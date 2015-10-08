Лидируют транспортная и строительная отрасли, а также сфера медицины

Лидируют транспортная и строительная отрасли, а также сфера медицины

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Спрос на рабочие профессии в России вырос на 10 % -



лидируют транспортная и строительная отрасли, а также сфера медицины



Несмотря на то, что подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в стране занимаются свыше 2.000 учебных заведений, где по программам среднего профессионального образования обучается около 2 млн 800 тыс. студентов, нехватка таких специалистов продолжает расти и в некоторых отраслях экономики РФ составляет от 50 до 70%.



По данным опроса среди крупнейших рекрутинговых и аутсорсинговых компаний, число вакансий на средне-специальный и низко квалифицированный персонал в сентябре выросло на 10 %, или на 200.000 позиций. В основном растет спрос на рабочие профессии в транспортной и строительной отраслях: несмотря на кризис, компании и предприятия этого сектора достаточно загружены, динамично развиваются и испытывают кадровый голод. Причем, речь идет как о трудоустройстве на постоянной основе, так и о временных вакансиях и вахтовых работах, связанных с производственными циклами X Наиболее востребованными и даже дефицитными сегодня являются такие рабочие профессии, как машинисты бульдозера, экскаватора, автокрана, погрузочной машины, слесари-ремонтники, водители, квалифицированные штукатуры, бетонщики, маляры, плотники, каменщики, облицовщики-плиточники, арматурщики. Россия также очень нуждается в грузчиках, дворниках и уборщиках, во врачах и медсестрах.



РЕЙТИНГ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ, РФ, СЕНТЯБРЬ



1.Квалифицированные рабочие, занятые на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах:



- Каменщик, монтажник, плотник, слесарь-сантехник, штукатур.



- Сварщик и газорезчик.



- Электро-газосварщик.



2. Водители автомобилей.



3. Продавцы: продавец-консультант, кассир торгового зала и т.д.



4. Электрослесари, электромонтажники и родственные профессии.



5. Машинисты подъемного и подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования: машинист крана, машинист экскаватора, машинист бульдозера и т.д.



6. Повара: пекарь, кондитер, профессии рабочих хлебопекарно-макаронного производства и кондитерского производства.



7. Слесари: слесари-сантехники, слесари по ремонту тепловых сетей, слесари-инструментальщики, станочники и рабочие родственных профессий.



8. Токарь, фрезеровщик.



9. Неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства: дворники, уборщицы и т.д.



10. Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей: сторожа (вахтеры), кладовщики, грузчики, подсобные рабочие.



* Данные экспертов компании "СТС Групп"



В соответствии с реалиями кризиса, национальный рынок труда продолжает трансформироваться и подстраивается под новые вызовы – потребность экономики в средне-специальных и рабочих кадрах постоянно растет и сегодня уже в 3 раза выше, чем в высококвалифицированных специалистах.



В сентябре в стране спрос на рабочие профессии увеличился в среднем на 10 % – их доля в структуре общего количества вакансий составляет уже более 65 %. Молодежь начинает осознавать, что хороший квалифицированный рабочий в современных условиях имеет гораздо более высокие шансы на трудоустройство и все основания на достойную заработную плату. Как следствие – этой осенью существенно вырос конкурс на рабочие специальности в профессиональных училищах и колледжах. Сегодня нам необходимо форсировать процесс подготовки квалифицированных рабочих кадров - пора уже России становиться не только наиболее образованным, но еще и высокопрофессиональным государством.



Россияне вынуждены все чаще задумываться о преимуществах рабочих профессий: сроки обучения значительно короче, а впереди — реальные перспективы трудоустройства. Тем более, что наиболее ценным специалистам компании предоставляют солидные соцпакеты и очень приличные заработные платы.