тем более, что инфляция продолжает расти, что подтверждается действиями ЦБ: повышение ставки рефинансирования, повышением обязательных резервов по вкладам. Это совершенно точно не будет способствовать развитию ипотеки. Предлагаю одну из мер по стимулированию ипотечного кредитования: ЦБ должен включить в ломбардный список ипотечные кредиты выданные по стандартам АИЖК или иным утвержденным стандартам (Сбербанк, ВТБ24, Дельта и т. Читать далее
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Александр Непомнящий 27.02.2011 11:59 n_ep
Ситуация в банковской системе после кризиса. Такого еще не было!!!
Многие описывают ситуацию в экономике России и в часности в банковской системе фатально. Я же вижу что ситуация сегодня в корне отличная от всего, что было ранее. До кризиса мы находились в условиях системного недостатка фондирования. Именно поэтому до кризиса предприятия и банки страны накопили долг перед иностранцами - 500 млрд. у.е. Да в стране, был бум кредитования, но в основном это был передел рынка высокодоходного и короткого кредитования, под развитие которого все судорожно искали средства, в т.ч. за рубежом. Сегодня все по-другому. Денег у банков ну очень много. Читать далее
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Александр Непомнящий 24.02.2011 21:03 n_ep
Рад всех приветствовать на моем блоге!
Первая тема, которой я хочу посвятить свое сообщение звучит так: «Кризис как начало формирования новых базовых принципов взаимоотношений в экономике» Считаю, что то, что произошло в мире в 2008-2009 гг. являет началом огромного эволюционного скачка в части построения новых экономических и социальных принципов государства и общества. То, что мы сейчас наблюдаем рано или поздно назовут революцией, переходным периодом от одной социально - экономической формации к другой. Читать далее
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