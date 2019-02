Иностранные банки уходят? Иностранные банки остаются!

К началу 2017-го года доля капитала иностранных банков в банковском секторе России сократилась до 15 % X По сравнению с внушительным показателем присутствия в виде убедительных 26% в 2008 году это - признак продолжающегося исхода из страны иностранного капитала.



В январе 2017-го года в России было зарегистрировано около 70 банков «иностранцев» – кредитных организаций, в которых контрольный пакет акций напрямую или косвенно принадлежит иностранному банку, иностранным государственным структурам или иностранной компании. Причем, здесь наиболее массовое представительство – после 10 банков с французским капиталом – принадлежит, как это ни странно, банкам японским – их сейчас 7 на российском финансовом рынке.

Какой резон, кроме конъюнктурного политического, в присутствии на охваченном эрозией российском инвестиционном поле такого числа японских банков? Об этом можно только гадать. Однако для национальной финансовой системы опыт японского банкинга может быть крайне полезен. Так, Василий Борисов, эксперт рынка инвестиций и глава коммуникационного агентства «Борисов и Ко», считает, что «современная финансовая система Японии являет собой определенный парадокс и вполне может служить примером для России. С одной стороны, йена является мировой валютой и активно участвует в глобальной либерализации финансовых рынков. С другой стороны, она служит жестким целевым инструментом для реализации исключительно национальных целей Японии по расширению собственной зоны влияния на мировые финансы и глобальную экономику, оставаясь по-своему закрытой для внешнего воздействия валютой» - отмечает Василий Борисов. Таким образом, в Японии руководящая роль государства органично сочетается с частной собственностью и рыночной системой, формируя взаимовыгодный союз власти и частных финансовых институтов – при безусловной поддержке широких слоев коренного населения.

Здесь показателен пример одной из таких структур, которая сформировалась на российском банковском рынке относительно недавно – это японско-российский ЯР-Банк. «Новейшая история» его началась в 2013 году, с приходом ведущего японского финансового холдинга SBI Holdings, Inc., специализирующегося на предоставлении финансовых услуг через интернет-платформу. Эти онлайн-технологии зарубежные акционеры охотно предоставили своей российской «дочке» - для более активного продвижения на российском рынке банковский услуг. Советник председателя совета директоров ЯР-Банка Юсукэ Фуджии, японец, который трудится в московском офисе банка, отмечает: «На примере японских банков хорошо видно, как традиционная розничная модель неуклонно уступает свои позиции дистанционному банковскому обслуживанию: в Японии сегодня успешно работают уже более 10 специализированных интернет-банков, не имеющих ни одного отделения. Причем, первый из них запустил свой сервис еще в 2001 году! Общее количество счетов в них – уже около 15 миллионов. И это при том, что японская банковская система довольно консервативна».

Стоит отметить, что в Японии нет большого числа законодательных регулятивных актов для банков - они руководствуются в своей деятельности устными предписаниями министерства финансов. Хотя эти вербальные директивы и не имеют силы закона, все коммерческие банки их четко придерживаются – понятие «репутация» для японских банков не продукт PR-кампании, а условие для существования, поэтому, вероятно, процедуры банкротства или отзыва лицензии у финансовых у кредитных организация Японии – большая редкость!

Помимо легендарных японских технологий, хорошая репутация и прочные связи «на родине» - вот что дает явные преимущества японским банкам в России. «У нас есть отличные деловые связи со многими ведущими банками страны: благодаря большому опыту работы и надежной деловой репутации, а также огромному потенциалу соучредителя - SBI Holdings, Inc - наш банк пользуется безусловным доверием у крупнейших банков Японии, что позволяет нам выдавать банковские гарантии в японских йенах компаниям, которые ведут бизнес как в России, так и в Японии». – Отмечает Юсукэ Фуджии.

Еще одной немаловажной особенностью, которую японские банки-резиденты готовы внедрять в виде конкретных программ, является то, что они очень лояльно относятся к практике реструктуризации долгов и в отличие от российских банков охотно предоставляют максимально облегченный доступ для малых и средних компаний к финансированию и рефинансированию.

Главный редактор информационного портала W-City.net Тимофей Суровцев отмечает: «В России очень большое японское коммьюнити – здесь постоянно проживет порядка 2.500 японцев, и больше половины из них – в Москве. Однако присутствующие на российском рынке японские банки – такие как Тойота Банк или МС Банк РУС - в основном монолайнерные или кэптивные и не работают с физическими лицами, поэтому ЯР-Банк успешно пользуется своей ритэйловой «уникальностью» и активно работает с категорией частных клиентов и физических лиц».

«Современный банковский бизнес требует больших инвестиций в систему, инфраструктуру, комплайенс и риск–менеджмент. И если в корпоративном банковском обслуживании достичь окупаемости можно быстро, но с меньшими объемами, то в розничном бизнесе иностранному банку всегда требуется больший масштаб. – Утверждает заместитель председателя правления ЯР-Банка Денис Музычкин. - Однако для клиентов сегодня крайне важно то, что у российских банков с иностранным участием – очень высокая степень надежности: количество отозванных лицензий у таких банков – редчайший случай, ведь неисполнение таким банком своих обязательств перед клиентами в РФ наносит репутационный удар по доверию к “материнской” компании и влечет кросс-дефолт”.

Эксперты предупреждают, что японская финансовая индустрия пока еще не продемонстрировала России все преимущества японского банковского менеджмента. Впрочем, скорее всего эта демонстрация, со всей ее внушительностью и наглядностью - еще впереди.