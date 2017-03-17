2.2. Вид и предмет сделки: Соглашение об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор).2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор) договорились о частичном прекращении обязательств Должника перед Кредитором, вытекающих из Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30 июня 2016 г., предоставлением Должником взамен исполнения части этих обязательств отступного в соответствии с условиями Соглашения.Должник передает Кредитору в собственность в качестве отступного нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, пер. Большой Каретный, д. 24, строен. 2, принадлежащие Должнику на праве собственности.Обязательства по Кредитному договору № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30 июня 2016 г., прекращаются частично, в размере 1 416 070 287,39 (один миллиард четыреста шестнадцать миллионов семьдесят тысяч двести восемьдесят семь) рублей 39 копеек, с момента передачи Кредитору недвижимого имущества (нежилых помещений) и подписания акта приема-передачи недвижимого имущества, выступающего в качестве отступного.Должник обязан передать Кредитору, а Кредитор обязан принять указанное в Соглашении недвижимое имущество в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Соглашения.