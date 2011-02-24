Рад всех приветствовать на моем блоге!

Первая тема, которой я хочу посвятить свое сообщение звучит так:
«Кризис как начало формирования новых базовых принципов взаимоотношений в экономике»
Считаю, что то, что произошло в мире в 2008-2009 гг. являет началом огромного эволюционного скачка в части построения новых экономических и социальных принципов государства и общества. То, что мы сейчас наблюдаем рано или поздно назовут революцией, переходным периодом от одной социально - экономической формации к другой. Изменения коснуться базовых принципов, базовых институтов. Многие понятия, которые сейчас кажутся нам незыблемыми – просто исчезнут. Точно так же как исчезли рабовладельцы или крепостные крестьяне при переходе из одной формации общества в другую.
Россия почти 20 лет назад пережила свой локальный переход – из командно - административной системы экономики к рынку. По сути, мы перешли к индустриальному обществу, и постепенно приобретаем признаки, так называемого, пост - индустриального. Основным недостатком социализма или командно-административного построения экономики было ОТСУТСТВИЕ СБОБОДЫ, и в первую очередь свободы самовыражения, свободы созидания. И это не способствовало развитию, так как никто не видел перспектив для развития (разве что возможность подняться по ступенькам партийной лестницы, что само по себе нравилось далеко не всем).
Проблема в том, что нынешняя формация, в которой живет весь современный мир, также имеет НЕДОСТАТОК. И этот недостаток глобален, он пронизывает все наше общество, государственные структуры, корпорации. И недостаток этот – ОТСУТСТВИЕ АДЕКВАТНОСТИ!!! Во всем. Когда TOP-менеджеры компаний принимают решения, которые позволяют получить им многомиллионные бонусы в текущем году, в ущерб предприятию в будущем – это отсутствие адекватности. Когда кто-то покупает ценные бумаги почти разорившейся фирмы, просто потому, что у них хороший рейтинг от ведущего мирового Агентства – это отсутствие адекватности. Когда ипотечные кредиты выдаются заранее неплатежеспособным клиентам, по причине наличия залога недвижимости, в связи с тем, что на эту недвижимость растут цены – это отсутствие адекватности. Когда собственники и TOP-менеджмент компаний думают не о том как развивать свое предприятие, а том как качественно организовать IPO, чтобы вовремя выскочить из бизнеса с максимальным КЭШ-ем – это отсутствие адекватности. Когда товар плохого качества продается по завышенной в несколько раз цене, благодаря качественной рекламе – это отсутствие адекватности. Когда одна страна производит много товаров, продает их другой стране, чтобы потом у этой же страны купить ее долговые обязательства, которые все равно потом никогда не продашь, так как если начнешь продавать – цены на них рухнут – это отсутствие адекватности. И когда другая страна потребляет товары произведенные в других странах на деньги, которые по сути заняла у этих же стран (в виде эмиссии своей национальной валюты, а так же долговых обязательств) – это тоже отсутствие адекватности.
Переход к новой формации (мы еще не знаем как назовут её историки), будет сопровождаться решением проблем связанных с АДЕКВАТНОСТЬЮ.
Предлагаю дискуссию по этому поводу. И для начала хочу поделиться со своей идеей позволяющей решить часть этих проблем. Считаю, что одним из главных абсолютно неадекватных явлений современного общества является – ценообразование. Цены – неадекватны, как и не неадекватны скидки по ним (до 70-80 %).
Мое предложение: нужно законодательно закрепить так называемый паспорт цены, который должен быть у каждого товара, то есть своеобразная расшифровка этой цены. И такой паспорт обязан предлагать каждый продавец по любому виду товара или услуги. Данный паспорт должен иметь две стороны: сторона потребителя и сторона продавца. В каждой из них продавец осуществляет расшифровку цены товара, на стороне потребителя – расшифровка цены исходя из значимости для потребителя, и на стороне продавца – исходя из затрат и прибыли продавца.
Ну например сумочка от Армани, которая продается в специализированном магазине в ГУМе, в самом центре Москвы. Цена – 20 000 р.
Пример паспорта:
Сторона потребителя: 5000 р. – сама сумочка (как вещь в себе), 5000 р. – высокое качество; 5000 р. – марка, престиж; 5000 р. – возможность купить в центре Москвы.
Сторона продавца: материалы – 2000 р., пошив – 3000 р., торговая наценка в оптовой торговле – 3000 р., доставка – 3000 р., торговая наценка в розничной торговле – 9 000 р.
Цифры взяты наугад, просто чтобы показать суть идеи. Если в каждом ценнике будет подобный паспорт цены, каждый будет принимать решение при покупке более адекватно и взвешенно, понимая, за что он платит и сможет более правильно и качественно сравнивать с паспортами цен по подобным товарам у конкурентов. И если кто-то хочет переплачивать в два дорого за престиж – ради бога, но он будет понимать за что он платит.
Уверен, что при введении данного Закона (где конечно все это будет прописано более подробно, и будут формализованы составляющие цены со стороны потребителя и продавца), значения инфляции в стране – резко снизится!
Комментарии 37
Цена - объект неодушевлённый, посему стать субъектом, адекватным ли, либо не очень, не может быть по определению ). Вот субъект, выставляющий ценник, вполне может быть неадекватным, но если при этом, как говорила Алла Борисовна - "пипл хавает", то значит скорее "пипл" неадекватен, чем этот субъект (.
Александр, а я вот уверен, что инфляция в нашей стране снизится только в результате:
А. Появление реальной конкуренции в политической жизни
Б. Появление реальной конкуренции во всех сферах экономической жизни
В. Появление реально независимой судебной системы
Ну а что же ваш закон? Каким бы он небыл хорошим, в нынешней России у любого закона может быть только один шанс не быть положенным под сукно и забытым - это каким либо образом способствовать распилам бюджета, рейдерским захватам, обиранию населения ((((
Так же как и согласен, что без конкуренции это работать не будет.
Мои предложения рассчитаны на конкурентную среду.
Но одной конкуренции недостаточно. Ведь движущая сила любого предпринимателя
- это прибыль. А ее можно зарабатывать по-разному. Можно снижать издержки, увеличивать продажи, повышать качество и т.д. А можно просто обманывать, и тут уже никакая конкуренция не поможет, а зачастую конкуренция даже способствует всеобщему, массовому обману. Вот в чем основная проблема!
государства на прорывных направлениях. И опять же современные транснациональные корпорации переняли этот опыт, используя принцип единения, они консолидируют ресурсы
даже не одной страны, а всего мира. В общем считаю, что и в СССР было много здравого, и
нам нужно брать все лучшее, что было и есть в разных формациях.
Госплан - это хорошо, то есть это план на уровне государства, ведь так? План-факт - ни одно нормальное крупное предприятие без этого не может существовать. А что говорить о государстве. Не путайте план и несвободу, т.е. директивное управление экономикой вопреки здравому смыслу.
Мировое сообщество многое придумало давно, что уже давно нужно поменять. Я за рынок и конкуренцию. Но и за совершенствование механизмов регулирщих все это. Я за развитие!
И спасибо за определение адекватности. Все верно. Отсутствие адекватности - это остутствие соответствия одного другому. Ну то есть если я вижу зеленое, но говорю, что это синее - то я неадекватен. В современном обществе все на этом построено, но уверен, что мы это преодалеем.
P.S. А у нас в городе в январе гречка подешевела...Почти на 3 %
Но сторона покупателя не имеет смысла, ведь она состоит, исключительно, из фантазий продавца.
Сторона продавца- нарушение коммерческой тайны, с негативными последствиями для бизнеса. Не факт, что потребитель при этом что-то выиграет.
Наверное, с инфляцией нужно бороться по-другому.
Хорошо. Процентная ставка по кредиту вашего банка. Меня интересует, сколько мне предлагается заплатить за того парня, который кредит не вернет.
Также интересует стоимость привлеченных ресурсов, доля затрат на персонал, на топ-менеджмент, на организационные расходы, доля предполагаемой прибыли банка. Раскройте, пожалуйста!
Если мне не понравятся цифры, ваш сотрудник станет давать пояснения?
А еще интересно, что напишет Олег Тиньков, который создал банк без отделений с очень низкой (как он говорит) себестоимостью услуг и с охрененными процентными ставками по кредиткам (40% годовых). Когда нормальные банки дают уже 15-18%
Насчет быстрых решений по кредитам. Быстро не значит качественно и адекватно. Скоринг зачастую дает сбои. Посмотрите форум. Сообщений "Я 2 раза брал у вас кредит платил без просрочек, а в третий раз Вы мне отказали" до и больше. А ответ всегда один "Ну извините так вышло. Причины мы не объясняем". Теперь эти же вопросы появились на горячей линии сбербанка. Так что кредит сегодня очень похож на лотерею. Где дают там и приходится брать и особого выбора зачастую нет
Или например как Траст:
одобрили мою кредитную заявку со страховкой жизни и здоровья. Я выяснил, что это дело добровольное и предложил им убрать полис из одобренной заявки. Сказали тогда мы её аннулируем и подавайте документы снова. "А одобрят спрашиваю?" "Мы заранее не знаем" отвечают. А до этого "почетным клиентом" величали. Что-то не видно большого желания выдавать. А тут или бери с полисом или вообще откажем. А другие кроме справки 2-НДФЛ и видеть ничего не хотят.
Нет человеческого подхода, есть компьютеризированный отбор, принципы которого это коммерческая тайна банка. Выведена ведь цифра, что скоринг отметает 20-30% хороших заемщиков. А со стороны заемщика все это очень сильно лотерею напоминает. Вероятность выигрыша правда фифти-фифти т.е. повыше чем в спортлото
В России почти 1000 банков, это много при нашем населении. И конкуренция серьезная. Все будет ОК, но при этом Ваши потребности возрастут еще больше, и это хорошо, т.к. нам банкирам - это не дает возможности расслабиться...
Но плачу по счетам с ноутбука уже полгода, да и кредитку одобрили через интернет (правда не за минуту а за 2 дня). Может быть даже займусь ай-падизацией себя любимого, так как возникает необходимость распорядиться деньгами в любое время в любом месте. Это я все ценю и ценю тот банк который дает мне такие возможности....
1. Это уже клиенты банка. Банк знает их з/п и т.д.
2. И это более важно. У банка есть статистика, показывающая что эти клиенты гораздо чаще возвращают кредиты. А статистика - это уже не теория, это факт...
В итоги банки разрабатывают для таких клиентов особые, льготные программы. Это адекватно.
Только в жизни все очень интересно получается.
Я деньги зарабатываю как ИП причем довольно давно. Один из банков слегка сморщив лицо выпустил мне кредитку под этот мой статус. Ставка по ней 26%, а зарплатным клиентам 18%.
Я пожаловался на жизнь одному из своих клиентов, а они говорят "Дак Антоша а давай мы тебе зарплатную карту выпустим".
В один прекрасный день прихожу в этот банк, показываю карточку и говорю "Пересматривайте кредитный договор". Ну думаю щас пошлют меня лесом. Ничего подобного. Все переоформили, и сделали мне бесплатную Визу Голд
А мои доходы в этом учреждении составляют примерно 8% от общих.
Меня поражает такой уровень формализма. Если я предприниматель и в течение года к примеру выполняю четко все свои обязательства это особо никого не волнует. Никто не будет пересматривать проценты по кредитке. А под такую "липу" (на скорую руку сделанная хорошими людьми зарплатная карта) готовы на все
Вы - сотрудник компании-корпоративного клиента Банка (который, кстати уже приносит доход банку, сами получаете прогнозируемый доход) поэтому и ставки для Вас ниже - риска меньше (в кредитной ставке это учитывается, а доход больше - от обслуживания Вашего работодателя " в целом") - все просто - арифметика - великая вещь!
Обеспечения своему долгу у банка по закону о Банке России может быть не более 20%, следовательно все межбанковские расчеты обеспечиваются не денежной базой, за минусом норматива обязательного банковского резерва, а кредитными отношениями. Данные обстоятельства сопровождаются ростом нормы банковского процента, который обеспечить товарооборотом не возможно. Банки вынуждены ориентироваться не на обслуживания промышленности расчетами в производстве, а на спекулятивные рынки.
Деньги, как актив должника, которым он оплачивает денежное обязательство пропали из оборота. Надо деньги вернуть в товарно-денежные отношения. Иначе расчеты будут абслуживать административно-командные отношения. Этот строй мы уже проходили. Никто по приказу ничего делать не будет. Необходимо вернуть обмен трудом, который обеспечивают денежные отношения.
Для этого надо чтобы трудовой коллектив имел денежный актив, которым он, а не ддядя-банк, сможет оплатить свои денежные обязательства. Для этого совсем не нужны обязательства центрального банка, которые хотя и обращаются, но ценность имеют только в том что они обязательны к приему кредитором. Это малая ценность. Надо ценным сделать финансовое обязательство банка, путем отображения финансовым обязательством стоимости готовой продукции и сделать его оборотным (передаваемым в качестве платежа), путем аналогичным обращению бездокументарной ценной бумаги по счетам-депо депозитария.
Для этого банку покупателя готовой продукции (предназначенной для продажи на потребительский рынок) надо вести реестр своего финансового обязательства (платежного документа) зарегистрированным лицам. Это владельцу платежного документа и номинальному дерцателю в виде депозитария банка участника производства конечной продукции. Тогда финансовые обязательства эмитируют только исполняющие банки, чье финансовое обязательство оборотное и отображает стоимость готовой продукции. Товарно-денежные отношения на производственном рынке обслуживают депозитарные обязательства банков. Исполняющие банки оплачивают (гасят свой долг) только на внутрифирменные затраты владельца платежного документа. То есть оплачивают затраты на покупку готовой продукции, продавцы которой клиенты исполняющих банков. Они платят сами себе, другими словами. На счетах-депо "исполняющего банка", которые ведут депозитарии банков производителям, имя исполняющего банка пропадает, превращаять в депозитарное обязательство его банка. Изменяет механиз межбанковских расчетов, делая расчеты для банков доходным делом и не требующее банковского резерва вообще.
Операционная система расчетов подготовлена на уровне нормативного Положения формы безналичных расчетов на производственном рынке.
Тут в блогах затрагивалась тема про банковские офисы (про их дизайн и атмосферу), про ВИП обслуживание.
Уважаемый Александр и читатели:
1) А не все ли равно как выглядит офис? У каждого банка сейчас есть сайт и если тебе нужна банковская услуга, то погуляй по сайтам и посравнивай предложения. Далее просто идешь в офис и оформляешь отношения, а далее все общение через интернет и банкомат. Вот интересно какой процент людей "клюет" на дизайн офиса и вывеску?
2) "Если Вы разместите в нашем банке порядка 1.5 млн руб, то попадете "узкий круг ограниченных людей нашего банка" гласит рекламный буклетик. Вам за это дадут персонального менеджера, обслуживание в отдельном кабинете и т.д. По-моему хорошо продуманный и настроенный интернет-банк и SMS информатор гораздо лучше любого персонального менеджера. А люди которые способны разместить в банке такие суммы давно уже на "ты" с интернетом, айпадизированы и айфонизированы. Единственное, что нужно это возможность иногда общаться с кем-то "повыше" обычной операционистки, причем по телефону
Как считаете?
Конечно шутка! Мы все материальны и нам нужны обычные челоеческие эмоции! Во всех сферах, в том числе и в сфере банковских услуг. Другое дело, что скоро мы с Вами будем уже платить больше не за сами услуги, которые получаем, а за те эмоции, которые они нам дают. Я только ЗА максимальное развитие интернет и мобильного банкинга. Но до тех пор пока мы с вами не ушли в провода лично, оставив свои материальные тела, не исчезнут офисы и вип - офисы. Потому, что они материальны, как и мы с вами, их можно увидеть, пощупать, ощутить аромат (если его организовали), услышать музыку в офисе и т.д.
А я что призываю ходить в рестораны по интернету и заводить электронные браки?
А какие в банке могут быть эмоции??? Здесь ты распоряжаешся своей собственностью или берешь в долг. Какие эмоции? Тут холодный расчет нужен. Мне 10 минут потратить, чтобы примерно в 22:30 посмотреть кто заплатил, а кто нет и "разогнать" зачисленные деньги через интернет-банк или полдня, чтобы сходить за выпиской вернуться в офис напечатать платежек и сходить второй раз? А может я эти полдня лучше на ресторан потрачу? Или на общение с бизнес-партнерами?
А оплата кредитов, домашней коммуналки? Что на почту идти стоять в очередь часа полтора с бабушками у которых ворох этих квитанций или с ноутбука за 5 минут по шаблонам в любое время суток со всеми рассчитаться?
Как открыл расчетный счет полгода назад так в офисе банка больше не был. И благодарю банк за это. И в связи с этим вопрос: зачем в офисе аромат с музыкой?
А сапожки любимой женщине купили... В кредит, по карте этого самого банка. Вот она куча положительных эмоций.
Разрешили бы законодатели р/счет без присутствия владельца открывать, может быть и в Москве бы счет открыл, у банка у которого нет филиала В Архангельской области. Одно условие: интернет-банк и качественный колл-центр.
Причем банки так уже работают. Но пока только по кредитным картам. Если б не высокие проценты с удовольствием бы пользовался кредиткой этого банка
Мы вот даже в одном из городов присутствия выпустили социальные карты, в основном получается пенсионерам. Они теперь их и в автобусе вместо проездного используют и соц. выплаты и пенсию получают по ним. Интернет-банкинг правда редко подключают. Зато в офисы за консультацией часто приходят, поговорить с персоналом, пообщаться в смысле получить проф.консультацию Здорово!
Очень приятно видеть банковского работника, призывающего к АДЕКВАТНОСТИ. Без шуток. Серьёзно. Подписываюсь на Ваш блог и буду читать дальше!
Вопрос имею к Вам очень болезненный. Это вопрос об взаимоотношении банка и физлица, оказавшегося должником банка. Здесь есть много тем на форуме, посвящённых этому. В основном люди со своими историями "варятся в собственном соку". Представители банков не спешат комментировать что-либо. Ответы представителей банков напоминают отписки типа - нужно было читать договор. Я так поняла, что Вы не отрицаете, что у нас был кризис. Это уже адекватно. Поэтому хочу спросить: возможен ли выход из безвыходной ситуации следующего характера - человек брал кредит. Из-за резко изменившейся финансовой ситуации оказался в дефолте. До этого платил аккуратно. Предположим, кредит был 70000 руб. На 2 года. Осталось 5 ежемесячных платежей. Оставшаяся сумма - около 12000 руб. Адекватно ли, что банк, получив практически 80% тела кредита, требует, чтобы заёмщик возвратил 100000 руб., то есть, больше, чем было выдано?
Задумывались ли банки о том, как решить проблему плохих долгов, являющихся следствием экономического кризиса? И насколько этично продавать коллекторскому агентству долг в 100000 руб,, когда должник знает, что он на самом деле столько не должен?
Эта вся история напоминает анекдот про цыгана, который думал, что проще - отмыть детей, которые уже есть или родить новых. Хочу высказать предположение, что от кризиса пострадал в первую очередь так называемый средний класс, доходы которого напрямую зависят именно от общей экономической ситуации в стране и мире. И которые именно и являются потенциально лучшими клиентами банков.
Что касается сохранения отношений с клиентами, оказавшимися в сложной ситуации - читайте мое второе сообщение на блоге. Скоро банки просто вынуждены будут это делать, т.к. нужно куда-то вкладывать "лишние" деньги...