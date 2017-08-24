Популярные сообщения

Оцеола oceola2 Моспромстрой и Рост. Зеленый бор Совет директоров Моспромстроя завтра будет решать вопрос продажи доли в "Зеленом бору" банку Рост > 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: > 1) О принятии решения о прекращении участия ПАО «Моспромстрой» в Обществе с ограниченной ответственностью «Зеленый бор». > 2) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Зеленый бор» между ПАО «Моспромстрой» и АО «РОСТ БАНК». http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SYJLJaJBJUCJxEJ6I6rkZQ-B-B Зеленый бор - это целый квартал в Зеленограде, который Моспромстрой собирался построить в период с 2011 по 2015 гг. 16 корпусов, из которых 14 уже сданы, а два в проекте https://www.novostroy.ru/buildings/zelenyy-bor/ Судя по объявлениям на cian.ru, примерно 300 квартир в уже построенных домах еще не распроданы. По 3-4 млн руб. за квартиру - 10-12 млрд руб. замороженных денег 1

Оцеола oceola2 Стройжилинвест С Дербеневкой не получилось? или просто деньги нужны Стороны в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились Договор инвестирования в строительство комплекса зданий от «10» декабря 2014 г. считать расторгнутым. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения Договора, а в части финансовых обязательств Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны по договору: Инвестор - Акционерное общество «Московский дрожжевой завод «Дербеневка», Соинвестор - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» Размер сделки: 6 000 000 000 (шесть миллиардов) российских рублей, что составляет 43,2575% от стоимости активов эмитента. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lDxzK46Uz0GnpGbBv1sTpg-B-B Стороны в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ № б/н от 01. Читать далее 0

Оцеола oceola2 Моспромстрой и Рост 2.2. Вид и предмет сделки: Соглашение об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор). 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор) договорились о частичном прекращении обязательств Должника перед Кредитором, вытекающих из Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30 июня 2016 г., предоставлением Должником взамен исполнения части этих обязательств отступного в соответствии с условиями Соглашения. Должник передает Кредитору в собственность в качестве отступного нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, пер. Большой Каретный, д. 24, строен. 2, принадлежащие Должнику на праве собственности. Обязательства по Кредитному договору № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30 июня 2016 г., прекращаются частично, в размере 1 416 070 287,39 (один миллиард четыреста шестнадцать миллионов семьдесят тысяч двести восемьдесят семь) рублей 39 копеек, с момента передачи Кредитору недвижимого имущества (нежилых помещений) и подписания акта приема-передачи недвижимого имущества, выступающего в качестве отступного. Читать далее 0

Оцеола oceola2 Узок круг контрагентов: Промсвязь и МКБ МКБ закладываает акции "ОПИНа" в Промсвязьбанке > > 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк» > > 2. Содержание сообщения > 2.1. Полное фирменное наименование организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: ПАО «Открытые инвестиции»; Российская Федерация, г. Москва; ИНН 7702336269; ОГРН 1027702002943. > .. > 2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 759 500 штук; 4,9899%. > 2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 3 000 000 штук; 19,7099%. > 2. Читать далее 0

Оцеола oceola2 Межтопэнергобанк Межтопэнергобанк создал дочку с уставным капиталом 517 млн руб. Зачем и для чего - неизвестно. 2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЬШОЙ ЧЕРКАССКИЙ», 109012, Россия, г. Москва, переулок Черкасский Б. д.4, стр.6, офис 1, ИНН 9710025630, ОГРН – 1177746209871 http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Tp7lFeSUakqx9ykVPUHqfA-B-B https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177746209871_9710025630_OOO-BOLYShOY-ChERKASSKIY 4

Оцеола oceola2 Моспромстрой и Гарант Сервис Очередная мутная история с новацией займа ПАО "Моспромстрой" и какой-то конторой "Гарант Сервис". Чаще всего комбинация слов "Моспромстрой" и "Гарант Сервис" встречается в судебных решениях по иску отдельных граждан к этим конторам в надежде добиться-таки прав на приобретенную недвижимость 15) Об одобрении сделки – Договора № 15/15 денежного займа с процентами от 28.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик). 16) Об одобрении сделки – Договора № 35/13 денежного займа с процентами от 23.12.2013 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.12.2014 г., № 2 от 21.12.2015 г. и № 3 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик). 17) Об одобрении сделки – Договора № 13/52 денежного займа с процентами от 28.11.2013 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.11.2014 г., № 2 от 27.11.2015 г. Читать далее 0

Оцеола oceola2 МКБ и ОПИН Московский кредитный банк пересмотрел условия кредитования ранее взятого за долги ОПИНа http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uh6PorM1q0-Ce7G7M2ujarA-B-B 0

Оцеола oceola2 Варьеганнефть Одно из основных добывающих обществ НК Русснефть опубликовало годовую отчетность. Смотрим на основную таблицу 1) Добыча нефти за год упала процентов на 15% 2) Обводненность превышает 93%. Фактически из 100 тонн добытой жидкости нефти меньше 7%. Остальная вода гоняется по трубам совершенно зря 3) Количество действующих скважин сокращается. Рассчитывать на рост добычи не приходится 4) Дебит по новым скважинам меньше чем средний дебет по действующим. Либо не понимают где бурить, либо бурить уже бесполезно Скорее второе. 1

Оцеола oceola2 Моспромстрой и векселя Вместо денег Моспромстрой получит от ОАО "Садко отель" векселя на 900 млн руб. Ключевой смысл сделки, видимо, в сроках: платеж по векселям будет не ранее июня 2023 г. И в отличие от дебиторской задолженности векселя можно загнать в какой-нибудь банк 2.2. Вид и предмет сделки: Соглашение о прекращении обязательств новацией между Публичным акционерным обществом «Моспромстрой» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «САДКО ОТЕЛЬ» (Должник) (вместе именуемые «Стороны»). 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились о прекращении новацией обязательства Должника по возврату задолженности перед Кредитором в размере 895 718 120,65 руб. Стороны пришли к соглашению о замене (новации) обязанности по возврату указанных денежных средств вексельным обязательством путем подписания в день заключения Соглашения Акта приема-передачи векселей. Читать далее 0

Оцеола oceola2 Очередной Моспромстрой Надеюсь, там всё хорошо и это не ликвидация остатков, а реструктуризация бизнеса 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-ГРАНД» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки. 2) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-СТАР» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки. 3) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-ЛЮКС» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки. 4) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-ФОРЕСТ» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки. 5) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-МИР» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки. Читать далее 0

Оцеола oceola2 Моспромстрой. Очередной кручу-верчу ООО "Фирма К.С.К.-Инвест" строит ЖК КаретныйПлаза http://www.novostroy.ru/companies/firma-ksk-invest/objects/ Учредитель "Фирмы К.С.К.-Инвест" - ООО "Промстройинвест М". https://sbis.ru/contragents/7701176012/771001001 ООО "Промстройинвест М" входит в группу "Моспромстрой". http://promstrojinvest-m.building.ru/ "Моспромстрой" выкупает нежилые помещения у этих контор, но платить, похоже, не собирается, т.к. тем же решением одобряется заключение соглашений об отступном > 13) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи нежилых помещений между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «ФИРМА К.С.К.-ИНВЕСТ» (Продавец). > 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи нежилых помещений между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «Промстройинвест М» (Продавец). > 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» и ООО «ФИРМА К. Читать далее 0

Оцеола oceola2 ЛОКО-банк и ГК Самолет Локо-банк кредитует девелопера - ООО Самолет девелопмент. Кредитная линия открыта в декабре 2016 г. на сумму 500 млн руб. > ...Обществу предоставить в пользу КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее – «Банк» или «Кредитор») поручительство в качестве способа обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «Самолет Девелопмент» (далее – должник) по Кредитному Договору №2016-ФЗР/204 от 22 декабря 2016, в том числе, в качестве обеспечения выполнения следующих обязательств: > - по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней в пределах Лимита Кредитной Линии в размере не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом Графика установления Лимита задолженности по Кредитной Линии. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dh90uz1X-CkOkDRHx5m4faQ-B-B 0

Оцеола oceola2 Сафмар. Что может быть хитроумнее? Схема: 1) Взять свою лизинговую компанию 2) Внести в капитал лизинговой компании 100% акций своего НПФ и 49% акций страховой компании, обменяв их на новые акции лизинговой компании 3) Из полученной "финансовой группы" выделить в отдельное юрлицо лизинговую компанию. Что имеем в итоге? 100% акций НПФ, 49% акций страховой компании, 100% акций лизинговой компании. И еще одну компанию-холдинг, которая стоит как сумма трех вышеуказанных компаний. Таким нехитрым образом "номинальная" стоимость акций в распоряжении группы Сафмар увеличивается в два раза. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FoEjcTEAuEuvpKee22Y4Jw-B-B 0

Оцеола oceola2 МЕРАХОЛЛ и БЕРИСТОР ФАС одобрила ряд сделок по покупке кипрскими оффшорами группы Сафмар ряда других кипрских оффшоров, которые владеют российскими компаниями в сфере "строительства и управления недвижимостью". Учитывая, что как минимум две из трех - и так были в собственности группы - что происходит непонятно. Концентрация всего в одном месте - это, наверное, неплохо. Плохо, что это место Кипр и как минимум две прокладки... ФАС рассмотрела ходатайство компаний MERAHALL HOLDINGS LIMITED (МЕРАХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (место нахождения: Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности – инвестиционная деятельность) и BERISTOR HOLDINGS LIMITED (БЕРИСТОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (место нахождения: Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности – инвестиционная деятельность) о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Т. Читать далее 0

Оцеола oceola2 Моспромстрой и Рост Собрание акционеров Моспромстроя одобрило кучу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... 4. – Кредитного договора № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик). 5. – Кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик). 6. – Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик). 7. – Кредитного договора № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк). 8. – Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии от 22. Читать далее 0

Оцеола oceola2 ООО "БЦ "Парус" Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить действия Генерального директора ПАО «Мосстройпластмасс» по одобрению крупной сделки – Договора залога долей № 1380КЛ/16-З/1 в уставном капитале ООО «Бизнес-центр «Парус» между ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» и АО «РОСТ БАНК». Залогодержатель: АО «РОСТ БАНК» ИНН 1658063033, ОГРН 1051664003511. Залогодатель: ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» ОГРН 1027739695510, ИНН 7725189437, КПП 502901001. Предмет сделки: передача в залог доли в уставном капитале ООО «Бизнес-центр «Парус» (ОГРН 1027739540730) (далее – «Общество») в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью – 50 275 000 российских рублей и связанных с ней прав (далее – «Имущество») в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 1380КЛ/16 на открытие кредитной линии от 04.10.2016г. (далее – «Обязательство»). Залог Имущества обеспечивает исполнение Обязательства в полном объеме, включая: 2. Возврат полученных по условиям Обязательства денежных средств в сумме лимита задолженности 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов и 00/100) долларов США при лимите выдачи 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов и 00/100) долларов США, предоставленных АО «РОСТ БАНК» на срок до «04» октября 2025 года (включительно). 0

Оцеола oceola2 Группа БИН и банки надо все-таки собрать в одном месте, кому и сколько должна группа БИН. Информации много, а сконсолидированной нет... По крайней мере, станет ясно, что и кому заложено Русснефть со всеми дочками заложена ВТБ. По кредиту до 2,3 млрд долл. сроком до 22 марта 2026 года. 2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору на сумму до 2 350 000 000 долларов США, а также заключенные в обеспечение обязательств по указанному кредитному договору дополнительные соглашения к договорам залога акций (долей), следующих обществ: ОАО МПК "АНГГ" (96,56% от уставного капитала); ОАО "Ульяновскнефть" (99,55% от уставного капитала); ОАО "Варьеганнефть"(93,01 % от уставного капитала); ОАО "Саратовнефтегаз"(96,09% от уставного капитала); ЗАО "Черногорское"(100% от уставного капитала), СТ ЗАО "ГОЛОЙЛ"(100% от уставного капитала), ОАО "Мохтикнефть"(100% от уставного капитала); Читать далее 2

Оцеола oceola2 Моспромстрой. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.12.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.12.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор). 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор). 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор). 4) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору о кредитной линии № К2600/11-0363ЛВ/Д000 от 31. Читать далее 0

Оцеола oceola2 И снова про Моспромстрой По кредитам ВТБ не хватает залога и планируется очередная реструктуризация по выводу активов из Моспромстроя 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.12.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об одобрении сделки – Договора залога векселей № 3459-ДЗ/В между Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель) и ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель). 2) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ОАО «САДКО ОТЕЛЬ». 3) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ОАО «САДКО ОТЕЛЬ». 4) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при представлении им интересов ПАО «Моспромстрой» на внеочередном общем собрании участников ООО «Промстройинвест М». Читать далее 0

Оцеола oceola2 Моспромстрой Группа Сафмар продолжает реорганизовывать свои активы, передавая дочерние общества от одних владельцев другим. Последнее решение: > 3. Одобрить сделку – Договор купли-продажи акций ОАО «ЭЛИТ ЭСТЕЙТ» между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и АО «РОСТ БАНК» (Покупатель), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w54LPZO5fEmux0rcAg017Q-B-B "Элит Эстейт" - контора, которая строит «Новый микрорайон «Архангельское». Если верить изм.к проектной декларации №7 ввести в эксплуатацию дом должны были в сентябре 2015 г. А по изм.к проектной декларации №10 ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2016 г. Но, имхо, так они нифига и не построили 0

Оцеола oceola2 Моспромстрой Моспромстрой еще и в Глобэксе кредитуется 7) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 1-79-НКЛ/15 от «23» ноября 2015 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Кредитор). 8) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества № 1-79-ЗН-1/15 от «23» ноября 2015 г. (залог здания и прав аренды земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии кредитной линии) между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Залогодержатель). http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Lrn2hOuf0CJUfnOt7lzgA-B-B 0

Оцеола oceola2 Инград Сбербанк открыл кредитную линию на 5 млрд руб. дочернему предприятию Инграда - АО "Группстрой-С". Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по проекту строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой, физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным учреждением и объектами инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, вл.12А (далее – Объект или Проект), в том числе возмещение понесенных затрат по строительству Объекта, на срок по «14» мая 2020 года с лимитом 5 084 000 000 (Пять миллиардов восемьдесят четыре миллиона) рублей. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XIG-CPnPfAk6XTwvshuVpJQ-B-B 0

Оцеола oceola2 Хорус покупает часть Мортона? Насколько я пониманию, фонд horus - это структура Гордеева, владельца группы ПИК. В октябре вроде прошла информация, что Гордеев покупает группу Мортон. Потом в начале ноября прошла информация, что ПИК выкупит группу Мортон у Гордеева. Теперь ФАС одобрила сделку по продаже "Мортонстройграда" голландской «Horus Real Estate Fund I B.V.». http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-stroitelstva-i-prirodnyh-resursov/b-n-246e4e9f-9054-4a34-85af-5b28448ee59d 0