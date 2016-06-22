2.1. Вид организации, которая совершила сделку – эмитент (ОАО «Красноярсккрайуголь»).
2.2. Категория сделки – существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки:
Договор поручительства №19-2016/ДП-03 от 17.06.2016г.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поручительства № 19-2016/ДП-03, заключенный эмитентом (Поручитель) с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Угольная компания «Разрез Степной» (далее - Заемщик), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств возникающих из Кредитного договора № 19-2016/КЛ (далее - Кредитный договор), заключенного Заемщиком с Кредитором на следующих существенных условиях:
- Вид кредитного продукта: возобновляемая кредитная линия.
- Лимит задолженности: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
- Срок действия кредитной линии: 18 месяцев с даты заключения Кредитного договора (далее - Срок пользования кредитом).
- Период доступности кредитной линии: 17 месяцев с даты заключения Кредитного договора (далее - Срок предоставления кредита).
- Сроки траншей: срок пользования каждого отдельного транша составляет не более 12 (Двенадцати) месяцев, либо заканчивается в дату окончания Срока пользования Кредитом, в зависимости от того, какой срок из указанных сроков истекает ранее.
- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
- Процентная ставка, уплачиваемая Заемщиком за пользование кредитом: 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых (далее - Процентная ставка).
- Кредитор вправе изменять процентную ставку за пользование Кредитом в одностороннем порядке с уведомлением Заемщика, в том числе в следующих случаях:
• при изменении ставки рефинансирования Банка России/изменения ключевой ставки Банка России, изменения среднерыночных процентных ставок по межбанковским кредитам;
• в случае невыполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Процентная ставка, измененная Кредитором в одностороннем порядке по указанным выше основаниям, вступает в действие в дату, указанную в письменном уведомлении Кредитора, но не ранее, чем через 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения Заемщиком от Кредитора уведомления.
Выполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору обеспечивается:
• залогом движимого имущества Заемщика (карьерных грузовиков, спецтехники, дорожно-строительной, подъемной техники, железнодорожного состава, весового и вспомогательного оборудования);
• залогом движимого имущества Акционерного общества «Амурский уголь» (карьерных грузовиков, спецтехники, дорожно-строительной, подъемной техники, железнодорожного состава, весового и вспомогательного оборудования);
• поручительством Акционерного общества «Амурский уголь»;
• поручительством Открытого акционерного общества «Русский Уголь»;
• поручительством Открытого акционерного общества «Красноярсккрайуголь».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитного договора, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств – 15.12.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке – АО «СМП Банк» - кредитор, ОАО «Красноярсккрайуголь» - поручитель, АО «УК «Разрез Степной»- выгодоприобретатель, АО «Амуруголь» - залогодатель, поручитель, ОАО «Русский Уголь» - поручитель.
Размер сделки - 623 340 164 тыс. рублей (с учетом процентов и возможных штрафов) или 13,0% от балансовой стоимости активов.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - по состоянию на 31.03.2016г. балансовая стоимость активов составляет 4 794 576 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключение Договор): 17.06.2016г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T28Y7k0MGEKsjPwZ6xTwOA-B-B
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