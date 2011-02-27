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Ситуация в банковской системе после кризиса. Такого еще не было!!!

27.02.2011 11:59 17 1 733 просмотра
Многие описывают ситуацию в экономике России и в часности в банковской системе фатально. Я же вижу что ситуация сегодня в корне отличная от всего, что было ранее.
До кризиса мы находились в условиях системного недостатка фондирования. Именно поэтому до кризиса предприятия и банки страны накопили долг перед иностранцами - 500 млрд. у.е. Да в стране, был бум кредитования, но в основном это был передел рынка высокодоходного и короткого кредитования, под развитие которого все судорожно искали средства, в т.ч. за рубежом.
Сегодня все по-другому. Денег у банков ну очень много. Избыток ликвидности!!! Вклады населения растут. Все пытаются не привлечь, а наоборот разместить!!! У всех лишние деньги! Многие мне возразят - это деньги кроткие и дорогие.
Сразу отвечаю. По поводу того, что короткие, кто как не мы банкиры и иные финансисты должны превратить короткие деньги в длинные. Конечно где-то для этого потребуется и участие ЦБ. Но по сути облигации, выпущенные на 5 лет, свободно обращающиеся на рынке и имеющие большой спрос могут быть тем самым инсрументом по переводу коротких денег в длинные.
Что же касается стоимости, то все мы знаем, что ставка зависит от инфляции, и если руководство страны сможет удержать ее в нынешних пределах или даже снизить, за счет увеличния скорости обращения денег, и иных мер, мы можем получить уникальные условия и в этой части, впервые за все годы современной России.
Впервые за всю историю банкам выгодно выдавать ипотеку. Ставки по вкладам в среднем
ниже, чем ставки по ипотеке! Раньше ипотеку рассматривали как оборотное вложение для
дальнейшего рефинансироваия, а сейчас это вполне реальная инвестиция для банка, пусть и долгосрочная.
В общем я предрекаю бум инвестиционного и ипотечного кредитования в нашей стране!
Деньги будут вкладывать, лишь бы они работали. Не важно на 10, 20, 30 лет!!! Пусть под
небольшую % ставку! Завтра ставка привлечения будет еще меньше! Наконец банки
превращаются в источник инвестиций!!! Одними ростовщическими и спекулятивными
операциями сыт не будешь в создающихся условиях! Чтобы заработать, нужно
ивестировать. Лед тронулся!!!

Комментарии 17

CreditWay  (CreditWay)
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"Лед тронулся!!!" ©
Кто парадом командовать будет ?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
В общем я предрекаю бум инвестиционного и ипотечного кредитования в нашей стране!


Александр, наверно ипотечный бум всётаки должен быть следствием бума жилищного строительства?
А он в свою очередь следствием двух причин:
1. Наличие у значительной части населения стабильных доходов, позволяющих не только покрывать текущие нужды (питание, ЖКХ, образование, отдых, транспорт и т.д), но и инвестировать .
2. Резкое удешевление жилья вследствие устранения из себестоимости административно- коррупционной ренты и повышение конкуренции девелоперов, производителей стройматериалов.

А без решения этих проблем ваш "бум" обречён на скорое схлопывание по той причине, что имеющие свободные средства как правило и жильём обеспечены, а надувание очередного пузыря, как докризисные годы маловероятно.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Андрей! Поживем увидим...
Сейчас уже практикуется выдача и потребов и кредитов бизнесу и даже автокредитов до 7 лет. Один раз видел предложение по кредитам на покупку комм.недвижимости до 10 лет. А суммы по кредитам бизнесу до 120 млн руб долетают. Вроде как начали банкиры давать длинные и большие деньги...
Насчет жилья. Я не знаю как в стране, но у нас в Архангельске и Северодвинске с новым жильем очень много проблем. И крыша течет и в окно дует, и черная плесень в стенах живет. И как обычно виноватых не найдешь. Поэтому у нас очень рискованно в новостройки инвестировать - замучаешся продавать. Наверное в ближайшие годы действительно возрастет конкуренция на строительном рынке и пункт 2 как-то разрешится
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
у нас в Архангельске и Северодвинске с новым жильем очень много проблем. И крыша течет и в окно дует, и черная плесень в стенах живет. И как обычно виноватых не найдешь. Поэтому у нас очень рискованно в новостройки инвестировать - замучаешся продавать.


Чёрная плесень - жуть smile:cry: Но в новостройки опасно инвестировать и при вполне приемлимом качестве и даже разумной цене. Почему? Бытует у нас убеждение, что лучшей инвестицией на старость за отсутствием адекватной (привет Александру smile:D ) пенсионной системы является приобретение одной, а лучше нескольких квартир, впоследствии сдаваемых в аренду и обеспечивающих владельцу достойный уровень жизни. Опыт двух последних десятилетий вроде бы это подтверждает, но есть одно "но" ! Надо учитывать, что жильё, как и всё остальное устаревает не только физически, но и морально. Взять те же хрущёвки - часто физически вполне ещё крепкие, по своим потребительским качествам совершенно непригодны для современной семьи. Есть основания полагать, что в ближайшие десятилетия процесс морального устаревания ускорится скачкообразно. Технологии энергоэффективности, системы "умный дом", экологичности, безопасности (к примеру системы автоматического пожаротушения) подешевеют и из разряда экзотики наверняка перейдут в стандарт. Ну и кому будут тогда интересны энергорасточительные, загрязняющие природу, опасные для жизни строения? Ну разве что земля под ними будет ещё представлять какую-то ценность, да и то вряд ли, кто был в штатах, видел, что даунтауны городов окружены трущобами, населёнными лузерами, а более менее успешные предпочитают жить в пригородах. Вот и выходит, что инвестировать в жильё можно только двум категориям - тем, кому попросту негде жить и опытным спекулянтам, вкладывающимся на стадии котлована и тут же продающим после сдачи, но сейчас это очень рискованно и чайникам в это лучше не лезть.
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Согласен. Все верно.
В 90-е годы было невыгдно производить. Бизнес занимался другим- торговля, финансовые махинации и т.д. В 2000-е ситуация изменилась. Сейчас наступают времена, когда становится выгодно платить зарплату, т.к. это источник потребительского спроса, становится выгодным убирать коррумпированные схемы, т.к. они мешают размаху... Деньги начинают маячить совершенно другие, на порядок больше... И если не обеспечить приемлемую стоимость квадрата, то не обеспечишь объем. А без объема прибыли не будет, опять же в нынешних условиях. Согласен государство не должно упускать момент - коммуникации, борьба с коррупцией и т.д.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Отчасти так, Александр. Но все равно это не мешает даже самым большим заниматься схемами. Да еще и такое тяжелое бремя налогообложения сейчас... smile:(
Шарухин Антон  (toshik80)
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Александр, а по-моему Вы создали прецедент.
Тут мало кто пишет по выходным, и вот Вы эту тенденцию ломаете smile:)
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Я в коммандировке. Плюс ай-фон. Плюс мне это нравится, много мыслей и идей, которые хочется высказать. Посмотрим, как будет дальше, возможно будет прецедент.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Да, с айфона удобно выходить в интернет, сам оценил это, с коммуникаторов нет такого удобства.
Першинг  (Першинг)
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Здравствуйте, Александр!
Хотелось бы высказать свои сомнения по поводу ипотеки. Этот кризис подрубил средний класс.
Почему я сомневаюсь в том, что ипотеека будет иметь сильный рост:
1. Строительные фирмы ещё не выбрались из кризиса. У меня из окна виден законсервированный дом. Он строился до кризиса очень быстрыми темпами. Работы велись даже ночью. И очень грустно смотреть на этот недострой! Он должен был быть очень красивым.
Вакансии строительных компаний сократились примерно раз в 10, в то время как общий объём вакансий - всего в 3 раза. И имеет тенденции к росту. Вакансий в строительстве - мизер мизерный. И это в Санкт-Петербурге!
2. Зарплаты растут, но всё же процентов на 30 меньше докризисных.
3. И самое главное. Нет и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ уверенности, что такой резкий облом не случится снова. Я, например, считаю, что Бог меня оградил от ипотеки. Я живу в комуналке. У нас по 4 м. кв. на человека. И выхода я не вижу. Могу ли я взять ипотечный кредит, если может случиться, что ВДРУГ мой доход упадёт в 10 раз? естественно, не могу. ипотеку могут взять, по-моему, только либо очен самоуверенные люди, либо люди, которые уже имеют несколько квартир. Чтобы купить ещё одну как инвестицию и сдавать её в аренду. Либо человек, выигравший лотерею. Других вариантов я не вижу, к сожалению. Не закончится ли ипотечный бум бумом невозвратов?
Сергей Попов  (sonnert)
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Совершенно справедливо, Тамара. Главное - не большое количество денег у банков, а невозможность купить квартиру на зарплату. И риск "облома" smile:)
iamvs  (iamvs)
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Александр!
Если кредитовать ипотеку стало выгодно, и есть дешевые деньги, почему не кредитуете надежных заемщиков по ставкам, близким к ипотечным, на короткие сроки?
Люди ценят возможность занимать дешево и стараются расплачиваться аккуратно. Ставка, скажем, 12% годовых, многим была бы интересна.
Можно было бы начать с малых лимитов и постепенно увеличивать. Если банк выдаст, на пробу, 1000 револьверных кредитов(посредством карточек) по 5-10 тыс. рублей, ничего ужасного, вероятно, не произойдет. А нарастить клиентуру- реально.
Олег Трегубов  (TreOV)
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То, что у банков увеличиваются объемы депозитов и при этом не сильно растет кредитование говорит о том, что население чувствует неуверенность в завтрашнем дне. Наша экономика коллапсирует понемногу: реальные зарплаты уже не растут, высокий уровень инфляции и роста тарифов на практически все подряд, т.е. сейчас расходная часть личных бюджетов "распухает" значительно быстрее доходной, чего небыло до 2008 года. Мы все еще держимся на "жировой" прослойке в виде замены "нужных" расходов за счет "ненужных", но еще 1-3 года такого и "вырезать" будет нечего. Что будет потом - страшно даже подумать! Новых же идей пока не видно. Мы ничего не производим (почти ничего): лишь добывает и продаем, ну немного перерабатываем. При этом у нас себестоимось многих производственных и технологических процессов уже стала самой высокой в мире, это хорошо видно во сколько нам обойдутся Олимпиада 2014 и Чемпионат мира по футболу.
Ипотечного бума в ближайшие год-два вряд ли можно ждать. Рост - да, но не бум. Для ипотеки нужно чтобы была уверенность в завтрашнем дне (лет так на 10-15), чтобы жилье дорожало (это подталкивает взять ипотеку и не жалеть потом о переплате!), и на жизнь хватало. Пока что этим похвастаться могут очень не многие, а ипотека - это социальный продукт, т.е. почти для всех.
Сергей Владимирович  (Gold595)
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Здравствуйте! Согласен по многим пунктам. С банками вроде все понятно, переизбыточная ликвидность, хочется размещать средства в менее рисковые проекты (ипотека например), с меньшей прибылью конечно же, зато обеспеченый кредит, плюс из-за уровня инфляции еще и прибыль какую-никакую получить. Со строителями и их лихорадкой тоже понятно. Предпринимаемые меры со стороны государства- есть такое дело. А если посмотреть со стороны обывателя (поддерживаю 3-пункт комментария Тамары)!? В докризисное время, активно пользовался всяческими предложениями банков, повышал свой уровень жизни так сказать, сию минутно приобретал материальные блага, кредитовался в общем...))) сам не заметив, довел ссудную задолженность до 300 т.р., длительные сроки не интересны, соответственно ежемесячная нагрузка выше. Сейчас подхожу к deadline, нужно уже своим жильем обзавестись, сделать в ней ремонт, при этом семью кормить, ну и желательно чтобы привычный уровень жизни не пострадал)). Уже имеющаяся кредитная нагрузка заставляет отложить ипотечный кредит! Думаю что многие люди находятся в подобной ситуации, просто у кого то она чуть лучше, а у кого то хуже. Через пол года решусь, познакомлюсь с ипотечными продуктами банков, и на ближайшие 15 лет завяжу тесные отношения с одним из банков))). Про удобство iPhone, подтверждаю, пишу с него smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
сам не заметив, довел ссудную задолженность до 300 т.р.
Сейчас подхожу к deadline
Про удобство iPhone, подтверждаю, пишу с него


Ну как же так, Сергей Владимирович, "подходите к дедлайн" и приобретаете айфоню за 30 тыр!
Не задумывались ли, что такие покупки вам не по карману? С такими аппетитами похоже придётся вам через полгода отложить знакомство и тесные отношения с одним из банков ещё на год-другой smile:cry:
Сергей Владимирович  (Gold595)
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Возможно вы правы Андрей! С банками и их деятельностью я итак знаком близко, а вот завязывать тесные отношения через год другой... И в этом есть своя логика, в моем случае. smile:) smile:)
kukmor.bestpersons.ru  (kukmor.bestpersons.ru)
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Здравствуйте,
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?

Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/
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