Сколько карт в наличии?

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http://www.banki.ru/forum/?FID=9&PAGE_NAME=read&TID=138666&PAGEN_1=2
За последний год карт в кошельке прибавилось настолько, что пришлось завести отдельный кошелек .
Потом поменять его на более вместительный.
Мои карты (приблизительно в порядке появления):
1. Сбербанк Маэстро Моментум
2. Сбербанк Виза Моментум (Соседнего территориального банка)
3. Автокопилка от Айманибанка
4. ТКС дебетовая (+ 5 допок)
5. ТКС кредитка
6. Русский стандарт (РС) Почтовая
7. (РС) БвК зеленая
8. (РС) Бвк MC Golg
9. (РС) Проездной
10. (РС) кредитка
11. Авангард Visa express card
12. Кукуруза 1 шт.
13. Карбон (надо закрыть)
14. Билайн
15. БМ "Электронное правительство" (карта, точнее картридер прилагаемый к карте — )
16. Visa ко вкладу от МКБ (планировал использовать для пополнения ТКС, но МКБ изменил тарифы)
16. ХКБ дебетовая
Комментарии 4
У меня уже и в кошельке, и в коробке, и где только нет.
Две!
CUP и УЭК
Теперь и в России есть, пока не везде и дороговато
China Union Pay