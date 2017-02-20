Очередная мутная история с новацией займа ПАО "Моспромстрой" и какой-то конторой "Гарант Сервис".Чаще всего комбинация слов "Моспромстрой" и "Гарант Сервис" встречается в судебных решениях по иску отдельных граждан к этим конторам в надежде добиться-таки прав на приобретенную недвижимость15) Об одобрении сделки – Договора № 15/15 денежного займа с процентами от 28.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик).16) Об одобрении сделки – Договора № 35/13 денежного займа с процентами от 23.12.2013 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.12.2014 г., № 2 от 21.12.2015 г. и № 3 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик).17) Об одобрении сделки – Договора № 13/52 денежного займа с процентами от 28.11.2013 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.11.2014 г., № 2 от 27.11.2015 г. и № 3 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик).18) Об одобрении сделки – Договора № 12/12-30 денежного займа с процентами от 19.12.2012 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 29.04.2013 г., № 2 от 18.12.2013 г., № 3 от 17.12.2014 г., № 4 от 16.12.2015 г. и № 5 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик).19) Об одобрении сделки – Договора № 12/09-22 денежного займа с процентами от 17.09.2012 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 16.09.2013 г., № 2 от 15.09.2014 г., № 3 от 14.09.2015 г. и № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик).20) Об одобрении сделки – Договора № 18/14 денежного займа с процентами от 24.12.2014 г. в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 23.12.2015 г. и № 2 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Гарант Сервис» (Заемщик).21) Об одобрении сделки – Соглашения об отступном от 20.01.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» и ООО «Гарант Сервис».22) Об одобрении сделки – Соглашения о новации от 20.01.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» и ООО «Гарант Сервис».