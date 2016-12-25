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Цитата
|3. Одобрить сделку – Договор купли-продажи акций ОАО «ЭЛИТ ЭСТЕЙТ» между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и АО «РОСТ БАНК» (Покупатель), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w54LPZO5fEmux0rcAg017Q-B-B
"Элит Эстейт" - контора, которая строит «Новый микрорайон «Архангельское».
Если верить изм.к проектной декларации №7 ввести в эксплуатацию дом должны были в сентябре 2015 г.
А по изм.к проектной декларации №10 ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2016 г.
Но, имхо, так они нифига и не построили
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