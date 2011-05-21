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Прав ли Платон? Государством должны управлять философы?

21.05.2011 18:02 10 3 501 просмотр
Сразу беру быка за рога! Считаю, что государством должны управлять лучшие!!! И кстати говоря, в разные эпохи как раз разные политические системы пытались достигнуть именно этой цели. Например монархия, в основном в средние века: с самого рождения человека готовят, чтобы он встал во главе государства – обучают, дают соответствующие навыки. Ну кто еще лучше сможет управлять страной, кроме того, кого готовили к этому столько лет.
Хотя мне например больше нравится Византийская система. Император выбирает при жизни того, кто возглавит государство после него (и зачастую вовсе не своих детей). То есть выбирает – ЛУЧШЕГО. Что-то это напоминает… Ну да ладно. Кстати Петр I после себя хотел оставить именно эту систему. Не успел.
Как достигает эту цель современная демократия? Через выборы. Мол вся страна должна выбрать самого лучшего, самого достойного. Самого, самого. Думаю, что Всем уже понятно, что демократия сейчас в таком же кризисе в каком ранее была и монархия. Ну невозможно Всей страной выбрать самого лучшего, самого раскрученного можно, самого лучшего – нет! Это либо профанация, либо шоу, либо и то и другое одновременно. И США кстати – не исключение.
Что делать? Отказываться от демократии, отказываться от выборов? Считаю, что нет. Мы должны и дальше развивать именно систему выборов, дабы обеспечить ПУБЛИЧНОСТЬ принимаемых важнейших для страны решений. Другое дело нужно обеспечить:
1. Независимое тестирование кандидатов, на управленческие способности, IQ, EQ и т.д.
2. Нужно обеспечить среди кандидатов на выборные должности лучших представителей страны, не обязательно только на должность президента (на все остальные тоже: депутаты, губернаторы, мэры и т.д.). И делается это так же через систему тестирований, в школах, в институтах, на рабочих местах; долее в независимых, специально созданных учреждениях. Будущих президентов страны уже сейчас нужно выявлять в школах, и помогать им раскрывать свой потенциал. Кстати про раскрытие потенциала Всех жителей страны я уже писал.
Еще раз подчеркну, окончательное решение за всеобщими выборами. Главное обеспечить информирование тех кто выбирает, о том кого они выбирают, и какие альтернативы существуют.

Комментарии 10

CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.Хм - 2... smile:)
Second attempt -
"... Дык согласен Александр... Во всем... Но это же идеализм...
О какой демократии можно говорить,если ее застрельщик,защитник,оплот,гарант & ect...США.
Где в Гуантанамо по средневековьи изощренно пытают и неповинных в итоге людей... Где в "оплоте демократии" в 35 штатах общество озабочено вопросом,справедлива ли казнь через инъекцию тиопинала...Ибо она обеспечивала безболезненную смерть...
Этот "оплот" по беспределу казнил Саддама,каких то 65 лет назад(для Истории это ничто,да и еще живы участники того преступления) по варварски бомбили Хиросиму и Нагасаки...
Идеалист вы Александр... Человечество не далеко ушло от животного мира за тысячилетия...Мимикрирует - да.Сейчас технологично...Не более...
Все основные сюжеты взаимоотношений социума у Шекспира описаны... Ничего не изменилось... Кроме технологий. ИМХО конечно. "
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Изменилось многое, уверяю. Вы же не можете сравнивать общество сейчас и 1000 лет назад. Уверен, что во многом мы продвинулись вперед. Проблема в том, что технологии развиваются быстрее. Я пишу о следующем этапе развития, который обязательно будет. Я не идеалист, так как то о чем я пишу – тоже не идеально. Но это лучше, чем есть сейчас – это следующий этап.
CreditWay  (CreditWay)
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Завидую вашему оптимизму... smile:)
Выборы... Я из провинциального города Волгограда...
Наберите в любом поисковике... Мэр Волгограда... И не пожалейте немного времени вникнуть... Два последних мэра...Были убранны Центром... И плевать они хотели на мнение горожан-избирателей миллионного города...
Волею судеб я был знаком с обоими...И признаю честно,если с Евгением Петровичем Ищенко нас и связывали некие отношения,и возможно посему не вправе бесспристрастно высказывать свое мнение по тому беспределу(Когда его беременную жену тезку и ее маму закрывали в СИЗО за какие то смешные виртуальные миллион рублей недоимок по ФНС)
Но последний мэр - Гребенников Роман Георгич... Мягко говоря мы никогда не дружили,по многим причинам... Но даже я,в шоке от беспредела нашей Фемиды Волгоградского Центрального суда... Тем паче,я "немного в курсе" как-зачем-и почему... принято было решение... smile:D Фамилию судьи найдите... И не много проанализируйте... smile;)
Я ярый поклонник Путина.Признаюсь.Но даже у меня все больше и больше желания покинуть эту страну... Сам скорее всего вряд ли решусь,но детей думаю сподвигну.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
государством должны управлять лучшие!!!Независимое тестирование кандидатов, на управленческие способности, IQ, EQ и т.д.


Не удивлюсь, что если бы тестировали выдающихся правителей типа Черчилля, то в результате их признали годными разве что почту разносить smile:)
Думается, что в разные стадии развития государств востребованы правители с совершенно непохожими качествами, и заранее определить их невозможно. Если правитель неадекватен своей эпохе, то рано или поздно его "уйдут" или в лучшем случае (для него) реальная власть окажется в руках более пригодного "серого кардинала"


Шарухин Антон  (toshik80)
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Вроде как президентский кадровый резерв имеет место быть.
Про местную власть отдельный разговор. Когда у нас были выборы всех неугодных кандидатов поснимала избирательная комиссия.
Если Дмитрия Анатольевича мы с супругой сходили выбрали, то выбирать местную власть не пошел и принципа, так как выбирать было не из кого.
С другой стороны вроде дороги делают, дворы привели в порядок, паребрики покрасили в белый цвет. Вроде работают люди.
Так что правильно ли поступил наш губернатор устроив безальтернативные выборы или не правильно жизнь покажет.
Сменила новая власть директоров муниципальных предприятий дак и там закипела жизнь. Например местный парк аттракционов просто не узнать
Lumix  (Lumix)
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ОМГ, какой идеализм. прямо как "проект Город-Солнце"

ведь есть же понимание: "...невозможно Всей страной выбрать самого лучшего, самого раскрученного можно, самого лучшего – нет! Это либо профанация, либо шоу, либо и то и другое одновременно."

а многоступенчатые выборы уже проходили. например в Советском Союзе. Простонародье выбирало представителей, которые избирали Генсека. Лучшие из лучших.

Как отмечали выше огромную массу совокупных свойств необходимых личности в конкретной исторической ситуации никакой суперкомпьютер не просчитает.
Так что весь мир продолжает играть в игру "авось новый будет лучше".
Сергей Попов  (sonnert)
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Александр, а как же в организациях IQ проверять? В банках, например... Если зампред в который раз, рассуждая о "глобалистических" проблемах, о Византии, в очередной раз пишет
Цитата
мне например больше нравиться
, это напоминает Васисуалия Лоханкина и "русскую революцию". Не торпитесь писать свои мысли, додумайте их, доработайте.
"ПисАть, как и пИсать надо тогда, когда уже не можешь терпеть" (М.М.Жванецкий)
потерпите ещё немного
Евгений  (Адреналин1)
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Есть хорошая песня у Виктора Цоя, сейчас процетирую куплет: "А мне приснилось миром правит любовь, а мне приснилось миром правит мечата и над этим прекрасно горит звезда" - вот так бы хотелось -). У нас в стране полнейший беспредел, простые граждане никем не защищены, вся безопасность лишь иллюзия, на наше мнение всем наплевать, так было так есть и так будет всегда, при любом политическом строе и любом руководителе. Ни первый ни второй пункт в нашей стране невозможен, все равно пройдут свои и им подкрутят баллы так как нужно, а независимые наблюдатели будут тоже свои, которые на все это глаза закроют. Хочется конечно верить в лучшее, но я увы не слепой романтик smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Византийская система слишком плохой финал принесла одноименному государству...
Григорий Запошной  (Grigoran)
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похоже на утопию, надо смириться с тем, что те, кто доходит до высших эшалонов власти становятся корысными и думают только о своей наживе, а иначе у них бы просто не получилось добраться до верхов! Вот так то и этим надо примерится, к этому надо приспособиться, с этим надо научиться жить!
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