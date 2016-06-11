«РИнгкомбанк», как следует из информации ЦБ, занимался сомнительными операциями по выдаче наличных своим клиентам – юрлицам, индивидуальным предпринимателям и частным лицам, их общий объем за прошлый год составил около 6 млрд рублей.
«РИнгкомбанк», крупнейший в Ингушетии, был одним из старейших коммерческих банков России, в этом году ему должно было исполниться 22 года. По информации ЦБ РФ, собственниками ООО «РИнгкомбанк» на июнь 2012 года являлись 26 физических лиц. Порядка 33% долей компании контролировала семья бизнесмена Хасана Ахильгова, который возглавлял правление «РИнгкомбанка» на протяжении всей его истории. Кроме того, крупные доли (по 9,63%) принадлежали Хамзату Гуцериеву (брату известного бизнесмена Михаила Гуцериева, который в 2002 году претендовал на пост президента Ингушетии), Иссе Тамасханову и Амирхану Алиханову. Все они также входят в правление компании Михаила Гуцериева «Моспромстрой».
http://bankir.ru/bank/1398246/ (http://http://bankir.ru/bank/1398246/)
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