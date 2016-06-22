2.1. Вид организации, которая совершила сделку – эмитент (ОАО «Красноярсккрайуголь»).2.2. Категория сделки – существенная сделка, не являющаяся крупной.2.3. Вид и предмет сделки:Договор поручительства №19-2016/ДП-03 от 17.06.2016г.2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Угольная компания «Разрез Степной» (далее - Заемщик), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств возникающих из Кредитного договора № 19-2016/КЛ (далее - Кредитный договор), заключенного Заемщиком с Кредитором на следующих существенных условиях:- Срок действия кредитной линии: 18 месяцев с даты заключения Кредитного договора (далее - Срок пользования кредитом).- Период доступности кредитной линии: 17 месяцев с даты заключения Кредитного договора (далее - Срок предоставления кредита).- Сроки траншей: срок пользования каждого отдельного транша составляет не более 12 (Двенадцати) месяцев, либо заканчивается в дату окончания Срока пользования Кредитом, в зависимости от того, какой срок из указанных сроков истекает ранее.- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.(Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых (далее - Процентная ставка).- Кредитор вправе изменять процентную ставку за пользование Кредитом в одностороннем порядке с уведомлением Заемщика, в том числе в следующих случаях:• при изменении ставки рефинансирования Банка России/изменения ключевой ставки Банка России, изменения среднерыночных процентных ставок по межбанковским кредитам;• в случае невыполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору.Процентная ставка, измененная Кредитором в одностороннем порядке по указанным выше основаниям, вступает в действие в дату, указанную в письменном уведомлении Кредитора, но не ранее, чем через 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения Заемщиком от Кредитора уведомления.Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного договора, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:Срок исполнения обязательств – 15.12.2017г.Стороны и выгодоприобретатели по сделке – АО «СМП Банк» - кредитор, ОАО «Красноярсккрайуголь» - поручитель, АО «УК «Разрез Степной»- выгодоприобретатель, АО «Амуруголь» - залогодатель, поручитель, ОАО «Русский Уголь» - поручитель.Размер сделки - 623 340 164 тыс. рублей (с учетом процентов и возможных штрафов) или 13,0% от балансовой стоимости активов.2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - по состоянию на 31.03.2016г. балансовая стоимость активов составляет 4 794 576 тыс. рублей.2.7. Дата совершения сделки (заключение Договор): 17.06.2016г.