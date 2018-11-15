«Деньги должны делать деньги» - классический тезис, крепко засевший в сознание людей как путь, который ведет к успеху и процветанию. Всякий, кто имеет какую-то определенную сумму сбережений, задумывался хоть раз как без труда преумножить их. То есть фактически сделать деньги «из воздуха», не создавая новые материальные ценности, а лишь грамотно спекулируя уже имеющимися. Если отмести откровенно мошеннические структуры типа финансовых пирамид, то наиболее привлекательным для большинства людей способом сделать деньги из неоткуда является торговля на бирже, взаимодействие с брокером.Все мы слышали о волках с Уолл-стрит, обогащении на биржевых спекуляциях и о том, что «вся сила в деньгах». Однако ситуация на российском фондовом рынке далека от киношных представлений Голливуда. В РФ всего 8 брокеров имеют лицензию Центрального банка и сотни различных «форекс-кухонь», предлагающих торговать у них на внутренних площадках, которые к реальным торгам на форекс рынке никакого отношения не имеют. Статистика компании «Щит и меч» не утешительна: на одного лицензированного брокера приходится 58 мошеннических организаций.Однако если вы все же решили попытать удачу и вложиться в какого-либо брокера, стать инвестором или трейдером, то мы предлагаем переводить деньги так, чтобы в случае обмана, их можно было вернуть обратно.Вернуть деньги от мошенника стало возможным благодаря процедуре chargeback. Она предусмотрена платежными системами (VISA, MasterCard, МИР), которые дорожат своей репутацией и в том случае, если клиента обманули или оказали недоброкачественные услуги, он вправе востребовать перевод обратно.Процедура Чарджбэк сложная, требует сбора документов и прочего, про нее мало кто знает и поэтому лучше заранее побеспокоиться и сделать все так, чтобы с наименьшим количеством хлопот вернуть деньги.Итак, процедуру чарджбэк может инициировать, то есть обратиться в платежную систему (VISA, MasterCard, МИР) с требованием вернуть платеж, только банк пострадавшего клиента (банк-эмитент). Поэтому чрезвычайно важно оплачивать услуги брокера картами клиентоориентированных банков, которые в дальнейшем не станут отписываться от ваших обращений на возврат. Таким банком вполне можно назвать Сбербанк. Да, этот банк сложен, грузен, но заявления на процедуру chargeback, может и не с первого раза, но все же берут и должным образом инициируют. Статистика возвратов юридических компаний показывает, что именно по картам Сбербанка приходит больше всего возвратов денег от брокеров-мошенников.Анти-лидером среди клиентоориентироанных банков смело можно назвать Альфа-банк. Процедуру chargeback сотрудники этого банка по непонятным причинам инициировать не хотят. Поэтому если вы перевели деньги через карту Альфа-банка, то вернуть деньги от лжеброкеров помогут вам лишь профессиональные юристы, которые будут «кошмарить» брокера, писать в надзорные органы и проводить целый комплекс мероприятий. Про самостоятельный возврат, если конечно вы не собираетесь посвятить этому жизнь, можно забыть.К банкам, через карты которых стоит переводить деньги брокерам, чтобы впоследствии их реально было вернуть, можно отнести Газпромбанк, ВТБ24, Банк Восточный, УралСиб, Хоум Кредит, Райфайзенн Банк.Отдельно стоит поговорить про Казахстан. В настоящее время банки этой страны (АО «Казкомерцбанк», «Банк Астаны», Банк «Каспий» и т.д.) серьезно относятся к возвратам денег в случае обмана своих клиентов, поэтому жителям Казахстана в случае потери вложений можно смело идти в банки и инициировать там процедуру chargeback.Недобросовестные брокеры прекрасно знают о процедуре возврата денег и ее набирающей обороты популярности. Поэтому сейчас они переходят на новые способы оплаты своих услуг, исключающих возможность чарджбэка. Например, предварительная оплата физическому лицу. То есть просят клиента сначала перевести деньги какому-то человеку, а уже он вносит деньги непосредственно брокеру. Вернуть деньги через чарджбэк возможно только в том случае, если деньги были переведены юридическому лицу. Переводы между «физиками» под возвраты не попадают. Поэтому если вы перевели деньги какому-то частному лицу, то вернуть деньги можно вновь только через юристов.Также брокеры просят заводить деньги на их счета при помощи различных платежных сервисов (Payboutique, AdvCash, Qiwi кошелек, Orangepay) или оплачивать любой криптовалютой (биткоины и т.д.). Вернуть деньги чарджбэком в таких случаях уже не получится.Стоит отдельно поговорить, какую платежную систему выбрать. Здесь, безусловно, нужно остановиться на VISA. VISA Сбербанк - идеальное решение для оплаты услуг брокера. Также важно следить по срокам, зачастую именно с момента первого депозита банки будут считать услугу оплаченной, а это значит, что у вас всего 120 дней, чтобы ее обжаловать. Поэтому если брокер неожиданно отказал вам в выводе средств, либо задерживает выплаты под различными причинами, необходимо сразу обращаться в банк. Брокеры-мошенники прекрасно знают о сроках chargeback и нарочно тянут время, кормя своего клиента обещаниями.Чарджбэк по MasterCard от брокера обосновать гораздо сложнее из-за определенных правил самой платежной системой. Сделать это самостоятельно трудно и процент отказа здесь в разы выше.Платежная система «МИР» процедуру чарджбэк проводит также как и VISA, однако предпочтения все же отдавать следует зарубежной системе.