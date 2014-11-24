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Сколько карт в наличии?

24.11.2014 15:28 4 782 просмотра
Навеяно темой
http://www.banki.ru/forum/?FID=9&PAGE_NAME=read&TID=138666&PAGEN_1=2

За последний год карт в кошельке прибавилось настолько, что пришлось завести отдельный кошелек smile:D .
Потом поменять его на более вместительный. smile:D smile:D smile:D

Мои карты (приблизительно в порядке появления):
1. Сбербанк Маэстро Моментум
2. Сбербанк Виза Моментум (Соседнего территориального банка)
3. Автокопилка от Айманибанка
4. ТКС дебетовая (+ 5 допок)
5. ТКС кредитка
6. Русский стандарт (РС) Почтовая
7. (РС) БвК зеленая
8. (РС) Бвк MC Golg
9. (РС) Проездной
10. (РС) кредитка
11. Авангард Visa express card
12. Кукуруза 1 шт.
13. Карбон (надо закрыть)
14. Билайн
15. БМ "Электронное правительство" (карта, точнее картридер прилагаемый к карте — smile:puke: )
16. Visa ко вкладу от МКБ (планировал использовать для пополнения ТКС, но smile:cry: МКБ изменил тарифы)
16. ХКБ дебетовая

Комментарии 4

Ольга Курочкина  (kha)
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У меня -дцать действующих и где-то столько же старых для коллекции. smile:D Раньше считала и точно знала, сколько, а теперь уже нет. Поняла, не в них счастье. smile;)

У меня уже и в кошельке, и в коробке, и где только нет. smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Сколько карт нужно для счастья?

Две!
CUP и УЭК smile:D
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Что есть

Теперь и в России есть, пока не везде и дороговато smile:wall:
China Union Pay
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